L’oroscopo di oggi 17 gennaio 2022: Cancro e Capricorno pronti a guardarsi dentro L’oroscopo di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, è molto intenso e carico di tensioni perché attendiamo per questa notte la Luna piena nel segno del Cancro che porterà grande introspezione a tutti. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Eccoci all'oroscopo di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, attendendo la Luna piena che sarà, in Italia, poco dopo la mezzanotte. Ci attende una Luna piena molto intensa perché sarà nel segno del Cancro dove, appunto, il nostro satellite è esaltato e, in più, si scontrerà contemporaneamente sia col Sole sia con Plutone.

La Luna piena di oggi renderà la giornata particolarmente nervosa a tutti ma anche molto pregna di pensieri e considerazioni profonde sui propri bisogno soprattutto per chi è nato nella terza decade del Cancro, Capricorno, Bilancia e Ariete ma anche Pesci e Scorpione. Approfittatene!

Il segno fortunato di oggi è la Vergine che da questo momento intenso trae grande ispirazione mentre il segno sfortunato sarà proprio l'Ariete che non aveva intenzione di dedicare così tanto tempo ai suoi turbamenti.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei più bisbetico della signorina Rottermeier di Heidi. La Luna in opposizione di oggi questa sera sarà piena e tu potresti ululare come un licantropo. Dovresti cercare di restare più cauto perché potresti cadere nelle solite e vecchie dichiarazioni alla Pillon. Di recente il senatore della lega non si è lasciato sfuggire che al posto della Foer come co-conduttrice di Sanremo avrebbe di gran lunga preferito un bravo papà. E tu avresti la faccia tosta di proporre il tuo? Io no… perchè io adoro Drusilla!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore con una secchiata di acqua gelida si è spendo il fuoco dell’amore e tu resterai al freddo. Lavoro: evita inutili discussioni perché sei pronto ad esplodere per qualsiasi cosa. Salute: anche Marte sorridente che ti aspetta per il solito allenamento per te oggi è insopportabile. Il consiglio del giorno: ripassa il manuale delle buone maniere. Ti farà sicuramente bene. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il tuo regno è la cucina ma anche in generale la tua casa essendo tu un tipo decisamente territoriale. Oggi grazie ad una bella Luna in armonia con i tuoi valori vorrai goderti il tuo nido prendendoti cura dei tuoi cari. La notizia della ragazza cinese bloccata per il look down durante un appuntamento al buio ti ha particolarmente colpito. Da una parte il grande smarrimento della ragazza che rimane per tre giorni a casa di uno sconosciuto mentre dall’altra le amorevoli cure del ragazzo che oltre a rendersi totalmente disponibile si preoccupa di cucinarle i pasti. Che l’uomo misterioso fosse anche lui Toro pronto a difendere la ragazza in difficoltà?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore pieno d’amore, anche troppo, potresti soffocare chi ti sta vicino. Lavoro: hai scordato di puntare la sveglia questa mattina, ti ricordo che è lunedì il primo giorno della settimana e tu dovresti andare in ufficio. Salute: il massimo godimento sarà restare anche questa giornata a rilassarti in casa. Il consiglio del giorno: corri al super mercato a fare incetta di ingredienti per preparare una buona torta. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete voglia di dimostrazioni d’amore da tutti i vostri cari, Marte opposto vi innervosisce con continui dubbi ed incertezze ma ci penserà Mercurio a trovarvi un’ottima soluzione. Nel mondo iper tecnologico in cui viviamo vi basterà qualche like alle vostre stories per sentirvi subito rincuorati come i fans dei Ferragnez che temendo che la crisi, di cui si vocifera in rete, fosse vera hanno tirato un respiro di sollievo quando Fedez ha postato le loro mani teneramente intrecciate e Chiara ovviamente ha ripostato….

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vorreste organizzare un incontro amoroso ma vi mancano le forza. Meglio rimandare. Lavoro: ogni occasione è buona per chiamare la vostra assistente più per ricevere attenzioni che per reale necessità. Salute:avete letto che un po’ di fritto aiuta a stimolare il metabolismo un’ottima scusa per ordinare il menù completo dalla vostra friggitoria preferita. Il consiglio del giorno: tenete il vostro Instagram sempre aggiornato perché ci sono novità in arrivo per voi super comunicatori Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La tua casa e il tuo cuoricino sono aperti per accogliere e rincuorare i bisognosi grazie alla Luna che questa sera diventerà piena e farà sì che tutti avremo grande necessità di empatia e abbracci. A questi ci potrebbe pensare il bellissimo ed immenso Jason Momoa, che di recente ha informato tutti i suoi fans della separazione con Lisa Bonet, mentre per i fazzoletti e il comodo divano ci pensi tu.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai il cuore più grande della tua casa che vorrai riempire di risate e gente con una bella cena in compagnia. Lavoro: con il grande entusiasmo di oggi saprai coinvolgere tutti anche il capo IT che è solitamente scettico riguardo le tue impossibili richieste . Salute: per proteggere tutte le persone che ami dal freddo hai deciso di aprire le porte della tua casa e far entrare tutti. Il consiglio del giorno: rifornisci la tua dispensa perché caramelle e buoni cioccolatini finiranno presto Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Tutto quello che stai facendo in questi giorni sembra proprio sortire l’effetto contrario di ciò che invece vorresti. Mercurio che ha iniziato il suo moto retrogrado ti obbliga a rivedere le tue posizioni e a riflettere in maniera propositiva su come ti vuoi approcciare agli altri. Sei come l’insegnante egiziana che dopo aver pubblicato il video dove si diletta nella tradizionale ma molto sensuale danza del ventre è stata malamente licenziata. Probabilmente invece della matematica le sue studentesse le facevano solo domande su come riuscire a migliorare l movimento di bacino…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: confuso se richiamare la tua ex o provarci con l’amica di sempre, per non fare casino dovresti stare a bocce ferme. Lavoro: il tasto inoltra di outlook non è magicamente scomparso sei tu che proprio non lo vedi. Salute: maestro nel vanificare tutti gli effetti dell’allenamento divorando chili di pane e nutella. Il consiglio del giorno : non ritardare l’iscrizione a quel corso di specializzazione che stai valutando da parecchio tempo. Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con la Luna che riempie il tuo cuoricino di romanticismo vorrai soltanto parlare di cose belle e positive e sono sicura che avrai varie ed interessanti occasioni. Anche la notizia che da venerdì scorso è ufficialmente vietata in tutta Europa la plastica monouso ti rallegra e ricarica. Solo di argomenti leggeri positivi ed ecosostenibili vuoi parlare, niente di più.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: tenera e romantica hai rispolverato l’abito della vostra prima cena a due, chissà se il tuo lui se ne accorge? Lavoro: il temporaneo blackout in azienda potresti averlo causato tu aprendo quella mail con oggetto: vuoi vincere un jack pot milionario? Salute: sei sfinita da tutti i tuoi pensieri. Ti serve un buon sonno rigenerante. Il consiglio del giorno: contro la stanchezza cronica ricorri a tutti i metodi naturali, da magnesio alla pappa reale. Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Come nel gioco della battaglia navale i tuoi sentimenti sono colpiti e affondati. L’immagine della Costa Concordia affondata 10 anni di fronte all’isola del Giglio è la perfetta immagine di come sia oggi per te l’amore. Non disperare perché mettendolo da parte potrai concentrarti maggiormente sui tuoi progetti. In fondo non si vive di solo amore mia cara e da brava praticona saprai dedicarti ad altro. Fino a nuovo ordine, si intende!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: fa a cazzotti con la tua ragione quindi per oggi passi e lasci il ring. Lavoro: dubbi ed insicurezze come nei film americani torni a casa con una scatola con tutti i tuoi effetti personali. Salute: hai deciso di cambiare palestra perché i colori dell’insegna non si sposano con il tuo a outfit. Il consiglio del giorno: tra il manuale per cuori infranti e la nuova rivista di bricolage scegli la seconda. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La Luna di oggi enfatizza la sensibilità, il romanticismo e il senso patriottico e non puoi che esultare sentendo la notizia che il Negroni, drink italianissimo, sia il cocktail più venduto al mondo. Sarà stato Giove a mettere lo zampino nel risultato di questa ricerca? Può darsi ma intanto noi corriamo al Bar Basso per festeggiare l’evento con la loro specialità ovviamente: il Negroni sbagliato.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: non ci sono misteri del mono femminile che tu non sappia risolvere dentro e fuori le coperte. Lavoro: il tuo incubo ricorrente è l’icona di Excel sul desktop. Per fortuna oggi non dovrai aprirla. Salute: il benessere per voi è stare nella vostra stanza preferita: calda, buia e piena di libri. Il consiglio del giorno: con un buon aperitivo fai pace anche con i pensieri. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Probabilmente con l’ingegnosità e la determinazione di questo periodo stai già pensando ai prossimi viaggi che vorrai fare. Questa Luna patriottica ti consiglierebbe di restare nella nostra amata Italia ma tu hai decisamente le gambe che corrono e per trovare un compromesso potresti partecipare al festival Cohachella dove suoneranno i Maneskin. Così cantando a squarciagola ‘Mamma mia’ sarai sicuro di aver accontentato proprio tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: per rincuorare il vostro cuoricino vi basterà un caldo abbraccio, non da Olaf ovviamente, ma dalla persona che amate. Lavoro: battaglieri e decisi rischiate di spaventare i colleghi. Usate diplomazia e persuasione. Salute: probabilmente l’avete sopravvalutata nonostante il terzo caffè cascate dal sonno. Il consiglio del giorno: prenota ora i biglietti per i prossimi festival estivi perché incredibilmente stanno già andando a ruba. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Siete in piena revisione e ci saranno parecchie lamentele nei vostri confronti. La Luna, che questa sera diventerà piena, ha deciso di mettervi sotto esame. Anche Boris Jonson di recente si è dovuto scusare per aver partecipato ad una festa a Downing Street durante il primo lock down quindi tocca anche a voi. Probabilmente durante questo periodo di grande sicurezza ed esaltazione hai pestato i piedi a qualcuno e oggi è un buon momento per fare ‘mea culpa’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: assaliti da malinconici ricordi del passato e di come fosse tutto piu facile, ti lascio nel tuo brodino a riflettere. Lavoro: lancerai tutto in aria come gli chef stellati nelle loro cucine se il piatto non è più che perfetto. Salute: attanagliato da tristezza per il costante passare del tempo. Una visita alla mamma ti farà bene. Il consiglio del giorno: per chiedere scusa fiori e cioccolatini sono sempre graditi. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei il segno che incarna la libertà e il progresso e con la Luna quasi piena che richiama al passato e al vintage, non ti sarà sicuramente sfuggita la notizia dei cinquant’anni dalla morte di Coco Chanel. La moda secondo mademoiselle Chanel doveva incarnare la libertà quindi ha totalmente eliminato, corsetti, sottogonne rigide ed acconciature pompose per una silhouette sobria e pratica. Per celebrare la mitica Coco ti basterà una collana di perle e qualche goccia del suo profumo iconico Chanel numero 5.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti sembrerà che tutti ti vogliano perfetto sorridente e carino e dedito alla casa, il risultato è farti scappar via. Lavoro: stai realmente cercando di far fare il salto di qualità ad azienda e clienti ma tutti faticano a tenere il passo. Salute: dicono che la cryotherapy sia la nuova frontiera per accelerare il metabolismo, corri nel centro ad acquistare il pacchetto di 5 sedute.Il consiglio del giorno: liberi di indossare tutto quello che più vi piace. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Drusilla Foer la diva italiana più irriverente presenterà con Amadeus il festival di San Remo. Questo sì che è un vostro sogno che diventa realtà. Finalmente la figura dell’artista e il messaggio di una società più inclusiva tornano nelle case degli italiani. Con Luna e Nettuno che si parlano non oso immaginare quante incredibili idee possano uscire dalle vostre testoline ma sono certa che le vedremo tutti molto presto grazie a Giove che saprà farle diventare realtà.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: oggi vi sentite in un romanzo di Jane Austin, c’è romanticismo, grande emotività e vivete il sentimento come un sogno. Lavoro: portate pazienza se vi chiedono di essere cauti i vostri progetti di espansione mal si sposano che le intenzioni più conservative. Salute: prendervi cura della vostra casa e dei vostri affetti assorbirà molte energie. Il consiglio del giorno: per monetizzare dovreste vendere le vostre magnifiche idee. Voto 8 +