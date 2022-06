L’oroscopo di oggi 17 giugno 2022, le previsioni di Ginny: Acquario e Gemelli cercano investimenti L’oroscopo di oggi, venerdì 17 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: la Luna in Acquario porta un po’ di amore per il futuro. Il Sole sestile a Saturno ma quadrato a Nettuno, sembra avere solo voglia di stare con i piedi per terra.

L'oroscopo di oggi, venerdì 17 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: il Sole si trova ancora in perfetto trigono a Saturno e contemporaneamente in quadratura a Nettuno. Le fantasie sono davvero difficili da mettere in piedi. E questo non è sempre un bene perché, tra le fantasie ci sono anche i progetti, gli ideali e i sogni. Primo motore indiscusso delle nostre azioni più coraggiose.

Con la Luna in Acquario, segno solidissimo soprattutto in questo periodo, il segno fortunato di oggi sarà il segno dei Gemelli. Il segno sfortunato di oggi sarà lo Scorpione.

Ariete

Le tue performance sportive dentro e fuori le coperte sono spettacolari, come gli stage diving (voli sulla folla di spettatori) di Damiano dei Måneskin. L’atterraggio perfetto ovviamente è assicurato tra le braccia del vostro attuale filarino.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: il sesso proprio non manca e non vuoi assolutamente prenderlo sul serio, per te è un emozionante gioco di passioni, nulla di più.

Lavoro: concludi questa settimana proprio in gran carriera. Datti una bella pacca sulla spalla per i risultati che stai raggiungendo.

Salute: le tue energie sono focalizzate su quello che potrai fare dall’aperitivo al post cena. Vero?

Il consiglio del giorno: per ogni tipo di corsa puoi trovare lo Smart watch più adatto dalla montagna fino a quelli più adatti alle temperature più estreme. Puoi davvero scegliere quello più specifico alle tue esigenze.

Voto 8 +

Toro

Gli influssi di Venere esaltata nel tuo segno ti trasformano in un empatico super eroe. Appena vedi qualcuno star male sei più rapido di Emma Marrone che interrompe il concerto per soccorrere uno spettatore in preda ad un malessere. Averti accanto è sinonimo di sicurezza assoluta. Meglio di un vigile del fuoco.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la tua perfetta routine è: coccole, cibo e dormire abbracciato al partner. Da ripetere all’infinito.

Lavoro: lasciati coinvolgere dagli imprevisti. A volte potrebbero essere più interessanti della tua monotona routine.

Salute: parti molto avvantaggiato perché appena sveglio sei già talmente bello che ti basta solo lanciarti dentro ai vestiti e uscire senza neppure la necessità di un colpo di spazzola.

Il consiglio del giorno: ci sono parecchi dubbi sul fatto che il car sharing sia davvero conveniente. Per evitare qualsiasi discussione sull’argomento sei ben disposto a offrirti tu a gratis per dare passaggi a parenti e buoni amici tipo basta unicamente la loro buona compagnia.

Voto 8 +

Gemelli

La vostra mente vola in direzione futuro grazie a Mercurio. Voi state già percorrendo strade ti asfalto super tecnologico che permette di ricaricare le auto elettriche, un progetto che in effetti si sta già concretizzando. Per voi il domani è oggi non (solo) per moto filosofico ma per quello dell’intelletto e dell’intuizione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi piace misurare il vostro sex appeal con il numero di conquiste e cuori infranti che accumulate durante la giornata. Appena uscite di casa avete già perso il conto.

Lavoro: siete dei veri incantatori di serpenti e anche senza concludere molto date l’impressione di aver fatto tutto voi. Salute: potreste andare al casinò è vincere il jackpot solo per aver preso in mano le carte e senza neppure aver giocato la partita.

Il consiglio del giorno: siete già dei veri maestri dei pagamenti digitali ma potete incrementare l’epay con le ultimissime app. Controllate subito on line.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Quando si parla di amore sei davvero iper pretenzioso, perché hai deciso di mettere alla prova i favori di Venere. Hai lo stesso approccio di Pupo in questo campo, che convive sotto lo stesso tetto con moglie e amante così da poter ottenere sempre il massimo da entrambe. Anche se, con il tuo scarso livello energetico, forse troverebbero loro qualche cosa da ridire.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: quando c’è non ti va ma se dovesse allontanarsi anche solo per fare la spesa è subito un dramma. Insomma, deciditi!

Lavoro: adeguarti ai ritmi dettati dagli altri ti è praticamente impossibile. Tu rifuggi la fretta ma prima è meglio che tu inizi a controllare attentamente le consegne imposte dalla tua agenda.

Salute: non c’è modo di mettere un po’ di sprint, anzi caschi ancora dal sonno anche dopo una una moca intera di caffé.

Il consiglio del giorno: parecchi studi che parlano della effettiva possibilità di poter muovere gli oggetti con la forza del pensiero. Per te sarebbe davvero ideale con le tue scarsissime energie. Al momento però ti dovrai accontentare di alzarti direttamente dal divano con le tue gambette.

Voto 5 +

Leone

Guai a sfidarti (soprattutto oggi che hai la Luna storta) perché tu con Marte dalla tua non hai alcun problema a tagliare corto. Infatti tu sei perfettamente d’accordo con Lori del Santo che, sentendosi abbandonata durante l’Isola dei Famosi dal partner Marco Cucolo, non ci pensa due volte a mettere la parola fine ai loro nove anni di relazione. Con te è sempre meglio non scherzare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo seduci amabilmente ma appena si fa troppo serio lo abbandoni per dedicarti subito ad un altro.

Lavoro: finalmente con i favori di Mercurio puoi tranquillamente esporti e avere sempre ragione. Sei contento vero?

Salute: Marte ti ha praticamente messo uno smalto semi permanente che non si sbecca neanche quando torni la sera tardissimo e hai solo qualche ora per riposarti.

Il consiglio del giorno: per per avere capelli sempre da star puoi ispirarti alle tendenze che trovi su Tik Tok per un effetto wow assicurato.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Credo proprio che questa quadratura di Mercurio ti farà accorgere di quanto il tuo amato Internet Explorer sia ormai obsoleto, tanto che è stato ritirato dal mercato. Scarica subito Google Crome per sopperire alla tua lentezza di pensiero.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: i dubbi e le incertezze le hai messe finalmente da parte e hai deciso finalmente di potertela godere. Credo che sia proprio l’effetto fine settimana.

Lavoro: questa cosa che non hai più l’ultima parola ti fa sentire come Sansone dopo che Dalila gli ha tagliato i capelli. Impotente.

Salute: dovresti buttarla sempre sui piaceri, e visto che hai il pianeta della bellezza e dell’amore dalla tua, a questo punto approfittane, chissà quando ti ricapita.

Il consiglio del giorno: le ciabatte cult per l’estate sono le Birkestock in plastica vegana. Anche se sei molto curiosa, non approfondire di cosa siano realmente fatte. Tu indossale e basta.

Voto 6

Bilancia

Vuoi sempre sembrare una vera dura ma i segni che ti sta lasciando l’opposizione di Marte si vedono perfettamente. Perché stai praticamente crollando come parte dell’arco di Porta Maggiore a Roma. Ti urge subito una bel restauro in una spa cinque stelle. Lo consiglia l'astrologa! Meglio se di una tua amica, così ti fa anche un po’ di sconto, che con Giove opposto ce n'è bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: al momento sei come una verissima oasi in mezzo al deserto. Vedrai che prima o poi un coraggioso beduino ti si potrebbe avvicinare.

Lavoro: sei sempre sul pezzo e ti professi come gran conoscitrice e dotta in qualsiasi materia. Non ti scaldare troppo perché vieni subito messa alla prova.

Salute: lo so che ti piace fare il super eroe ma puoi concederti questa nomea solo se riposi almeno per otto ore a notte, altrimenti è come se avessi unicamente il costume ma non i poteri.

Il consiglio del giorno: metti da parte il tuo libro preferito: ‘Bella, ricca e Stronza’. E cerca obiettivi più pacifici e meno esagerati.

Voto 6 +

Scorpione

La persona più ricercata e hakerata di tutta Italia è Flaminia Giarda che detiene i tre testi dei temi di maturità. Ora che hai riacquistato i favori di Mercurio che ti rendono scaltro, potresti dare una mano ai maturandi per trovare il modo di avere qualche soffiata. Anche se so bene che per te le prove d'esame valgono molto più di un voto: sono prove di vita.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: attendi pazientemente che Venere si tolga dall’opposizione, e ormai manca davvero poco, e ti prepari con grande grinta per il suo ritorno.

Lavoro: la tua logica e capacità di espressione sono al massimo quindi potresti sfruttarle per convincere il capo che è arrivato il momento per l’aumento. Provare non costa nulla.

Salute: la tua sagace ironia è davvero travolgente e ti permette di superare bellamente la sindrome del brutto anatroccolo.

Il consiglio del giorno: puoi provare l’emozione di ricevere le consegne di Amazon dal drone proprio quest’estate ma unicamente se ti trovi in California. Hai già acquistato il biglietto aereo, vero?

Voto: 6

Sagittario

Nel leggere l’articolo che parla degli ultimi risultati sull’intelligenza artificiale (che pare stia diventando senziente) tu ne sei rimasto profondamente colpito. Tanto che hai addirittura deciso di cercare sul dizionario cosa volesse mai dire la parola senziente (te lo dico io: "dotato di sensibilità"). Da quando hai Mercurio in opposizione sei proprio un tenero ma consapevole svampitone.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei sempre un figo! Ma al momento sei uno di quelli belli belli ma che dopo due parole fanno cadere le braccia.

Lavoro: hai troppa voglia di goderti il weekend spensierato che per sbadataggine ti dimenticherai anche di passare dall’ufficio.

Salute: potresti scaricare un intero cambio del trasloco ma bisogna assolutamente dirti dove poi appoggiare sedie, tavoli e poltrone perché tu non hai assolutamente idea.

Il consiglio del giorno: attento agli eccessi perché anche il tuo adorato sport può diventare una vera ossessione e comporta che non ci si riesca mai a rilassare. Quindi il compito di oggi, e del week end, è di stare almeno dieci minuto sulla sdraio. Anche li ci vuole allenamento.

Voto 7

Capricorno

Alla notizia che David Beckham ha scelto come sua accompagnatrice a un Gala a Venezia la sua piccola Harper, ti è subito caduta una lacrimuccia. Tu sei davvero dolcissimo e particolarmente empatico grazie a Venere, tanto da sentire la gioia dei due di stare insieme e avere un momento tutto loro. Hai un cuoricino meraviglioso (lo so, non te lo dice mai nessuno).

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: te lo godi da genitore apprensivo. Con la consapevolezza di tutta questa meraviglia.

Lavoro: accetti proprio mal volentieri critiche e puntualizzazioni ma devi riconoscere che non sempre sai tutto tu.

Salute: quando uno è bello e buono come te non può assolutamente rimanere in un angolo. Fatti a vanti baby!

Il consiglio del giorno: per condividere le tue perfette foto analogiche c’è l’app Grainery con tutte le tips su esposizione, obiettivi e pellicole. Da scaricare anche solo per curiosità sul fantastico mondo della fotografia.

Voto 6 –

Acquario

Al ristoratore che a Venezia ha fatto pagare ben ventiquattro euro per 2 caffé al banco tu vorresti proprio dirne quattro, anzi sei così wild a causa di Marte che lo aspetteresti anche fuori dal locale dopo la chiusura per fargli una ramanzina degna della signorina Rottermeier di Haidi. Per fortuna ci pensa Mercurio a mettere insieme l’arringa accusatoria con tanto di articoli del codice civile.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai troppa voglia di libertà e bisognerà accontentarsi di rapidissimi baci anche se pieni di passione.

Lavoro: hai sempre la ragione dalla tua nessuno saprà opporsi o vorrà cimentarsi in una discussione già persa in partenza.

Salute: irruento come un terremoto. Ti i sente arrivare già a chilometri di distanza.

Il consiglio del giorno: lo so che conosci già la La Salute circolare ma ora puoi approfondirla con Ilaria Capuo. Cerca subito il suo podcast.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Vi è piaciuto moltissimo scoprire che J.Lo e Ben Afflek si sono sposati in segreto. Voi che siete guidati unicamente da Venere li immaginate bellissimi sotto a una cascata di glicini di fronte a pochi fidati, giurarsi il vero e unico amore. Credo proprio che abbiate visto troppi film romantici e la vostra immaginazione ormai galoppi allo stato brado.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete proprio innamorati dell’amore che per voi è l’unica e fondamentale ragione di vita.

Lavoro: meglio lasciarvi persi nella vostra immaginazione e chiamarvi solo e unicamente per brain-storming creativi.

Salute: bellezza, gioia e grazia paragonabile solo a un meraviglioso bouquet di fiori.

Il consiglio del giorno: i piedi sono sempre molto importanti per voi e sono soprattutto da sfoggiare perfetti e smaltati in questa stagione. Quindi preparatevi un bello scrub fate un pediluvio e mettete quei sandali con la corda che sono particolarmente in voga tra le influ boho chic.

Voto 7