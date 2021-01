Nell'oroscopo del giorno 14 gennaio 2021, per usare un eufemismo, c'è un po' di maretta! Contemporaneamente il Sole si congiunge perfettamente a Plutone, dopo che ieri nella Luna nuova c'è andato pericolosamente vicino, e Venere è in perfetto trigono con Urano… Come dire che anche le emozioni sono pronte ad esplodere: per creatività, tensioni o anche azzardi. Con la Luna in Acquario poi, che non è particolarmente cauta né tantomeno timorosa, i cambiamenti e le esplosioni del desiderio senza badare alle conseguenze saranno piuttosto frequenti.

L’oroscopo del giorno 14 gennaio

Anche oggi Saturno sarà un grande protagonista del cielo astrologico perché sono tanti pianeti che si trovano a transitare tra i due segni contigui di Capricorno e Acquario che, pur essendo molto differenti tra loro, hanno entrambi una quota importante saturnina. Le tensioni quindi saranno ancora molto forti così come il senso di solitudine, il timore e la sensazione che qualcosa di importante stia cambiando e che noi stessi dobbiamo diventare protagonisti del cambiamento.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, ho una buona notizia per te ma pessima per il tuo portafogli. Mentre il tiktoker inglese ha preso sul ridere il formato extralarge del suo scontrino del supermercato, montandolo in video con la colonna sonora di Guerre Stellari, tu riusciresti tranquillamente a batterne il record con l’ausilio di Luna e Giove che, dopo tutto il periodo di stress passato sotto Saturno, ti prendono per mano verso il viale delle spese pazze.

Amore: ricordati di includere un bouquet di fiori da regalare a chi ami: devi farti perdonare. Lavoro: prendi tutto con leggerezza (non abusarne). Salute: propositivo e allegro, che vuoi di più! Il consiglio del giorno: cerca di usare parole dolci e pesate quando parli con qualcuno che apprezzi. Attento a non cadere in tentazione e lasciarti andare.

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

A non tutti, pare, il classico del Grande Gatsby sia piaciuto. C’è chi l’ha trovato anche troppo insensato e volutamente barocco ma, diciamocelo, per te quello stile un po’ carico e fascinoso ci sta di brutto! Soprattutto in giornate come queste dove Venere e Marte rendono il “too much” essenziale per sopravvivere a questa Luna storta. Che agli altri piaccia o meno, tu hai intenzione di vivertela sopra le righe, almeno per oggi!

Amore: emozioni forti (forse anche troppo!). Lavoro: incasinatissimo, non sai dove mettere le mani. Salute: un po’ stralunato ma nulla di irreparabile. Il consiglio del giorno: lasciarsi andare a qualche follia ogni tanto è salutare ma attento ai colori troppo sgargianti sui capelli: poi devi tenerteli per un po’!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Lo so, Gemellini, voi non soffrite minimamente le chiamate del telemarketing. Benché ci sia gente che ne riceve più di 150 in un mese, voi, invece che rigettarle, tenete al telefono gli operatori per raccontare tutte le cose stupefacenti che vi stanno succedendo! Mercurio e Luna oggi vi mettono una gran voglia di chiacchierare… chissà perché, però, è da un po’ che nessun operatore vi chiama…!

Amore: il vostro cellulare è pieno di inviti e di messaggi piccanti… non siete però ancora convinti di essere pronti a scegliere. Lavoro: gestite al meglio ogni urgenza: nulla vi può fermare. Salute: frizzanti, accettate sfide nuove col sorriso e la gioia negli occhi. Il consiglio del giorno: aprite i cancelli alla creatività, alla fantasia e alla voglia di fare. Troverete sicuramente la strada che fa per voi e che vi farà sentire vivi!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Troverai sempre chi ha voglia di criticarti caro Cancretto. Potrai essere sicuro di te anche quando qualcuno comincerà a puntare il dito sulle tue scelte o sul tuo outfit come stanno facendo ora con Kamala Harris che, sulla copertina di Vogue, è comparsa con le converse ai piedi. Fidati di questo Marte amico: dopo tanto tempo riuscirà per certo a darti la forza giusta per uscire dal pantano.

Amore: non è tempo di smancerie. Lavoro: risolutivo, anche quando non hai il benestare di tutti tu tiri dritto per la tua strada. Salute: in lieve recupero. Il consiglio del giorno: non aver paura di essere determinato e assertivo. C’è bisogno di tirare fuori gli artigli, ogni tanto…!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Oggi sei davvero scontroso Leone! Questa Luna opposta ti rende un po’ guastafeste e particolarmente nervosetto. Mentre tutti gli altri preparano già i vestiti e si ripassano i testi per la prossima comparsata degli ABBA a Sanremo, tu storci il naso scontento e chiedi come mai ci siano loro e non qualcun altro! Abbiamo già capito: oggi non ti va bene proprio nulla!

Amore: se il partner ti chiede responsabilità tu chiedi al cassiere in che reparto si trova. Lavoro: giornata complessa e piena di impegni stancanti! Salute: scontroso e di buonumore come un orso svegliato dal letargo. Il consiglio del giorno: prima di rispondere di traverso a chiunque ti passa davanti conta almeno fino a cento… prima o poi, sono certa, ti stancherai anche di arrabbiarti.

Voto 5 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Precisa, determinata e, se vogliamo, pure un po’ incazzereccia sulla fine del discorso. Sei come il pilota statunitense che, avendo a bordo un numero ragguardevole di sostenitori di Trump chiassosi e caotici, ha minacciato di fermarsi a metà volo se non avessero tenuto una condotta corretta. Questo Marte ti insegna ad avere il polso più duro del solito e a rimanere fiera delle tue opinioni in modo sano. Brava!

Amore: lui non ti stacca gli occhi di dosso nemmeno per un secondo. Lavoro: profili già all’orizzonte risvolti poco carini sul lavoro che stai facendo in collaborazione con dei colleghi. Salute: ricordi il corso di Mindfulness imparato online? Ecco: è ora di usarlo. Il consiglio del giorno: ricorda sempre che non sai quale tipo di guaio abbiano dovuto incontrare le persone che incroci per strada e che ti fanno saltare i nervi. Quindi: prima risolvine le magagne e solo dopo puoi criticarle!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei in recupero netto come i giocatori di pallacanestro della Liga ACB che, già nei primi mesi di gennaio, sembrano aver dato luogo al “canestro del 2021” con un centro da lunghissima distanza. Come loro tu stai recuperando tutto quello che i pianeti non ti hanno consentito a lungo. Grazie a Mercurio e Luna oggi la giornata sarà più leggera e produttiva del solito.

Amore: ti vedi poco attraente ma dovresti ricordarti che, per fortuna, non tutti hanno la Venere quadrata come te e riescono a vederti per quello che sei. Lavoro: torni alla ribalta e sei anche indecisa se investire tempo in alcun attività in proprio. Salute: buone energie in circolo. Il consiglio del giorno: è la giornata giusta pr sfoggiare quel paio di scarpe nuove che ti sei regalata per Natale. L’occasione? Perché…? La Luna a favore non basta?

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non hai scusanti, Scorpione. So che la Luna di oggi, unita ad un Marte che ti succhia via tutte le energie, ha un effetto drenante che ti invoglierebbe a stare a casa ma dovresti prendere esempio dal ragazzo spagnolo che, durante la nevicata maxi di Madrid, ha addirittura utilizzato una slitta trainata da cani per muoversi! Non saranno di certo queste quisquilie a farti gettare la spugna, no?

Amore: il partner, o le chat di Tinder con quel match così carino, sono la tua ancora di salvezza. Lavoro: indeciso se accendere il pc o far finta che si sia rotto! Salute: ti consiglio una seduta intensa di yoga per allungare bene i muscoli e ricaricarti… ne hai bisogno. Il consiglio del giorno: ovviamente una tazza di cioccolata calda con panna: scalda il cuore, addolcisce gli animi e ti aiuta anche a trovare la scusa per un momento di relax fuori programma.

Voto 5 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Monir, concorrente di MasterChef, ricorda un po’ te: un sacco di doti e di talento in cucina ma con una voglia di chiacchierare che lo rende più che logorroico…! Eppure, nel tuo caso, tu sei in un periodo di sperimentazione e di crescita, per questo cerchi confronti ed opinioni da persone che potrebbero aiutarti a crescere! Saturno e Giove, d’altra parte, hanno proprio l’effetto di invogliarti a metterti alla prova nel modo più costruttivo possibile.

Amore: scambi messaggini dolci e qualche selfie ancor più tenero. Lavoro: irriducibile, non stacchi la penna dal foglio fin quando non sei arrivato ad un punto. Salute: non esagerare con gli sforzi, tieni qualche sprint di riserva. Il consiglio del giorno: e se ti proponessi un film in lingua originale con sottotitoli? Magari il tuo spagnolo maccheronico potrebbe giovarne!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Le tue giornate sono più incasinate, intense e passionali di una puntata di Bridgerton. Senza parlare del fatto che a te tutti questi costumi sontuosi e nobili ti starebbero benissimo. Il rientro nel tuo reame di un pianeta come Venere sta dando adito e movimento ad una vita, sotto le lenzuola e fuori dalla camera da letto, che era anche troppo noia. Goditela!

Amore: qualche nuovo interesse smuove tutta la tua vitalità. Lavoro: non vieni preso alla sprovvista, nemmeno dalle riunioni dell’ultimo minuto. Salute: è una giornata prolifica per idee e nuovi progetti. Il consiglio del giorno: ricrea un pic-nic in soggiorno da condividere con l’amato. Come in un vero e proprio dipinto bucolico!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non hai intenzione di andarci per il sottile. Il connubio di Mercurio dalla tua e Marte fin troppo deciso in quadratura, potrebbe portarti a inviare videomessaggi irriducibili come quello che Schwarzenegger che, per dare forza alla sua voce, ha impugnato direttamente la spada di Conan il barbaro per dare forza alla somiglianza fra la durezza del metallo e quella della democrazia americana… speriamo poi non l’abbia usata davvero!

Amore: le avventure più insolite partono quando meno te lo aspetti. Lavoro: super produttivo. Non lasci perdere occasione per mettere in mostra la tua solerzia. Salute: energie discontinue, cerca di non dare in escandescenze su questa montagna russa di umore. Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per vestire colori forti che possano comunicare il tuo stato d’animo: rosso, verde, giallo… magari non tutti insieme!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

C’è chi ha ricreato le carte napoletane con dei simboli del momento che stiamo vivendo ora, lo sapevate? Mentre loro si sono divertiti a usare icone del periodo attuale, voi potreste ricrearne uno usando la vostra fantasia! Di certo quella non vi manca, pesciolini, e mentre la Luna si avvicina quatta quatta verso di voi, voi giovate serenamente delle coccole di Venere e della determinazione che vi regala Marte.

Amore: non c’è bisogno di mettersi in mostra per rapire le attenzioni di qualcuno vicino a voi. Lavoro: non vi spaventano nemmeno le ispezioni a sorpresa del capo: voi siete preparatissimi!Salute: in crescendo di energie! Il consiglio del giorno: è il momento di cacciar fuori i vostri calzettoni antiscivolo e sfoggiarli con orgoglio anche nelle dirette Instagram!

Voto 7 e mezzo