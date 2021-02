Con l'oroscopo di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, il Sole entra nel segno dei Pesci iniziando così il percorso dei 30° dell'ultimo dei segni del cerchio dello zodiaco. Con questo ingresso del Sole in Pesci inizia l'ammorbidirsi dell'importante stellium in Acquario che abbiamo visto nei giorni scorsi e che, ad esempio in Italia, ha battezzato il nuovo governo draghi.

L’oroscopo del giorno 19 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Il passaggio da Acquario a Pesci è un passaggio che spiega bene le differenti personalità nettuniane. Nettuno infatti è un pianeta importante sia nelle caratteristiche del segno dell'Acquario che del segno dei Pesci dove addirittura si trova in posizione dominante. Questo per dire che Nettuno in Acquario dona genialità mentre il Nettuno pescino e spiritualità ultraterrena completamente slegata da ogni materialismo scientifico.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sapevi che la maggior parte dei cibi più famosi che consumiamo oggi sono nati per caso? Caffè, cono gelato, cornflakes… sono tutti cibi che non erano stati previsti eppure qualcuno ha avuto il coraggio necessario per credere in loro e farli diventare dei must-eat! Dovresti seguire anche tu l’istinto e le tue improvvisazioni, magari dando loro l’occasione di prendere il volo! Con questa Luna che sta per darti la spinta giusta non posso che suggerirti di dare ascolto alle tue percezioni sottili!

Amore: pieno di sensualità e sentimenti! Lavoro: operoso: non hai paura di nessuna nuova sfida! Salute: in arrivo uno sprint invidiabile! Il consiglio del giorno: ricordi quell’amico che hai sempre promesso di chiamare e che non hai mai avuto tempo di contattare finora? Questo potrebbe il momento giusto!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

È un periodo stressante il tuo, caro Torone, lo sappiamo bene. Un sacco di pianeti ti danno la caccia sperando di metterti i bastoni fra le ruote. Per fortuna dalla tua hai ancora Marte e anche una Luna che, pur in procinto di abbandonarti, ha ancora qualche bella notizia da portarti. Forse è presto per dirlo ma magari potrebbe donare anche a te la speranza di qualche lieto evento come quello appena annunciato dalla famiglia reale inglese… C'è un nuovo principino in arrivo!

Amore: amorevole con tutti anche se non tutti sono disposti a comprenderti. Lavoro: preferiresti non andare al lavoro in questi giorni. Salute: ti prendi del tempo in più per te per sentirti bene e rilassato. Il consiglio del giorno: prenditi qualche ora di permesso per svolgere attività che possano farti sentire meglio… anche un po’ di shopping non guasterebbe, sai?

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa Luna in “pericoloso” avvicinamento è una bomba a orologeria pronta a portarvi un sacco di buone influenze. Siete in procinto di vivere delle giornate intense e fuori dal comune. Come Christina Aguilera, vedrete i vostri progetti prendere forma e darvi un sacco di soddisfazioni soprattutto perché sostenuti ed incoraggiati dalle persone che vi amano! Tenete duro e mettetecela tutta!

Amore: paroline dolci vi verranno sussurrate all’orecchio! Lavoro: impegnati a raggiungere la vetta! Salute: energici quanto basta a vincere tutti i vostri ostacoli! Il consiglio del giorno: è giunto il momento di dare fondo a tutte le vostre idee geniali e mettervi a inseguire i vostri sogni! Non abbiate timore!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sai chi ti salva in tutto questo periodo di incertezze? Marte! Il pianeta rosso ha intenzione di spingere l’acceleratore su di te e farti prendere di petto tutte le situazioni dalle quali puoi ricavare il meglio! Come Chris Hemsworth, fatti contagiare da allenamenti duri dove puoi tirar fuori tutta la tua tempra! Ti stupirai di quante energie ancora utilizzabili tu possa tirar fuori per raggiungere e superare i tuoi limiti.

Amore: in trattativa… Lavoro: c’è molto da fare ma tu non ti tiri indietro…! Salute: traballante… copriti bene la gola! Il consiglio del giorno: allena corpo e mente con esercizi di allungamento e stretching intenso: avrai bisogno di tutta la preparazione fisica e mentale possibile!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ringraziamo la Luna che, almeno lei, si è decisa a spostarsi dalla quadratura. Anche se ne uscirà solo nel tardo pomeriggio, tu potrai almeno riprenderti un minimo dalle giornate tese che hai dovuto affrontare… Peccato per Venere: rimane opposta e molto decisa a metterti i bastoni fra le ruote. Ogni suo dispetto pesa come i dispetti che si stanno facendo Rosalinda e Giuliano Condorelli, oramai ex. E pensare che sono passati da una relazione splendida a una diffida legale…

Amore: Venere opposta non da speranze… Lavoro: alzi gli occhi al cielo mentre spieghi, per la decima volta, come funziona la fotocopiatrice al nuovo arrivato. Salute: in lento recupero dalla stanchezza. Il consiglio del giorno: le discussioni importanti, non relegarle ad una telefonata. A volte c’è bisogno di parlare faccia a faccia…

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ammettilo Vergine: alcune cose sono too much anche per te. Mentre Marte ti convince a sfidare i tuoi limiti sempre un po’ più in là la Luna, che presto si metterà di traverso, ti costringe a essere più realista… Soprattutto quando ti propongono le nuove terapie di bellezza a temperature molto sotto gli 0°! A volte bisogna imparare anche a rispettare i propri limiti e preferire una tisana calda a un bagno in acqua gelata con solo un bikini addosso…

Amore: c’è qualcosa che ti puzza… e ti impedisce di fidarti… Lavoro: questo Mercurio retrogrado rallenta ogni tuo progetto. Salute: battuta d’arresto improvvisa per colpa della Luna. Il consiglio del giorno: prenditi un momento per tirare il fiato. Anche stenderti sul sofà con le cuffiette nelle orecchie e la tua compilation preferita può aiutare!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non c’è nulla da fare, Bilancia mia. Venere e presto anche la Luna concorreranno per renderti bellissima, affascinante e unica. Quasi allo stesso livello di Beyoncé che, negli ultimi scatti, è stata osannata per il messaggio di body positive che le sue curve hanno suggerito senza mezzi termini. Devi imparare da lei ad amare il tuo corpo e le tue forme senza fissarti troppo sulle tue solite tecniche per sminuirti!

Amore: il vero amore che devi praticare è quello per te stessa…! Lavoro: fatica e impegno verranno presto riconosciuti! Salute: in grande miglioramento. Il consiglio del giorno: riprendi in mano il taccuino di poesie che ti divertivi a comporre qualche tempo fa e donati l’occasione di rimetterti a scrivere!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Anche tu hai bisogno di installare una nuova funzionalità come ha fatto recentemente Snapchat. Ora l’app popolare consente di silenziare ed eliminare gli amici dalla lista e tu, caro Scorpione, non vedi l’ora di cliccare su “rimuovi account” per un sacco di gente che non sopporti più. Il punto è che la Luna opposta unita a Mercurio retrogrado e pure in quadratura non hanno alcuna intenzione di sopportare oltre contatti pesanti con gente antipatica. È tempo di pulizie…

Amore: ti manca la pazienza e la voglia di conoscere qualcuno. Lavoro: più difficile di un’intero anno di lavoro a Runway… Salute: non benissimo ma tranquillo che migliora… Il consiglio del giorno: concediti un vizio: un cestino di fragole, una torta alla crema o un bagno in sali di vaniglia… che sia dolce e soddisfacente!

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ora che la Luna sta per arrivare in opposizione a te, caro Sagittario, sono a ricordarti che non tutto il male viene per nuocere! Prendila con la filosofia di Francesco Totti che, bardato e imbacuccato fra cappuccio, cappellino e mascherina, è riuscito a camminare per le vie del centro di Roma senza essere riconosciuto né disturbato da nessuno! Vedi?! A volte anche gli ostacoli possono essere delle occasioni!

Amore: stuzzicante e sensuale. Lavoro: prenditi del tempo per valutare pro e contro! Salute: potrebbe arrivare una vagonata di stanchezza epocale… Il consiglio del giorno: respira e continua a farlo profondamente almeno per i prossimi giorni. La Luna opposta potrebbe farti perdere la calma facilmente…

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La Luna è ancora dalla tua per qualche ora, regalandoti un autocontrollo e una modalità di interazione con gli altri che ti farebbe vincere a mani basse il primo premio per la calma e per lo spirito zen. Sei addirittura meglio della Michielin che, di fronte alla gaffe di Fedez di qualche giorno fa, ha ammesso di aver preso con la dovuta calma lo spoiler sulla loro canzone di Sanremo che avrebbe potuto far guadagnare la squalifica alla coppia di cantanti.

Amore: sei dolce e comprensivo… almeno fino a quando la Luna non se ne va. Lavoro: pieno di roba da fare, cerca di non farti prendere dalla fretta. Salute: un po’ di tensione a fine giornata. Il consiglio del giorno: devi trovare un buon equilibrio fra voglia di fare ed autocontrollo. Non esagerare altrimenti lasci spazio allo stress!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La Luna se ne sta andando dalla quadratura, permettendoti di respirare e di dare ampio sfogo alla voglia di espansione di Giove e, perché no, anche alla cinica irriverenza di Mercurio. Ora puoi anche permetterti di fare lo splendido come il conducente moldavo fermato dalla polizia che, alla richiesta delle generalità fatta dagli agenti, ha risposto di chiamarsi “Conte Dracula”! Poi però ricordati che a fare battute del genere si rischiano delle tirate d’orecchi non indifferenti!

Amore: Venere dalla tua l’avrà finalmente vinta sulla tua momentanea timidezza! Lavoro: finalmente ritrovi il coraggio di dire la tua! Salute: a fine serata, preparati per un po’ di yoga rilassante! Il consiglio del giorno: togliti qualche sassolino dalla scarpa. Puoi finalmente prendere da parte quel collega e dirgli ciò che pensi! Meglio ora che macerare per diversi giorni, no?

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La Luna passerà presto al lato oscuro, mettendovi il bavaglio per non lasciarvi troppo andare all’espressione delle vostre emozioni. Farà peggio della censura cinese sulla neonata app Clubhouse e vi costringerà a prendere con cautela ogni vostra possibile intuizione. Dalla vostra resta sempre Marte: pronto e scattante per darvi supporto nei momenti più critici della giornata.

Amore: consiglio cautela: non siete ancora convinti di fare i passi giusti. Lavoro: rimandate di un paio di giorno la riunione con il direttivo: dovete ancora raccogliere dei dati e aver tempo per riealborarli. Salute: nervosismo in arrivo a causa della Luna. Il consiglio del giorno: cancellate ogni appuntamento o room su Clubhouse dopo le 18: sarete troppo nervosi per dar corda a chiunque!

Voto 6 –