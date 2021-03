Nell'oroscopo di oggi, martedì 2 marzo 2021, Mercurio, pianeta del pensiero, si avvicina pericolosamente a Giove, tutti e due nel segno dell'Acquario. Via libera quindi a idee geniali, nuove proposte, grandi progetti e soprattutto alla voglia di rimettere tutto in discussione con l'intenzione di rispolverare, rifare, ripensare. Insomma il vintage non va più di moda, soprattutto per quanto riguarda le idee. Adesso si ha voglia di novità e più pazze sono meglio è!

L’oroscopo del giorno 2 marzo: previsioni astrali segno per segno

Nell'oroscopo di oggi la Luna si trova nel segno zodiacale della Bilancia, ottimo per mediare tra le idee innovative dell'Acquario e il bisogno di stabilità del Toro. Urano infatti in questo segno zodiacale sta rimettendo mano alle nostre abitudini ma ha bisogno di tempo e soprattutto di tatto: la Luna in Bilancia viene in suo aiuto. Ma quanto sarà pronto alle novità il vostro segno zodiacale? Leggetelo subito qua!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Al grido di “essere bone non vuol dire essere felici”, frase pronunciata dalla cantante Malika Ayane, affronti la giornata con la Luna opposta convinto di poter far valere le tue ragioni. Mercurio riesce a caricarti quanto basta per darti la convinzione necessaria a risolvere persino i problemi in ufficio! Senza contare che Marte sta per tornare finalmente dalla tua parte. Tieni duro e non perdere la bussola.

Amore: ricorda: sempre meglio un gesto romantico e carino che una scenata di gelosia. Lavoro: inspiegabilmente, riesci a tenere la calma anche sotto stress durante i meeting online coi colleghi. Salute: pazienta: presto il tuo umore migliorerà! Il consiglio del giorno: fingi di essere offline quando quel collega antipatico o quella ex compagna di scuola ti scrivono messaggi per chiederti dei favori! Dribbla ogni situazione imbarazzante!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

“Osa cose grandiose” era il messaggio segreto all’interno del paracadute della sonda Perseverance, che è appena approdata su Marte. Lo scienziato della NASA lo aveva probabilmente inserito sperando che tu cogliessi il messaggio proprio oggi che Marte sta per abbandonarti! Non perderti d’animo, Torone mio: hai Venere dalla tua che ti aiuterà a sentirti meno solo e circondato di persone che ti supportano!

Amore: attimi di tenerezza dolcissimi! Lavoro: giornata probabilmente piena di appuntamenti ed impegni! Fidati: ne uscirai vincitore! Salute: in arrivo un carico di stanchezza e sbuffi… Il consiglio del giorno: abbi la prontezza di organizzare bene il resto della settimana! E non dimenticarti di inserire qualche spuntino extra per ricaricare le energie! (Meglio ancora se a base di qualche cioccolatino fondente!)

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dolci e simpatici come Bebe Vio che prende tutto nel modo giusto! Mentre lei balla felice con le nuove protesi chiedendosi se ci possa persino fare Taekwondo, voi potreste prendere ispirazione ora che avete persino una bella Luna a vostro favore! In più ancora Mercurio riesce a farvi vedere il lato giusto della medaglia e a rivalutare anche gli ostacoli come occasioni di crescita. Mamma mia come mi sei diventato saggio oltre che ottimista.

Amore: potrei sbagliarmi ma Marte sembra proprio in procinto di rendere più hot la camera da letto, anche se con poco romanticismo. Lavoro: dovrete presto dimostrare di sapere cogliere l’occasione al volo. Preparatevi! Salute: prendetevi mezza giornata libera per godervi gli ultimi momenti di una Luna a favore. Il consiglio del giorno: da quanto tempo non fate shopping compulsivo? Datevi l’occasione di fare un giro sui negozi (almeno online) e strisciate la carta come se non fosse vostra.

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, io lo so che tu come Giovanna Botteri (invitata al festival di Sanremo) ti stai facendo mille problemi su come vestirti o presentarti al meglio per non sfigurare nonostante la mascherina. Non devi però preoccuparti: già Venere è dalla tua e la Luna, in tarda serata, farà di tutto per farti sentire a tuo completo agio! Non avrai bisogno di trucchi particolari o di modaioli accessori: basterà la tua naturale simpatia a renderti perfetto!

Amore: sei un concentrato di dolcezza! Come una scatola di cioccolatini!Lavoro: datti un’altra giornata di tempo! Vedrai che presto sarà più facile anche comunicare coi colleghi! Salute: in netto miglioramento: aspetta solo che la Luna si sposti! Il consiglio del giorno: se hai fatto qualche sgarbo a qualcuno, considera l’idea di chiedere scusa con un piccolo mazzo di fiori colorato! È un gesto sempre molto apprezzato!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ma lo sai che Morgan sta ancora attaccando Bugo ad un anno di distanza dal famoso litigio in diretta?? Per quanto ti riguarda, invece, eviterai di riportare a galla discussioni che dovrebbero essere già morte e sepolte. So che la posizione ballerina di Marte potrebbe indurti a credere che sia meglio rivangare il passato pur di chiarire le cose ma la Luna, quasi quadrata, non la pensa proprio allo stesso modo: dai retta all'astrologa e prendi le distanze dalle inutili discussioni!

Amore: sei ancora timido e poco coraggioso… dati un altro paio di giorni per riassettarti! Lavoro: sei nel pieno del caos più totale… fatti aiutare da qualche collega premuroso! Salute: momento instabile: non esagerare con gli sforzi fisici. Il consiglio del giorno: sfrutta la giornata per rimettere in ordine casa e cameretta. Devi essere pronto per i prossimi transiti di Marte e Luna ed accogliere tutto in modo propositivo!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Nonostante Venere opposta, solo tu puoi avere la pazienza necessaria per compiere grandi imprese… Come quella del collezionare più di quattro milioni di figurine, perfettamente appiccicate al loro album di appartenenza, come il modenese insignito del titolo de “il più grande collezionista al mondo”. Attenta però: il supporto di Marte in questo senso sta per venire meno e potrebbe renderti intrattabile se non trovi l'ultimo pezzo mancante della tua collezione!

Amore: non è il periodo giusto per grandi dichiarazioni o promesse d’amore! Lavoro: attenzione alle battute d’arresto imprevedibili: fai in modo che non ti colgano all’improvviso! Salute: talmente stanca che potremmo trovarti seduta a letto a lavorare al pc ad ogni ora del giorno. Il consiglio del giorno: stacca la spina e prenditi qualche veloce pausa per intervallare i tuoi eterni cicli di impegni! Ogni tanto prendere un po’ di respiro fa bene anche a te!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti piace farti viziare, cara Bilancia. Come per il micio di Cristiano Ronaldo, anche tu vorresti essere coccolata e usufruire di viaggi privati su jet personali verso mete sconosciute. Questa Luna ti fa sentire un po’ vamp e Marte, a breve a tuo favore, potrebbe anche renderti choosy quanto basta da farti apparire schizzinosa. Non esagerare con le richieste pretenziose!

Amore: non tirare troppo la corda… qualcuno potrebbe stancarsi! Lavoro: operosa e determinata: non ti fermi davanti ad un “no”! Salute: ti svegli carica di grandi energie! Il consiglio del giorno: pianifica le attività più pesanti a partire da domani! Marte sarà a tua completa disposizione per supportarti persino nello stirare montagne di vestiti!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione mio, è il momento giusto per darti una riassettata come si deve. Se sono riusciti a dare nuovamente una forma alla pecora selvatica trovata con ben 35 chili di vello incolto, non sarà difficile darne una anche a te e prepararti ai prossimi giorni. Infatti una Venere a favore e un Marte in sintonia stanno già pensando a come rendere più piccanti i tuoi incontri romantici. Sii fiducioso nelle stelle: stanno per regalarti momenti da mille e una notte!

Amore: sei pronto per qualche momento romantico da film!? Lavoro: lascia perdere le scadenze… non è il momento per pensare a loro! Salute: stai per riottenere tutta la carica di energia che avevi perso nell’ultimo periodo! Il consiglio del giorno: ricordi quell’abitino da urlo che non avevi più il coraggio di indossare e che hai praticamente dimenticato in fondo all’armadio!? Potresti riscoprire il piacere di vedertici mentre di calza a pennello.

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quel Marte birichino preannuncia discussioni dai toni caldissimi e dalle parole (qualche volta parolacce) che volano come frisbee. Come in una nostrana catfight fra Orietta Berti e Marcella Bella, ti stai preparando per controbattere, colpo su colpo, a ogni critica che ti verrà mossa. Ricorda, Sagittario: è sempre meglio usare indifferenza piuttosto che dar credito a chi non ti stima! Almeno risparmi energie!

Amore: momenti di tensione: ti senti incompreso…! Lavoro: le idee che hai sono buone ma devi deciderti a lasciar spazio e tempo per metterle in pratica! Salute: attento ad un calo di energie improvviso! Il consiglio del giorno: che ne dici di provare la nuova maschera al cetriolo e mentina del deserto del Gobi che ti hanno regalato? Beccherai, in colpo solo, l’occasione di startene rilassato a casa e quella di prenderti cura della tua pelle! Non male, no?

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con questa Luna quadrata, ti sembra quasi utopistico che la prima città al mondo, completamente organizzata per essere autosufficiente e a zero emissioni, possa diventare realtà. Eppure, caro Capricorno, in Giappone stanno già dando il via al progetto di questa metropoli completamente autonoma e futuristica. Potresti addirittura pensare di chiedere la cittadinanza e trasferirtici! Alleggerirebbe non di poco la tua sensazione di oggi di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato!

Amore: in trattativa… sono certa che riuscirai a risolvere per il meglio! Lavoro: scorri annoiato fra la lista di mail da fare, indeciso su quale ignorare per prima. Salute: non proprio al top… rimanda a domani il corso online di addominali! Il consiglio del giorno: si tratta solo di una Luna quadrata! Non iniziare a dar di matto urlando a tutti quelli che incontri: mantieni la calma!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se ti è sfuggito lo scherzo che hanno fatto ad Alfonso Signorini, in una puntata del GF, con un topolino finto, fossi in te andrei a ripescarlo! Potrebbe aiutarti sia a prendere qualche spunto per il tuo prossimo dispetto, sia a stare attento a non esagerare con qualcuno di troppo suscettibile! La Luna di oggi ti tutela dal calo di umore e Mercurio può metterti in testa idee geniali. Super top!

Amore: non preoccuparti, prima di quanto ti aspetti le cose miglioreranno! Lavoro: periodo prolifico e pieno di soddisfazioni (anche se devi faticare per ottenerle!). Salute: in rapido recupero: presto potrai riprendere ad allenarti per la maratona di New York. Il consiglio del giorno: alza l’asticella! È il momento giusto per spingerti oltre i tuoi limiti! Che sia un estendere di dieci minuti il tuo workout quotidiano o prenderti di carico di qualche responsabilità in più, sono certa che troverai il modo giusto per uscirne vincitore!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa Venere a favore sta facendo miracoli. Avete dalla vostra un pianeta che stimola la vostra immaginazione e rende magiche le emozioni. Praticamente sdolcinatissimi! Se vi foste mai imbattuti nella nuova serie di Netflix dedicata alle Winx, sono certa che l’idea di diventare anche voi una fata con dei poteri magici vi avrebbe allettato non poco! Dove si manda il cv?? Sono sicura comunque che riuscirete a trovare il tempo per lasciarvi andare a emozioni romantiche anche nella vostra vita reale… O no?

Amore: l’importante è ricordarsi che anche voi potete essere sexy. Lavoro: portate pazienza, non tutti sono in grado di comprendere che anche voi avete un limite. Salute: in bilico: aspettate la Luna per potervi dichiarare più centrati del solito. Il consiglio del giorno: promettetemi che farete di tutto per lasciare da parte l’orgoglio e il vostro lato più permaloso: Marte è appostato in posizione strategica per farvi perdere facilmente le staffe.

Voto 7