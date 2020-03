L'oroscopo del giorno 14 marzo vede, finalmente, il sestile perfetto tra Sole e Plutone del quale vi ho già raccontato ieri. È un transito di ottimismo e rinascita, di pensieri profondi e introspezione! La Luna si trova in Scorpione ma intorno all'ora di pranzo entra in Sagittario, segno vivace e pronto a trovare sempre nuove prospettive. Infine i segni d'aria si godano questo Mercurio a loro favore dal segno dell'Acquario fino a domani. Da Lunedì rientrerà in Pesci e continuerà il suo viaggio veloce. Quali sono le previsioni astrali segno per segno nell'oroscopo di oggi? Leggetelo qua sotto per amore, lavoro e salute… E non dimenticatevi di giocare con il voto e il consiglio per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo del giorno 14 marzo: previsioni astrali segno per segno

L'ultimo giorno di Mercurio in Acquario deve essere sfruttato al massimo dai segni d'aria che hanno la creatività e la comunicazione come loro caratteristica primaria. Amore, lavoro e salute, che cosa prevede l'oroscopo del giorno per il vostro segno zodiacale?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La Luna almeno è a favore Ariete e tu hai davvero voglia di mostrarti divertente, leggero, sorridente e coinvolto. Sei stufo del broncio e delle polemiche, oggi ti svegli propositivo e ti rimbocchi le maniche per primo per fare i biscotti coi bambini per tutta la famiglia. Ottimo!

Amore: almeno la Luna si mette a favore e il tuo cuoricino si riscalda come col phon. Lavoro: sbalzi d'umore e poca costanza. Salute: bevi tanta acqua! Il consiglio del giorno: che ne dici di decorare la tua borraccia per quando tornerai in ufficio?

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai così tanta voglia di avere il tuo momento di gloria oggi che improvviserai un concerto casalingo sul divano con una carota come microfono ma in diretta Instagram. Altro che Nek (che l'ha fatto, bravo!), tu potresti spopolare e diventare anche una gif animata di tendenza!

Amore: mooooolto meglio. Adesso sì che sei il fidanzato perfetto. Lavoro: nulla ti pesa, nemmeno spazzolare il parquet nei lavori di casa del weekend. Salute: super. Il consiglio del giorno: leggi almeno la metà di quei libri che cumuli sul comodino.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con la Luna storta litigate anche con i podcast dei narratori di favole per bambini. Ce l'avete davvero con tutti e vi chiedete come mai il silenzio sia così sottovalutato. Proprio voi! Anche il vostro orsacchiotto di peluche sembra guardarvi storto. Ma un pisolino Gemelli??

Amore: eh niente la Luna è storta e voi sbuffate ad ogni carezza come un vecchio gattone. Lavoro: tanta voglia di leggere e imparare. Salute: purché nessuno vi chieda di fare sport. Il consiglio del giorno: mai provati gli origami??

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Oggi è un attimo che ti girino le scatole, Cancro. Come a Beatrice di York le cui nozze sono, di nuovo, messe in discussione. Mamma mia che fatica, pensi! Ecco, immaginati che cosa possa pensare lei… Ma ricordati che resta pur sempre una principessa!

Amore: più dolce che piccante. Lavoro: da casa è meglio. Di sabato anche di più. Salute: nessuna voglia di fare fatica. Sia chiaro! Il consiglio del giorno: usa i disegni dei tuoi figli come segnalibri per raccoglitori e libri di lavoro. Per sorridere anche mentre sarai in ufficio.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Potrebbe succedere anche a voi come alla femmina di wallaby di vincere il premio per la massima produttività (nel suo caso di cuccioli) e, di sicuro, almeno per questa volta le smagliature non saranno un vero problema. Insomma Leone oggi ti senti decisamente più vero e poco attento alle apparenze.

Amore: se sta zitto può anche sopravvivere. Lavoro: ancora oggi poca iniziativa. Salute: insomma. Ne possiamo riparlare lunedì, come della dieta? Il consiglio del giorno: ascolta musica classica.

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Competitiva come non mai, Vergine, ti fai promotrice di quiz a premi via Skype perché on puoi proprio aspettare a vincere. Insomma oggi con la Luna storta hai voglia di alzare la mano e far vedere che tu hai studiato. Meglio degli altri. Tiè!

Amore: colpa della Luna storta se oggi trovi un difetto in qualsiasi cosa e chiunque. Te compresa! Lavoro: sempre sul pezzo. Anche con la Luna storta. Salute: ottima. Il consiglio del giorno: perché non ascoltare radio straniere? Prova!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei un po' come Enzo Miccio che perde la pazienza ma resta sempre adorato dalla sua partner. Ecco, anche per te è così, soprattutto oggi quando la Luna a favore ti addolcisce ma Marte ti dà sempre qualche buon motivo per arrabbiarti.

Amore: oggi quasi quasi hai anche voglia di sbaciucchiare. Lavoro: idee meravigliose. Scrivile! Salute: scricchioli. Il consiglio del giorno: proponi sfide casalinghe di giochi a quiz. Anche via skype!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi Scorpioncino ti senti come anche quando la rete di connessione ti abbandona. Succede, soprattutto quando si è sovraccarichi, come la rete telefonica. E sai che si fa? Si spegne il telefono, e si legge un po' soli soletti.

Amore: era meglio ieri ma in generale la materia ti interessa poco. Lavoro: risolutivo mi piaci molto. Salute: non sei in formissima eh!? Colpa d Venere. Il consiglio del giorno: balla, balla, balla. Anche in casa, anche in mutande.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei adorato come l'home delivery in questi giorni! Sagittario davvero oggi hai solo voglia di fare del bene e soprattutto di strappare sorrisi. Fai di tutto, anche ballare in pigiama e cantare a squarciagola come fossi sotto la doccia. Davanti alla finestra.

Amore: questa Luna nel segno risveglia emozioni. Lavoro: affronti tutto con semplicità. Salute: segui le lezioni di yoga via Instagram. Il consiglio del giorno: che ne dici di un torneo di giochi da tavola via skype?

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei praticamente unico oggi come la giraffa bianca. Pare che per colpa di alcuni bracconieri ne rimanga solamente una al mondo. Ecco, di esemplari di Capricorno ce ne sono decisamente di più ma oggi sei davvero così meraviglioso che ti vorremmo almeno clonare!

Amore: sempre tanto, anzi oggi anche sentimentalone. Lavoro: vuoi bene anche a chi ti telefona di sabato per lavoro. Pensa te! Salute: addominali anche da seduto. Il consiglio del giorno: sfoggia tutte le tecniche di collage imparate all'asilo.

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei il re della rassegna stampa internazionale oggi e questa storia ti piace davvero parecchio. Via web riusciresti oggi anche ad accedere agli archivi della CIA e soprattutto quanto ti piace spiegare per bene tutti i punti di vista. Praticamente meglio di un giornalista del TG!

Amore: selettivo, molto selettivo. Lavoro: ottimista. Salute: sgambetti anche da seduto. Il consiglio del giorno: approfitta per spolverare gli scaffali come una vera massaia. E' terapeutico.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Se fino a ieri siete stati i paladini dei buoni consigli e dei sorrisi di incoraggiamento per tutti, oggi Pesciolini fate vedere i canini. Da pirana! Succede, soprattutto in attesa che ritorni Mercurio nel vostro segno e che vi aiuti a trovare le parole giuste anche quando siete arrabbiati. Da lunedì non ce ne sarà per nessuno.

Amore: la Luna storta vi mette il cuore su di un razzo destinazione Marte. Ci si risente tra due giorni. Lavoro: ultimi giorni con la testolina in relax. Salute: audacia nel decidere il workout casalingo. Il consiglio del giorno: guardate film di astronauti!

Voto 7