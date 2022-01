L’oroscopo di oggi 20 gennaio 2022: benvenuto Sole in Acquario Con l’oroscopo di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, diamo il via alla stagione dell’Acquario. Mentre la Luna è ancora in Leone per tutta la giornata il segno più festaiolo dello Zodiaco prepara le candeline. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell‘oroscopo di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, la Luna si trova ancora nel segno del Leone mentre solamente a fine giornata entrerà in Vergine. La novità è però il Sole che passa nel segno dell'Acquario. Mentre tanti pianeti stanno per incontrarsi in Capricorno, il Sole che ovviamente non è mai retrogrado entra nel segno zodiacale più festaiolo di tutti.

C'è una grande forza uraniana quindi nel cielo di oggi perché Urano è proprio il pianeta che governa l'Acquario. Il segno fortunato del giorno è il Sagittario che sente di non avere davvero rivali mentre il segno sfortunato per oggi sarà lo Scorpione che proprio non riesce a tenere chiusa la bocca.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Non hai nulla da invidiare agli atleti olimpionici grazie al continuo appoggio di Marte. L’unico problema sarebbe decidere in quale categoria inserirti ma questa è una questione sulla quale si sta già arrovellando da tempo il comitato olimpico viste le numerose dichiarazioni riguardanti l’identità di genere tra gli sportivi e secondo i vecchi standard questo danneggerebbe le classifiche con quello che in gergo tecnico viene definito vantaggio ‘sleale’. La conclusione è che ormai bisogna rinnovarsi e valutare le performance diversamente. Io propongo subito una nuova categoria Astri e Segni dove il punteggio lo danno i pianeti e per oggi possiamo tranquillamente metterti sul podio delle energie!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore proporre una relazione friends with benefit con la tua migliore potrebbe essere molto interessante in questo periodo di calma piatta. Lavoro: grazie alla forza ed all’entusiasmo trascini verso il successo tutto il tuo ufficio sulle tue belle spalle larghe. Anche la vecchia e dispotica segretaria si è lasciata coinvolgere. Salute: siete sempre molto energici ma da questo pomeriggio sapreste anche controllare la vostra forza bruta. Il consiglio del giorno: stanno cambiando i parametri degli atleti olimpionici, controlla subito se puoi rientrare in qualche sport che organizziamo già il soggiorno a Parigi per il 2021. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Credo tu sia la vittima preferita di questo Mercurio davvero biricchino. Ci sta mio caro Toro e ti assicuro che prima o dopo tocca anche a tutti gli altri tuoi amichetti dello zodiaco. Quindi ora stai attento perché potrebbe combinartene una con i fiocchi e non credo saresti contento se per sbaglio partisse un video porno durante una presentazione come è successo per errore l'altro giorno in senato al movimento Cinque Stelle. Un inframezzo hard non è il massimo se ad ascoltarti c’è anche un premio nobel.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore sembra che tutto i il freddo dell’inverno ti sia riversato addosso per fortuna al tuo fianco c’è una persona pronta a scaldarti. Lavoro: il black out momentaneo di tutti i computer ti risolleva la giornata perché si torna per un attimo al tanto amato modo analogico. Salute: la cura di fosforo e ricostituenti non sta dando l’effetto desiderato. Il consiglio del giorno: resettare e ‘pulire’ il tuo pc è altamente raccomandato. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi siete divertiti parecchio con scherzi da veri burloni ma con Mercurio a favore avete decisamente esagerato con il cattivo gusto. Se avete pensato di potervi permettere di tutto anche di spacciarvi per insegnanti con una laurea falsa, come una signora di Varese, verrete ben presto smascherati e la pena sarà bella salata. Quindi occhio perché ormai in tutti i vostri posti preferiti ci sono loncandine con la vostra bella faccia e la scritta in grassetto ‘tenere alla larga’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: volete sentirvi liberi e leggiadri come farfalle volando di fiore in fiore, attenzione che non siamo ancora in Primavera. Lavoro: vi sentite messi sotto assedio, qualcuno deve essersi resi accorto dei vostri scherzi e sta puntando il dito proprio contro di voi. Salute: stanchi di fare i monelli oggi vi prendete una pausa. Il consiglio del giorno: dovete cambiare faccia ed un salto dal barbiere non risolve ma aiuta. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sicuramente i giorni di introspezione hanno portato a grandi rivelazioni e con l’aiuto di Giove hai deciso di anticipare i tempi per i tuoi progetti e sfruttare gli influssi di questo pianeta come il governatore Zaia che per le olimpiadi invernali a Cortina del 2026 sta già imparando il cinese per uno spot che promuova i giochi nel paese del Sol Levante. Quindi benvenute a tutte le nuove iniziative che vedranno la realizzazione nel lungo periodo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: nel pomeriggio torni finalmente sulla terra e ti ricorderai di chiamare i tuoi cari per rassicurali che stai bene. Da qualche giorno si stanno chiedendo dove tu possa essere finito. Lavoro: torni sui tuoi progetti con grande e fiducioso entusiasmo, i giorni di riflessione ti hanno regalato geniali conclusioni. Salute: molto propositivo dopo mesi hai preso in mano l’orario della palestra e anche la dieta che ti ha fatto apposta una brava dottoressa, ora ti tocca solo decidere quando cominciare. Oggi andrebbe già benissimo. Il consiglio del giorno: dall’uncinetto alle lingue orientali è un buon momento per studiare nuovi argomenti. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Pare che il governo italiano stia organizzando dei corsi pubblici e gratuiti per insegnare a chiunque ad investire in borsa autonomamente e comodamente attraverso delle app sul cellulare. E bene caro Leone, forse questo Mercurio retrogrado opposto non è il pianeta migliore per aiutarti in questa operazione ma comunque apprezzo il tuo sempre vivo interesse per guadagni di ogni genere. Magari attendi la prossima sessione quando il pianeta del pensiero sarà tornato amico, ok??

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: se saprai mettere in vista solo i tuoi muscoli e la bella criniera in amore non avrai rivali. Lavoro: per non incappare in errori, che con Mercurio opposto sono dietro l’angolo, dovresti stare buono buono nascosto dietro allo schermo del tuo computer. Non sono certa se saprai resistere li tutta la giornata. Salute: restare fermo e composto ti richiede uno sforzo immane. Il consiglio del giorno : esistono tantissimi master e corsi per imparare a usare i social uno tra i tanti quello di InstaFaiga della Spora. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Se il cielo aveva provato a darti una spintarella verso il cambiamento, la Luna di oggi ti riporta alle tue origini con concretezza e tradizionalismo. Sei come la nostra pizza napoletana (ovviamente la più amata dagli italiani) perchè da secoli quella originale morbida ai lati e fine al centro da guarnire a ‘sentimento’, come si dice all’ombra del Vesuvio. Io preferisco la tradizionale margherita e sono certa che concordi pienamente.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: così pragmatica che vorrai prenderti cura di tutti. Anche l’ex fidanzatino del 1996 riceverà messaggio pieno di cuoricini. Lavoro: neanche il tunnel carpale ti ferma da quando hai scoperto la dettatura automatica per report e email.Salute: rigorosissima nel seguire la tua nuova dieta perch da quando si sono allungate le giornate, l’estate è praticamente dietro l’angolo. Il consiglio del giorno: ho deciso di farti sgarrare e questa sera ti invito a mangiare un’ottima pizza da Ciro a Mergellina. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

C’è tanta voglia di cambiamento nell’aria e da quando hai deciso di non farti più condizionare dalle questioni di cuore, Marte ti ha messo il fuoco sotto ai piedi. La notizia che gira sui quotidiani di un’isola deserta di fronte alle coste del Canada che costa meno di un monolocale in città ti sta stuzzicando parecchio. Stai già progettando lì la tua nuova vita con un ufficio super connesso, la brezza del mare tra i capelli e una bella terrazza ‘pieds dans l’eau’. Quasi quasi vengo anche io.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: stai pensando che dovresti sposarti con te stessa. Sei così meravigliosa che sei l’unica persona con cui vorresti trascorrere tutta la tua vita.Lavoro: sei prontissima ad allargare il tuo business verso nuove frontiere ed il Metaverso ti pare un ottima idea. Salute: attenta e scrupolosa, come per la super modella Giselle, il tuo corpo è un tempio. Il consiglio del giorno: i sono migliaia di annunci immobiliare e tu sei in pieno scouting per la tua nuova bellissima casetta.. Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei veramente irritato da tutto e da tutti, Mercurio e la Luna che di solito rendono la tua lingua vellutata ora l’hanno trasformata in una lama affilatissima. Tanto che alla notizia di Djokovic che rientra in Serbia dopo tutto il dramma con l’immigrazione australiana hai iniziato a commentare acidamente che il risultato era chiarissimo fin dal principio, bastava guardare qualche puntata di Airport Security sul canale 9 per capire immediatamente che con gli uffici burocratici del nuovo mondo non si può assolutamente scherzare. In tutte le puntate tutti i malcapitati finiscono direttamente in prigione o rimandati nel paese di provenienza…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore:le semplici ma tanto gradite parole ‘grazie’ e ‘per favore’, rientrano nel tuo vocabolario per la gioia di chi ti sta intorno. Lavoro: per giustificare il silenzio di questi giorni ti sei fatto crescere la barba e ti metti in posa come un saggio guru, chissà se ci cascheranno i tuoi colleghi? Salute: ti si vede sorridere solo dopo aver messo il pigiama e lavato i denti per un sonno ristoratore. Il consiglio del giorno: per qualsiasi viaggio futuro affidati ad una seria agenzia di viaggi con tanto di assicurazione per qualsiasi intoppo. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Tu che sei un eterno entusiasta ed amante del viaggio in questo periodo storico ti senti proprio legato ad una sedia. Per fortuna ti viene in aiuto la tecnologia per soddisfare il desiderio di wanderlust e del tuo Marte che vorrebbe sgasare tra i continenti. A breve sarà possibile fare una visita virtuale della meravigliosa Cattedrale di Notre Dame con tanto di salti e e giri vorticosi tra le guglie e le navate per soddisfare anche gli spiriti più avventurosi. Se non si può viaggiare con i piedi tu sei maestro anche nel farlo solo con la testa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai appena scritto un messaggio pieno d’amore ad una vera perfettina che te lo rimanda con le correzioni della punteggiatura in rosso. Credo sia meglio cercare un flirt più allineato a come sei. Lavoro: sembra che tu abbia un tocco magico trasformando tutto quello che tocchi in successo assicurato. Praticamente un Warren Buffet in versione centauro. Salute: con quel Marte sempre ben disposto sei imbattibile in tutte i campi fisici e mentali. Il consiglio del giorno: pronto a sperimentare qualsiasi nuova tecnologia per farti viaggiare un po’ almeno con la testa. Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Nell’ultimo periodo non mi sono trattenuta con i complimenti mio caro Capricorno perché quando ce vo’, ce vo’. Venere che continua ad illuminarti e lo farà per molto tempo ti rende prezioso ed irresistibile, come il diamante nero piu grande al mondo che verrà battuto all’asta di Sotheby’s. Portati a casa anche oggi questo bel risultato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: torni super splendente e leccatissimo come Marco Castagna della trasmissione ‘Stranamore’. Lavoro: hai veramente il polso del mercato ed a confermacelo è quel polsino rigido alla Gordon Ghecco. Salute: sei sempre il preferito di Venere e questo ti assicura una salute di ferro. Il consiglio del giorno: scegli il tuo taglio di diamante preferito, io ti consiglio il ‘princess’… Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Per te è decisamente il momento di dedicarti a temi che sono nelle tue corde e sicuramente tutta la nuova tecnologia proposta da Zucki è pane per i tuoi denti con Mercurio e Saturno nel tuo team di lavoro. Quindi la nuova partnership tra NBA e Meta è solo l’inizio di grandi eventi a cui potremo partecipare virtualmente e tra concerti, cinema e festival avremo solo l’imbarazzo della scelta. Purtroppo per Sanremo è tardi ma potresti iniziare a lavorare su questa idea per l’anno prossimo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai deciso finalmente di tornare a casa e concerne qualche tiepido abbraccio e bacetto. Lavoro:hai ingranato le marce alte e tutto procede dritto come la route 66. Salute: hai tutte le energie e la carica per la giornata e anche qualche cosa di più che potrebbe capitarti in serata. Il consiglio del giorno: hai mai provato i visori per la realtà aumentata? Credo possano piacerti moltissimo. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete il segno piu emotivo dello zodiaco e quello che è capace di guardare oltre, sognando di nuovi mondi. Infatti se qualcuno vi dicesse di aver visto degli ufo voi gli credereste subito. Purtroppo non è quello che è successo alla coppia che ha raccontato di avvistamenti alieni ai carabinieri a Bolognetta ma è stata gentilmente accompagnata alla porta. Pazienza, perché anche voi con questa Luna in opposizione non siete sicurissimi di voi stessi e pensandoci bene su questi argomenti si può essere facilmente vittima di qualche burlone.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la Luna ha messo un po’ di freno ed abbassato la temperatura dopo avervi fatto notare quanto siano salate le vostre bollette del riscaldamento. Lavoro: con la Luna che si oppone a Giove sarete pervasi dalle insicurezze sulla reale fattibilità dei vostri progetti. Salute: inutile avere sensi di colpa se la mattina il vostro primo pensiero è un bel maritozzo con la panne e caffé. Appena Marte si toglie dai piedi riprenderete anche l’attività fisica. Il consiglio del giorno: riguardatevi il vostro film preferito: ‘Incontri ravvicinati del terzo tipo’. Voto 8 –