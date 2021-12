L’oroscopo di oggi 20 dicembre 2021: Sagittario e Gemelli cercano una tregua Con l’oroscopo di oggi, lunedì 20 dicembre 2021, vediamo il Sole nell’ultimo grado del segno del Sagittario, che con la Luna piena di ieri ha espresso tutta la sua potenza di fuoco. Da domani festeggeremo il solstizio l’inverno e l’ingresso del Sole nel segno del Capricorno. Scorpione, Acquario e Pesci si dedicheranno ai loro affetti più cari.

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 20 dicembre 2021, la Luna nel segno del Cancro sembra voler rimettere le cose a posto dopo l'espressione incontrollata di pensieri, emozioni e bisogni della Luna piena di ieri, domenica 19 dicembre, nel segno dei Gemelli.

Il Sole si trova oggi proprio nell'ultimo grado del segno del Sagittario perché stiamo andando incontro all'inizio della stagione del Capricorno che coincide con il solstizio d'inverno. Questo momento è molto caro all'astrologia così come a tutte le discipline che amano la vita in armonia con la natura.

Il segno fortunato di oggi sarà il Cancro al quale chiederemo saggi consigli su come gestire le emozioni mentre il segno sfortunato del giorno e la Bilancia che davvero sente di aver perso tutta la sua diplomazia.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

L’azienda dei trasporti pubblici di Berlino ha deciso di aiutare i suoi passeggeri a distendere i nervi con una trovata davvero irriverente ed allo stesso tempo geniale. Da qualche giorno i biglietti per salire sui mezzi sono di carta commestibile al gusto di cannabis. Caro il mio Ariete, la Luna di oggi ti mette decisamente in crisi e crea molta confusione a Marte che ti vorrebbe donare benefici influssi energetici. Per non incappare in qualche nevrosi indesiderata potresti anche tu assaggiare i ticket dei mezzi pubblici di Berlino e magari potresti fare una piccola recensione sul sapore e sui benefici di questa alquanto strana iniziativa. Sono sicurissima che interessa a molti.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: oggi mio caro faresti veramente bene a tenere a bada i tuoi bollenti spiriti, invece di interessanti occasioni rischi di incappare in qualche bel due di picche. Lavoro: con il tuo entusiasmo rischi di non essere per nulla allineato al mood del capo che ti chiede di tenere un profilo basso. Salute: andando in palestra hai sbagliato orario, al posto della lezione di box, che avresti preferito, c’è meditazione yoga… anche così potresti distendere i tuoi nervi. Il consiglio del giorno: per rilassarti potresti provare diverse tecniche come una bella sessione in palestra o una seduta ti yoga oppure affidarti alle tisane dai poteri curativi. L’importante è che oggi tu possa trovare un po’ di pace.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Oggi sei tra i segni più romantici dello zodiaco. La bella Luna ti rende molto sensibile e sei pronto a consolare tutte le persone che ne hanno bisogno. Sei decisamente a favore della proposta di legge in Olanda sul divieto di bollire aragoste e granchi ancora vivi. Stiamo andando in una direzione dove l’empatia è un valore importantissimo e deve essere applicata in tutte gli scenari. Con Venere e Mercurio dalla tua sei particolarmente interessato a tutto quello che riguarda il benessere del mondo. Per questo stai già pensando come potresti salvare i poveri e soprattutto buonissimi crostacei da questo ingiusto trattamento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sprizzi romanticismo da tutti i pori e hai organizzato una seratina con la tua dolce metà. Sei il partner perfetto. Lavoro: i tuoi colleghi godono del tuo buon umore ed il clima è di grande collaborazione. Salute: hai deciso di provare la lezione di ballo a due che da tempo hai rinviato. Potresti scoprirti un ballerino provetto. Il consiglio del giorno: ad una ricetta per essere perfetta bisogna aggiungere l’ingrediente segreto: l’amore. Non dimentichiamoci di rispettare e trattare in modo appropriato tutti gli ingredienti. Sembra un consiglio zen ma ti assicuro che funziona!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Durante il week end siete appena stati travolti da un cielo che vi ha dato grande vigore e dialettica il tutto disturbato da Marte che continua il suo incalzante moto in opposizione. Vi siete sentiti come il proprietario del bar di Napoli che si è visto ‘scippare’ l’albero di Natale da due malintenzionati che hanno fatto uno slalom tra i tavolini del suo locale. Per fortuna la Luna di oggi vi riporta un po’ di pace e vi spinge ad essere più armoniosi con chi vi sta intorno. Sono sicura che il proprietario del bar rimetterà a breve un nuovo albero e sicuramente chiederà a San Gennaro di pensarci lui… ricordiamoci che chi la fa l’aspetti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi la Luna vi spinge a ricercare l’amore tra le mura domestiche, l’amica di vostra sorella è un’interessante comunicatrice… lo sapevate? Lavoro: proverete a tutto l’ufficio e anche a voi stessi che siete perfettamente allineati agli obiettivi aziendali. Bravi per l’ottimo spirito di iniziativa. Salute: la cyclette a casa dei nonni sarà la vostra nuova passione. Potrete placidamente pedalare gustandovi una buona fetta di torta calda appena sfornata. Il consiglio del giorno: non lasciatevi mai intimorire da chi vi pesta i piedi!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mio caro la stai vedendo davvero brutta in questo periodo ma oggi con la bellissima Luna a favore potrai sicuramente uscire dal tuo bel guscio/casa che ti porti sempre appresso. Pensa a Kim Kardashian, una delle donne più famose e potenti al mondo dopo ben tre tentativi falliti, finalmente è riuscita a passare uno degli ultimi e difficilissimi esami per diventare avvocato dello stato della California. Cosa vorrai mai che sia in confronto avere Mercurio e Venere in opposizione… Ricarica bene le tue batterie perché tra poco è Natale e bisogna festeggiare alla grande.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: proprio come piace a te potrai amoreggiare in tutta calma, sul divano con la persona che ti piace. Te lo meriti. Lavoro: incredibilmente ti siete presentati alla pausa caffè e condividi i tuoi progetti con i colleghi. Bentornato! Salute: con molta calma oggi vorrai anche fare un po’ di sport. Potresti iniziare con una camminata veloce sul tapis roulant, passare alla corsa potrebbe essere già un’attività estrema. Il consiglio del giorno: si cade e ci si rialza sempre più forti è una bella lezione che ci da la vita. Mai demordere.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Oggi sei decisamente il nostre Lewis Hamilton, che dopo aver ricevuto la grande delusione per la perdita del mancato ottavo titolo mondiale è stato ‘consolato’ dal Principe Carlo che lo ha insignito del titolo di ‘baronetto’. Caro il mio Leoncino dovresti imparare a gestire tutte le energie di Marte ed essere un po’ meno permaloso, il cielo comunque ti sorride devi solo imparare ad essere positivo. Vedi che i risultati arrivano ugualmente?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la Luna ti chiede di essere calmo e pacato ma non ti si addice per niente. Nonostante la tua grande passionalità oggi non si quaglia. Mi dispiace. Lavoro: dopo il week end di bagordi, arrivi in ufficio con occhiali da sole ed aria alquanto nervosa. Spero che i colleghi se ne accorgano per starti un po’ alla larga. Salute: per distendere i nervi potresti provare una seduta rebirthing. Respirando per un’oretta ti sentirai sicuramente più calmo e leggero. Il consiglio del giorno: le gratificazioni posono arrivare da dove meno te lo aspetti. Bisogna sempre essere positivi. bene essere contenti ed entusiasti ma non bisogna esagerare.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Se ti parlo sempre di inclusività mia casa c’è un motivo, perché con Mercurio e Venere che ti illuminano puoi esporti e farti ascoltare da tutti. Sono sicurissima che anche a te è piaciuta moltissimo l’iniziativa nel trevigiano ‘Più liberi, più libri’ che promuove l’accoglieza domestica. L’atteggiamento un po’ chiuso di alcune zone dell’Italia deve essere scosso e tu sei il segno giusto. La Luna di oggi ti dona grandissima empatia e ti stimola ad aiutare e migliorare la nostra società. Sei così bella ed intelligente che anche il più scettico dovrà per forza darti ragione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: anche in tenuta da casa, con calzettoni di lana e golf della nonna riceverai le esplicite avances del corriere di Amazon. Sei sempre irresistibile mia cara. Lavoro: il tuo ufficio rispecchia esattamente come ti senti, perfettamente addobbato a Natale, con biscottini di pan di zenzero per accogliere chiunque venga a trovarti. Salute: potrai facilmente mascherare quel pizzico di nervosismo che ti pervade in buona e positiva euforia. Il consiglio del giorno: sei la nostra paladina a te la scelta tra tutte le eroine tra film, cartoon e romanzi. Io sceglierei Sailor Moon, ma sono di parte.

Voto 8+

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

A volte far finta che non sia successo nulla fa si che le nevrosi si nascondano e diventino grandi e faticosamente gestibili. Nel web troviamo molti esempi di persone che hanno avuto percorsi dolorosi ma grazie alla condivisione hanno saputo superare le difficoltà e anche aiutare gli altri a superarle. Come una mamma che dopo una pesante giornata con i suoi tre figli, tutti sotto i tre anni, è scoppiata in un pianto liberatorio. Da quel momento ha condiviso la sua storia e questo le ha permesso di sentirsi meno sola, di accettarsi e di riprendere in mano le redini della sua vita. Con Marte a favore hai tutte le energie per affrontare i difficili transiti, oggi c’è anche una Luna storta che si è aggiunta, e ammettere le tue difficoltà ti aiuterà a far si che anche gli altri ti possano comprendere meglio. Io sono sempre qui che ti tengo per mano, ricordatelo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la Luna di oggi ti riporta in casa base e offusca quel poco di romanticismo che avevi appena ritrovato. Vedrai che passerà molto in fretta. Lavoro: hai finalmente deciso di andare a far controllare i conti dal commercialista. La tua contabilità ringrazia. Salute: sei campionessa mondiale di divanioning estremo, si tratta di una disciplina da te inventata che consiste nel rimanere tutto il giorno sul accoccolata sul divano. Non male! Il consiglio del giorno: ammettere di essere in difficoltà e rendere gli altri partecipi della tua vita potrebbe aiutarti ad uscire da questo momento di incertezza. Ricorda che l’araba fenice rinasce dalle sue ceneri.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sono sicura mio caro che se Billie Eilish si fosse confidata con te quando all’età di undici anni ha iniziato a vedere film porno al posto di seguire qualche corso di educazione sessuale le avresti risparmiato gli incubi che la perseguitano da tanti anni. Tutto quello che riguarda l’ambito sessuale ed erotico è pane per i tuoi denti e con quel Mercurio ben aspettato saresti potuto essere un bravo ed intelligentissimo maestro. Con la Luna a favore sarai propenso al romanticismo che porterà grande piacere. Come prima lezione, potresti far assaporare alla cara Billie proprio questo particolare momento e cullarla in dolcissimi sogni.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sarai particolarmente romantico e stupirai la tua amica “co benefit" che è passata a trovarti con intenzioni più interessanti invece che restare abbracciati sul divano a guardare ‘Alla ricerca di Dori’. Lavoro: con la tua ottima parlantina sei stato scelto dal capo per fare il discorso al taglio del panettone. Sarà un brindisi di auguri perfetto. Salute: le ottime energie mentali ti convinceranno ad una pausa pranzo in palestra e ne rimarrete piacevolmente soddisfatti. Il consiglio del giorno: io lo so benissimo che sotto quella corazza di latex e provocazioni c’è un cuore di panna, potresti mostrarlo più spesso.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

C’è una grande novità nel modo dei viaggi, da giugno 2022 partiranno voli diretti da Roma a Perth in Australia. Mio caro centauro, la tua stagione sta volgendo al termine e ti dovresti premiare per il grande impegno, intelligenza e forza che hai messo per aiutare tutti. Con la Luna che ti chiede di stare tranquillo a casa a riposare potresti cogliere l’occasione e prenotare un bel viaggio nella terra dei canguri la prossima estate. Ovviamente prenota due biglietti perché sono certa che ti vorrai portare anche Marte, il tuo immancabile compagno di avventure.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dopo il week end piuttosto intenso a livello emotivo, ti prenderai una giornata di pausa e per non avere alcuna tentazione il tuo telefono è stato messo in modalità ‘on air’. Lavoro: con l’avvicinarsi delle feste hai deciso di riordinare la tua scrivania così potrai restare qualche ora tranquillo ed assorto nei tuoi pensieri. Salute: per fortuna Marte ti darà l’ottima carica ed entusiasmo durante questa giornata di ripresa. Il consiglio del giorno: hai una gran voglia di partire e viaggiare so che non è nel tuo stile ma anche programmando ora il viaggio per la prossima estate ti renderà particolarmente felice.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Cambio di guardia nella Grande Mela, il nuovo capo della polizia per la prima volta è una donna, è afroamericana e si chiama Keechant Sewell. La Luna di oggi non ti aiuta ma ti fa particolarmente apprezzare, grazie al buon Mercurio, tutto quello che riguarda la difesa della propria patria e la notizia che questa, donna cresciuta a New York nel quartiere del Queens abbia raggiunto questa importante posizione riempie il tuo cuoricino. Con Venere infatti esulterai alla notizia che anche una donna pubblicato tenere a bada i malintenzionati della Metropoli più famosa del mondo. Soprattuto siamo sinceri: quanto è ‘forte’ una donna in divisa?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: stranamente il tuo telefono tace e la cosa ti irrita parecchio. Ti stai chiedendo dove siano finiti tutti quei messaggi pieni di complimenti e proposte piccanti. Oggi mio caro rimarrai a bocca asciutta. Lavoro: potresti incappare in qualche piccola delusione lavorativa. Ti consiglio prudenza. Salute: pare che ti darà buca anche il tuo allenatore… oggi non te ne va bene una. Il consiglio del giorno: per fortuna ci stiamo tutti accorgendo che non esistono ruoli solo per donne o solo per uomini perché quello che conta è il merito e la bravura di una persona! Molto molto bene.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Si chiama Giudizio Universale ed è la causa indetta da diverse associazione del Sud contro l’Italia per lo scarso impegno a rispettare gli Accordi di Parigi. Il tuo Marte esulta perché finalmente potrà battersi per una importantissima causa. La Luna di oggi enfatizza le sensazioni del pianeta della guerra di protezione e valorizzazione dei nostri territori e ti porta a voler partecipare a questa causa in prima fila. Sei sempre il segno che si batte per la nostra comunità è per avere un futuro migliore. Siamo fortunatissimi ad averti cosi carico.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sarai pronto a consolare tutti i tuoi amici dello zodiaco che oggi non hanno molta fortuna in amore, per te l’amicizia è da sempre la cosa più importante. Lavoro: hai convinto tutto il tuo ufficio a fare Smart working a casa tua, questo cambio di scenario potrebbe dare nuovi stimoli e migliorare il rapporto tra tutti i colleghi. Salute: grande entusiasmo e forza fisica ti permettono di poter fare tutto quello che vuoi. Il consiglio del giorno: sei il nostro uomo per spronarci al miglioramento e a sensibilizzare tutti sulle cause importanti. Bravo!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Cari pesciolini finalmente una bella Luna romantica che vi coccolerà e vorrà sicuramente avvolgervi in un caldo abbraccio. Voi che siete sempre alle prese con l’antipatico Marte, avete deciso di prendervi una goduriosa pausa da tutti i fastidi per vedere il vostro programma preferito: Master Chef. La scorsa settimana sono iniziate le nuove puntate e tra un ‘mappazzone’ di Barbieri ed un ‘muovetevi’ alla Canavacciuolo, siete felici come dei bambini. Ditemi la verità, sperate in qualche ispirazione per il pranzo di Natale?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete romantici come non mai. State preparando una bella sorpresa per la vostra bella. A dir la verità sono un pochino gelosa. Lavoro: oggi osate e portate al capo il progetto su cui state lavorando in segreto da mesi. Potrebbe essere la mossa giusta. Salute: tutte le nevrosi dei giorni scorsi sono magicamente sparite e vi sentite pervasi da ritrovate energie positive. Il consiglio del giorno: per rilassarvi avete optato per la cucina sono sicurissima che proverete interessanti ed innovative ricette. soccorrervi.

Voto 7+