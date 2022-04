L’oroscopo di oggi 20 aprile 2022: Toro e Capricorno sono decisissimi Con l’oroscopo di oggi, mercoledì 20 aprilew 2022, la Luna in Sagittario contrasta i pianeti in Pesci. Nel frattempo il Sole entra nel segno del Toro e dà il via ufficialmemnte alla stagione del primo dei segni di terra. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, il Sole entra ufficialmente nel segno zodiacale del Toro. Si dà il via alla "stagione del Toro", fatta di natura rigogliosa, della quale prendersi cura, della voglia di coccole e di concreti gesti d'amore. Il Toro, primo dei segni di terra, è sincero, godereccio, capace di mettere da parte tutte le turbolenze del cuore per godere dei piaceri della vita più semplici, immediati, naturali.

La Luna nel segno del Sagittario di oggi si scontra, per buona parte della giornata, con i diversi pianeti nel segno dei Pesci: specie con Marte, come vi anticipavo anche nell'oroscopo settimanale. Il segno fortunato di oggi è il Leone, mentre il segno sfortunato è la Vergine, parecchio innervosita dalla Luna storta!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La fortuna, le forze e l’amore ti hanno abbandonato e tu rimani solo con la Luna a darti ancora qualche speranza, per oggi almeno. Ti avverto subito caro Ariete che potresti rimanere ore ad aspettare che succeda qualche cosa, un po’ come il milionario che ha acquistato l’NFT del primo Tweet per 2,5 milioni di dollari e ora spera di venderlo in poche ore per cifre da capogiro. Sai come si dice? Aspetta e spera.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: anche se non ti sta guardando nessuno tu sei pervaso da incredibile positività. Contento tu… Lavoro: devi rassegnarti al fatto che le scadenze come le bollette non si possono posticipare. Forza! Salute: non c’è possibilità di scampo alla pigrizia. Ti devi arrendere a questa evidenza. Il consiglio del giorno: non perdere tempo a contare le scie degli aerei nel cielo. Prova a fare qualche cosa di più produttivo e importante. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Da oggi inizia la tua stagione, baby, e per di più con un cielo che è proprio un bellissimo regalo: infatti a parte il ‘classico’ Saturno contro, tutto il resto è super positivo. Sei in un momento davvero vincente, come per Blanco, invitato addirittura ad introdurre l’Angelus del Papa… Qualcuno potrebbe dire che è una strategia per avvicinare qualche fedele in più. Comunque introdurre il Santo Padre non è da tutti, c'è da ammetterlo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore parti deciso alla conquista, con una strategia imbattibile dal risultato assicurato! Lavoro: si può unicamente parlare di avanzata di gran carriera con un lusso in più: fare quello che più ti piace. Salute: devi imparare a dosare la tua forza perché ogni tanto sei come un elefante in una cristalleria. Il consiglio del giorno: sei un po’ come a Natale da bambino quando ricevi tanti regali e vuoi aprire tutto e subito. Una giornata da godere come un riccio. Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Se pensate di essere sulla bocca di tutti per aver fatto strage di cuori come la fashion designer Amina Maddai, vi sbagliate di grosso. La vostra fantasia galoppante a causa della Luna di oggi, unita alla congiunzione Giove Nettuno a sfavore, ha completamente eliminato ogni senso di realismo. Per farvi tornare i piedi per terra qualcuno dovrà far esplodere le vostre visioni come un palloncino con un ago. Io intanto penso a procurarmi un materasso per farvi cadere sul morbido.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: questo è proprio un buon momento per prendersi una bella pausa riflessiva. Ma dura ancora poco eh! Lavoro: correte solo il rischio di spararle davvero grosse. La calma è la vostra consigliera. Ok? Salute: meglio consolarsi con una coppa Mont Blanc, quella bandita dai dietologi dagli anni ottanta, ma per voi è un vero toccasana per il vostro umore a terra. Il consiglio del giorno: ogni tanto fa bene vivere nelle proprie fantasie… come dicevo, ogni tanto…Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Probabilmente la passione di Lisa Simpson per l’Umbria Jazz espressa in una delle ultime puntate è una delle tue zampatine. Stai vivendo un periodo così fortunato in cui non mancano intuito, sex appeal e grande energia e non hai alcun problema ad affrontare anche le sfide impossibili. Anche quella, utilissima, di ri-tirare su il settore del turismo in pochissimo tempo. Ci fidiamo tutti delle tue capacità.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: si sa che il modo migliore per imparare bene le lingue è un un partner straniero. Con la bella stagione e i turisti che affollano le nostre città, potete tranquillamente farvi avanti. Lavoro: è come la tua bella casa che ami profondamente e che tieni come un vero bijou Salute: gli influssi di Venere si vedono benissimo perché sei bello da impazzire. Il consiglio del giorno: girare per la nostra bella Italia e conoscerne ogni angolo sarebbe un dovere per ogni cittadino, non credi? Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Bisogna darti il merito che sai affrontare questo periodo con un certo aplomb non necessariamente inglese, forse anche grazie alla Luna che ti sta dando una bella mano. Ricorda sempre che anche nelle difficoltà ci si può adattare, pensa che una donna vive da sempre senza un pezzo di cervello stupendo anche tutta la comunità scientifica. A te è andata decisamente meglio. Tu di certo puoi mostrare grande capacità di evoluzione in questo momento in cui pianeti particolarmente a favore non ci sono. Ti voglio dare credito oggi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: puoi ruggire tranquillamente e mostrare che sei ancora il re del materasso. Siamo tutti avvisati. Lavoro: con la scusa di rivedere budget e conti, ti chiudi in ufficio e provi a risolvere questo complicatissimo sudoku. Auguri… Salute: è una vera illusione se con qualche esercizio speri di poter tornare in forma smagliante. Ci vorrebbe duro lavoro, ma puoi sempre posticipare all’anno prossimo. Il consiglio del giorno: hai la capacità di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Ti assicuro che non è da tutti. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Per quanto riguarda immaginazione e stile non sei sicuramente super ispirata, proprio a causa di Venere in opposizione. Per la festa in maschera anni settanta a questo punto sfrutta il buon Mercurio a favore e studia tutti i look del Cohachella. Di certo lì troverai i trend e le mise per far morire tutti d’invidia ma, sempre per colpa di Venere a sfavore, alla fine deciderai di indossare qualcosa che passi inosservato. In fondo è questo il tuo unico scopo oggi: evitare di attirare l'attenzione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: anche se fossi invitata a un weekend romantico in una destinazione pazzesca tu risponderesti prontamente di no. Vivere l’amore non è proprio nelle tue corde. Lavoro: continui a cambiare idea ogni due minuti e tutta la tua perfetta organizzazione è completamente saltata. Stiamo tutti pazientemente aspettando che tu prenda una decisione. Sbrigati! Salute: sei sfinita dalla tua giornata caotica. Hai bisogno di una bella pausa e di un bel drink per calmare i nervi e portar un po’ di pace alla tua mente. Il consiglio del giorno: quando manca l’intuito, lo studio e la ragione sono l’unica soluzione. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Puoi finalmente rilassarti un po’ perché per il momento le difficoltà sembrano essersi affievolite. Con l’arrivo della stagione del Toro e la Luna che ti favorisce, prenditi una giornata per stare in compagnia a divertirti. Potresti fare addirittura un acquisto matto come il casco di Iron Man, che sta facendo impazzire tutta la famiglia Ferragnez. Puoi divertirti, per un giorno, a fare il super eroe e poi tornare subito al lavoro come ti vuole Saturno a favore.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei prontissima ad approfondire amicizie soprattutto se d’oltreoceano o d’oltralpe. Hai proprio voglia di un flirt con un bello straniero. Lavoro: sei così presa dai tuoi progetti tanto che, per non perdere tempo, organizzi riunione con annessa pausa pranzo direttamente nel tuo ufficio. Le chiacchiere leggere sono assolutamente vietate. Salute: tira fuori tutta la tua grinta e la tua tutina in pandant con le unghie per un’ottima sessione in palestra. Il consiglio del giorno: un po’ di leggerezza permette ugualmente di arrivare agli obiettivi. La vecchia tecnica del bastone e della carota funziona sempre. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Grazie a Venere e Marte che ti sono a favore sei decisamente irriconoscibile. Potresti anche tu, come la bella Sophie Codegoni, essere fermato per ben ventisette volte durante una fuga romantica all’estero perché l’immagine del passaporto non coincide più con quella attuale. Di certo con Mercurio in opposizione farai davvero fatica a spiegare che in quella vecchia foto dove porti ancora l’apparecchio sei proprio tu, solo qualche anno fa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è il tuo momento, sprecarlo per qualche piccolo dubbio sarebbe un vero peccato. Quando l’amore chiama si risponde subito all’appello. Lavoro: non è il momento di sottolineare gli errori perché vieni messo subito a tacere. Tu segna tutto e vedrai che prima o poi ti tornerà utile. Salute: va un po’ a singhiozzo perché pecchi di costanza e appena ti viene detto che dovresti fare di più ti inalberi subito. Se tu lasciassero perdere andrebbe decisamente meglio. Il consiglio del giorno: attenzione a voler modificare i propri connotati. Ricordiamoci sempre che siamo molto più belli al naturale. Voto . 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Di certo non hai capito subito quando i tifosi nero azzurri hanno urlato agli arbitri dicendogli che fossero "della Juve". Non sei particolarmente perspicace perché a causa di Giove e Nettuno, entrambi in quadratura, la tua fantasia parte subito in quarta. Dovresti osservare almeno due volte ogni situazione e in alcuni casi chiedere anche la moviola. Succede anche ai migliori prof come te!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: è come un cielo blu e senza nuvole con arcobaleno e unicorni. Praticamente non esiste solo nella tua immaginazione. Lavoro: ti riduci sempre all’ultimo minuto e così facendo non hai alcun margine di errore. Troppo rischioso per te che sei sempre un po’ superficiale. Salute: non sei più il centauro pronto a fare di tutto e di più da mattina a notte fonda. Te ne devi fare una ragione. Il consiglio del giorno: come il tema d’italiano o le bozze del copywriter un doppio controllo è sempre d’obbligo. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con l’arrivo della stagione del Toro sei ancora più splendente mio caro Capricorno. Sei come la città di Roma che a livello mondiale è in cima alla classifica delle città più amate dai turisti. Insomma sei sul podio in qualsiasi campo. Ti vedo già spolverare tutti i tuoi premi ben in mostra sulla mensola della tua stanzetta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei più sexy e desiderato di Justin Bieber al Cohachella. Non male vero? Lavoro: intuito e velocità di esecuzione. Nel tuo campo non ti ferma nessuno. Vai diritto al successo. Salute: direi che non puoi assolutamente lamentarti. Anche se avessi un velo di pancetta su di te sarebbe comunque perfetta. Il consiglio del giorno: ti piace vincere e metterlo subito in mostra. Occhio alle invidie. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Dovresti sfruttare questa Luna a favore e vivere questa giornata serenamente. Per dare un piccolo slancio in più alla tua scarsa autostima di questi giorni, pensa che la città di Parma sta promuovendo la circolazione in bicicletta con un buono di cinquanta euro al mese. Vedi che i tuoi principi di collaborazione e buona convivenza stanno venendo fuori? O, se non altro, sono molto incentivati anche dalle istituzioni.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Lavoro: avresti bisogno del libretto delle istruzioni e di uno schema anche per accendere il tuo computer. Meglio chiedere subito aiuto e ammettere le tue mancanze. Salute: gli appuntamenti fissi non ti piacciono vuoi fare solo quello che ti passa per la testa. Anche una corsetta alle nove di sera se ne avessi voglia. Il consiglio del giorno: pian piano vedrai che le tue buone iniziative verranno accolte e messe in pratica. Devi solo saper aspettare e portare pazienza. Ce la farai? Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Immaginazione e concretezza sono le vostre parole chiave, anche se non sempre possono esistere nella stessa frase. Con la stagione del Toro sono certa che riuscirete a mettere in pratica tutto quello su cui state lavorando da mesi. Questi influssi sono già ben visibili se pensate che una studentessa salentina discute la tesi di Matematica e la dimostra con una danza aerea. Questo sì che è un bell’esempio da seguire.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: in pieno trionfo. Avete tutto l’amore che avete sempre desiderato. Da non credere. Lavoro: i cambiamenti non vi spaventano, siete facilmente adattabili a tutto. Salute: avete sicuramente una forza invidiabile ma solo a tratti e in alcuni momenti, imparate ad utilizzarla. Il consiglio del giorno:: è arrivato il momento di quagliare e di stupire tutti con in vostri unici effetti speciali. Forza! Voto 9 –