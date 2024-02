L’oroscopo di oggi 14 febbraio 2024: Acquario e Toro si contendono l’amore C’è grande passione anche nell’oroscopo di san Valentino con la Luna in Ariete e Venere in Capricorno. Occhio alle parole che usate però perché Marte non aspetta che di essere innescato per una bella litigata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di oggi, Mercoledì 14 Febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Occhio a non dimenticarvi di San Valentino oggi che con la Luna in Ariete e Marte ancora congiunto a Plutone qualcuno potrebbe arrabbiarsi più del dovito! Poi, dal pomeriggio, gli animi si quietano e a festeggiare saranno soprattutto i segni di terra con Venere e la Luna a favore. Il segno fortunato oggi è l'Acquario e il segno sfortunato nessuno, che oggi ci amiamo tutti!

Ariete

L’amore, quello vero, lo vivi con gli occhi del dubbio come di Zio Paperone che si trova Brigitte intenta a sedurlo con una banconota per avere un bacio, sull’ultima copertina di Topolino di questa settimana. Sebbene Venere sia ancora in quadratura, la Luna e Marte ti possono garantire incontri vibranti e interessanti. Non lasciarteli scappare, mi raccomando.

Amore: sei un fuoco di passioni.

Lavoro: una vera fucina di idee che attrae tutti col suo grande charme.

Fortuna: ti regala incontri bollenti.

Il consiglio del giorno: accetta un invito ad una serata romantica.

Voto: 7 latin lover.

Toro

Mandi messaggi d’amore semplici e schietti anche perché con Mercurio contro non sei di certo in grado di comporre poesie d’amore come il poeta indiano Tagore. Il massimo che puoi fare è un cartellone stile mamma di Ghali fuori dall’Ariston su cui scrive: Sei il mio vincitore, amore della mamma! E aggiunge l’acronimo TVB è un bel cuore. Venere ancora a favore ti permette di vivere momenti emozionanti pieni di dolcezza e romanticismo, perfetto per questa giornata delicata all’amore.

Amore: non ti risparmi mai durante le serate romantiche.

Lavoro: sei troppo preso a organizzare il tuo incontro serale che ad impegnarti al pc.

Fortuna: ti aiuta a scegliere il look perfetto per questa serata.

Il consiglio del giorno: cenetta lume di candela come il classico dei più classici.

Voto 6 e mezzo romanticone.

Gemelli

Avete ben chiaro quali siano le vostre più grandi passioni e al momento impegnate tutto il vostro lato energico e scanzonato. Forse il vostra partner potrebbe ingelosirsi perché date più attenzione al nuovo modello della Ferrari che esordirà nel prossimo gran premio che chiacchiere e coccole. E’ più forte di voi. Con Mercurio, Marte e la Luna a favore voi siete assolutamente trascinati da tutto quello che vi fa realmente emozionare.

Amore: vi deve assolutamente travolgere.

Lavoro: rapidi ed efficienti, praticamente perfetti.

Fortuna: accentua la voglia di emozioni spericolate.

Il consiglio del giorno: guardate tutti i video del nuovo modello di Ferrari e F1.

Voto 7 e mezzo spericolati.

Cancro

Venere contro, a cui si è aggiunta anche la Luna storta, ti hanno fatto perdere il gusto per prenderti cura di te stesso. Lo so che vuoi correre ai ripari proprio per essere pronto a questa giornata dove sono protagonisti coccole e dolcezze di cui ne sei ghiotto. Vedrai che per prepararti al lieto evento non dovrai chiedere la composizione chimica del rossetto trovato in Iran che ha più di quattromila anni, studiato dall’università di Padova. Ti assicuro che è tutto molto più semplice e ti basterà solamente aprire il secondo cassetto del bagno per trovare tutti i tuoi trucchi.

Amore: lo vuoi festeggiare a tutti costi costi.

Lavoro: cerca di non complicare troppo le cose.

Fortuna: Ti aiuta ad essere perfetto, o quasi.

Il consiglio del giorno: fai un giro nella tua profumeria preferita per qualche trucco di bellezza.

Voto 6 – trepidante.

Leone

Avete sicuramente bisogno di qualche aiutino soprattutto intellettuale e fisico per portare a casa il risultato. Siete parecchio propositivi grazie alla Luna a favore e potreste seguire l’esempio del politico indonesiano, candidato alle elezioni, che ha usato l’intelligenza artificiale per diventare ‘carino e coccoloso’. Potete anche seguire il vostro sesto senso che oggi pare abbia un ottimo fiuto.

Amore: fate di tutto per conquistarlo.

Lavoro: imparate a farvi aiutare dalla tecnologia.

Fortuna: l’investite tutta in trucchetti amorosi.

Il consiglio del giorno: imparate a memoria frasi romantiche d’autore

Voto 6 con buono slancio.

Vergine

Sei un cuoricino davvero tenerissimo che palpita per i lieto fine o di fronte ai video di teneri gattini che giocano o guardando i vecchietti che si tengono a mano nella mano mentre fanno la spesa al supermercato. Con Venere a favore tu sei sincera con te stessa e con i tuoi sentimenti proprio come Loredana Bertè che riceve il premio “Mia Martini” dicandolo proprio alla sorella mentre tiene una mano sul cuore. Oggi per te è una giornata piena di emozioni..

Amore: massima esperte in materia.

Lavoro: regala a tutti cioccolatini a forma di cuoricino.

Fortuna: ti rende ancor più dolce dello zucchero filato.

Il consiglio del giorno scrivi bigliettini d’amore a tutte le persone a cui vuoi bene.

Voto 7 zuccherosa.

Bilancia

Probabilmente l’amore non è al momento una delle tue materie preferite e lo capisco benissimo visto Venere contro e la Luna stortissima. Sono certa che preferirai trincerarti tra libri e studi per rimpolpare ancor di più la tua grande conoscenza. Potresti anche dilungarti sulle caratteristiche di una delle lune di Saturno, Mimas, una palla di ghiaccio che assomiglia moltissimo alla morte nera di Star Wars. Per conquistarti bisogna assolutamente solleticare il tuo intelletto con argomenti interessanti altrimenti tu passi.

Amore: richiedi grandissimo impegno.

Lavoro: solo qui tu trovi grandissime soddisfazioni.

Fortuna: quando prendi una decisione, nulla può fermarti, nemmeno il buon senso.

Il consiglio del giorno: trascorri la serata guardando documentari in TV.

Voto 6 e mezzo studiosa.

Scorpione

Potresti fare un po’ fatica, soprattutto fisica, per poter sostenere le grandi emozioni e gli incontri romantici. Lo so che tu vorresti essere totalmente pervaso da grande e travolgente amore con Venere che amplifica tutte le tue fantasie. Purtroppo con Marte e Giove contro questa scarica di sentimenti è così impegnativa da sostenere che potresti rimanere folgorato come il giocatore indonesiano sul campo di calcio durante una partita. Meglio andarci piano e soprattutto non buttarsi a capofitto dopo solo un primo incontro.

Amore: a piccole dosi.

Lavoro: snellisci il più possibile la tua agenda.

Fortuna: Sostituiscila con qualche integratore.

Il consiglio del giorno: Manda un semplice mazzo di rose con un bigliettino e non strafare.

Voto 6 molto emozionato.

Sagittario

I sentimenti giocano proprio a tuo favore e tu sei pronto ad entrare in azione. Marte, Mercurio, e la Luna a favore ti regalano grandissime capacità di seduzione e la possibilità di incontri davvero interessanti. Potresti anche tu come Emma Marrone trovare il tuo Tedua e trascorrere una serata tra sguardi ammiccanti, parole sussurrate all’orecchio e grande complicità. Prepararti a questo genere di esperienza sarà per te un assoluto piacere.

Amore: ti piace a tutte le ore.

Lavoro: dai indicazioni chiare e precise come il vigile all’incrocio.

Fortuna: fa di tutto per renderti ancora più smagliante.

Il consiglio del giorno: prenota un tavolino al cocktail bar preferito per il dopocena.

Voto 7 e mezzo vibrante.

Capricorno

L’unica cosa che ti dà oggi il buon umore è la tua bellezza stratosferica che pare non possa assolutamente essere intaccata dalla Luna storta. Tu che sei sempre un po’ grandioso e ti piace che tutti lo riconoscano, come outfit perfetto di questa serata vorresti chiedere il vestito, con tanto di mantello digantesco, che Alicia Keys ha sfoggiato durante l’Half Time del Super Bowl. Praticamente una cosetta sobria che spunta casualmente fuori dall’armadio. Tu vuoi assolutamente essere indimenticabile.

Amore: adorato come un imperatore.

Lavoro: che tutti eseguano esattamente quello che chiedi.

Fortuna: ti regala ottime occasioni.

Il consiglio del giorno: chiedi espressamente una cena ad un ristorante stellato invece di puntare sulla sorpresa.

Voto 6 e mezzo vuoi il massimo.

Acquario

Sai essere buono generoso e coinvolgente grazie una fortissima Luna a favore. Ti metti a disposizione degli altri proprio come Pink che interrompe il suo ultimo concerto perché si accorge che una fan ha le contrazioni ed è entrata in travaglio, e la sostiene con parole di incoraggiamento. La comunicazione per te è fondamentale perché la sai usare perfettamente sia per consolare sia per ispirare e solleticare l’immaginazione sotto le coperte.

Amore: sei molto malizioso.

Lavoro: inciti i tuoi colleghi con cori da stadio.

Fortuna: la conquisti sussurrandole parole dolci all’orecchio.

Il consiglio del giorno: evita sovraffollamenti notturni nella tua agenda.

Voto 8 e mezzo super esaltato.

Pesci

L’amore imperversa e voi non potreste essere più felici di questo. Avete così tanto da dare, e da ricevere, con Venere dalla vostra che siete pronti a consolare tutte tutte le persone che si stanno già disperando per la decisione categorica di Amadeus di non proseguire con il festival di Sanremo. Voi le le emozioni le amplificate più di una cassa di risonanza di un pianoforte a coda.

Amore: innamorati dell’amore.

Lavoro: tra le vostre skills mettete l’armonia.

Fortuna: vi emoziona come un concerto al teatro dell’opera.

Il consiglio del giorno: uscita elegante approfittate per indossare o lo smoking o un abito con strascico.

Voto 7 eleganti.