L’oroscopo di oggi 2 novembre 2021: Bilancia e Gemelli sono molto determinati Nell’oroscopo di oggi, martedì 2 novembre 2021, la Luna si trova fortissima nel segno della Bilancia e in mattinata andrà a braccetto con Saturno, il pianeta della determinazione e della correttezza. Nel frattempo il Sole è sempre più messo sotto pressione da Saturno e Urano che sembrano indicare che un cambiamento è necessario. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 2 novembre 2021, iniziamo a vedere il Sole sotto pressione: passata da poco la quadratura a Saturno adesso si trova messo in discussione da Urano in opposizione. C'è tensione quindi su questo io (non solo l'io personale ma anche l'io sociale, il gruppo) che comprende di dover modificare diversi aspetti del suo agire.

La Luna di oggi nel segno della Bilancia è anche in trigono a Saturno nelle prime ore della giornata: ottima posizione per iniziare la giornata con coerenza, dedizione, determinazione e spirito di giustizia. Se qualcosa ci sembrerà corretto nessuna fatica ci apparirà insopportabile. Il segno fortunato di oggi è proprio la Bilancia che, nonostante la perdita di Marte di qualche giorno fa, resta salda nei suoi valori di etica e correttezza. Il segno sfortunato di oggi invece è il Toro al quale tutto appare proprio impossibile e faticosissimo!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È necessario tu impari a calcolare bene i rischi. Con Mercurio opposto, effettivamente, non ti viene tanto facile… e Venere a favore ti fa prendere un po’ tutto sotto gamba rischiando di fare errori grossolani che ti possono costare caro! Non fare come lo Zoo di 105, multato con un’ammenda di 125 mila euro per qualche battuta di troppo su donne e comunità LGBT, e pensa bene prima di dire quella cosa che ti passa per la testa! È necessario valutare bene prima di mettere il piede in fallo!

Amore: impegnati e manda dei selfie sensuali per tenere vivo l’interesse anche a distanza! (Devi fidarti della Venere a favore e non farti schiacciare dalla Luna!). Lavoro: ci vorrà tanta pazienza per non finire in caciara con qualche collega un po’ disordinato… Salute: suscettibile e un po’ nervoso. Colpa della Luna che ti fa sembrare che tutto vada per il verso sbagliato! Il consiglio del giorno: ricordati che, una volta detta una cosa scomoda, non puoi più tornare indietro! Le parole sono “magiche” e una volta che feriscono non c’è modo di correre ai ripari!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro (21 aprile – 20 maggio)

Grazie ad una ricerca via DNA è stato ritrovato, nel mondo, il vero successore di Toro Seduto… nel tuo caso, però, penso che se dovessero ricercare i tuoi antenati troverebbero sicuramente qualche traccia di Gandhi e di Madre Teresa! La pazienza a la carità che stai osservando in questo periodo sono quasi sinonimo di santità… Da quando si è aggiunto Marte opposto, poi, è tanto se non hai già preso a sediate il PC che ti si impalla ripetutamente… Tanta roba Torone, davvero tanta roba!

Amore: oggi non sei particolarmente espansivo. Rendi molto difficile a tutti avvicinarsi a te… Lavoro: passi più tempo a lamentarti dei compiti che devi portare a termine che a lavorarci effettivamente sopra! Salute: Marte opposto ti impone di rallentare il ritmo! Ascolta il corpo e salta qualche allenamento in palestra: non morirà nessuno! Il consiglio del giorno: inventa qualche parola-mantra da poterti ripetere per calmare i nervi e la mente… Lascia stare le parolacce però, quelle è meglio tenerle lontane…

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il vostro cielo non promette grandi amori… purtroppo! Non siete fortunati come Alex Belli e Soleil Sorge che, pare, si siano riconosciuti come “anime gemelle” su quel palco mediatico che è il GF VIP. Per voi sfortunatamente c’è una Venere opposta che fa di tutto per mandare a monte i vostri piani profumati ai fiori d’arancio! Incomprensioni, litigi inutili e bisticci su dove passare la Vigilia di Natale! Se cominciate ora a scannarvi col partner in merito alla location delle vostre feste… stiamo freschi!

Amore: timidamente la Luna ci prova a farvi abbassare la guardia. Venere però non è ancora pronta per farvi vivere con tranquillità le emozioni… Lavoro: periodo di grande stress ma che crea opportunità importanti! Non fatevi spaventare dalla strada in salita! Salute: buoni influssi da parte di Giove e Luna. Grazie a loro riuscirete a superare la giornata con un sorriso soddisfatto stampato sulla faccia. Il consiglio del giorno: scendete a compromessi! Avete una bella Luna in grado di aiutarvi a farlo: sfruttatela!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte ti ha tirato fuori gli artigli, i denti e qualsiasi altra arma di difesa non eri più disposto ad utilizzare per te stesso. Ti ha fatto riscoprire il piacere di usare le emozioni per delimitare il tuo territorio ma, purtroppo, non hai ancora il sussidio di Mercurio per poter impiegare al meglio questa risorsa. Purtroppo non siamo a Mosul, in Iraq, dove un professionista ha insegnato il Taekwondo alle giovani ragazze per autodifendersi. Qui te la devi cavare da solo ma, sono certa, hai la determinazione sufficiente per superare ogni prova!

Amore: hai pochissimo tempo per mettere in pratica le mosse di danza del ventre che hai imparato questo inverno e tentare così il tutto per tutto! Sfoggia il tuo ombelico sensuale e prova a farti notare da chi-sai-tu! Lavoro: un po’ disorientato. Vorresti avere indicazioni più chiare sul percorso da intraprendere ma sei, invece, obbligato a cavartela da solo! Salute: la Luna ce la mette tutta per farti perdere la concentrazione… peccato che tu abbia un Marte da paura a favore che ti tiene ben saldo! Il consiglio del giorno: impara qualche dettame delle arti marziali! La loro saggezza può essere ben più profonda e utile di quello che pensi! (Anche nella vita quotidiana!).

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone (23 luglio – 23 agosto)

Giornata simpatica come l’esultanza di Pillon in merito alla vittoria contro il DDL Zan: con questo Marte quadrato e un Saturno che piantona la tua opposizione, ti sembra davvero che non ci sia nulla da fare per svoltare queste 24 ore… Per fortuna comparirà una Luna a favore che, con la stessa allegria di Antonella Clerici, scaricherà vergogna sui pianeti opposti (come ha fatto la conduttrice coi detrattori dei diritti civili) e ti convincerà a non mollare! A tutta birra!

Amore: giornata perfetta per scrivere poesie personalizzate ed inviarle ai tuoi mille amanti. (Farà piacere a tutti ricevere un tuo pensierino! Lavoro: Mercurio ti aiuta a organizzare al meglio la giornata! Arrivi in ufficio con un’agenda nuova e pronta per essere riempita di appunti! Salute: devi abituarti al nuovo posizionamento di Marte… Potresti persino non riuscire a svegliarti al primo round di allarme del cellulare! Il consiglio del giorno: Venere e Luna sono alleate importantissime da tenere in considerazione. La loro bravura nel caricarti di sentimenti ottimisti e positivi è inarrivabile!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Nessuno ti ascolta e i tuoi messaggi cadono nel dimenticatoio? Provi ad alzare la mano nei meeting su Zoom ma nessuno ti si fila? Devi trovare il modo di uscire fuori dagli schemi e di farti notare senza per forza alzare la voce in senso “sonoro”! Marte ti può aiutare, sai? Con la sua intraprendenza potrebbero venirti in mente trovate interessanti come quella dell’UNDP che, per sensibilizzare sulla questione del clima, ha condiviso un video dove, a parlare di estinzione, ha messo niente di meno che un dinosauro! Un vero esperto della materia!

Amore: in conflitto con te stessa: buttarsi nel rischio di una relazione o rimanere a fare la calzetta a casa nella sicurezza della tua monotonia? Lavoro: hai più determinazione del solito. Te ne servirà parecchia quando dovrai aggredire qualche fornitore al telefono che è in ritardo siderale con le consegne! Salute: Marte rimpolpa le tue riserve di energia. Venere ti stresserà pure ma tu, ora, hai un alleato in più! Il consiglio del giorno: studia il linguaggio dei colori, il loro significato e l’effetto psicologico che hanno sulle persone! È una strategia vincente per sapere come presentarsi in ufficio!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Luna a favore di oggi ha un effetto calmante e allegro su di te. Nulla di comparabile alla felicità di Cristiano Ronaldo, in attesa assieme alla compagna di due gemelli, ma tant’è che non si butta via nulla! Purtroppo Venere minaccia, dal bilico della sua posizione, il tuo benessere: i sentimenti traballano, le emozioni vengono vissute allo stremo con la consapevolezza che potrebbero non durare per sempre! Tu fai così: prendila ora che c’è, la felicità, ci penserai domani al da farsi!

Amore: il tuo animo romantico sarà appagato dal mazzo di fiori che il tuo lui/la tua lei ti farà trovare in ufficio! Lavoro: non stacchi mai dal cellulare aziendale. Anche prima di andare a dormire controlli che sia tutto in ordine e ben organizzato… Salute: non puoi lamentarti! Venere, fra le altre cose, ti aiuta ad avere un aspetto riposato e perfetto! Il consiglio del giorno: spendi quei due spicci in più per un paio di scarpe pitonate! Potrebbero essere uno sfizio fondamentale al tuo benessere!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Gli USA hanno battuto il primo passaporto con una X al posto della lettera che indica la sessualità di una persona. L’ha ottenuto Dana Zzyym, ex veteran* degli Stati Uniti d’America che ha visto finalmente riconosciuta la sua condizione di intersessualità. Come si dice in questi casi, chi l’ha dura la vince! Che sia di insegnamento per te, caro Scorpione! Marte appena rientrato a tuo favore può essere la carta vincente per combattere fino alla fine per ottenere ciò che più desideri!

Amore: stai finalmente riscoprendo un tuo lato sensuale che avevi parcheggiato chissà dove! Lavoro: Marte ti rende combattivo e più determinato del solito. Sei pronto a fare il “sindacalista” della situazione e richiedere che, almeno una delle macchinette del caffè, faccia un cappuccino come si deve! Salute: ottima! Ma questo non significa che tu debba forzatamente cancellare il massaggio rilassante che ti sei già prenotato per questo weekend! Il consiglio del giorno: non farti spaventare dagli ostacoli che ti trovi davanti! Anche un lungo cammino è fatto di un piccolo passo di seguito ad un altro!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo periodo di lasci andare ai sentimenti e ai progetti di coppia con la stessa facilità con la quale fai la spesa nel weekend! Pronto a partire per la Malesia, ad adottare un cagnolino o addirittura a scrivere già la lista degli invitati per il vostro matrimonio, non ti fai problemi a lasciarti prendere dall’entusiasmo e a dare il nulla osta per ogni passo importante! “Colpa” di Venere! Ti rende così entusiasta di ogni cosa che decidi col partner che difficilmente dirai di no! Sei quasi più romantico di Francesca Cipriani e del compagno (che pare siano prossimi al matrimonio pure loro!).

Amore: emozioni sfavillanti! Brillano nei tuoi occhi come fuochi d’artificio alle feste di fine estate! Lavoro: Mercurio stimola la tua creatività! Il tuo prossimo appuntamento è all’ufficio brevetti per far registrare qualche nuova invenzione che ti sei divertito a creare! Salute: allegro, divertito e di buonissimo umore! La Luna, poi, ci voleva proprio per darti quella marcia in più! Il consiglio del giorno: io comprendo veramente tutto… ma pensare alle fedi dopo il primo appuntamento non ti sembra un po’… too much!?

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sai chi dovresti prendere ad esempio, caro Capricorno? Julia Roberts. All’età di 54 anni e con un sorriso che buca ogni obiettivo che la inquadra, la amatissima attrice ha scelto di abbracciare con garbo tutti i suoi difetti, a partire dai capelli bianchi! Lei può insegnarti davvero come reagire a tutto quello che ti capita e, con una Luna storta come quella di oggi, potresti eleggerla come tua guru della giornata… almeno fino a quando non avrai più problemi umorali creati dal ciclo lunare!

Amore: non esattamente il più romantico della giornata. Colpa della Luna: abbatte il tuo umore facendoti preferire un po’ di solitudine… Lavoro: ogni mail che manderai oggi potrebbe avere un problema: indirizzo sbagliato, tono del messaggio troppo informale o semplicemente qualche allegato mancante. Preparati a dover riparare, colpo su colpo, ai tuoi errori! Salute: Marte ti sta ancora facendo il pieno. Vuole tu abbia il motore accesso e il serbatoio pieno per quando Venere e Mercurio torneranno a tuo favore! Il consiglio del giorno: prima di uscire di casa, vorrei osservassi cinque minuti di training autogeno di fronte allo specchio! Ripetiti di continuo che sei un figo prima di varcare l’uscio in uscita!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai bisogno di comunicare qualcosa al mondo ma… non sai bene cosa. Ti trovi in quella zona grigia, castrante, dove non sai bene che strada prendere ma sai che, da qualche parte, il percorso giusto ti aspetta! Colpa di Marte quadrato, sai? Ti frena sul nascere e ti impedisce di proseguire per colpa della pigrizia! Almeno una buona notizia ce l’ho: d’ora in poi anche tu potrai condividere i link sulle tue stories di Instagram! Un bel risparmio di tempo (e di energie) per non dover fare per forza dei post per indottrinare i tuoi follower, no?!

Amore: Venere e Luna perdurano! Vogliono regalarti ancora qualche momento “rosa” da poter portare per sempre nel cuoricino! Lavoro: risolvi le diatribe d’ufficio presentandoti con la soluzione giusta al momento giusto! Un vero “salvatore della patria”! Salute: Marte ce la mette tutta per farti sbadigliare ovunque ti trovi. Dalla metropolitana alla video-call col capo! (Trattieniti!). Il consiglio del giorno: non deve per forza esserci un motivo per tutto quello che fai: segui l’impulso del momento (se c’è) e segui l’istinto! Meno chiacchiere e più azioni!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere quadrata vi fa credere di valere di meno di quanto siate preziosi, in realtà. Manda all’aria conoscenze romantiche, rapporti che pensavate essere inossidabili e prova persino a farvi litigare coi familiari. L’errore, però, è il vostro che le date così ascolto! Dovete iniziare a convincervi di essere delle superstar sotto mentite spoglie… come in Måneskin! Passati in sordina per tanto tempo, ora stanno girando il mondo per far conoscere al mondo il proprio valore come artisti e come musicisti! Credete in voi… e andrà sempre meglio!

Amore: Venere è agli sgoccioli della sua quadratura! Amare non è ancora semplicissimo ma, diciamo, ci stiamo riabituando all’idea! Lavoro: oggi riuscirete ad alzare la voce un po’ di più! Spero non sia solo perché non riescono a sentirvi dall’altra parte della cornetta! Salute: le energie ritornano disponibili grazie a un Marte nuovamente a favore! Finalmente potrete tornare ad allenarvi in santa pace! Il consiglio del giorno: basta tenere nel cassetto i vostri sogni! Presente i vostri schizzi dell’album, fate sentire la vostra voce a qualcuno che se ne intende, migliorate se potete farlo ma smettetela di mettervi in un angolo!

Voto 7