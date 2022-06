L’oroscopo di oggi 2 giugno 2022, previsioni segno per segno: Toro e Vergine pronti a pensieri profondi L’oroscopo di oggi, giovedì 2 giugno 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali: abbiamo un Mercurio molto sollecitato. Il pianeta del pensiero infatti è minacciato da Saturno quindi ribelle ma contemporaneamente supportato da Plutone quindi potente e molto profondo. Tempo di innovazione!

L'oroscopo di oggi, giovedì 2 giugno 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. La Luna si trova nel segno del Cancro, mentre Mercurio è piuttosto sollecitato nel segno del Toro: è un pensiero concreto e pratico che però risulta ribelle a causa della quadratura a Saturno e potentissimo grazie al trigono con Plutone.

Con questi sconquassi emotivi ed intellettuali direi che il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato è la Bilancia. Che oramai ci si sta abituando!

Ariete

Marte ha messo proprio il turbo e con Giove che ha raddrizzato tutte le curve sei pronto ad imprese che fino a poco tempo fa ti sembravano impossibili. Praticamente sei al pari della bravissima Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros. Con tutta la forza e l'energia che hai potresti aiutarla a rafforzare il suo dritto con qualche scambio sul cambio. Hai già pronte palline e racchetta, vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: i tuoi baci sono davvero infuocati e se anche la Luna di oggi per dispetto di mettesse un cubetto di ghiaccio dentro alle mutande, per te sarebbe unicamente un piacevole refrigerio.

Lavoro: entusiasmo alle stelle e non solo perché oggi è festa e non si lavora. Ormai essere preso bene è diventato un vero stile di vita.

Salute: ti alzi comunque prestissimo perché hai mille cose da fare e non voi perdere neppure un minuto e goderti questa giornata dove tutto è possibile.

Il consiglio del giorno: Max&Co è uscita con una capsule collection di t-shirt dedicate a Lady Oscar imperdibili per l’estate e in edizione limitata. Per veri amanti dei super classici cartoni anni ottanta.

Voto 7 e mezzo

Toro

Alla notizia che sui nuovi aeromobili di Ita ci sarà anche una vera cucina, il tuo Mercurio ha pensato subito che appena avrai un leggero languorino potrai metterti dietro i fornelli a cucinare. Per di più in questo periodo sei anche illuminato da Venere, quindi allenati a preparare i tuoi rinomati spuntini per tutto l’aereo. Dovrai metterti all’opera per almeno duecento persone, ma sei così organizzato e generoso che penserai anche a tutto il personale di terra che accoglie i passeggeri all’atterraggio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: vorresti stare tutto il giorno a pomiciare sul divano e oggi sei proprio accontentato. Meglio di così non si può!

Lavoro: per non essere assolutamente interrotto mentre amoreggi, spegni subito telefono e pc. Potrai rispondere tranquillamente domani ai fanatici del lavoro che ti hanno scritto, tu hai ben altro da fare.

Salute: ti basta davvero poco per essere soddisfatto. Goderti con i tuoi tempi la casa e i tuoi affetti per te è quasi meglio di una bella fetta di anguria appena uscita dal frigorifero.

Il consiglio del giorno: oggi di certo non rischierai di pagare dino a due euro un caffé espresso al bar, ma da domani quando offri il giro di caffé per tutto l’ufficio butta l’occhio sullo scontrino.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Lo so che al momento siete travolti dalla congiunzione di Marte e di Giove e pensate unicamente ai festeggiamenti per il vostro compleanno. Ma con un anno in più potreste sentirete scemare la voglia di essere degli eterni Peter Pan ed iniziare a sentire la voglia di tenere un frugoletto scalpitante tra le braccia. Se fino a pochi mesi fa il vostro rôle model era Valentino Rossi in piega sulle curve ora è sempre lui ma come padre innamorato della sua dolcissima Giulietta. Diventare grandi non è poi così male.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la passione è bollente e tu puoi godertela più volte al giorno intervallata da una bella doccia rigenerante.

Lavoro: invece di mettere in bozza tutte le comunicazioni che dovreste scrivere domani concentratevi solo a godervi questa giornata dove anche le bollette automatiche sono posticipate alla settimana prossima.

Salute: preparate un torneo di giochi, dal classico tiro alla fune al monopoli per il massimo del divertimento insieme ad amici e parenti.

Il consiglio del giorno: per sentirvi dei fighi pazzeschi il mitico Jova ha svelato chi è a produrre i suoi meravigliosi cappelli. L’azienda di chiama Superduperhats e ha messo in produzione il modello Stevenson quello che Lorenzo indossa ormai da anni durante i suoi concerti. Da acquistare subito in pre-order.

Voto 7

Cancro

L’anticiclone Scipione che si abbatterà proprio in questi giorni sulla penisola a te pare quasi una manna dal cielo. Infatti, con le scarsissime energie che hai a causa di questa fortissima quadratura di Marte, hai una scusa in più per stare tutto il giorno accoccolato sul divano. Devi unicamente sperare che Giove non ti faccia un tiro mancino con un bel guasto al condizionatore, vitale per sopportare i quaranta gradi di temperature previsti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: puoi veramente sfoggiare le tue qualità di grande romantico e decantare poesie d’amore al tuo innamorato con sospiri e occhioni a forma di cuore che fanno perdere subito la testa.

Lavoro: vuoi assolutamente partecipare alla parata del 2 giugno e cantare a squarciagola l’inno di Mameli. Con la tua scarsa voglia di muoverti, tu starai comodamente sul tuo divano fissando attentamente lo schermo della televisione. Patriotta si, ma non rinunci al comfort.

Salute: le giornate di festa sono fatte per il riposo e tu questo dictat lo prendi subito alla lettera rigirandoti nel letto come una cotoletta fino a quando non ti chiameranno per avvisarti che il pranzo è pronto.

Il consiglio del giorno: se stai valutando dove andare durante le imminenti vacanze estive, fai molta attenzione alle offerte all inclusive e leggi bene tutte le clausole del contratto prima di firmare perché alla fine della vacanza potresti trovarti a pagare una fila di extra inizialmente non ben valutata.

Voto . 7

Leone

Con l’accoppiata Mercurio e Venere che sono peggio di due compagni dispettosi al liceo, fatichi a seguire anche le lezioni più semplici di geometria piana. In tuo aiuto arriva un film con Carolina Crescentini dove il mistero di che cosa sia il PNRR viene svelato con esempi concreti e comprensibili anche per il tuo cuginetto al primo anno delle medie. Guardare il telegiornale e sentire Mario Draghi parlare di percentuali, fondi e bonus non sarà più un problema.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi godere solo nei tuoi spazi, quindi chi ti cerca è meglio che suoni direttamente al campanello di casa.

Lavoro: oggi le tue sparate alla ‘Coccia de Morto’ riscuoteranno grandissime risate perché la famiglia ti apprezza, anche quando sei un po’ sopra le righe.

Salute: con tutto questa energia non ti ci vorrà molto per organizzare una bella grigliata in compagnia ma metti subito in chiaro che lo fai solo perché lo vuoi tu, la felicità degli altri è un piacevole corollario.

Il consiglio del giorno:pare che anche la città di Milano voglia applicare una tassa per ogni persona che entra con la macchina in città. Le regole al momento sono vaghe, ma appena usciranno quelle definitive, stampale e leggile attentamente almeno quattro volte.

Voto 6

Vergine

Anche se sei più dolce del solito grazie ai benefici di Venere, sei sempre la vera precisetti dello zodiaco. Infatti l’analisi del Sole 24 Ore sui modelli di auto più venduti al mondo, con tanto di suddivisione in marchi e nazioni, raccolti in un programmino in cui si possono flaggare le varie opzioni, lo valuti come un lavoro di analisi da 110 e lode. Da salvare subito tra le pagine preferite del web.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei così dolce che metterai volentieri almeno sei cucchiaini nello zucchero perché non vuoi nessuna nota di amaro nemmeno per le tue papille gustative.

Lavoro: ti troveranno di nascosto nel bagno a inviare le mail di lavoro perché anche quando tutti dovrebbero prendersi un giorno di pausa tu hai bisogno di sentirti operativa. Certi istinti non si possono placare.

Salute: molla la tua routine di benessere almeno per oggi di sicuro nessuno ti troverà nulla da ridire, devi solo convincere la tua coscienza.

Il consiglio del giorno: il tuo gadget indispensabile per questa estate è senza dubbio il traker da inserire con i vestiti nella tua valigia. Così saprai in ogni momento dove si trova il tuo preziosissimo guardaroba se nella stiva dell’aereo o già in direzione uscita bagagli.

Voto 7 +

Bilancia

Lo so che per affrontare questa durissima opposizione di Marte e Giove tu ti stai difendendo con una spessa corazza di perfezionismo e critica verso il mondo esterno. Ricorda però che, come dice Chiara Ferragni, la vera potenza, soprattutto in rete, sta nel saper ammettere le proprie debolezze e proprio lei, protagonista indiscussa dei social, vuole assolutamente scardinare l’idea che ci si debba sempre mostrare impeccabili. Sono riuscita a convincerti un pochino?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: gentilezza e dolcezza le tieni accuratamente chiuse in dispensa come il preziosissimo olio di semi. Anche oggi il titolo di acidella non te lo toglie nessuno.

Lavoro: di sicuro troverai qualche buon motivo per lamentarti, o per il troppo caldo o per il troppo fresco per te le gioie della vita hanno l’obbligo di restare almeno a cento metri di distanza.

Salute: fare buon viso a cattivo gioco non è assolutamente nelle tue corde, potresti però rispolverare i tuoi modi da signora dell’etichetta e declinare qualsiasi invito con tale formalità che nessuno potrà minimamente insistere.

Il consiglio del giorno: ricorda sempre che un po’ di sano shopping solleva anche gli umori piu neri quindi perché non cercare una bella borsa di paglia per l’estate per sentirsi subito super trendy?

Voto . 5 +

Scorpione

Credo proprio che tu ti sia ritrovato a sbavare come davanti ad una torta quando si è a dieta rigidissim , alla scoperta che su un pullman di linea, di ritorno dal concerto di Brunori Sas, un gruppo di ragazzi si è messo a cantare insieme a Samuele Bersani come se fossero alla gita di scuola con il prof più figo di tutto l’istituto. Le cose succedono quando si esce dalla comfort zone e non aspettando che Mercurio e Venere si tolgano dall’opposizione. Capito?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei rimasto solo con le tue fantasie. A questo punto prendi appunti per metterli in pratica appena il pianeta dell’amore tornerà a favoriti.

Lavoro: puoi rilassarti e non fare proprio nulla anzi hai tutto il diritto di non rispondere a qualsiasi chiamata o email urgente e regalarti questa giornata di tregua.

Salute: il massimo sarà crogiolarti in penombra nel fresco del condizionatore e limitare i tuoi contatti con il mondo esterno unicamente ordinando un Glovo per il pranzo.

Il consiglio del giorno: prossimamente Carmen Consoli suonerà a Venezia a Ca’ Vendramin Calegari. Magari se vai a vedere il concerto potresti poi beccarla sul vaporetto direzione San Marco. Te la butto lì.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Ogni scusa per te è buona per divertirti, infatti non vorrai farti scappare il compleanno di Orietta Berti che come una ragazzina festeggia in discoteca ma i suoi sono diciotto + sessanta. Devi sapere che la cara Orietta ama profondamente la vita notturna, pare che dorma solo tre ore per notte, quindi riuscirai a starle dietro solo grazie alla congiunzione di Marte e Giove altrimenti saresti, come molti, sul divanetto con la bolla al naso mentre lei sta ancora gorgheggiando.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: oggi avrai più tempo per più rotolarti con foga sotto le coperte come i lottatori nel fango. Vorrai almeno raggiungere i cinque match per soddisfare il tuo eros infuocato.

Lavoro: con l’entusiasmo di Giove anche se ti trovassi a seguire una call con i tuoi partner dall’altra parte del mondo non avresti nessun problema a griglie contemporaneamente hamburger e salamelle. Fare dalle due alle cento cose nello stesso momento per te è super naturale.

Salute: grandi energie e forma fisica da fare invidia agli dei dell’Olimpo. Apollo in persona potrebbe contattarti per chiederti di far tu sorgere il sole mentre lui si riposa fino a tardi.

Il consiglio del giorno: in questi giorni si terrà il raduno del vecchio pandino, anche se non fosse di strada di sicuro farai un salto con la scusa di fare qualche brindisi, vero?

Voto 8 e mezzo

Capricorno

Che oggi sia l’inizio del Giubileo dei settant’anni di Regno di Elisabetta II e allo stesso tempo la Festa della Repubblica a te poco importa. Infatti tu alle parate ufficiali preferisci di gran lunga stare a casa con la tua adorata famiglia che, grazie agli ottimi influssi di Venere, vuoi coccolare per tutta la giornata. Le parate e gli incontri ufficiali li lasci volentieri alle alte istituzioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ami profondamente la tua casa e la tua famiglia e oggi hai tutta la calma per dimostrarlo con un tenerissimo e lunghissimo abbraccio come nel film: ‘tutti insieme appassionatamente’.

Lavoro: oggi potrai dedicarti al tuo hobby preferito: mettere a posto la tua bellissima collezione di farfalle con tutta la calma. Così potrai ordinarle in ordine di tipo osservando studiando ogni particolare.

Salute: ti vedremo gustare serenamente per tutto il tempo necessario la tua colazione sulla terrazza con tanto di settimana enigmistica per allenare la mente e il massimo del movimento sarà mettere una seconda moca sul fuoco.

Il consiglio del giorno: è in uscita il secondo volume di AD con le case più belle d’Italia. Acquistalo subito per vedere se nell’indice trovi anche la tua adoratissima dimora.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Vuoi proprio esagerare con questa congiunzione di Marte e Giove. Ma se pensi di essere il più spericolato in assoluto ti sbagli di grosso. Infatti di recente c’è un nuovo Guinness dei primati per gli amanti degli sport estremi: si tratta del salto con paracadute di una donna di 103 anni. Non credo proprio che riuscirai ad arrivare a questa veneranda età con i favori, intatti, dei due pianeti che ti fanno sentire più ardito di un acrobata senza rete di protezione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: rifuggi ogni tipo di dolcezza perché per te è solo la passione quello che conta e poi saluti con una alquanto imbarazzante pacca sulla spalla.

Lavoro: oggi non hai nessuno da cazziare e in fondo quasi ti dispiace non essere in ufficio. Se a parole proprio non lo sopporti in realtà pare proprio tu non ne possa fare a meno.

Salute: ti senti un vero duro, come quelli che non devono chiedere mai e con questa tua dichiarazione di ‘guerra’ al mondo corri lontano, dove nessuno ti potrà raggiungere.

Il consiglio del giorno: da grande amante degli sport quale sei di sicuro avrai notato la nuova maglietta a maxi scacchi dell’Italia. Indispensabile per le prossime serate quando si tifa al Pub sotto casa la nazionale.

Voto 6

Pesci

La storia della bravissima Francesca Michelin che da concorrente diventa giudice di Xfactor rappresenta perfettamente gli influssi dei transiti che state vivendo in questi giorni. Se da una parte Nettuno è prontissimo ad espandere al massimo la vostra talentuosa immaginazione, dall’altra Mercurio vi sta aiutando ad organizzarla e farla diventare una concretissima realtà. Siete pronti a vivere il vostro sogno?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: sei così felice di poter Star scorrere tutta la giornata con il partner che non abbandonerai neppure quando ti dirà che deve andare in bagno a fare la pipì.

Lavoro: il programma è semplicisssimo: stare chiuso in casa con le persone che ami. Astenersi assolutamente gli imbucati dell’ultimo minuto.

Salute: per cucinare ormai usate la bilancia per misurare perfettamente tutti gli ingredienti, poi ci penserà l’amore e una cottura regolata dal timer per garantire un risultato perfetto.

Il consiglio del giorno:: le sneaker in fibra ottica sono assolutamente un accessorio per voi imperdibile. Potrete addirittura cambiare il colore e scegliere quello che si adatta di più al vostro umore. Si possono scegliere fino a 13 sfumature diverse.

Voto 7 +