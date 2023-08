L’oroscopo di oggi 2 agosto 2023: Leone e Toro ancora a rischio sfrontatezza Anche nell’oroscopo di oggi, mercoledì 2 agosto 2023, è ancora forte la tensione della Luna piena in Acquario di ieri. Restano Giove trigono a Marte e Mercurio opposto a Saturno. Il segno fortunato di oggi è l’Ariete mentre il segno sfortunato il Toro.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 2 Agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Eccoci all'oroscopo di oggi, mercoledì 2 agosto 2023 reduci dalla Luna piena in Acquario di ieri. Anche oggi la Luna è in Acquario e non possiamo ancora dirci al sicuro dalla voglia di dire quello che proviamo e di provare emozioni sfrenate.

Il segno fortunato di oggi è l'Ariete mentre il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Per te piacere e dovere devono proprio essere un tutt’uno con Venere e la Luna che ti spingono a scegliere sempre quello che ti fa stare bene. Proprio come l’onorevole Sgarbi che decide di incontrare la giunta comunale di Arpino, paese di cui è il primo cittadino, direttamente in piscina per stare al fresco in questi giorni in cui le temperature sono davvero bollenti. Tu sei proprio anticonvenzionale di natura.

Amore: il momento hot della giornata è sotto le lenzuola.

Lavoro: saresti un perfetto ‘nomade digitale’.

Salute: tu sei sempre a tuo agio soprattutto in costume da bagno.

Il consiglio del giorno: sfoggia al mare parei indiani dai colori sgargianti.

Voto: 8

Toro

Lascia perdere tutte le turbe sentimentali con la Luna ancora storta e concentrati sulle tue grandi capacità e quel pizzico di fortuna che Giove è sempre pronto ad offrirti. Ti avviso che sull’isola d’Elba stanno cercando medici di base a cui offrono un ottimo stipendio e addirittura pasti, palestra e ombrellone gratis. Visto che ultimamente non sopporti più nessuno nel tuo entourage sarebbe un’ottima occasione per un ‘fresh new start’.

Amore: hai la stessa autostima di ‘Calimero’.

Lavoro: sei un vero genietto, è il momento per farsi rispettare.

Salute: il corpo è da dieci e lode anche se tu ancora non te ne sei accorto.

Il consiglio del giorno: indossate un comodissimo paio di friulane che ormai sono sdoganate anche per andare in ufficio.

Voto 6

Gemelli

Sicuramente il modo per mettervi sotto a lavorare è farvi giocare oggi che siete presi bene grazie alla Luna. Avere Mercurio contro per voi è proprio un bel grattacapo perché ha completamente eliminato, come l’acetone, quel vostro smalto da brillantoni. Potreste però essere interessati al joystick utilizzato in sala operatoria a Torino per eliminare i calcoli renali. Visto l’entusiasmo vi avviso subito che per maneggiarlo ci vuole una laurea, una specializzazione e anni di pratica sul campo.

Amore: uscite tutti splendidamente impomatati pronti alla conquista.

Lavoro: bisogna distrarvi come i gattini con un gomitolo di lana.

Salute: il vostro record questa sera è di fare un salto in tutti i bar del quartiere.

Il consiglio del giorno: mangiate una patata bollita prima di uscire perché pare che sia un ottimo rimedio per assorbire ‘bene’ l'alcool.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Hai un vero fiuto per gli affari con Mercurio e anche Giove dalla tua. Infatti, con grande probabilità, sei stato uno dei primi ad investire nei quadri dell’artista ‘Pigcasso’, un famoso maialino pittore che oggi vende le sue opere per un valore di centinaia di migliaia di dollari. Sei davvero bravissimo a far lievitare il tuo conto in banca.

Amore: ti bastano dieci minuti bollenti per archiviare la pratica giornaliera.

Lavoro: sei più zelante nel lavoro di Paperon de’ Paperoni.

Salute: sei metodico e come un atleta in ritiro per allenarsi alle gare.

Il consiglio del giorno: quando sei al mare fai una nuotata al tramonto.

Voto 7 +

Leone

Lo so che pretendi di essere sempre al centro dell’attenzione. E come darti torto ora che hai Venere nel tuo segno e sei un figo pazzesco. Dovresti però trovare una ‘buona misura’ perché la Luna in opposizione potrebbe farti esagerare come il ventottenne di Livorno che parcheggia l’auto sulla spiaggia e ora dovrà pagare una multa salatissima. Fai molta attenzione proprio ora che le tue finanze sono già state tutte impegnate per le tue vacanze super cool stile influencer.

Amore: hai uno stuolo di ammiratori che fa la fila sotto casa.

Lavoro: occhio alle ‘scommesse’ fuori budget.

Salute: sei pronto per selfie a bordo piscina.

Il consiglio del giorno: sfodera gli outfit della tua adolescenza che potrebbero essere tornati di moda.

Voto 6 +

Vergine

Hai la capacità di resistere a Saturno contro come il verme preistorico che è rimasto in criptobiosi per circa cinquantamila anni appena scoperto in Antartide. Sei dotata di grande forza e capacità di logica con Marte e Mercurio proprio nel tuo segno tanto che riesci perfettamente a tenere a bada le insicurezze e le paranoie come un domatore con le sue tigri. Non ti spaventa proprio nulla.

Amore: impossibile resistere al tuo indiscutibile charme.

Lavoro: ti bastano un paio di telefonate per mettere subito in riga tutto l’ufficio come il bagnino con i bambini che urlano inutilmente a squarciagola sul bagnasciuga.

Salute: senza allenamento fai comunque ventimila passi al giorno.

Il consiglio del giorno: con tutto questo coraggio un tuffo dalla scogliera è proprio d’obbligo.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Non hai assolutamente bisogno di inscenare disastri apocalittici come la ritardataria che per prendere l’areo ormai pronto a decollare ha inventato di sana pianta un allarme bomba all’aeroporto di Pisa bloccando lo scalo per ore. A te che hai Venere dalla tua e anche la Luna a favore basta la tua meravigliosa presenza e subito viene steso un tappeto rosso. Apsettati anche il direttore dell’aeroporto che ti accompagna personalmente al tuo posto e le hostess che porgono un calice di champagne offerto dalla compagnia aerea. Hai un vero talento per ottenere tutto quello che vuoi.

Amore: sei il sogno proibito di tutti i tuoi ex compagni di classe.

Lavoro: il tuo obiettivo lo centri perfettamente come giocassi a freccette.

Salute: sei più luminosa e ipnotica della Luna di questa sera.

Il consiglio del giorno: indossa il tuo vestito preferito anche se non hai, per il momento, grandi programmi.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Per sfogare tutte le vibes negative della Luna storta dovresti andare ad un concerto di Taylor Swift dove i suoi fan hanno ormai l’abitudine di create lo ‘Swift Quake’, ovvero, saltando tutti insieme, scatenano una ‘micro’ attività sismica. Con Marte dalla tua potresti essere proprio l’elemento giusto per fare la differenza e dare il là a un bel finimondo, proprio come piace a te.

Amore: concederti solo sul piano fisico è ormai troppo scontato.

Lavoro: pianifichi i tuoi prossimi passi come una vera partita a scacchi.

Salute: il tuo allenamento non salta neppure sotto la pioggia battente e tropicale di questo periodo.

Il consiglio del giorno: acquista subito un biglietto per il prossimo concerto di Taylor Swift, ovviamente.

Voto 6 –

Sagittario

Hai la capacità di scherzare su tutti gli intoppi di Saturno e Mercurio contro come Checco Zalone che riempie il teatro di fragorose risate, a Piazzola sul Brenta, raccontando che l’accoglienza a Padova non è stata delle più calorose visto che è stato derubato e i ladri non gli hanno lasciato neanche la mutande. Tu devi sempre puntare sull’ironia lasciando perdere tutta la tua necessità di idillio perfetto.

Amore: ti avviso che il principe azzurro ormai è fuori produzione.

Lavoro: gli interscambi migliori sono sempre di fronte a un buon piatto di spaghetti e a un buon bicchiere di vino.

Salute: fai concorrenza al giovane bagnino del lido.

Il consiglio del giorno: in viaggio porta solo l’essenziale.

Voto 7 –

Capricorno

Bisogna stare molto attenti a sfidarti non seguendo attentamente le tue direttive perché con Marte a favore sei pronto a bacchettare tutti. Proprio come Cardi B che al lancio della birra da parte dei suoi fan, quando lei aveva chiesto dell’acqua per rinfrescarsi, risponde con il ‘lancio del microfono’, gesto a cui sembra proprio essere affezionata. Tu non ammetti alcuna variazione dal tema che hai deciso, proposto e approvato.

Amore: fai richieste un po’ troppo precise dovresti mollare il freno a mano.

Lavoro: sei un vero generale che dirige le truppe d’assalto.

Salute: guai a farti perdere tempo per più di tre secondi.

Il consiglio del giorno: per rilassarti fai un bel ripulisti di tutte le cose che non usi in casa.

Voto 8

Acquario

Con questa meravigliosa Luna nel tuo segno ti senti più figo di Sting che a Dicembre tornerà a Milano per cantare i suoi più grandi successi. Goditi questo momento di calma apparente da Venere e Giove che ti lasciano 24 ore di pausa per rinfrancare la tua voglia di avventure amorose e darti alla pazza gioia. Ormai sei bravissimo a sfruttare questi momenti di respiro come i weekendini fuori porta per chi rimarrà operativo per tutto Agosto.

Amore: vuoi assolutamente fare una scorpacciata.

Lavoro: non ti deve impegnare più delle otto ore canoniche al giorno.

Salute: sei proprio mister buonumore.

Il consiglio del giorno: oggi non ti è assolutamente concesso perderti in discussioni futili.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Mettete da parte i grandi progetti come quello di leggere tutti i libri da cui è stato tratto il film Dune, che sono ben sei romanzi, perché con Mercurio contro il tempo massimo per restare concentrati è sufficiente per sfogliare riviste di gossip. Siete informatissimi sullo status delle relazioni dei vip come le continue punzecchiature sulla coppia dei Ferragnez, che si vocifera siano separati in casa anche se Chiara nega categoricamente sui social. Potreste addirittura organizzare un appuntamento giornaliero con le news fresche al caffè dopo pranzo.

Amore: siete perfetti spettatori.

Lavoro: vi siete perfettamente allineati ai lenti tempi estivi.

Salute: nel dubbio voi fate sempre volentieri una pennichella.

Il consiglio del giorno: ricordatevi sempre che un segreto si dice tale perché non lo si ha confidato a nessuno.

Voto 6