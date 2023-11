L’oroscopo di oggi 16 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, giovedì 16 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Sole e Marte sono trigono a Nettuno e questo significa che soprattutto per i segni d’acqua si parla di grandi novità e progetti importanti. Il segno fortunato oggi è lo Scorpione mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete: lo so che oggi che hai la Luna storta eviti volentieri le effusioni, le coccole e tutto quello che rientra nella sfera amorosa. Potresti essere scontroso con chi ti mette una certa fretta, ma sotto sotto resti un vero tenerone grazie a Venere a favore. Infatti nella tua agenda hai già puntualmente segnato la ‘challenge’ che propone di vedere venticinque film natalizi durante tutto l’Avvento con tanto di titoli perfettamente selezionati. Per mostrare a tutti la tua bontà potresti condividere questo ‘lavorone’ con tutte le persone a cui vuoi bene e anche con i colleghi dell’ufficio. Amore: come un ‘Tronky’, croccante fuori ma morbido dentro. Lavoro: hai sempre tutto sotto controllo. Fortuna: ti sprona ad avere già pronto tutta la lista dei regali di Natale. Il consiglio del giorno: impara a fare i pop corn in casa come se fossi al cinema. Voto: 6 – da ammorbidire.

Toro: il tuo cuoricino pare proprio essersi risvegliato dopo un lungo sonno profondo. Tutto merito della Luna a favore. Avevi quasi perso le speranze ed ecco che le emozioni affiorano e illuminano tutta la giornata. Ti senti come uno dei testimoni che hanno ritrovato dopo ben novant’anni una nave dispersa nel triangolo delle Bermuda. Approfitta di questo mood e di Marte a favore per amoreggiare tutta la notte senza sosta. Amore: sei a vele spiegate. Lavoro: ci sarebbe davvero molto da fare ma prima di metterti all’opera devi trovare il ritmo giusto per non andare fuori tempo. Fortuna: senti che potresti scalare una montagna innevata indossando unicamente in paio di infradito. Il consiglio del giorno: mettiti ai fornelli per uno dei tuoi rinomati piatti super gourmet da condividere con chi ami. Voto 6 e mezzo addirittura romantico.

Gemelli: siete rimasti letteralmente a bocca aperta guardando il video della streamer cinese Xiang Xiang che riesce a guadagnare ben diciotto milioni di dollari in soli tre secondi mostrando alla velocità di Flash innumerevoli prodotti super lusso. Con Mercurio contro, voi avete bisogno di tempi dilatati per poter immagazzinare bene le informazioni, la frenesia dei tempi moderni vi sconquassa come un giro sulle montagne russe dopo pranzo. Optate per calma e lentezza perché in certi ambiti, come ad esempio l’amore, è assolutamente un valore aggiunto. Amore: siete minuziosi e particolarmente attenti. Lavoro: lasciate che siano gli altri a scapicollarsi. Fortuna: vi aiuta quando avete bisogno di uno sprint finale. Il consiglio del giorno: provate a gioire per i traguardi di chi vi sta vicino invece di fare i ‘rosiconi’. Voto 6 per una tranquilla rimonta.

Cancro: dovresti trattenere gli scatti irruenti oggi che hai la Luna storta. Sei particolarmente combattivo con Marte che ti sprona ad essere un vero paladino della giustizia, ma potresti peccare di impeti un po’ troppo coloriti. Quindi se volessi scrivere una letterina a Bruno Vespa sul perché in Spagna e negli UK non conoscano i nomi dei loro presidenti della repubblica, cerca di focalizzarti solo sul fatto che questi stati sono delle monarchie, senza aggiungere appunti troppo piccati che svierebbero dall’efficacia del messaggio. Capito? Amore: è piacevole come un caffè con il sale. Lavoro: in ufficio sei soprannominato ‘Robocop’. Fortuna: potrebbe addolcirti un po’ se solo le dessi un pochino di spazio. Il consiglio del giorno: metti in ordine la tua collezione di conchiglie per rilassarti. Voto 5 e mezzo un po’ troppo pungente.

Leone: vorresti tanto essere il prossimo soggetto dello street artist TVBoy che di recente ha ritratto Mick Jagger che incorona Damiano dei Måneskin, come nuovo re del rock mondiale. Grazie a Venere e a Mercurio a favore hai proprio l’occasione per fare una delle tue famose zampate e raggiungere la posizione sia a livello di carriera che di relazione sentimentale che tu ritieni sia la più giusta per te. Ovvero essere il re indiscusso del tuo ufficio e della tua casa. Prepara già il mantello con le code di ermellino. Amore: indiscussamente ai massimi livelli. Lavoro: puoi chiedere un bell’aumento al capo. Fortuna: basta il tuo sorriso smagliante per poter risolvere qualsiasi situazione. Il consiglio del giorno: puoi concederti un regalo importante. Voto 7 e mezzo

Vergine: invece di fare la scocciata perché non sei stata tu ad inventare il sapone contro il cancro alla pelle che ha realizzato il giovanissimo Heman di soli quattordici anni che vive negli USA, dovresti esultare per questa grande scoperta. Con Mercurio contro, al momento, i colpi di genio scarseggiano. Oggi che hai la Luna a favore hai l’occasione di poter scaldare un po’ il tuo cuoricino e scatenarti sotto le coperte. In fondo anche lo studio del corpo umano è una branchia della scienza. Amore: esplora tutti i lati che per te sono ancora sconosciuti. Lavoro: mettici grande passione e vedrai che ne sarai pienamente soddisfatta. Fortuna: ti aiuta a ritrovare il sorriso. Il consiglio del giorno: dedicati al piacere in tutte le sue forme, che sia in cucina, in camera da letto o alla spa. Voto 6 e mezzo

Bilancia: Sei dello stesso mood degli addetti delle stazioni sciistiche sulle alpi che sono fiduciosi sull’apertura grazie alle abbondanti nevicate delle scorse settimane ma sono preoccupati per l’imprevedibilità del cambiamento climatico. Allo stesso modo la Luna di oggi ti mette un po’ in difficoltà, nonostante tu sia appoggiata da Venere nel tuo segno e da Mercurio. A volte mettersi in discussione e avere dei dubbi aiuta a migliorare e a studiare nuove soluzioni. Qualche nuvoletta nel tuo cielo che ultimamente è dominato da sole luminoso e arcobaleni è un contrattempo che puoi tranquillamente affrontare. Amore: fai un po’ la preziosa. Lavoro: i contrattempi sono un modo per rivedere e rielaborare il proprio operato. Fortuna: ti regala sempre uno smalto perfetto. Il consiglio del giorno: inizia a preparare tutta l’attrezzatura da sci per l’inverno. Voto 9 divina.

Scorpione: sai di essere un vero fuori classe e oggi che hai la Luna a favore che si aggiunge a Marte vuoi e puoi davvero spingere l’acceleratore. Puoi essere certo di essere in grado di battere tutti, proprio come Jenni Sonzogni che vince il campionato nazionale di rally nella categoria RX5. Siamo tutti pronti per salire con te in macchina per andare a tirare i cavalli. Amore: pieno di grande passione. Lavoro: un vero fuoriclasse. Fortuna: quando si parla di competizione tu metti proprio il turbo. Il consiglio del giorno: riguarda i vecchi rally con la mitica Delta Integrale. Voto 8 e mezzo a tavoletta.

Sagittario: ormai tu ti dedichi solo a grandi e impossibili progetti come quello di rendere balneabile entro cinque anni il laghetto dell’Eur di Roma. Mercurio nel tuo segno ti permette di avere grandi visioni sul futuro che implicano grande evoluzione sia tua personale ma sopratutto sociale. Venere a favore ti rende ancora più altruista e ti assicuro che questo è un valore inestimabile. Amore: non ti fai scappare neppure un’occasione Lavoro: sei pronto per una tavola rotonda con tutti gli esponenti del World Business Forum. Fortuna: la tua compagna di giochi preferita. Il consiglio del giorno: iscriviti a una gara di nuoto in acque libere per l’estate prossima. Voto 8 sempre pieno di progetti.

Capricorno: la Luna nel tuo segno tira fuori quel lato da orsetto gommoso che sei solito blindare sotto il tuo colletto bianco. Puoi mostrare il lato ‘Gerry Scotti’ che è dentro di te e che, come afferma il celebre conduttore, per sentirsi sempre autentici e per tenere bene a mente la propria misura della vita, bisogna avere vicino gli amici e gli affetti di sempre. Mostrare questo tuo lato morbido e dolcissimo sarà una vera gioia proprio per tutti. Amore: da mordere dolcemente. Lavoro: procede sempre sotto il tuo vigile sguardo di controllo. Fortuna: è tutta da abbracciare e da coccolare. Il consiglio del giorno: aperitivo con gli amici di sempre nel bar sotto casa. Voto 7 e mezzo affettuoso

Acquario: che tu sia davvero buono è confermato da Venere a favore che ti rende davvero premuroso e attento alle necessità del prossimo. Infatti grazie a Mercurio, potrebbe proprio essere tua l’idea del trenino degli ‘Umarèll’ che porta gli anziani in giro per i cantieri della città. Tu puoi finalmente mettere in pratica tutto quello che ti viene in mente anche temi che sono davvero rivoluzionari. Amore: prontissimo per farti consumare tutte le labbra. Lavoro: esperto di brain-storming e idee geniali. Fortuna: da una mano ma tu ci metti almeno il cinquanta per cento. Il consiglio del giorno: serata a fare costruzioni creative con il leg. Voto 7 e mezzo

Pesci: lasciate perdere tutto il lato intellettuale che vi annoia come Bob Sinclair che non ne può più di sentir storpiare una delle sue più grandi canzoni: ‘Freed from desire’. Dedicatevi unicamente alla sfera sentimentale, decisamente ringalluzzita da Venere e dalla Luna. Quindi, come prescrizione dell’astrologa, niente discorsoni importanti ma pura azione sotto le lenzuola. Da ripetere almeno tre volte al dì. Amore: lasciatevi coinvolgere. Lavoro: avete bisogno di pause per recuperare come in una corsa quando non si è allenati. Fortuna: solo per momenti di pura dolcezza. Il consiglio del giorno: ascoltate tutte le hit di Bob Sinclair. Voto 6 e mezzo