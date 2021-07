L’oroscopo di oggi 20 luglio 2021: istinto e fortuna per il Sagittario L’oroscopo di oggi martedì 20 luglio 2021 è perfetto per prendere delle decisioni importanti! Mentre la Luna si trova nel segno del Sagittario che, pur avendo l’impavido coraggio e la sicurezza del fuoco, dà comunque molta importanza all’intelletto, Mercurio si trova nel segno del Cancro sestile a Urano. Mercurio in Cancro è molto attento e introspettivo mentre il sestile a Urano ha il coraggio di un pensiero rivoluzionario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, martedì 20 luglio 2021, avremo Mercurio particolarmente sollecitato. Come vi ho raccontato qualche giorno fa Mercurio è un pianeta molto veloce che in questo momento si trova nel segno del Cancro. Mercurio in Cancro è una modalità di comunicare (ma anche di ascoltare) molto attenta alle emozioni proprie e degli altri. Avete presente quando abbiamo di fronte a noi una persona che nel comunicare ci tocca proprio il cuoricino? Ecco, spesso questa persona ha nel tema natale Mercurio in Cancro. Oggi questo pianeta veloce si trova in sestile, ovvero in sintonia, con Urano che è un pianeta decisamente lontano dalle caratteristiche del segno del Cancro ma molto bello. Il segno fortunato del giorno è il Sagittario che adora seguire il suo istinto ma soprattutto adora quando questo istinto gli dà ragione!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sono in arrivo nuove emoji tutte da scoprire e da “spammare” nelle tue chat di Whatsapp. Benché molto più inclusive e gender free, non a tutti è piaciuta quella che, in particolare, rappresenta un uomo incinto…! A volte esprimersi liberamente e in modo fantasioso potrebbe non essere visto di buon occhio da tutti: con questo Mercurio quadrato poi è meglio se stai attento a quello che ti esce dalla bocca! Pensa bene prima di fare gaffes gratuite!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: regalale un fiore. Meglio se una rosa. E affrettati a far colpo! Non hai più tanto tempo!

Lavoro: mantenere la concentrazione sullo schermo del pc è difficile quando pensi già alle tue vacanze in Salento!

Salute: dedicati ad attività divertenti e poco impegnative mentalmente! Tipo corsa sulla spiaggia al tramonto!

Il consiglio del giorno: la guardi da inizio stagione ma non hai ancora avuto coraggio di farti avanti?! Cogli l’occasione e tenta il tutto per tutto con una dedica musicale tutta per lei dalla filodiffusione della spiaggia! O la va o la spacca!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Energie e passione stanno per tornare. Benché Marte se ne stia ancora per un po’ sulle sue, Venere è invece in procinto di passare in una posizione più propositiva per te! Hai voglia di scatenarti e viverti, finalmente, anche tu la tua estate senza per forza dover fare i conti con responsabilità e compiti da portare a termine! Presto parteciperai anche tu alle messe ballate e piene di musica della Caffarella, trascinando credenti e non al ritmo dei tuoi vocalizzi! Tieni duro!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: scalda i motori e tira fuori quei pareo sensuali tutti “vedo-non vedo”. Presto saranno la tua arma di seduzione di massa!

Lavoro: mago del riordino. Sei il collega perfetto che ritrova file e fogli in qualsiasi matassa di documenti!

Salute: il ritmo latino dei baretti sulla spiaggia torna a farti effetto come una volta!

Il consiglio del giorno: insegna la bachata ai tuoi compagni di ombrellone sotto gli occhi di tutti… chissà che qualcuno, finalmente, non noti il tuo movimento di bacino!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il calciatore Elseid Hysaj, per festeggiare il suo ingresso nella Lazio, ha pubblicato un video dove cantava “Bella Ciao”, generando l'indignazione della maggior parte dei tifosi e venendo poi costretto a rimuovere la registrazione da tutti i social. Oggi potreste venire fraintesi come lui, cari Gemellini. La Luna opposta si fa beffe delle vostre buone intenzioni e sembra garantire, già dalla prime ore della giornata, difficoltà nel farvi comprendere da chi vi sta accanto… pazienza a portata di mano, prego!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: ve la tirate un po’ troppo dietro ai vostri occhiali da sole di marca e quel fare un po’ vamp! Scendete dal piedistallo!

Lavoro: non vi sembra di esagerare un po’? Fate richieste assurde per mettere alla prova i vostri dipendenti… che crudeli!

Salute: allegri come Heidi a Francoforte…

Il consiglio del giorno: liberate la mente con qualcosa di semplice e poco impegnativo. Magari un giro in bicicletta con musica nelle orecchie e pausa gelato annessa!

Voto 5 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

In mente hai un sacco di progetti e di idee pronte per essere realizzate! Meglio di Maria De Filippi e del suo entourage che pare abbiano già previsto nomi altisonanti come ospiti della prossima edizione del celebre “C’è posta per te”! Non aver timore di osare troppo oggi: Venere verrà presto in tuo soccorso per darti sostegno in modo netto e incontrovertibile e, anche con questo Giove un po’ ballerino, troverai di certo il modo per rendere realtà anche i sogni più irrealizzabili!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: organizzi le tue vacanze attorno ad un borgo medioevale… ti vuoi sentire una vera principessa in compagnia del suo nobiluomo, vero?

Lavoro: riesci a fare i calcoli senza nemmeno usare le dita! Bravo!

Salute: festeggi questa Venere di prossimo ingresso con un bicchiere di Caipiroska in più! Bravo!

Il consiglio del giorno: perché tieni ancora nascosto quel costumino così grazioso!? Indossalo e fai vedere a tutti quanti quanto sei fico!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non si può mica piacere a tutti! Se pure i Måneskin hanno guadagnato dei detrattori fra i critici musicali, pur avendo riscosso un successo planetario, anche tu potresti avere a che fare con qualcuno che non riesce proprio a capirti! Tutta colpa di un Saturno opposto che cerca, in tutti i modi, di farti andare a sbattere contro opinioni contrastanti con le tue. Per fortuna Luna, Marte e persino Venere ti sostengono in tutte le tue scelte. Anche le più bizzarre!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: puoi finalmente disinstallare le chat di incontri… i giochi sono fatti!

Lavoro: sotto pressione. Ti sembra di dover sempre spiegare tutto a tutti senza sosta!

Salute: gli esercizi di yoga e di stretching possono aiutarti a lenire ogni acciacco!

Il consiglio del giorno: ti meriti un regalo! Magari pure uno shaker accompagnato da un estrattore per farti dei drink in casa! E chi esce più poi?!

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il neo incoronato campione dei massimi leggeri ha chiesto di sposarlo alla propria compagna subito dopo la vittoria! (ovviamente ricevendo un sì come risposta!). Non dico che a te possa capitare qualcosa di simile ma, grazie ad una Venere che si sta finalmente avvicinando a te, sei pronta a riprendere in mano emozioni e sentimenti che, fino a qualche settimana fa, erano in congelatore assieme ai ghiaccioli del supermercato! Dai che ce la facciamo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: devi assolutamente allenare il tuo sorriso: è di nuovo ora di sfoggiarlo per attrarre!

Lavoro: più puntigliosa di una prof di matematica, insegui il collega che sbaglia sempre i conti con un foglio Excel già pre compilato e pieno di appunti sui suoi errori!

Salute: appena sveglia ti innervosisci per come hai piegato i vestiti prima di andare a dormire…

Il consiglio del giorno: l’avvicinarsi della Venere ti agita… inizi a controllarti allo specchio tutti i difetti con fare nervoso! Annega i dubbi in una Pina Colada fresca…!

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sting, in vacanza in Italia, ha improvvisato un pezzo della sua celebre “Englishman in New York” mentre era in vacanza con la moglie di fronte agli occhi increduli dei suoi compagni di villeggiatura. Il cantante ha seguito il flusso del momento senza farsi troppi problemi e, come lui, anche tu dovresti lasciarti andare alle emozioni sotto la protezione di Luna e Venere pronte a garantirti batticuori potenti!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: l’amore ti confonde!? Meglio così! Ogni tanto non capirci nulla è salutare!

Lavoro: rincorri fornitori e clienti per chiudere tutte le pratiche prima della chiusura estiva… che stress!

Salute: è la giornata perfetta per un pic-nic sull’erba scaccia pensieri! Organizzane uno!

Il consiglio del giorno: devi assolutamente provare qualche nuovo tipo di cucina etnica e sollazzare le tue papille gustative! Troppo impegnativo da cucinare? C’è sempre il take away!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diana del Bufalo ha, forse, ecceduto un po’ troppo. In uno dei suoi ultimi video ha minimizzato grandemente il cat-calling e tutte gli episodi ad esso collegato, smuovendo non poco polverone fra followers e haters vari. Il consiglio è quello di stare attento a quello che dici! Marte e Venere quadrati mettono a repentaglio la popolarità delle tue opinioni… forse è meglio tenerle per te, per il momento!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sembra assurdo ma anche per te sta per tornare la stagione degli amori!

Lavoro: rimani sul vago senza scrivere troppe cose nere su bianco! Prendi tempo!

Salute: in recupero netto e costante! Vai a diesel!

Il consiglio del giorno: aspetta ancora un po’ per farti avanti! Nel frattempo divora libri di poesie: sono il massimo per prendere ispirazione per future dediche!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Igor e Luna, due Labrador bagnino attivi a Palinuro, hanno affrontato correnti e onde altissime per trarre in salvo una quindicenne finita al largo durante un pomeriggio con le amiche. Il loro coraggio è pari al tuo, caro Sagittario, che non hai bisogno di spintarelle per affrontare i problemi della giornata! Marte e Luna sminuiscono persino l’impatto negativo sul tuo umore di code infinite al casello o del rientro in ufficio dopo le ferie! Impavido!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: attento a non fare troppo il figo con tutte… magari alcuni dei loro fidanzati sono in girata…

Lavoro: riga dritto e non fare di testa tua: c’è bisogno di restare cauti in questo periodo!

Salute: puoi iscriverti senza problemi al torneo di ping pong! Il primo posto è assicurato!

Il consiglio del giorno: evita di farti troppo carico dei problemi altrui… a meno che tu sia uno psicologo! In quel caso dacci dentro!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sono quasi certa che Mercurio opposto cercherà di farti fare gaffes difficili da rimediare come è riuscito a fare con Spike Lee. Il celebre regista ha rivelato, per errore e prima del tempo, il nome del film vincitore del festival di Cannes mandando in confusione tutti i presenti! Capitano a tutti sviste del genere, giusto? E tu potresti non esserne esente! Usa cautela e circospezione, magari aspettando una manciata di secondi prima di dire la prima cosa che ti viene in mente!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tranquillo: in amore i maldestri han sempre fatto colpo su tutti!

Lavoro: sbagli indirizzi mail, numeri di telefono quando chiami e pure i nomi dei colleghi… un vero disastro!

Salute: se non ti consentono presto di andartene in vacanza potresti seriamente dare di matto!

Il consiglio del giorno: usa l’astuzia. Se ti criticano per la tua scelta di aver indossato i calzini con le infradito, tu rispondi che è l’ultima moda in Svezia. Li spiazzerai… Forse…

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’accessorio maschile della stagione è, senza nemmeno stupire troppo, la gonna lunga! Pronto a sfoggiarla anche tu, di ogni foggia e colore, ti scontrerai sicuramente con chi non è ancora abbastanza avanti da comprendere le tue scelte. Venere e Marte ce la metteranno tutta per tentare di metterti i bastoni fra le ruote e farti sentire fuori luogo… ma tu hai Saturno dalla tua! La rivoluzione in fatto di scelte e stile puoi portarla avanti solo tu!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: fra poco non avrai più bisogno del giornale con i buchi per spiare la tua cotta estiva… potrai finalmente lanciarti alla conquista senza nulla temere con una Venere fuori dai maroni!

Lavoro: nulla da fare: per i passi più coraggiosi devi ancora aspettare!

Salute: se continui ad allenarti potresti non esser più l’ultima scelta per quando si gioca a beach volley!

Il consiglio del giorno: una gita fuori porta è quello che ci vuole: allontana le responsabilità e aiuta la mente a liberarsi! Pensaci!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Luna quadrata a mettere in dubbio ogni vostra convinzione e Venere che sta per entrare in opposizione facendovi di colpo sentire poco attraenti… questa giornata potrebbe davvero mettervi in difficoltà! Eppure io ho l’esempio giusto da seguire anche in momenti come questi: l’influencer Beauty Joanna Kenny. La giovane estetista inglese che ha deciso di normalizzare e sottolineare le imperfezioni di tutti ripassando col mascara perfino i suoi fieri baffetti! Se non riesce lei a farvi riprendere fiducia in voi stessi, nessuno può!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fate training autogeno di almeno 30 minuti prima di uscire di casa: convincetevi della vostra bellezza interiore!

Lavoro: avete sempre ragione voi… ma non c’è bisogno di ricordarlo in ogni momento a chiunque!

Salute: energie in calo… pronti con qualche gelato bello fresco di scorta in frigo?

Il consiglio del giorno: indecisi sulle vacanze? Perché non optare per qualche tour in compagnia di perfetti sconosciuti?! Potrebbe essere un buon modo per fare conoscenza!

Voto 6