Nell'oroscopo di oggi, giovedì 17 giugno 2021, la Luna si trova ancora nel segno della Vergine così che Mercurio, pianeta del pensiero, sarà ancora un elemento fondamentale nelle dinamiche sociali. Sappiamo che questi sono i giorni della grande quadratura a 13 gradi tra Saturno in Acquario e Urano in Toro, quindi il grande potere della mente sarà utile per comprender dove stiamo andando e che cosa desideriamo davvero.

L’oroscopo del giorno 17 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Curiosi di leggere il vostro oroscopo del giorno? La Luna nel segno della vergine insieme a Mercurio in Gemelli è molto buona per la capacità di usare l'intelletto per comprendere, sentire, selezionare ciò che ci accade. Anche leggendo l'oroscopo avrete voglia di comprendere il perché di ciò che vi racconto!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Peperino e per nulla intenzionato a prenderla alla leggera. Fai come Benedetta, la chef marchigiana, che risponde colpo su colpo alle frasi fuori luogo degli hater che sprecano tempo a commentare sotto i suoi post di Facebook. Non ci pensi nemmeno ad ignorare chi cerca di metterti i bastoni fra le ruote…! Perdonali: non sanno che con questo Marte a favore sei praticamente una macchina da guerra! Ma sono certa che lo comprenderanno benissimo…!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il ruolo del romanticone ti viene proprio male.

Lavoro: impiegheranno un po’ a capire che le tue idee sono sempre quelle vincenti!

Salute: baldanzoso, avanzi con passo fiero e sicuro come un cavallo da parata tutto agghindato!

Il consiglio del giorno: è vero che il contenuto vince sempre sulla forma ma cercare, in qualche modo, di curare l'esposizione e mostrare un po’ di empatia non ti farebbe male!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Emozionato come la Cina che vede finalmente sventolare sul suolo marziano la propria bandiera. Marte e Saturno oggi possono darti problemi con doveri e impegni solo fino ad un certo punto, poi ci si metterà il connubio imbattibile di Luna, Venere e Giove che, dalla tua, farà di tutto per addolcirti la giornata! Occhi aperti mentre passeggi in giro per la città: qualcosa mi dice che potresti fare incontri interessanti e difficili da dimenticare!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: il cuoricino è pronto a battere all’impazzata quando meno te lo aspetti!

Lavoro: poco competitivo: preferisci lasciare agli altri le corse al primo posto!

Salute: scarico e sgasato come una bottiglietta di Coca-Cola lasciata troppo tempo aperta…

Il consiglio del giorno: riaccendi il tuo ritmo latino ballando con qualche videogioco sulle note delle hit estive! Dovrai pur trovare il modo giusto per fare colpo, no?

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Valutate mosse strategiche che non vi piacciono troppo ma che potrebbero farvi uscire da alcuni vicoli ciechi nei quali vi siete ficcati. Come Putin, che pare voglia riaprire il dialogo con gli Stati Uniti per bypassare il dominio cinese, anche voi state pensando se stringere alleanze con il vicino di casa che vi sta antipatico, spinti dalle valutazioni di Mercurio a favore! A volte per riuscire negli intenti occorre davvero mettere da parte orgoglio e pregiudizi… non c’è altro modo!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: fate poco gli splendidi: a qualcuno potrebbero non piacere quelli che si vantano troppo.

Lavoro: sicuri dei vostri progetti: sfidate chiunque a mettervi in un angolo!

Salute: nervosi ma piedi di determinazione!

Il consiglio del giorno: evitate scenate programmate dove cercate in tutti i modi di dare vergogna a qualcuno che non ha capito il vostro valore. Praticate l’indifferenza: è un’arma molto elegante!

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Affascinante e bellissimo, ti aggiri fra le scrivanie dell’ufficio con la stessa grazia con la quale la ballerina simbolo del festival cinese delle barche di drago ha danzato sott’acqua vestendo abiti tradizionali. Venere e Luna ti danno un’allure imbattibile e ti regalano occasioni per stupire ed ammaliare! Nulla da recriminare nemmeno sul lavoro: sembra tutto liscio e facile! Evita di rovinare il mood con qualche tua paranoia congenita!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: amori intensi come nemmeno Beautiful saprebbe inventare!

Lavoro: non che ti stia dando problemi ma, il lavoro, non è altro che un passatempo!

Salute: ottima: con questa Luna ti viene persino voglia di iscriverti in palestra! (Tranquillo, poi passa!)

Il consiglio del giorno: prendi la relazione ed i rapporti di coppia come un espediente per comprendere qualcosa di più di te! Plutone e Chirone sussurrano nuove prese di coscienza!

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Chi vinca la battaglia a suon di musica (trash) fra Elettra Lamborghini e Stefania Orlando, a te non interessa poi così tanto! L’importante è che ci sia del ritmo per farti scuotere i fianchi e dare a Marte tutto lo spazio possibile per farti apparire bello e conturbante al contempo! Oramai alle porte dell’estate appare chiaro e lampante il messaggio: in questi mesi estivi avrai molto da fare! Preparati a conoscenze bollenti!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: scaldi i motori come nemmeno Schumacher alla linea di partenza.

Lavoro: giunge il momento di dimostrare a tutti che tu hai sempre avuto ragione!

Salute: spingi senza timore sulla panca della palestra mettendo in mostra i muscoletti!

Il consiglio del giorno: scavalca tutti i limiti, persino quelli che impone la moda! Marte ti consente, se lo vuoi, di accostare pois, paillettes e persino colori super sgargianti! Anche tutto insieme!

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Luna continua a regalarti gioie liete e inaspettate. Anche se con un paio di pianeti storti (Mercurio e Giove!) oggi riesci ad emozionarti e a concederti un momento di entusiasmo puro e sincero come il giovane fan che ha ricevuto in dono la racchetta del suo idolo, Novak Djokovic, a fine partita! Non è sbagliato prendere la vita con un po’ più di leggerezza, Verginella! Ti aiuterà a ritrovare una tua centratura e a non sentirti sempre schiacciata!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: componi sonetti osservando le stesse e pensando a lui… eh ma come siamo romantiche!

Lavoro: soprassiedi addirittura agli errori nelle fatture che ti arrivano dai fornitori… che ti è successo!?

Salute: la Luna di oggi rende tutto più liscio e morbido del solito. Rilassati!

Il consiglio del giorno: il modo giusto per prendere i problemi? Accettarli e fare quello che è in nostro potere per risolverli… senza ansie!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi in tutti i modi di fare arrivare i tuoi messaggi… sei persino tentata di utilizzare la via del subliminale come ha fatto Jill Biden, indossando una giacca con su scritto “Love”, mentre era in visita in Regno Unito. Scrivere sui propri vestiti domande e affermazioni che vorremmo presentare ai nostri interlocutori mi sembra una scelta insolita… soprattutto se poi Venere quadrata ti rende timida e incapace a continuare il discorso!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: tensioni inutili scaturite dal nulla… evitale come la peste!

Lavoro: la tua unica preoccupazione è che non riesci a soddisfare tutti e subito, tante sono le richieste di collaborazione che ti arrivano!

Salute: costanza durante i tuoi allenamenti: è l’unico modo per arrivare fino in fondo!

Il consiglio del giorno: evita di continuare a costringerti in vestiti di taglie più strette! Ama il tuo corpo e la tua figura per la sua bellezza, qualsiasi forma esso abbia!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte oggi non ti aiuta particolarmente coi riflessi e con le energie. Potresti persino accorgerti tardi di essere incappato in alcuni problemi più grandi di te come il pescatore che è stato inghiottito da una balena (poi sputato dal grande cetaceo!). Il lato positivo è che, esperienze del genere, sono belle storie da raccontare e far colpo su qualcuno che è già stato attratto verso di te grazie all’effetto di questa Venere sensuale che ti protegge!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: parla di te. Il più che puoi! Ti aiuterà a farti conoscere meglio ed apprezzare per ciò che sei!

Lavoro: non sai come ma il pc trova sempre il modo per metterti i bastoni fra le ruote!

Salute: no propriamente atletico: con questo Marte preferirei prendere l’autobus alla bicicletta!

Il consiglio del giorno: l’invito perfetto per far colpo rimane sempre quello di guardare insieme il cielo notturno!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi vincere e non hai intenzione di andarci leggero. Per questo, come la Gran Bretagna, non badi a spese o a regolamenti e pensi già a come fare per ottenere ciò che vuoi! Mentre il Regno Unito ha ben pensato di schierare Jessie J durante la prossima edizione dell’Eurovision per accaparrarsi la vittoria, tu con questo Marte a favore ti chiedi con quanta determinazione tu debba entrare nell’ufficio del capo e urlargli in faccia che vuoi le tue ferie! Ora!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sii meno irruento! Con una delicata e composta eleganza si può fare colpo senza dover per forza schiamazzare!

Lavoro: non è ben chiaro come ma, alla fine, tutto si risolverà da solo!

Salute: ti risvegli imbambolato e chiedendoti dove ti trovi…!

Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di affannarsi per cercare di risolvere tutto e subito: la calma è ancora la virtù dei forti.

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa Venere opposta fa sentire tutto il suo peso. Ti senti incompreso, osteggiato… e nessuno ride alle tue bellissime battute! Tranquillo, non sei mica solo! Stefano De Martino, costretto alla penitenza dai The Jackal, è stato attaccato sui social per aver scherzosamente dichiarato che “sarebbe dovuto nascere a Milano invece di Torre Annunziata”. Lascia agli altri le loro difficoltà nello stare al gioco: un giorno capiranno che le tue sono battute di spirito (anche se mal riuscite!).

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: attento a far battute di qualsiasi genere al primo appuntamento: è sempre un campo minato se non conosci la persona!

Lavoro: impopolare ma sempre sul pezzo: capiranno presto il tuo valore.

Salute: i risultati delle prime lezioni di GAG si fanno vedere! Continua così!

Il consiglio del giorno: un libro, una panchina in un parco e qualche momento solo per te: questa giornata può dare il suo meglio solo così!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Provocatorio e irriverente come l’imprenditore abruzzese che ha spedito un paio di Jeans “slim-fit” al dittatore coreano Kim Jong-Un. Il politico ha da poco vietato tutto ciò che ha che vedere con il lifestyle occidentale ma Mauro Cianti, proprietario di un’azienda di abbigliamento, non ha saputo resistere alla tentazione di regalargliene un pizzico! Sarà mica colpa di questo Marte opposto che adora scuotere masse e coscienze!?

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i giorni delle tue innumerevoli conquiste sembrano già un lontano ricordo…

Lavoro: impara ad attendere il momento giusto per fare la tua mossa. Non essere troppo impulsivo.

Salute: devi imparare a gestirti meglio con gli impegni. Rischi di accumulare stanchezza e non riuscire a concludere tutto ciò che devi!

Il consiglio del giorno: esci a mangiare fuori e fatti coccolare! Ogni tanto va bene anche godersi il momento!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Troppo, Pesciolini. Questo Giove vi fa esagerare come ha fatto passare il segno allo chef britannico Gordon Ramsey! Il cuoco ha creato l’”Onion Tatin Burger”, un prodigio di sapori e contrasti che, però, risulta fin troppo spesso ed impossibile da addentare! Non fatevi prendere la mano e cercate di rimanere concentrati sulle regole, anche se le odiate così tanto! Ogni tanto c’è bisogno di rispettarle per non eccedere mandando tutto in fumo!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non c’è bisogno di fare le vittime o di cercare di attirare le attenzioni: siete già pieni di amore! Dovete solo accorgervene!

Lavoro: tutto quello che vi dicono oggi lo prendete come fosse un attacco personal! Siate sereni…

Salute: incubi e sogni poco tranquilli potrebbero darvi problemi nel riposare!

Il consiglio del giorno: chiedete un abbraccio, uno di quelli che riesce a farvi sentire di nuovo saldi in voi stessi!

Voto 5 e mezzo