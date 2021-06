Con l'oroscopo di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, la Luna resta nel segno dei Pesci e si avvicina sempre più a Nettuno, ma la congiunzione era e propria ci sarà domani. Oggi però è l'ultimo giorno di Venere nel segno dei Gemelli, da domani il pianeta dell'amore passerà nel dolce segno di acqua del Cancro.

L’oroscopo del giorno 2 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Il passaggio di Venere dai Gemelli al Cancro non solo renderà l'amore più dolce ma renderà più favorevoli le previsioni astrali per i sentimenti dei segni d'acqua. E diciamo che, soprattutto i Pesci che vengono da settimane con Mercurio e Venere quadrati, ne hanno davvero bisogno. Pronti??

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte quadrato ti pervade con un senso di inquietudine e tensione. Inizi a sviluppare persino la convinzione che il tuo cellulare ti ascolti mentre parli e riesca a mostrarti i consigli per gli acquisti giusti proprio perché ti origlia mentre telefoni al tuo BFF. Non farti mettere sotto scacco da tue paranoie e convinzioni senza fondamenta: mantieni una tempra coraggiosa e determinata anche quando, come oggi, vorresti soltanto chiudere tutto e restare per i fatti tuoi…!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: i sentimenti oggi ti sembrano alieni e inutili…

Lavoro: se vuoi che qualcosa venga come dici tu… devi farla da solo!

Salute: nervi a fior di pelle…

Il consiglio del giorno: evita di chiedere prove d’amore…! I sentimenti non possono essere dimostrati su richiesta perché tu sei insicuro!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C’è bisogno di polso saldo per mantenere il controllo nelle situazioni più difficili e tu, con il supporto di Luna e Marte, hai tutte le carte in regola per farvi fronte! Usa diplomazia e assertività, come ha fatto Adriana Volpe sui social di fronte alle accuse dell’ex marito, per prendere le distanze da sterili discussioni dettate dall’ira e gestisci, con i tuoi tempi, tutto ciò che ti si para davanti. Fare un passo indietro ti consentirà di avere una visione d’insieme utilissima!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: usa voce suadente e pacata: ti aiuterà a chiarire ogni incomprensione.

Lavoro: le mail continuano ad accumularsi senza sosta!

Salute: ottima: ti rigeneri passeggiando in un parco al rientro dall’ufficio!

Il consiglio del giorno: è la serata perfetta per una cenetta intima ed una prima visione su Netflix! Magari di un film fantascientifico!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, preparatevi ad una giornata piena di misteri e di situazioni incomprensibili. Come i rumori alieni ed inspiegabili registrati dalle sonde arrivate su Marte, anche per voi si prospettano insoliti accadimenti che potrebbero sconvolgere la vostra giornata e guastarvi l’umore! Dovete questo tour degno del “Rocky Horror Picture Show” ad una Luna stortissima e ad un Mercurio retrogrado che vi fanno rimuginare senza sosta su questioni che non potete risolvere da soli…

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: intrattabili, rischiate di offendere il partner senza nemmeno accorgervene!

Lavoro: rivedete la presentazione PowerPoint per il meeting della prossima settimana: ci sono errori che potete ancora limare!

Salute: sonno agitato: potrebbe causarvi stanchezza…

Il consiglio del giorno: evitate di fare la vittima per attrarre attenzioni: non funzionerebbe bene come vi augurate!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Spero tu sia pronto a scuotere il “booty” sulle note della nuova canzone di Takagi e Ketra, in feat con Giusy Ferreri. I tormentoni estivi sono già in pole position e tu ti stai allenando per essere pronto a dominare ogni cubo o tavolo sul quale ti metterai a ballare. Marte e Luna, oggi, ti aiutano ad anticipare già la febbre estiva con un boost al tuo umore che ti rende sorridente e pieno di voglia di fare festa fino al mattino!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la tua casella di messaggi sui social sta già esplodendo di richieste di amicizia!

Lavoro: quelle che ti sembrano battute d'arresto sono in realtà preparativi per qualcosa di grande.

Salute: ottima: ti senti pieno di energia anche dopo una giornata di lavoro!

Il consiglio del giorno: regalati una lanterna cinese da lanciare in cielo per poter esprimere un desiderio: qualcosa mi dice che potrebbe avverarsi presto!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sii cauto e mai avventato. Hai ancora qualche tempo per prendere le decisioni giuste in merito a situazioni importanti. Fai come Valentino Rossi e decidi a tavolino una scadenza entro la quale comunicare la tua scelta: Saturno oggi si fa sentire potente e pretende di avere già risposte da parte tua. Prendila larga e riflettici bene: puoi ancora temporeggiare! Usa il tempo per valutare bene i pro e i contro!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: le relazioni importanti possono richiedere responsabilità serie… sei pronto, sì?

Lavoro: farai faville con il nuovo super capo supremo, stai tranquillo!

Salute: bilancia bene periodo di attività e riposo: hai bisogno anche tu di respirare!

Il consiglio del giorno: fai a gara con la tua resistenza e aggiungi qualche minuto in più alla tua corsetta quotidiana: devi essere pronto a superare ogni limite!

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

L’account social di una regione turistica cinese ha usato l’immagine ritoccata delle Alpi Svizzere per promuovere le visite verso le sue zone venendo, ovviamente, scoperta in men che non si dica. Come loro, anche tu hai dei problemi di pigrizia e scarsezza di idee e la tentazione di riciclare idee già usate è caldeggiata entusiasticamente da questo Mercurio quadrato! Che nessuno ti chieda idee geniali per scrivere bigliettini d’auguri o simili! Rischierebbero un dozzinale “Auguri”!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non vorrei dirlo troppo forte ma forse è il caso di una visitina dall’estetista per un restauro.

Lavoro: fuggi appena vedi un cliente: la tua voglia di avere a che fare con la gente è inesistente!

Salute: questa Luna opposta farà di tutto per aumentare il tuo livello di ipocondria.

Il consiglio del giorno: smettila di leggerti i sintomi su internet per farti delle auto diagnosi: se non sei un medico non hanno alcuna valenza!

Voto 5 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Riprendi da dove hai lasciato come Ariana Grande che, nemmeno una settimana dopo il suo matrimonio in gran segreto, ha già ripreso a cantare live per non perdere l’abitudine! Ad aiutarti a continuare con le tue passioni trovi Venere, a favore ancora per poco tempo, e Saturno. Entrambi ti mostrano la strada giusta da seguire per arrivare dove desideri. Non demordere: presto alcune tue decisioni verranno messe alla prova.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: dubbi e incertezze ti affollano la mente…

Lavoro: devi sfoderare tutta la tua pazienza per svolgere i compiti più noiosi…

Salute: prenditi una giornata di riposo dall’allenamento: i muscoli te ne saranno grati.

Il consiglio del giorno: cancella il profilo falso che hai fatto su Tinder per controllare il partner: questi esperimenti non portano mai bene!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non molli, a nessun costo. Sei come la stampa francese che, nonostante i risultati del test antidroga su Damiano dei Måneskin, continua a ribattere sulla fallacia delle informazioni e non accetta i risultati. A renderti così determinato (al limite dell’irragionevole) ci pensano Luna e Marte a tuo favore. A Saturno però la tua testardaggine potrebbe non piacere: resta aperto a critiche e osservazioni, ti eviterà di compiere peccati dettati dall’orgoglio…

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: i tuoi muscoli guizzanti fanno colpo ripetutamente!

Lavoro: Saturno ce la mette tutta per metterti sfide sempre più toste sul tuo cammino…

Salute: energie che scorrono senza intoppi.

Il consiglio del giorno: vestirti di nero per te non è deprimente: è cool ed elegante! Ed oggi puoi anche tentare un tocco di dark-style col makeup!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’INPS ha scritto ad un uomo già deceduto informandolo di non aver più diritto alla pensione in quanto, appunto, passato a miglior vita… Inizio a credere che questo Mercurio retrogrado, e opposto, influenzi anche le istituzioni oltre che i singoli! Certo è che, anche nel tuo caso, l’influsso del pianeta del pensiero causa non pochi danni! Se poi ci uniamo la Luna quadrata che ti mette di malumore abbiamo l’equazione perfetta che descrive la giornata odierna!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dai ormai per disperse le tue emozioni…

Lavoro: hai la mente altrove e spazi nei tuoi mondi di fantasia mentre qualcuno ti parla! Salute: con tutti questi cerchi che hai alla testa puoi quasi farci della danze da hula-hop! Il consiglio del giorno: ripassa tutte le tue migliori frasi d’abbordaggio! Molto presto potresti doverne fare ricorso!

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Determinato e rabbioso come non mai. Mi ricordi la (compianta) Carla Fracci quando si alzò in mezzo al teatro dell’Opera per inveire pesantemente contro il sindaco di Roma per difendere il mondo dell’arte dalle sue decisioni sbagliate. Questo Marte può renderti fin troppo veemente e farti passare dalla parte del torto per via delle parole fin troppo forti che sei disposto a gridare contro chi ti si oppone. Sii ragionevole e non caricare con troppa violenza i tuoi insulti!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la Luna le prova tutte per farti battere il cuore ma temo non sia abbastanza!

Lavoro: che? Prorogare di qualche settimana i pagamenti? Ma sanno con chi parlano!?

Salute: indispettito da qualsiasi cosa, persino dal ticchettio del pendolo di nonna… nervi a fior di pelle…

Il consiglio del giorno: Marte e Venere opposti non ti danno la giustifica per trascurare il tuo look! Getta quel cappotto di quinta mano e fatti un regalo!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con tutti questi nuovi titoli presto disponibili al cinema non sai davvero da dove iniziare! Saturno invoca sobrietà mentre sfogli il catalogo delle programmazioni scorrendo indeciso sulle centinaia di titoli che vorresti vedere! Mercurio, retrogrado, non ti aiuta di certo nell’ardua impresa della scelta ma Venere, agli ultimi gradi di una posizione favorevole, chiede timida di dare precedenza a qualche pellicola romantica: potrebbe essere l’ultima prima di una lunga pausa…!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: serie infinita di conquiste prossima al termine… è ora di tagliare il superfluo e tenere solo ciò che vale.

Lavoro: indeciso: chiedi qualche giorno di proroga per terminare i tuoi compiti.

Salute: sei tentato di cancellare la prenotazione per il campo di beach volley e preferirgli un bel pomeriggio in panciolle sul divano…

Il consiglio del giorno: non fare come i maschi alfa che credono di sapere tutto: se ti perdi chiedi informazioni. Arriverai prima e risparmiando benzina!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Proprio voi, che normalmente trovate complesso e difficile tutto ciò che è tecnologico, non avete problemi a ritrovarvi nei nuovi aggiornamenti delle funzionalità di Instagram. Taggate, linkate e repostate come se non ci fosse un domani in barba a Mercurio che pensava di mettervi in difficoltà! Tutto merito dell’ala protettiva della Luna: grazie a lei riuscite a seguire un sesto senso che vi porta esattamente dove desiderate!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: finalmente riuscite a ritrovare un po’ di quel romanticismo che avevate dato per disperso!

Lavoro: sia chiaro: i conti non vi tornano ancora ma almeno riuscite a farci su dell’ironia!

Salute: cenni di miglioramento: almeno le scale non le fate più col fiatone!

Il consiglio del giorno: fiondatevi a comprare subito una scatola di cioccolatini della marca preferita del partner da regalargli! Avete così tante coccole in arretrato da farvi perdonare…

Voto 7 e mezzo