L’oroscopo di oggi 17 settembre 2021: Scorpione e Acquario non parlino di sentimenti Nell’oroscopo di oggi, venerdì 17 settembre 2021, l’astrologa suggerisce grande attenzione quando abbiamo a che fare con i sentimenti degli altri oppure quando ci mettiamo in testa di voler esprimere i nostri. La quadratura tra Venere in Scorpione e la Luna in Acquario insieme a Saturno rende davvero difficile la naturalezza dell’espressione di ciò che sentiamo.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 17 settembre 2021, la Luna si troverà a transitare nel segno dell'Acquario. Luna in Acquario non gode di grande estensione emotiva, sentimentale e passionale: sappiamo che l'Acquario è un segno zodiacale dominato da Urano che è il pianeta che ha a che fare con gli shock, le rotture, le esplosioni, i cambiamenti repentini, audaci, senza titubanze nè malinconie. Tutto questo chiaramente ha poco a che fare con le emozioni profonde e silenziose della Luna.

In più, oltre al fatto che la Luna durante la mattinata si troverà a ronzare attorno a Saturno, entrambi (la Luna e Saturno) saranno contemporaneamente in quadratura a Venere in Scorpione. Porterà ad una freddezza e incostanza nel modo di sentire, di esprimere i propri sentimenti, di recepire i sentimenti degli altri. Un momento di difficoltà quindi nella gestione delle relazioni sentimentali di ogni genere.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il mondo è folle. E ne sei sempre più convinto dopo la mattanza di cetacei avvenuta sulle Isole Faroe che ha indignato il pianeta. Questo Mercurio opposto, per una volta, capita proprio a fagiolo: ti rende incomprensibile tutto quello che ti succede di fronte agli occhi e, soprattutto, ti indispone nei confronti delle ingiustizie! A renderti ben chiaro se qualcosa ti va a genio oppure no è la Luna: lei riesce a dissipare ogni dubbio anche senza bisogno del pianeta del pensiero!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: lasci finalmente spazio anche al romanticismo, di quello improvviso che ti spinge a comprare un fiore per qualcuno che stai conoscendo!

Lavoro: non hai ben capito il piano di oggi ma confidi nel fatto che, un’anima pia, ti darà indicazioni sulle cose da fare!

Salute: la presenza della Luna ti aiuta a prendere con filosofia una giornata estenuante.

Il consiglio del giorno: se la capacità di ragionamento non aiuta fai come come Gandalf ne “Il signore degli anelli” e fidati del tuo naso! Il sesto senso arriverà in tuo aiuto!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dammi retta Torone: non ne vale la pena. Oggi è la giornata giusta per desistere nei confronti delle cose che ti convincono di meno! Non fare come il ladro golosone che si è rovinato la fedina penale per rubare, in totale, un equivalente di € 20 di bottino in una gelateria della sua città ed evita di impiegare le tue energie per cose di poco conto! Spero che la Luna riesca a farti desistere anche dalla tentazione di attaccar briga con qualcuno che non ha voglia di sentir ragioni: sarebbe soltanto tempo perso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: difficoltà di comunicazione e qualche messaggino incompreso via Whatsapp…

Lavoro: le responsabilità gravano parecchio e, a tratti, ti coglie la voglia di lasciare tutto com’è e di partire per i Caraibi.

Salute: l’umore non è dei migliori e potresti piantare un muso poco convinto peggio di quello di Billie Eilish.

Il consiglio del giorno: la compagnia migliore, in giornate come queste, è quella di un buon libro o di un film. Meglio qualcosa che conosci già e che ami… Evita di socializzare: oggi non è la soluzione migliore.

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È ora di un “refurbishing”. Una vera e propria riorganizzazione della vostra vita che farebbe invidia persino al comitato di Sanremo che, pare, abbia dato un nuovo senso al programma per l’anno prossimo! Complici in questa improvvisa voglia di rimettere mano a tutto sono Luna e Mercurio: hanno bisogno che facciate cambiamenti radicali e che riflettiate bene sulle cose da migliorare poiché ora è il momento giusto! E date anche una bella rivisitata al vostro armadio (che non fa mai male!).

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: intraprendenti, vi lanciate in nuove conoscenze! Dovrete insistere un paio di volte prima di ottenere un vero risultato!

Lavoro: apparentemente incontrastati: fra voi e il titolo di impiegato del mese non ci sono ostacoli!

Salute: ben supportati: Marte e Luna sono una sorgente di energia inesauribile e purissima!

Il consiglio del giorno: lasciatevi coinvolgere dai progetti pazzoidi della vostra combriccola di amici o di colleghi: potreste scoprire di esser bravissimi nell’organizzare una serata di giochi di società o in una serie di scherzi per il matrimonio di un conoscente!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tu e Stefano De Martino avete una cosa in comune: il movimento sottile ma incontrastabile nella vostra vita privata! Per entrambi si prospettano momenti interessanti: il ballerino è oramai legato (o almeno sembra) ad una nuova fiamma e tu, che godi di una Venere ancora schierata dalla tua, sei pronto a buttarti su nuove conoscenze con la speranza che possano trasformarsi in qualcosa di più! Dai che, se tutto va bene, potreste persino organizzare un’uscita a quattro!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: molto meglio rispetto a ieri: non sei ancora pronto a viverti il lato sensuale ma le emozioni galoppano libere, più forti di prima.

Lavoro: la voglia di stare di fronte ad uno schermo per 8 ore consecutive di annichilisce. Fai pause tattiche per ripristinare la concentrazione!

Salute: Marte quadrato non è esattamente quello che ti serviva per affrontare la giornata: ti fa venir voglia di uscire in pigiama!

Il consiglio del giorno: riconsidera alcuni piani che pensavi fossero ormai decisi: l’ostruzione di Mercurio e Marte potrebbe necessitare di un tuo aggiustamento. Se vuoi arrivare fino in fondo devi rivedere il tuo programma!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ad Ancona una signora di 75 anni è crollata, stesa a terra, dopo essersi scolata una damigiana di ben 3 litri di vino. Altroché malore… lì si trattava semplicemente di aver alzato troppo il gomito! A dirla tutta, anche tu oggi sembri dar segni di cedimento e fai fatica a mantenere l’equilibrio! Nel tuo caso però, ne sono certa, i responsabili principali sono Luna e Giove opposti che ti incasinano non poco le idee! (E poi, con questo Saturno opposto, a te non sarebbe mai venuto in mente di scolare a canna così tanto alcol… dico bene!?).

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non ci siamo Leone. Pretendere attenzioni è proprio il contrario di ciò che dovrebbe accadere!

Lavoro: la concentrazione non ti manca ma devi essere più paziente. Non tutto può riuscirti sempre facile e immediato!

Salute: per fortuna Marte ti sostiene. In caso contrario questa Luna ti avrebbe inibito lasciandoti in cameretta a piangere per tutto il giorno!

Il consiglio del giorno: bandita la musica emotiva e commovente in questa giornata così complessa: devi rimanere centrato e focalizzarti su tutta la determinazione che Mercurio e il pianeta delle energie riescono a donarti! Al bando le ciance!

Voto 6 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Gli altri non capiscono il lato polemico. Appari cinica e forse un po’ petulante ma, in realtà, tutto ciò che dici è per il bene di chi ti ascolta! Se anche tu ti sei schierata contro i genitori napoletani che hanno ripreso il loro figlio undicenne alla guida di una Ferrari, accertati che ti conosce abbia ben capito che le tue frasi di dissenso erano una reale preoccupazione per il bimbo! Venere a favore ti rende premurosa e amorevole e l’invidia per un bolide rosso fiammante non c’entra nulla con i tuoi commenti sui social!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere ce la sta mettendo tu per farla funzionare con tu-sai-chi… e tu?

Lavoro: giornata senza infamia e senza lodi: vorresti forse qualche sfida in più da affrontare!

Salute: nessun problema all’orizzonte: il pianeta dell’amore vigila sul tuo benessere!

Il consiglio del giorno: affronta con curiosità e con senso di sfida ogni piccolo imprevisto che ti capita! A volte anche dietro ad un apparente contrattempo può celarsi qualche bellissima sorpresa!

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Intuitiva come manco il nuovo sistema automatizzato di Twitter sa essere. Sul social è infatti apparso un programma in grado di riconoscere i bot “buoni” e segnalare basandosi semplicemente su ciò che il profilo fake pubblica. E pensare che tu, non hai bisogno di alcun chip specializzato per identificare chi incontri…! Ti basta il semplice tocco di Mercurio a favore: un suo piccolo cenno e sei già in grado di inquadrare bene chiunque. Anche la persona che appare più riservata!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la Luna risveglia in te qualche emozione sopita e parzialmente dimenticata! Dalle ascolto!

Lavoro: impegnata e indefessa. Sei talmente concentrata sullo schermo che non senti nemmeno i colleghi che ti invitano fuori per la pausa pranzo!

Salute: vigore e energia a pallettoni! È il bonus incluso quando hai Marte e Luna a favore!

Il consiglio del giorno: puoi prendere decisioni a cuor leggero e fidarti del tuo intuito! Sono certa che anche degli accostamenti azzardati e un po’ “shock” faranno figura a qualsiasi evento tu possa essere invitata!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Perché ti comprerai un nuovo iPhone 13 appena uscirà? Ma ovviamente per scattarti dei selfie megagalattici grazie alle sue nuove fotocamere ad alta definizione! Mi pare ovvio! Con questa Venere non puoi perdere l’occasione di immortalarti con pose da prima donna da postare sui social! Ovviamente, il tutto in modalità aereo! Non sia mai che qualcuno ti chiami e ti disturbi! La Luna opposta che ti ritrovi ti toglie tutta la voglia di intavolare discorsi dal vivo… figurarsi quella di chiacchierare al telefono!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: timido e un po’ insicuro per colpa della Luna in piena quadratura! Ma i sentimenti, quelli veri, si faranno spazio da soli!

Lavoro: non credo che fare gli occhi dolci al capo per convincerlo a non assegnarti a quel duro lavoro che ha in programma per te funzioni… Rinuncia…

Salute: Luna pesante: ti fa domandare ripetutamente il perché tu ti sia alzato dal letto!

Il consiglio del giorno: rimanda a domani sera l’appuntamento galante inventando un’improvviso impegno del quale ti eri dimenticato. Aspetta una Luna più propizia: ti renderà anche più affabile!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti un po’ come Claudia Schiffer negli anni 80: piena di attenzioni, bodyguard e un sacco di ammiratori! Con uno stuolo di pianeti a farti da audience, non sei dissimile da cantanti di fama e protagonisti del mondo dello spettacolo e, come loro, ti senti al centro della scena. A far da presentatrice hai la Luna: punta il riflettore su di te, sulle tue emozioni e sulla tua allegria e ti permette, senza paura, di condurre la giornata nella direzione che vuoi tu!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: piombi sotto il suo ufficio per organizzarle una serenata romantica e tenerissima!

Lavoro: grandi progetti da portare avanti! E per fortuna che Marte è dichiaratamente al tuo fianco per aiutarti con tutti i dettagli assieme a Mercurio!

Salute: Luna interessantissima! Ti aiuterà a non avvertire stanchezza di alcun genere!

Il consiglio del giorno: è una giornata da “ogni lasciata è persa”! Non sentirti fuori luogo o troppo entusiasta: è il momento giusto per affrontare e vincere tutte le sfide che ti vengono in mente!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Vorresti tanto installarti anche tu dei panelli per la raccolta di energia solare come i camper di ultima generazione. Ti permetterebbero senza dubbio di combattere l’enorme stanchezza che questo Marte ti propina, facendoti spiaggiare su ogni superficie morbida che incontri. Un piccolo contentino te lo dona Venere: il suo dolce abbraccio riesce, in minima parte, a sopperire alla mancanza di forze e orientare la tua attenzione su fantasie e progetti importanti. Lasciati andare a voli pindarici nella tua mente! Ogni tanto fa bene!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: provi sentimenti e sensazioni mai provate prima… o è solo che lui/lei ti piace assai!?

Lavoro: svogliatissimo. Hai pensato persino di fingere che il tuo pc fosse rotto staccando preventivamente la spina.

Salute: non sei esattamente il ritratto dell’energia psico-fisica. Preferiresti anzi fare il tester di materassi.

Il consiglio del giorno: compra una di quelle coperte che avvolgono completamente il corpo e che hanno anche le mani per farti sentire coccolato. Sono un buon palliativo in attesa che qualcuno ti abbracci sul serio mentre sei steso sul divano!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con questa Luna a favore è come se sbancassi il montepremi e ti portassi a casa il primo posto… un po’ come Lil Nas X alle premiazioni del miglior video dell’anno su MTV! Peccato per Venere quadrata: è davvero l’unica a frapporsi fra te e l’en plein dei pianeti! Buoni, anzi buonissimi, sono invece Marte, Mercurio, Saturno e Giove! Con loro al tuo fianco sei praticamente in una botte di ferro! Goditi la carica extra che sapranno darti!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i sentimenti fanno fatica a decollare: non hanno avuto il nulla osta da Venere!

Lavoro: risvolti interessanti in previsione per la giornata! Stai pronto a firmare contratti!

Salute: Marte elargisce energie a fondo perduto: puoi attingerne a piene mani!

Il consiglio del giorno: concediti qualche compera imprevista ma estremamente appagante! Dopotutto occorre coccolarsi, di tanto in tanto, con qualcosa di costoso e voluto da tanto! No?

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dimostrate una forza incomparabile. Come Manuel Bortuzzo si è lasciato andare, in diretta, ad alcune confessioni su alcune vicende importanti che gli hanno stravolto la vita, anche voi non avete paura di affrontare le pieghe e i contenuti del vostro animo. Venere vi aiuta a comprendervi meglio e, sotto l’influsso di altri pianeti lenti, siete forse più inclini a chiedervi che cosa volete davvero da voi e dalla vita! Pensieri importanti sui quali, comunque, riuscirete a riflettere con maturità!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: teneri e felici di aver ritrovato finalmente la serenità col pianeta dell’amore!

Lavoro: nulla ostacola la vostra ripresa! Finalmente i pianeti non vi ostacolano più!

Salute: in timida ripresa dal periodo estenuante. A poco a poco si tornerà a regime! Non abbiate fretta!

Il consiglio del giorno: ritagliatevi un momento della pausa pranzo per guardare una puntata del vostro serial preferito sul cellulare: le pause ricreative sono un piacere al quale non potete e non dovete sottrarvi!

Voto 7 +