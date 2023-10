L’oroscopo di oggi 2 ottobre 2023: Vergine e Toro hanno idee geniali L’oroscopo di oggi, lunedì 2 Ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna nel segno del Toro, direi che il segno fortunato sia il Capricorno e il segno sfortunato lo Scorpione. Ancora.

Ariete

Il tuo appuntamento fisso telefonico è ormai con il tuo medico della mutua, per riuscire a trovare l’integratore perfetto che ti faccia saltare pimpante giù dal letto la mattina. Marte contro ti induce a poltrire fino all’ultimo minuto sotto le coperte, creando una serie di ritardi a catena. Per risolvere la pratica ‘benessere personale’ arriva in tuo aiuto proprio lo smart Phone con cui al momento si può misurare la febbre ma che in futuro ti consentirà di analizzare prontamente tutti i tuoi parametri di salute con un semplice click.

Amore: solo se strettamente necessario.

Lavoro: comunichi unicamente in orario ufficio.

Fortuna: hai bisogno che ti rincuori in ogni momento.

Il consiglio del giorno: attività rilassanti come una passeggiata nel giardino sotto casa.

Voto: 7 –

Toro

Il tuo fiuto per gli affari oggi è enfatizzato dalla Luna nel tuo segno che si congiunge a Giove regalandoti momenti davvero proficui per il tuo portafogli. Pare proprio che tu in questo periodo non sbagli neppure un colpo sul tema finanza. Proprio come la super cantante Taylor Swift con il suo ultimo tour mondiale che è destinato a diventare il primo a livello mondiale a far guadagnare più di un miliardo di dollari.

Amore: come un appuntamento galante nel tuo ristorante preferito.

Lavoro: idee chiare e molto decise.

Fortuna: in questo campo sei proprio un campione.

Il consiglio del giorno: prenota un tavolo nella zona vip di un locale alla moda.

Voto 8 pronto a spese folli

Gemelli

L’azienda giusta per voi dove inviare il vostro curriculum è sicuramente una di quelle multinazionali che pagano migliaia di dollari i propri dipendenti per permettergli di andare in vacanza. Il concetto di lavoro, per voi che avete Mercurio contro, è alquanto aleatorio ma se vi si mettono di fronte obiettivi interessanti con Venere e Marte dalla vostra siete pronti a partire in quarta per raggiungere la tanto agoniata meta come un’avventura in un luogo esotico dove a fine giornata si sorseggia latte di cocco sotto una palma guardando il tramonto.

Amore: veri campioni di piacere.

Lavoro: avete sempre bisogno del premio.

Fortuna: inarrestabili come i discotecari incalliti pronti all’after hour.

Il consiglio del giorno: controllate tutti i ponti del 2024 per le vostre fughe esotiche.

Voto 7

Cancro

Oggi sei travolto da un’irrefrenabile voglia di accudimento emotivo, complice la Luna che fa emergere la tua parte più tenera. Potresti mandare subito la richiesta per partecipare al nuovo programma, proposto dal governo, per diventare assistente materna ruolo disegnato ad hoc per aiutare le puerpere nei primi sei mesi di vita del bambino. Ti vedi già nelle vesti di una splendida tata Matilda.

Amore: abbracci universali.

Lavoro: ti impegni sempre con il cuore.

Fortuna: come un pocket cofee in borsa.

Il consiglio del giorno: fai un ripulisti nell’armadio per dare i vestiti in beneficienza.

Voto 7 e mezzo

Leone

Il tuo lato più profondo ed emotivo oggi viene scombussolato da Giove, Luna e Urano che si manifestano come un vero terremoto. Proprio come quello che ha stravolto la città di Napoli a cui si è aggiunta anche l’amara notizia che l’adorato campione Osimhen si sta guardano intorno e potrebbe salutare il capoluogo partenopeo. Tu opta sempre per cortesia e dolcezza ed evita scontri frontali.

Amore: litighi anche con la serratura di casa.

Lavoro: sei pronto alla battaglia.

Fortuna: cadi sempre in piedi ma con un certo sforzo fisico.

Il consiglio del giorno: fai le prove di sorrisi di cortesia allo specchio.

Voto 5 e mezzo arrabbiato

Vergine

I cambiamenti ti mettono sempre in un certo stato di allerta come la notizia che entro trent’anni in Italia solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli. Tu che sei una tipa davvero tradizionale e oggi che hai Luna e Giove dalla tua sei pronta per rivedere questi dati trovando una soluzione per mettere logica anche nei sentimenti e far quadrare i conti. Ricordati però che al cuor non si comanda.

Amore: la coppia prima di tutto.

Lavoro: ordine mentale ed estetico.

Fortuna: ti tiene al sicuro come le certezze delle leggi della fisica.

Il consiglio del giorno: fai un corso di ricamo per i regali i di Natale.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Sei sempre una vera eroina che cerca di risolvere tutti i problemi di chi ti sta intorno perché sempre sorretta e iper stimolata da Marte e Venere. Infatti vorresti subito correre in soccorso di Nino Frassica che ha smarrito il suo gatto Hiro a Spoleto e organizzare una vera campagna di ricerca per ricongiungere il padrone con il suo felino. Tu sei così carica di energie che ti doni totalmente a qualsiasi progetto.

Amore: lo vivi a tutto tondo.

Lavoro: sempre sorridente e disponibile.

Fortuna: è la tua migliore qualità.

Il consiglio del giorno: bagno caldo con i sali per rilassarti prima di andare a dormire.

Voto 7 e mezzo proattivo

Scorpione

Per rilassare i tuoi nervi sollecitati da Luna, Giove e Urano, oggi dovrai mettere in campo tutta la tua capacità di logica trovando impossibili risorse alternative alla pazienza. Potrebbe esserti di ispirazione la notizia delle capre affamate in Grecia che dopo la tempesta ‘Daniel’ si ritrovano senza più prati da brucare e divorano ben cento chili di una piantagione di marijuana. Puoi sempre trovare con immaginazione e legalità ottime soluzioni per rilassarti.

Amore: meglio soprassedere.

Lavoro: le urgenze possono tranquillamente attendere domani.

Fortuna: non c’è prezzo per acquistarla.

Il consiglio del giorno: prova la meditazione trascendentale.

Voto 5 +

Sagittario

Di certo anche tu al momento fai parte del 30% degli italiani che non sono felici del loro lavoro. Con Mercurio e Saturno contro tu vorresti solo trovare una nuova via di uscita ai doveri quotidiani. Per questo dovresti puntare tutto sul tuo sentire e sul tuo istinto che, con Venere e Marte dalla tua, potrebbe indicarti strade e luoghi non ancora intrapresi. Tu che ami l’avventura puoi subito metterti in viaggio.

Amore: alla ricerca dell’anima gemella.

Lavoro: ti senti un ‘passa carte’.

Fortuna: hai le spalle forti per affrontare anche i tuoi dubbi.

Il consiglio del giorno: biglietto last minute per una meta ignota.

Voto 6 e mezzo per iniziare un cammino

Capricorno

La Luna congiunta a Giove è un vero segnale di ripresa, di carica e di energie che tu sei solito centellinare accuratamente con Marte contro. Ti senti spronato come il quarantacinque per cento delle donne che acquistano abiti più piccoli per motivarsi a dimagrire. Tu oggi puoi proprio stillare una lista di buoni propositi da appendere sulla porta del frigorifero.

Amore: grande entusiasmo.

Lavoro: cogli le occasioni al balzo.

Fortuna: puoi addirittura osare con una corsetta al parco.

Il consiglio del giorno: inizia a fare i regali di Natale.

Voto 7 +

Acquario

Oggi sei proprio pronto a controbattere su tutto, anche sulla scelta del governo francese di cambiare per legge la ricetta delle baguette che dovrà contenere meno sale. Marte dalla tua ti rende davvero battagliero e sei pronto ad affrontare sul campo aperto tutte le paturnie di Luna e Venere contro. Con questa determinazione tu puoi davvero affrontare tutto e sarà impossibile farti cambiare idea.

Amore: da approcciare con cautela.

Lavoro: non ti fermi neppure quando fuori dalla finestra è già notte fonda.

Fortuna: la travolgi con tutte le tue energie.

Il consiglio del giorno: prediligi gli spostamenti con i trasporti pubblici.

Voto 6 –

Pesci

Siete i soggetti perfetti per poter rincuorare Marta Fascina, che non riesce ancora a rientrare in Parlamento e partecipare alle votazioni. Con la vostra grande capacità di sentire e la dolcezza che vi conferisce oggi la Luna riuscireste a convincere la cara deputata a riprendere il suo ruolo nella società. Spesso la logica non risolve tutto, anzi in alcuni momenti è molto più efficace empatia e sostegno delicato e sensibile. Questo è senza alcun dubbio il vostro super potere.

Amore: tutto da coccolare.

Lavoro: riuscite a rendere tutto super armonioso.

Fortuna: ne siete sempre provvisti in grandi quantità.

Il consiglio del giorno: reunion con le vostre migliori amiche.

Voto 7 e mezzo