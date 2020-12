Anche nell'oroscopo di venerdì 19 dicembre 2020 La Luna resta del segno dell'Acquario almeno per la prima parte della giornata, e quindi si ripresenta un assetto planetario decisamente vitale, estroverso, innovativo e coraggioso. Non possiamo però non notare che Marte e Plutone tornano a scontrarsi, come già successo due volte in questa seconda parte del 2020. Rotture, scontri, ribellioni, esplosioni di tensione e conseguente repressione. Questo è il significato di questo aspetto importante che però, molto meglio che nelle volte precedenti, può essere contrastato con i segni zodiacali più decisi e audaci.

L’oroscopo del giorno 19 dicembre

Prepariamoci a qualche momento di tensione con questa posizione piuttosto dura tra Plutone e Marte che, entrambi, stanno in due segni zodiacali piuttosto guerrieri. Marte infatti è esaltato nel segno dell'Ariete ma è forte anche in Capricorno quindi questa tensione è come se avesse ancora più a che fare con una esplosione di ira, di rabbia, di insofferenza.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Attivo e pieno di determinazione (e di emozioni!) come il protagonista dello spot tedesco per la salute: un nonno che si allena ogni giorno per sollevare la nipotina il giorno di Natale! Questa Venere, e questo Marte, riescono a fare miracoli e a renderti ancor più dolce e sensibile in questo periodo (a discapito di un Giove ancora quadrato, anche se per poco!).

Amore: le luci dell’albero non sono le uniche a far faville quest’anno! Lavoro: più produttivo ed indaffarato degli elfi di Babbo Natale! Salute: piacevolmente di buon umore. Il consiglio del giorno: invia dei bigliettini di auguri musicali con canzoni natalizie… così per regalare una dose extra di felicità.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Arrabbiato: non hai potuto seguire come volevi la nuova sfilata di moda di Saint Laurent perché si è tenuta fra le dune del deserto e tu, lo sappiamo, del digitale sei un po’ scontento. Avresti bisogno di sentire profumi, sapori e soprattutto di toccare con mano… purtroppo però la Luna di oggi ti infastidisce e ti tiene lontano dai tuoi canoni soliti…

Amore: strane tensioni…. Potrebbero portare a diversi risultati! Lavoro: dispendi e rielabori consigli per aiutare gli altri col lavoro di squadra! Salute: in ripresa, ma solo dopo il caffè del dopo pranzo! Il consiglio del giorno: ricordi quel pacco di caramelle che tenevi da parte per i momenti di scarse energie? Ecco, recuperalo!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Perdete la bussola e, come il ragazzo anconetano fermato dai vigili, suonate insistentemente al campanello di una casa non vostra aspettando che qualcuno vi apra. Tutta colpa (più o meno) di Mercurio mentre Venere vi rende nervosi e poco affabili. Cercate di mantenere la calma e di non rispondere proprio tutto quello che vi passa nella testa… potrebbe esser meglio tacere.

Amore: vi impappinate mentre cercate di dire qualcosa di importante. Lavoro: problemi di comunicazione potrebbero far arrivare alcune mail alla persona sbagliata. Salute: nervosismo alle stelle. Il consiglio del giorno: sfogate i nervi nel modo che preferite… ma se proprio devo consigliarvi qualcosa, opterei per un rotolone di pluriball tutto da scoppiettare. Fidatevi: aiuta!

Voto 5 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna in rapido riposizionamento ti aiuta ad esercitare un’empatia nuova e fresca. La tua versione solidale piace tantissimo agli altri, soprattutto se ti trovi nella posizione di Jill Biden che riceve supporto morale dalla divina Michelle Obama! Eserciti un buon effetto su chi si sente stanco o incompreso perché sai benissimo come ci si sente!

Amore: fai proposte divertenti al partner… (potrebbe persino lasciarsi convincere!)Lavoro: fatichi un po’ a tenere il ritmo… Salute: la Luna rinvigorisce i tuoi sensi. Il consiglio del giorno: pantaloni della tuta e maglietta da casa: l’outfit perfetto per un po’ di yoga!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei pieno di idee ma non sai come metterle in pratica?! Nessun problema! In tuo soccorso sono arrivati persino i giardinieri di Sua Maestà Elisabetta II che hanno postato un tutorial “facile e veloce” per creare una ghirlanda come quelle del palazzo reale! Non temere Leone, grazie alla Luna che si leva dall’opposizione non ti sarà difficile realizzare il progetto!

Amore: nottate di fuoco che non ti consentono di riposare! Lavoro: fai sentire chi sei a chiunque ti mette in dubbio. Salute: riguadagni punti in pochissimo tempo. Il consiglio del giorno: presentati con un regalo inaspettato per far pace con qualcuno che hai trattato male negli ultimi giorni. Renderà più semplice il riappacificarvi!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Luna, in giornata, si aggiungerà ai pianeti storti che vi stanno già dando problemi e rendendo davvero insostenibile il ritmo così incalzante per te che, invece, vorresti solo un po’ di respiro. Sei tentata di fare come Bugo e, come nel lontano inizio 2020, uscire di scena lasciando tutti di stucco! Mantieni la calma e respira.

Amore: fai il broncio invece di chiedere direttamente maggiori attenzioni (ma ti aiuta davvero?). Lavoro: sembra che qualcuno si diverta a nasconderti i documenti! Salute: sono queste le giornate in cui ti chiedi perché non hai un tapis roulant in casa per sfogarti…! Il consiglio del giorno: usa le energie che ti rimangono per creare qualcosa di positivo: appendere un quadro, riattaccare quel bottone che ti si è staccato… tramuta in positivo quello che ti anima!

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

A mali estremi, estremi rimedi! Marte opposto e Giove ancora fra le scatole possono darti qualche problema e magari causare degli inutili contrattempi… Non temere: la Luna non ha intenzione di lasciarti scoperta e ti aiuta a trovare soluzioni innovative e a costo zero. Come quella di usare i termosifoni tubulari per una piega dei capelli perfetta! Meglio di così…!

Amore: ti lanci in conoscenze senza aver paura dei risultati (almeno non ora!). Lavoro: furba: ti vesti elegante solo per la parte superiore del corpo per apparire a mezzo busto su Zoom. (Sotto, solo pigiami!). Salute: propositiva e nettamente più dinamica del solito. Il consiglio del giorno: proponi una riunione prenatalizia con gli amici lontani, tutti vestiti di rosso! Sentire la vicinanza di chi ti è lontano ti caricherà di energia!

Voto 8 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Teso come i rapporti all’interno della casa del Grande Fratello. Per colpa di questa Luna inizi la giornata nel modo meno tranquillo possibile. A salvarti da possibili malumori prolungati ci pensano Mercurio e Venere che provano in tutti i modi a tenere alto il morale con qualche contrattempo divertente e… stuzzicante!

Amore: scambi occhiate piccanti con chiunque ti passi davanti. Lavoro: trovi il lato divertente anche nei lavori più noiosi: riempi di emoji i tuoi fogli Excel! Salute: passi la prima metà della giornata imbronciato… tranquillo: migliora! Il consiglio del giorno: evita di fare dispetti scambiando lo zucchero col sale per vedere l’effetto che fa al malcapitato… non sei divertente!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei carico di energia e di voglia di ballare nel tuo soggiorno. Se poi venissi a scoprire che Britney Spears si è lanciata in un nuovo brano con i Backstreet boys, quella parta adolescenziale mai sopita che hai in te non riuscirebbe davvero a trattenersi da qualche mossa da ballerino professionista. Ringrazia Mercurio, Venere e Marte per la loro energia!

Amore: stupiscila con un bouquet di fiori! Lavoro: colleghi l’account mail persino allo scaldabagno per essere sempre aggiornato. Salute: umore ballerino. Allenati a sorridere comunque! Il consiglio del giorno: gioca a Just Dance o a qualunque altro gioco che ti permetta di divertirti, svagarti… e allenare il tuo Moonwalk!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tempo di qualche discussione inutile, come quella fra Fabio Volo e Fedez che si azzuffano sulla necessità di mettersi in mostra o meno. Come i due, anche tu non ti tiri indietro nell’eventualità di far partire una catfight sui social ma, ammettiamolo, è tutta colpa di un Marte che ti mette del nervosismo insensato addosso. Prova ad ignorarlo… anche se so già che potresti cadere in tentazione!

Amore: incontri inaspettati con qualcuno che non vedi da tanto… Lavoro: attento ad alcuni riscontri in arrivo. Salute: la stanchezza si avverte soprattutto quando sei impegnato a fare dei calcoli. Il consiglio del giorno: ammettere di essere stanchi è una figata! Ti permette anche di prenderti una pausa e tornare alla scrivania con una tanica di caffè!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Luna sul tuo segno significa una cosa sola: curiosità senza limiti. Pure Piero Angela non ha finito ancora di esplorare i limiti della conoscenza umana e, per questo, ha già comunicato che tornerà sugli schermi per condividere il suo sapere! Anche tu godi dello stesso principio… anche se probabilmente utilizzerai la tua dote per stalkerare chi ti fa sangue!

Amore: negli slip hai una festa con fuochi d’artificio! Lavoro: attento ai dettagli: non ti lasci sfuggire nulla! Salute: super allegro! Il consiglio del giorno: perché non osare con un paio di scarpe dal colore squillante?! Con un giallo lime, sono certa, farai girare la testa a molte persone!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete fra i pochi coraggiosi che hanno avuto l’ardire di farvi nuovamente la frangia a sipario come andava di moda negli anni ’90, vero? A supportarvi nella vostra scelta nostalgica è stata sicuramente la Luna, a favore, che riesce con successo (molto discutibile) ad opporsi alle argomentazioni valide di Mercurio… Rassegnamoci: sarà una moda passeggera, si spera!

Amore: cercate di ottenere attenzioni nel modo sbagliato: non c’è bisogno di mettersi in mostra! Lavoro: preferite la chiacchiera fra scrivanie al rispondere direttamente alle telefonate. Salute: discretamente bene, grazie alla Luna. Il consiglio del giorno: fate forza sulla vostra capacità di essere sinceri ed empatici: vi si apriranno molte porte!

Voto 7 –