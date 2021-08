L’oroscopo di oggi 17 agosto 2021: Sagittario e Ariete a rischio gaffes Nell’oroscopo di oggi, martedì 17 agosto 2021, la Luna si trova nel segno del Sagittario mentre Marte e Mercurio si congiungono nel segno della Vergine. Se Mercurio congiunto a Marte può indicare un tipo di dialogo e di comunicazione vitale e scoppiettante ma contemporaneamente poco ragionata e pacata, la Luna in Sagittario non aiuterà certo la cautela prima di esprimersi. Quindi occhio a non fare gaffes!

Nell'oroscopo di oggi, martedì 17 agosto 2021, attenti alle espressioni non debitamente ripulite attraverso i canali interiori del buon senso! Se infatti l'improvvisazione potrebbe risultare geniale, soprattutto per i segni di terra, di contro l'improvvisazione fuori controllo potrebbe essere decisamente fuori luogo. La Luna infatti si trova nel segno del Sagittario che, con la sua sicurezza e la parlantina incontenibile, è spesso in balia di quelle frasi dette senza pensarci troppo e che lasciano tutti impietriti. Non dimenticatevi che è tipico dell'ascendente Sagittario, per esempio, essere qualche volta fuori luogo per eccesso di vitalità nel dialogo e per totale mancanza di razionalità.

Marte, nell'oroscopo di oggi, si trova in congiunzione con Mercurio che amplifica la voglia fuori controllo di chiacchierare e dire la propria della Luna in Sagittario. Se Mercurio è il dialogo, Mercurio congiunto a Marte è il dialogo che non vuole sentire ragioni e soprattutto che si esprime come dei piccoli petardi di capodanno. La fortuna, almeno per oggi, è che Mercurio si trova sì congiunto a Marte ma entrambi nel segno della Vergine, nota invece per pensare bene e con cautela prima di esprimersi. Certo, la delicatezza non è tipica né della Vergine né del Sagittario, quindi occhio! Il segno fortunato del giorno è il Leone che da un lato non ha una sensibilità estrema che possa essere ferita da tutta questa immediatezza nel dialogo e dall'altro adora le battute di spirito e le chiacchierate scoppiettanti di vitale improvvisazione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Devi lavorare un po’ sul concetto di gratitudine. Oggi con questa Venere opposta ti riesce difficile dire grazie e mostrare affetto verso chi ne ha tanto per te. Sforzati di sorridere e di essere gentile anche quando ogni cellula del tuo corpo sembra avere il broncio. Non sei l’unico ad avere problemi con l’essere carino comunque: un ragazzo marocchino, anziché ringraziare il bagnino che l’ha salvato dall’annegare, lo ha preso a pugni… Avrà avuto problemi di Venere pure lui!?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: quanta difficoltà nel riuscire a piacere alla gente… Lavoro: l’idea generale c’è. Sono i dettagli che ti fregano! Salute: perdi un po’ di smalto (ed è sempre colpa di questa Venere!). Il consiglio del giorno: non sai come conquistare l’attenzione di qualcuno? Offri loro un fresco gelato senza motivo apparente! Qualcuno potrebbe persino apprezzare il gesto!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non hai assolutamente bisogno di aiuto! Come raccontano un alcuni giornali, i Millenials hanno cominciato a non rivolgersi più a professionisti di settore come meccanici o tecnici. Perché pagare fior di quattrini per farti fare qualcosa che può imparare a fare da solo guardando qualche tutorial su YouTube, in fondo? Mercurio e Marte ti danno la stessa verve dei ragazzini di oggi: risolvi tutti i problemi di casa semplicemente guardando il tuo influencer preferito che lo fa a sua volta!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: attento e premuroso. Cerchi di non far mancare nulla al partner! Lavoro: non ti scordi di nulla: hai tutto accuratamente segnato sul tuo taccuino portatile! Salute: continuo a pensare che un po’ di yoga potrebbe aiutarti a combattere quegli acciacchi che accusi di continuo! Il consiglio del giorno: c’è un tutorial per tutto! Sapevi che c’è un canale YouTube dove un giovane ragazzo si è addirittura costruito una casa con piscina semplicemente scavando una buca nel terreno!?

Voto 8 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

So che volete affrettare i tempi, come gli avvocati e i fan di Britney Spears che la vogliono vedere finalmente libera dalla prigionia familiare nella quale è caduta, ma alcuni pianeti si mettono di traverso obbligandovi a fare le cose con calma e col giusto tempo. Ingannate il tempo dedicandovi a chi amate e organizzando piacevoli momenti di ricreazione con loro! Magari anche un giro al largo in pedalò sotto il sole cocente! (Non dimenticate la crema solare!)

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: diciamo che la Luna opposta non vi aiuta proprio ad essere dei maghi nell’arte del corteggiamento! Lavoro: faticate a mantenere la concentrazione sul singolo compito. Voi vorreste subito pensare troppo in grande! Salute: vitali come una sogliola impanata già cotta allo spiedo! Il consiglio del giorno: sapevate che un buon sonno vi da un aspetto più salutare e in forma!? Dovreste dormire un po’ di più la notte!

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Volkswagen ha deciso: niente più polpette e iconico currywurst nella la sua mensa aziendale! Lo so, Cancretto, anche questo per te rappresenta un grosso smacco emotivo e, se mai fossi stato un dipendente della casa automobilistica, so che impiegherai del tempo e qualche seduta di terapia per superare il trauma. Tutto ti diventa difficile con questa Venere quadrata! Anche un semplice cambio di menù potrebbe portarti alle lacrime!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: quindi mi state dicendo che la tua gelateria preferita non ha più il tuo gusto preferito!? Ma perché ti fanno questo?! Lavoro: pianifichi tutto il possibile per portare nuovamente in campo un progetto al quale ti eri troppo affezionato! Salute: nervi a pezzi: questa Venere ti ha veramente distrutto! Il consiglio del giorno: cerca di rimanere concentrato e saldo mentre fai di tutto per imparare le mosse delle nuovi canzone estive! Devi assolutamente imparare la coreografia de “El Pistolero” della Lamborghini prima che esca di scena!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Imprevisti piacevoli potrebbero costellare la tua giornata. Urano fa il birichino mettendoti sulla strada qualche piacevole fuori programma (addolcito dalla Luna e da Venere, si intende!) e potrebbe persino farti arrivare una chiamata insperata da qualcuno di importante! Un po’ come è successo al Papa! Interrotto durante un’udienza generale, ha dovuto rispondere ad una chiamata su un iPhone interrompendo la funzione! Chissà che notizia gli sarà arrivata dall’altissimo…!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: cominciano ad arrivare in campo emozioni importanti! Lavoro: usi tutto il tuo charme per chiedere al capo qualche giorno di ferie in più! Salute: stimolato e pieno di energia! Sei il compagno di squadra perfetto per chi vuole giocare a biliardino! Il consiglio del giorno: iscriviti al campionato di bocce della spiaggia: sono certa che quest’anno riuscirai a portarti a casa la coppa!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Marte e Mercurio a favore riescono a darti coraggio e capacità di linguaggio tali da poter smontare ogni hater o bulletto che prova a metterti in soggezione. Grazie al loro appoggio oggi sei particolarmente inattaccabile e pronta a rispondere per le rime a chiunque voglia metterti i piedi in testa. Sei come la giovanissima TikToker Miki che, a soli 11 anni, ha già messo “a posto” tutti quelli che si sono divertiti a bullizzarla per le sue origini dentro e fuori l’aula!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei un po’ troppo sindacalista per dar ascolto alle emozioni più leggere! Lavoro: non passare troppo tempo davanti allo schermo senza far pause: anche i tuoi occhi hanno bisogno di “tirare il fiato”! Salute: un po’ pensierosa e un po’ malinconica… nulla di grave però! Il consiglio del giorno: non attaccar briga con chiunque indistintamente! È possibile che il vicino di ombrellone non l’abbia fatto apposta a sollevare la sabbia mentre scuoteva il suo asciugamano proprio vicino a te!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Adorata, voluta e sostenuta come Giuseppe Conte col suo partito del MoVimento Cinque Stelle. Ottenuto un plebiscito superiore al 90%, “Geppy” è pronto per muoversi in tour in Italia al fine di coinvolgere più persone possibile nel suo progetto di governo. Tu, in realtà, non hai bisogno di alcun giro per mietere consensi: con Venere a favore e una Luna a sostenerti, potresti anche dire che la Terra è piatta e ricevere comunque migliaia di approvazioni semplicemente perché sei stata tu a dirlo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: è il tuo turno di fare stragi di cuori: dacci dentro! Lavoro: precisa e oculata. Ricordi a memoria tutte le scadenze che dovrai rispettare al tuo rientro in ufficio. Salute: atletica e sul pezzo. Riprendi a fare le tue corsette mattutine per restare in forma! Il consiglio del giorno: regalati un’esperienza culinaria in un localino chic! Meglio ancora se da gustare in compagnia!

Voto 8 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sulla falsa riga di Telegram, ora anche Whatsapp implementerà foto e video che si autodistruggono nel giro di pochissimo per salvaguardare la privacy di chi li ha inviati! Amante dei segreti e del mistero, con questo Mercurio a favore, non puoi che apprezzare questa nuova funzione “stealth”! Spero solo tu non la utilizzi per mandare messaggini hot agli amanti che ti sei collezionato finora! Anche se, credo, che lo scopo del tool prevedesse soprattutto questo…!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: piccante e super sexy. Non ti tiri indietro nelle tue avventure più spericolate! Lavoro: ok per i lavori one shot ma se ti devono chiedere il tuo impegno al 100%, stanno freschi… Salute: salvaguardato da Marte: tieni duro in ogni occasione! Il consiglio del giorno: regalati un momento di serenità in un idromassaggio nel centro benessere… magari in coppia!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il mood di oggi è quello di un ciclista, sulla strada, che pedala col suo gruppo di amici e viene invaso da suoni di clacson da chiunque ti voglia superare. Mentre Marte e Mercurio sembrano fare di tutto per metterti ansia e farti stare più a bordo strada, tu pedali placido e soddisfatto seguendo il mood della Luna e di Venere! Pacioso e tranquillo riesci persino ad ignorare le responsabilità che Saturno continua a ricordati con precisione svizzera! Relax mode: on.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo sorriso magnetico attira chiunque… anche chi non desideri accalappiare! Lavoro: sei in giro con gli amici e con lo stereo a palla e tu, di lavoro, manco ne vuoi sentire parlare! Salute: non sei esattamente pronto per una nuotata fino agli scogli e ritorno. Preferisci rimanere spaparanzato a riva. Il consiglio del giorno: regalati un nuovo romanzo-mattone da sfogliare sotto l’ombrellone! È il passatempo perfetto con questa Luna a favore!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’accessorio che devi assolutamente indossare nella prossima stagione sono le spalline! Tornate di moda grazie a star come Lady Gaga, questo dettaglio “architettonico” del look si sposa benissimo con il tuo mood da “tutto d’un pezzo” e aiuta benissimo anche a farti esprimere l’energia che Marte e Mercurio infondono in te! A dirla tutta, ti aiuteranno anche a tenere alla larga chi ha intenzione di avvicinarsi a te con fare romantico. Con questa Venere quadrata ti è proprio passata la voglia di civetterie…

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se non è scaricabile nel 730 non ci interessa. Lavoro: no Capricorno. Essere in ferie non ti dovrebbe permettere comunque di controllare ogni cinque minuti gli ordini sul tuo e-commerce di servizi per le aziende! Stacca! Salute: leggermente preoccupato per il tuo girovita. Saranno mica stati i gelati di troppo a farlo lievitare? Il consiglio del giorno: passare tutto il tempo a leggere le notizie di finanza potrebbe, alla lunga, renderti arido. Ma la pagina delle barzellette la leggi mai?!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Vieni invaso da like, nuovi follower e i tuoi indici di gradimento sono alle stelle! Presto sarai costretto a bloccare il tuo profilo social e impedire che venga visualizzato da altre persone un po’ come ha fatto Microsoft col suo nuovo prodotto, non ancora in commercio, di Windows 365! Troppo richiesto e scaricato in beta, l’azienda informatica ha dovuto mettere uno stop alle richieste e riadattare il programma per poter far provare ad un numero così elevato di utenti!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: romantico quanto basta per proporre una serata a due, in riva al mare, con una bottiglia di vino! Lavoro: non riesci proprio a staccare la testa da quella mail lasciata in sospeso, eh!? Salute: pronto ad imbarcarti sul primo aereo per la Cambogia diretto all’esplorazione della giungla selvaggia! Il consiglio del giorno: non hai bisogno di filtri o effetti speciali per le tue foto! Alla gente piace la tua naturalezza: usala come arma vincente!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il mondo guarda con circospetta preoccupazione l’avanzata talebana nei paesi del Medio Oriente e tutti, dalla Cina agli Stati Uniti, stanno cercando il modo giusto di affrontare, a livello politico, tutta la situazione che si sta creando. Anche voi, con un sacco di pianeti in posizione complessa, state cercando il modo giusto di affrontare questo periodo: Marte e Mercurio opposti potrebbero creare incidenti diplomatici con qualcuno di importante. Siate cauti e giudiziosi al massimo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: evitate approcci troppo audaci: potrebbero mal mascherare la vostra insicurezza. Lavoro: osservate con più attenzione il salvaschermo di quanto non facciate con le mail da inviare. Salute: la Luna vi indispone: mangiate leggero! Il consiglio del giorno: non buttate tempo a cercare quel famoso screenshot che avevate fatto per incastrare qualche falso amico o qualche ex: il passato è tale perché non deve essere riesumato!

Voto 6 –