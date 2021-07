Il fuoco continua ad essere potente anche nell'oroscopo di oggi, venerdì 2 aprile 2021. Il Sole nel segno dell'Ariete è congiunto a Venere e sestile sia a Marte in Gemelli sia a Saturno in Acquario; per buona parte della giornata, il Sole si troverà in trigono alla Luna nel segno del Sagittario. Quando un elemento è così presente all'interno di un cielo astrologico lo invade sia con la sua forza sia con i suoi limiti, esattamente come succede in un tema natale. Per questo giornate come queste rischiano di essere molto intense ma anche ricche di incidenti diplomatici. Pronti a leggere le previsioni astrali di oggi per il vostro segno zodiacale?

L’oroscopo del giorno 2 aprile: previsioni astrali segno per segno

Quanto mi piace Giove in Acquario! Sia chiaro: ci sta dalla fine del 2020 e ci starà fino alla fine del 2021 (salvo una breve capatina nei primi due gradi del segno dei Pesci, ma ne riparleremo). Il punto è che il pianeta della socialità nel segno della socialità è di buon auspici in un periodo di intensi cambiamenti come questo. Che ne dite?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Carico di emozioni come non mai e non hai paura di viverle appieno come Valentina Persia che, all’Isola dei Famosi, ha parlato apertamente della propria depressione senza cedere alla vergogna. A renderti così coraggioso, pioniere delle tue emozioni, ci pensano la Luna e Marte: ti danno la voglia necessaria ad esplorarti a fondo senza farti tornare indietro.

Amore: sai di poterti fidare di chi hai fianco e non ti risparmi confessioni né carezze. Lavoro: fossi in te ci penserei un po’ prima di prendere decisioni irreversibili. Salute: incrollabile e infaticabile come un maratoneta esperto sul circuito di New York. Il consiglio del giorno: solo un consiglio: abbi misura. Non eccedere con gli atti di grande coraggio. Potresti tendere ad esagerare.

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, lo sappiamo che Urano sta cercando in tutti i modi di spingerti verso nuove esperienze… finire a cantare Despacito con la stessa verve de “Il Pipito”, calciatore dell’Inter Miami, però non ti riesce proprio bene. Rimani nel tuo senza strafare: Saturno è sempre pronto a metterti un voto nello scrutinio e, sono sicura, che in musica la sufficienza non la raggiungeresti.

Amore: se ti capita, fatti corteggiare un po’! Prenderai poi le tue decisioni. Lavoro: impegnato a risolvere le piccole magagne quotidiane. Nulla di preoccupante. Salute: direi che la corretta intorno all’isolato basta e avanza. Il consiglio del giorno: se proprio ti va di prepararti in canto e ballo per la prossima stagione di Amici, usa JustDance e balla di fronte alla Wii.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Forse non vi esprimete nel modo più corretto, forse lo fate con un po’ di aggressività mal celata… Il punto è che, come Aurora Ramazzotti, siete stufi delle critiche e dei complimenti non richiesti e procedete anche voi dicendo la vostra e puntando il dito contro tutti quelli che si prendono delle libertà mai concesse. Marte carica a mille la vostra furia mentre la Luna, opposta, si diverte a farvi scattare per ogni cosa.

Amore: avete intimamente bisogno di un lungo abbraccio, anche se non lo ammetterete mai.Lavoro: prima di partire in quarta, urlando che qualcuno vi ha rubato la pinzatrice, aprite il cassetto ala vostra sinistra…Salute: non sono le energie a mancarvi, è il modo di usarle che ve le fa sprecare. Il consiglio del giorno: se proprio dovete sfogare la vostra ira funesta, fatelo comprandovi un sacco da boxe da appendere in soggiorno. Fidatevi: funziona.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti diverti a mettere i puntini sulle “i” nel momento in cui qualcuno commette sbagli o errori di valutazione. Mi sembri Fedez che ha ripreso Gaia Gozzi quando la ex concorrente di Amici si è dimenticata di ringraziarlo per essere stato il primo a credere in lei… Mercurio ti rende tagliente quanto basta per esprimere tutto il lato vipera che c’è in te, solleticato da questa Venere quadrata.

Amore: evita con tutto te stesso di fare commenti acidi a chi vuole solo starti vicino. Lavoro: godi un po’ troppo nel mostrare agli altri come si fanno le cose, correggendo i loro sbagli. Salute: momenti di umore instabile ti faranno passare dalle risate alle lacrime in tempo record. Il consiglio del giorno: prenditi una pausa dalla competizione con colleghi e compagni. Non avrai bisogno di mostrare quanto vali se le persone che ti stanno accanto ti trovano già una persona affabile e affidabile.

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Avere il cuore grande non è una cosa da tutti… ma nel tuo caso è davvero grandissimo! Fra Venere che amplifica la tua voglia di amare e la Luna che ti fa sentire di buonumore sei davvero la mamma chioccia perfetta. Poco importa se Giove e Saturno ti guardano storti e ti fanno il pelo! Tu sei come la gallina curda che ha preso sotto la sua ala, in tutti i sensi, tre gattini crescendoli come fossero figli suoi. Cuore di mamma!

Amore: fatevi avanti: di amore ce n’è per tutti! Lavoro: trovi occasioni di metterti in mostra nei modi più impensati. Salute: saltelli con la stessa energia di una cavalletta iperattiva per i troppi zuccheri. Il consiglio del giorno: mettiti quel completino sexy che ti sei regalato l’ultima volta che hai fatto shopping. Magari non te lo vedrà nessuno ma tu saprai di essere irresistibile!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La vita ti travolge come la notizia che a Pasqua potremo volare verso nuove nazioni senza uscire però dalle nostre regioni. Dopo aver osservato un minuto di silenzio per Molise e Basilicata (sprovviste di aeroporto) ti chiedi, con quel Mercurio opposto, come si possa fare un regolamento del genere! Purtroppo però, anche se difficile, devi accettare la realtà dei fatti.

Amore: prima di indossare i collant accertati di aver fatto bene la ceretta. Lavoro: fai l’enorme sforzo di lasciare lo scettro e la poltrona (d’ufficio) del potere a chi può davvero aiutarti. Salute: con quella Luna quadrata è tanto se trovi le energie utili per alzarti dal letto. Il consiglio del giorno: cambia le pile al telecomando: non vorrei mai ti trovassi arenata sul divano senza poter cambiare il canale da Porta a Porta.

Voto 5 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La voglia di trovare un po’ di pace e calore è la stessa che ha provato l’orso bruno che si è infilato nella Jacuzzi di una casa privata giusto per rilassarsi un po’. Ovviamente avere la Venere opposta come nel tuo caso non aiuta assolutamente a sentirsi coccolate. Per questo, come consiglio, ti suggerisco di provvedere quanto prima ad un po’ di shopping selvaggio! Chissà che Giove non te la mandi buona!

Amore: le buone intenzioni ci sono… è che manca la materia prima! Lavoro: fossi in te mi sbrigherei a firmare quel contratto di lavoro! Le occasioni fuggono!Salute: smetti di guardarti negli specchi e nelle vetrine: sei solo tu a vederti tutti i difetti! Il consiglio del giorno: non strizzarti volontariamente in vestiti più stretti della tua taglia: cerca di preferire taglie giuste e abiti che avvolgano le tue forme.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Matilda De Angelis ha riportato un video di quando era più giovane sul proprio Instagram. Nel video suona un violino a piedi nudi in una piazza di Amsterdam. A chi le ha chiesto il perché fosse scalza ha risposto con un candido “non lo so” mostrando naturalezza e voglia di seguire i propri istinti del momento… cosa che faresti bene a fare anche tu, ignorando la coppia Saturno-Giove che continua a metterti ansia da prestazione addosso…

Amore: non è proprio un periodo rilassato per la coppia… Lavoro: sii cauto nel prendere decisioni a lungo termine. Mercurio ti sosterrà ancora per poco… Salute: qualche strappo alla regola, in fatto di dieta, non fa male a nessuno… no!? Il consiglio del giorno: non essere troppo duro con te stesso. Lasciati sempre e comunque almeno un’oretta della tua giornata da dedicare completamente a te!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La Luna di oggi ti mette addosso tanto coraggio e voglia di mostrare chi sei. Un po’ Superman e un po’ Lee Wong, cittadino dell’Ohio che non ha avuto paura di mostrare le sue cicatrici, ricavate durante la guerra, per difendere il suo patriottismo e la sua appartenenza agli USA nonostante i suoi tratti orientali. Anche tu, Sagittario, mostra di che pasta sei fatto e non vergognarti dei tuoi tratti caratteristici.

Amore: avresti tanta voglia di fare atti sconsiderati per mostrare il tuo affetto. Peccato Marte che invece ti tiene incollato il sedere al letto. Lavoro: confuso da mail e chiamate… vorresti tanto entrare in modalità aereo. Salute: se ti tieni lontano dagli attrezzi da palestra va tutto bene! Il consiglio del giorno: segui l’istinto che ti aizza la Luna… ad esempio: se passi davanti ad una pasticceria con delle bellissime torte, io entrerei senza pensarci due volte!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tutto si muove sotto la superficie, anche se non sembra. Con Plutone, così propenso a farti fare passi in avanti ma molto profondi e una Venere che invece ti lascia in attesa come in fila dal medico, ti sembrerà di essere fin troppo fermo. In realtà succede tutto come con le caravelle portoghesi, meduse prolifiche e pericolose che sembra presto ci invaderanno! Speriamo nel tuo caso che siano notizie ben più positive.

Amore: difficile attendere ma sono certa che arriverà anche il tuo turno. Lavoro: non sei particolarmente intraprendente ma direi che per il momento ti puoi concedere un po’ di pausa. Salute: diminuisci il peso dei manubri che usi per fare i bicipiti. E non guardare il gatto come se fosse un valevole sostituto! Il consiglio del giorno: per una buona seduta introspettiva e psicologica col supporto di Plutone mi affiderei ad una replica dell’ultima puntata di C’è Posta per Te. Funziona eh!

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il coraggio non ti manca. Avresti addirittura l’ardire di passeggiare allegramente sul ponte Ruyi nello Shenxianju mostrando a tutti di non aver paura del vuoto. La realtà è che gongoli serenamente sugli influssi positivi che ti inviano Venere e Marte ora che pure la Luna ha deciso di regalarti una giornata piacevole. Non esagerare con gli azzardi però: l’imprevedibile Urano è sempre in agguato.

Amore: fai serenate alla finestra ispirato dal tuo enorme amore. Lavoro: attento a non puntare troppo in alto: abbi il senso della misura. Salute: saresti praticamente pronto per farti il giro del mondo a piedi. Il consiglio del giorno: lasciati un po’ andare alla tua inventiva a al sesto senso. Sono certa che la Luna ti darà gli spunti giusti per lasciare il segno!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Un po’ come il regista Christopher Nolan, tornate sul finale di Inception per spiegare a tutti il vero significato del finale… peccato che questo Mercurio vi serva, al massimo, per parlare di film… Luna e Marte quadrati non vi aiutano con la vita di tutti i giorni e il pragmatismo utile per cercare di organizzare la vostra giornata al meglio scompare in un battito di ciglia.

Amore: un po’ troppo esigenti con cerca già di farvi del bene. Lavoro: maestri nell’inserimento di dati e formule su Excel. Salute: vi trascinate, stanchi, da una stanza all’altra….Il consiglio del giorno: non c’è per forza bisogno di fare grandi cose durante questa giornata! Anche accoccolarsi sul divano avvolti in una copertina a guardare un film è buona cosa!

Voto 6 e mezzo