Nell'oroscopo di oggi, lunedì 14 giugno, la Luna, nel segno del Leone, ronza attorno a Marte, da pochissimo entrato nel secondo dei tre segni di fuoco. La cosa particolare da notare però sarà il fatto che il Sole nel segno dei Gemelli sarà perfettamente in quadratura Nettuno. Considerando che gli effetti dell'eclissi di qualche giorno fa possono ancora farsi sentire, diciamo che è possibile che nell'aria ci sia una certa tensione e una perdita facile di orientamento.

L’oroscopo del giorno 14 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Esattamente come per l'ultima eclissi anche in questo caso i segni più coinvolti sono Vergine e Sagittario che, nella loro grande competenza intellettuale, potrebbero trovarsi a gestire dei momenti di delusione, disillusione, perdita di controllo. Leggete il vostro oroscopo di oggi qua sotto!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Alla riscossa come Marco Bellavia (ex presentatore di Bim Bum Bam) oggi le provi tutte per rimetterti in luce agli occhi di chi ti guarda. L’ex conduttore sta anche provando ad entrare nel cast del prossimo Grande Fratello Vip ma, a quanto sembra, anche per lui questa Venere quadrata non sta dando i risultati sperati. Porta pazienza Ariete mio, è solo lunedì! Dai tempo a questo Marte di diventare sempre più potente e vedrai che avrà sorprese anche per te!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: quello sguardo dovrebbe essere da ammaliatore provetto? A me sembra più che tu abbia un bruscolino nell’occhio…

Lavoro: sei velocissimo a scrivere a computer… nemmeno la segretaria più veloce può tenerti testa!

Salute: fortissimo! Con questa Luna puoi sollevare macigni come fossero piume!

Il consiglio del giorno: datti ad un pomeriggio intero a farti bello dal parrucchiere… quello di fiducia ovviamente! Il lunedì, altrimenti, chi trovi di aperto?!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Giornata pesante ma sicuramente meno drammatica di quella trascorsa, qualche giorno fa, da Mara Venier. La presentatrice è stata ricoverata in ospedale dopo una visita odontoiatrica finita male che le ha paralizzato mezzo viso! Tieniti quindi i tuoi “guai” torone e non far cambio con quelli di nessuno. Dopotutto si tratta solo di una Luna quadrata e di un Marte che ti convince che il letto è il posto migliore del mondo… che sarà mai!?

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: ma a letto si possono fare tante coccole…! Vero!?

Lavoro: il capo continua a rifilarti lavori noiosi e pesanti! Ma perché sempre a te?!

Salute: le energie oggi puoi cercare solo in vendita su Amazon… tu le hai finite!

Il consiglio del giorno: un gelato dal tuo posto preferito è la panacea perfetta per rinfrancarti da questa giornata così pesante!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi vedo lanciati e coraggiosi come un pilota di caccia pronto a tentare una pericolosissima manovra di rifornimento in volo. Fra Mercurio che si sta appassionando a cose difficili e una Luna piena di coraggio come questa non solo affrontate ogni ostacolo con determinazione ineguagliabile… ma ve le andate pure a cercare! Attenti però a non osare troppo: Giove potrebbe gonfiare un po’ troppo la sicurezza in voi stessi!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi fate avanti con la bella della classe senza farvi troppi problemi!

Lavoro: chi ha detto che la fortuna aiuta gli audaci non sapeva che voi, di fortuna, non ne avete proprio bisogno!

Salute: attenti a festeggiare con doppia razione di cibo! Vi finisce tutta sui fianchi, la vittoria!

Il consiglio del giorno: mantenete un buon equilibrio fra serietà e ironia. Durante le situazioni formali è comunque consigliabile rimanere posati.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La cena a lume di candela non è abbastanza? Vuoi qualcosa di più? Allora perché non provare uno dei ristoranti subacquei disponibili!? Sono certo che le tue promesse di amore eterno, fra le forme sinuose di una manta, possano essere ancora più suggestive! Questa Venere davvero ti aiuta a far faville e chi è così fortunato ad averti accanto, ti osserva ammirato come se guardasse uno spettacolo di fuochi d’artificio in riva al mare a ferragosto: semplicemente ipnotizzato!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: profondo, sensuale e tenero… ma cosa si può volere di più?!

Lavoro: lasciati coinvolgere in nuovi progetti: ne ricaverai esperienza da rivendere!

Salute: ancora solida: nulla di scalfisce!

Il consiglio del giorno: è il momento di organizzare quelle serate con gli amici dove tu cucini per tutti! È sempre bello avere accanto amici importanti!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Stai diventando più popolare dei balletti in sala prove di Elodie che stanno animando il web ed ogni giornale scandalistico online! Con il connubio di Luna e Marte oggi riapri col botto facendo incetta di like e ricevendo messaggi in Direct che ti intasano persino il cellulare. Fai attenzione a non godertela troppo: Saturno ha gli occhi puntati su di te e non perdona eventuali leggerezze… fare il VIP non è consigliabile.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non tirartela, non è il caso!

Lavoro: te ne freghi delle regole e fai a modo tuo! Ma dubito che possa andarti tutto bene…

Salute: risali la classifica dei più energici dello zodiaco!

Il consiglio del giorno: tira fuori quei vecchi manubri dalla soffitta e mettiti a fare allenamento in camera da letto! Chissà che qualcuno non ti noti dalla finestra!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

No panic, Vergine. Gli studi rivelano che almeno una persona su quattro ha cambiato taglia di vestiti durante il lockdown per colpa dello smartworking e della vita sedentaria in casa! Non torturarti e pensa che è anche a causa di questo Giove barbino che i tuoi pantaloni sembrano essersi ristretti! Troverai il tempo e il modo di rimetterti in forma ma nel frattempo: amati anche con qualche chilo in più come cerca di suggerirti la tua amica Venere!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: dovresti iniziare a lavorare di più sull’autostima: è la base per piacersi e piacere anche agli altri!

Lavoro: perché tutti quelli che trovano dei problemi vengono a bussare alla tua porta per ricevere aiuto!?

Salute: smettila con gli spuntini fuori orario! Ti rovinano l’appetito!

Il consiglio del giorno: il look perfetto per oggi? Quello più pratico in assoluto! Jeans e maglietta sono già abbastanza!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Arriva il momento di tirare le somme, cara Bilancia. Come Valentino Rossi che sta già meditando se lasciare il mondiale visto i suoi risultati poco brillanti, anche tu senti sul collo il fiato di Plutone che chiede di ripensare profondamente ai tuoi obiettivi. Per fortuna Saturno e Luna ti convincono che non tutto il male viene per nuocere. D’altronde sai come si dice: si chiude una porta ma si apre (quasi sempre) un portone!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: diffidente e poco avvicinabile.

Lavoro: è la giornata giusta per prendere scelte importanti anche se impopolari!

Salute: non sei sicuramente pronta per una maratona ma nemmeno così mal messa! Non lamentarti!

Il consiglio del giorno: concentrati sul self-care! Una seduta di trattamento di bellezza viso può fare miracoli!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se mai riuscissi a riprenderti da questa Luna quadrata, che tanto ti da fastidio, e avessi voglia di sapori nuovi puoi sempre venire a farti un giro a Milano! Fra nuovi ristoranti unici, come quello col forno georgiano e il nuovo punto di ritrovo per chi ama lo street food giapponese, non avresti che l’imbarazzo della scelta! Giove sarebbe entusiasta di un food-tour fuori porta, senza contare che riusciresti pure a distrarti da questo lunedì così uggioso…

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fatti coccolare da chi sai tu: è l’unica cura per questa giornataccia!

Lavoro: riescono a farti arrabbiare ancor prima di arrivare in ufficio! Che colleghi cattivi!

Salute: prosciugato e senza forze.

Il consiglio del giorno: stasera non si cucina… al massimo si va a cena da nonna e ci si fa coccolare con manicaretti e dolci a non finire!

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Grazie a Luna e Marte, finalmente a favore, ti risvegli come l’organismo microcellulare e microscopico riportato in vita dopo 22mila anni grazie a tecniche sperimentali. Ancora frastornato dal mondo che ti circonda (ma questa è tutta colpa di Mercurio) ti aggiri per strada osservando tutto come se fossi Robin Williams in Jumanji: occhi a palla e incredulità fatta persona! Non temere: presto acquisirai più familiarità e sicurezza!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non essere timido! Fatti avanti!

Lavoro: perché le clausole devono essere sempre scritte in piccolo e nascoste alla vista?!

Salute: Marte ti aiuta a scaldare i motori!

Il consiglio del giorno: tutto pronto per il tuo allenamento in stile Rocky con tanto di sacco da pugile in garage!?

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Le tue quote di gradimento sono scese a picco come quelle di Donald Trump sui social. Anche se la Luna è pronta a cambiar segno, togliendosi dall’opposizione, tu resti comunque un po’ in sordina per colpa di Venere opposta. Devi rimandare uscite e appuntamenti: non è il momento giusto per lasciarsi andare ai sentimenti! Magari focalizzati su passioni da coltivare in solitaria: a Giove piacciono i documentari sui capibara, ad esempio!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se continui a fare lo scontroso, ci credo che rimani solo!

Lavoro: adori i lavori di archiviazione… sono così prevedibili!

Salute: ti farebbe bene riprendere a correre come facevi un tempo: aumenterà il senso di percezione del tuo corpo e ti farà anche svagare!

Il consiglio del giorno: non sforzarti di fare lo splendido per attirare l’attenzione! Piuttosto cerca di comprendere meglio che cosa cerchi da una relazione!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Colto alla sprovvista da una Luna opposta che sembra tanto uno degli acquazzoni che stanno spazzando l’Italia, da Nord a Sud, senza troppo preavviso! Puoi sempre sfruttare l’occasione a tuo vantaggio! Saturno è in grado di farti afferrare al volo chance che, altrimenti, non avresti nemmeno scorto! Magari se ti da buca al tuo appuntamento potresti sempre approfittare per rimanere in casa e fare quel ciclo di lavatrici che ti riprometti di fare da due settimane… no?

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: indeciso se lasciare il numero o meno a quello che ti sta facendo le punte da un po’…

Lavoro: oggi se non si fa come dici tu sei pronto ad urlare!

Salute: sfiancato… avresti bisogno di un pomeriggio in SPA.

Il consiglio del giorno: regalati un pomeriggio libero dove poter andare in giro per negozi a scoprire le novità! Ne avete bisogno sia tu che i tuoi colleghi!

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per gli smemorati come voi la nuova applicazione di iPhone presto disponibile è un toccasana: permetterà di utilizzare il vostro cellulare come sostituto di patente e carta d’identità, risolvendo in un botto tutti problemi legati alla vostra proverbiale distrazione. Per oggi, però, Mercurio la fa ancora da padrone… cercate di tenere tutti gli appuntamenti sotto controllo… soprattutto quelli di primaria importanza come l’andare a prendere vostro figlio a scuola! (Se ve ne ricordate soltanto alle 4 di pomeriggio è un problema!).

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: teneroni, vi presentate al lavoro dal partner con il suo dolcetto preferito!

Lavoro: qualche problema di comunicazione… sicuri di aver scritto bene la mail dei destinatari?

Salute: forti e ottimisti! Nessuno può ostacolarvi!

Il consiglio del giorno: preparate qualche quintalata di tiramisù in più! Ci sarà sempre chi apprezzerà la condivisione calorica!

Voto 8 –