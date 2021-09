L’oroscopo di oggi 13 settembre 2021: Pesci e Scorpione sentono i vostri pensieri Nell’oroscopo di oggi la Luna al suo quarto crescente si trova nel segno del Sagittario ma soprattutto noteremo Venere in Scorpione e Nettuno opposto al Sole. Questi ultimi due aspetti ci fanno pensare ad una maggiore capacità di sentire in profondità tutte le turbolenze del nostro cuoricino ma anche ad una totale incapacità di trovare soluzioni concrete, almeno per oggi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venere che è appena entrata nello Scorpione nell'oroscopo di oggi, lunedì 13 settembre 2021, insieme al Sole (sempre in Vergine) opposto a Nettuno ci fanno pensare che i famosissimi film mentali, tipici soprattutto dei segni d'acqua e di chi ha un Nettuno molto forte, saranno in questi giorni dei kolossal o delle serie TV degni del red carpet di Venezia. Questo perché quando Nettuno dà fastidio ad un pianeta importante ci fa perdere il controllo della stabilità dei nostri pensieri e delle nostre azioni.

Con l'oroscopo di oggi la Luna si trova a transitare nel segno del Sagittario e sarà nel suo quarto crescente: come a dire che le tensioni saranno piuttosto sentite soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Pesci, Vergine e Sagittario) a cui sarà davvero difficile progettare con cura e soprattutto con una visione realistica.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Saresti il concorrente perfetto per la nuova stagione di LOL, il programma comico di Amazon. Fra una Luna a favore che fa avvampare il tuo buonumore e un Mercurio sconclusionato in grado di farti mettere in campo degli scherzi assurdi, sono certa che faresti fuori la maggior parte dei comici avversari nel giro di cinque minuti! Oggi chi sarà in grado di salvarti e di gasarti è proprio il nostro satellite: non vede l’ora di aiutarti a iniziare la settimana col piede giusto!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la settimana parte con una carica diversa, nuova e più stimolata! Forse, finalmente, anche tu puoi ricominciare a pensare un po’ di più all’amore!

Lavoro: in ufficio si preannunciano ancora piccole discussioni ma tu, con questa Luna, sei più propenso ad affrontarle col piede giusto!

Salute: generalmente bene: i pianeti si stanno muovendo verso posizioni più energiche! È un crescendo di forza e vigore!

Il consiglio del giorno: guardati bene dall’entusiasmo di un lunedì meno pesante del solito! Il rischio di fare errore grossolani di concentrazione è gentilmente sponsorizzato da Mercurio, sempre pronto a darti qualche grana!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa Venere ha un effetto strano su di te! In combutta con un Marte che carica a molla la tua libido (almeno per questi ultimi giorni!) potrebbe farti fare commenti un po’ fuori luogo come quelli che Fabrizio Corona ha riservato a Chiara Ferragni dopo le foto in intimo della imprenditrice milanese! Attento a seguire con troppa foga i tuoi istinti erotici… potrebbero risultare un po’ eccessivi e non propriamente apprezzati!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Venere complica le cose. Ti costringe a fare qualche sforzo in più per connetterti al cuoricino del partner…

Lavoro: le scadenze non ti preoccupano. Troverai un modo intelligente per rispettarle!

Salute: per il rotto della cuffia, Marte riesce ancora a tutelarti in questo Lunedì poco facile da affrontare. Grazie a lui, stai pur certo, non ti mancheranno le energie per alzarti dal letto…!

Il consiglio del giorno: non forzare il dialogo con qualcuno che non vuole rivolgerti la parola… rischi solo di peggiorare le cose! Prendi un po’ di distanza…

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vorreste già un paio di occhiali di Facebook-EssilorLuxottica. Il loro particolare congegno li rende assolutamente utili per far tutto: video, foto, chiamate e senza dimenticare che sono stilosissimi! Praticamente il gadget perfetto per chi, come voi, oggi si sente vessato da Marte ed ha paura di non riuscire ad organizzare tutto per bene! Credete in Mercurio: con o senza occhiali iper tecnologici sarà in grado di darvi una mano consistente!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: discussioni e battibecchi inutili che sembrano usciti dal nulla! “Colpa della Luna”: vi rende pignoli e un po’ intrattabili anche se sembrate non accorgervene! Lavoro: avere ragione non basta. È necessario che impariate a condividere le vostre opinioni senza, per forza, sminuire gli altri! Salute: umore davvero nerissimo. Non impegnate molto ad andare su tutte le furie per un commento troppo ardito che ricevete. Il consiglio del giorno: portatevi un colouring book in ufficio. Sfoderatelo ogni volta che vi sale la voglia di rispondere di traverso a qualcuno! Può essere un buon modo per gestire i momenti di stizza involontari!

Voto 5 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

C’è chi ha cercato di mettere in difficoltà Salvini facendogli presente che un suo compagno di partito ha baciato un uomo durante le sue vacanze all’estero. Il politico ha risposto raffazzonando qualche propaganda nazionalista finendo però per fare una figura un po’ dubbia…! Attenzione perché, con questo Mercurio quadrato, potrebbe capitare anche a te di trovarti spiazzato di fronte a qualche domanda troppo precisa! A volte, in realtà, è meglio ammettere di non saper cosa rispondere!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: come per effetto di una incomprensibile magia arcana anche tu, finalmente, riesci a riaprirti a conoscenze e chiacchiere di piacevole conoscenza! È sicuramente un buonissimo inizio!

Lavoro: i calcoli e i ragionamenti complessi non sono mai stati il tuo forte… figurarsi di lunedì, appena arrivato al lavoro e con una Mercurio che si fa beffe del tuo perenne 6 in matematica!

Salute: Marte e Venere collaborano per tenere alto il livello delle energie utili! Non c’è da temere: questa sera non ti addormenterai durante il primo tempo del film in prima serata!

Il consiglio del giorno: non hai bisogno di metterti in mostra per le tue doti intellettuali e di saggezza! Per un primo approccio va bene anche la tua eterna dolcezza e qualche gesto carino (come un mazzo di fiori!).

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Di peli sulla lingua proprio non ne hai. Anzi: al massimo fai fatica a capire quando evitare di dire la tua o di dirla in modo troppo diretto! Mi ricordi un po’ Madame che, nel tentativo di far ben comprendere il testo della sua hit “Marea” ha ben pensato di mimarne il significato con gesti piuttosto… espliciti! Comprendo che sia spesso necessario arrivare al succo della questione e non dare adito ad equivoci ma, ogni tanto, faresti bene a non spiegare proprio “tutto"!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: con quella Venere quadrata il tuo romanticismo è calato a picco che manco il Titanic…

Lavoro: pronto a tenere testa a tutti durante il briefing settimanale del lunedì mattina. Non arretrerai di un passo di fronte ad alcuni punti che, per te, sono diventati essenziali.

Salute: a tenere alto il tuo umore ci pensa la Luna! Riesce a farti sorridere anche se gli altri pianeti cercano in tutti i modi di far assomigliare la tua giornata ad un percorso ad ostacoli di “giochi senza frontiere”! I

l consiglio del giorno: non cedere ai malumori di Venere. È importante tu rimanga concentrato sugli obiettivi da raggiungere senza farti distrarre! Poi, in serata, chiama la tua BFF per sfogarti e chiederle un consiglio… ti aiuterà a ristabilire un po’ di calma interiore.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Smentisci senza troppi giri di parole chi racconta baggianate su di te senza averti interpellato. Come Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo che, dopo le illazioni di un settimanale che li voleva oramai ex, hanno ben pensato di mostrare l’esatto opposto mettendo subito a tacere le malelingue! La Luna quadrata, a te, fa solo l’effetto di affermare con un po’ più di stizza la tua posizione e le tue verità senza curarti minimamente dell’effetto che le tue parole potrebbero avere!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: peccato che la Luna ti renda così nervosa… Venere, dal canto suo, è già pronta a farti fare bisboccia con qualche nuovo pretendente!

Lavoro: sfrutta la giornata per raccogliere idee, riordinare l’ufficio e prepararti per la settimana che entra! Non è la giornata giusta per partire in tromba! Salute: energica ma abbastanza scontrosa. Evita di sfogare le ire funeste sul primo che passa…

Il consiglio del giorno: organizzati una serata top con: ultima puntata del tuo serial preferito, bottiglia di vino, manicure e pedicure. Addolcisciti il lunedì con qualche piccola coccola!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Cassazione ha scelto, finalmente, di donare la libertà di culto all’interno delle aule e di rendere opzionale il crocifisso a scuola. Per quanto possa suonare provocatorio a qualcuno, personalmente trovo che sia una scelta di grande intelligenza, forse dovuta alle stesse forze che questo Mercurio ha mosso dentro di te. Prendi decisioni importanti, ponderate e di alto livello di intelligenza: puoi dirti soddisfatta di ogni documento che firmerai o siglerai!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: nessun problema da segnalare… solo un po’ di difficoltà in più a rivolgere la parola per prima a chi ti piace!

Lavoro: super concentrata! Non riuscirebbero a distogliere la tua attenzione dal foglio di Word sul quale stai lavorando nemmeno con le cannonate!

Salute: tenuta in piedi dalla Luna che ti spaccia energie come fossero caramelline allo zucchero!

Il consiglio del giorno: sfrutta al meglio questo lunedì: mentre gli altri sono tutti ancora imbambolati dal sonno tu vai dritta al punto! Batti tutti sul tempo in ufficio!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La passione, quella vera, quando arriva arriva! È un po’ come il Natale dopo tutto… Sapevi, ad esempio, che un vescovo ha deciso di lasciare i voti perché innamorato perdutamente di una scrittrice di romanzi erotico-satanica? Come vedi non ci sono limiti al sentimento! E tu faresti bene a fidarti del pianeta dell’amore: è in grado di donarti batticuori fin da subito ma tu, anche con questo Saturno quadrato, devi imparare a fidarti di nuovo del prossimo!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: giochi conturbanti con una Venere nuovamente a favore!

Lavoro: Giove ostacola un po’ i tuoi piani! Ti fa pensare troppo in grande rischiando di saltare alcune tappe importanti!

Salute: attento ai festeggiamenti e ai bicchieri di troppo! Potresti far fatica a riprenderti!

Il consiglio del giorno: ci vuole un cambiamento radicale che ti faccia sentire sicuro di te e del tuo aspetto fisico! Passa dal parrucchiere per un nuovo taglio con tanto di colore aggressivo! Oppure anche dal tatuatore… se vuoi aggiungere un nuovo pezzo alla tela!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

È tempo di grandi scommesse. Se Bill Gates ha scelto di buttarsi sul lusso assumendo il controllo della catena Four Season, tu sei pronto per passi simili (anche se, probabilmente, un po’ ridotti in scala…!). Complice un tripudio di pianeti che splendono a tuo favore, e che fanno tutti capo a questa bella Luna, oggi ti senti in grado di vincere ogni sfida convinto che, per quanto impegnativo sia il percorso, riuscirai a trovare comunque la tua soddisfazione!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tenero, romantico… e secondo me presto riuscirai anche ad accendere i motori fra le lenzuola!

Lavoro: sulla cresta dell’onda! Le tue azioni vanno a gonfie vele!

Salute: solleticato dalla Luna: ti fa sorridere di continuo anche senza motivo!

Il consiglio del giorno: segui la strada che questa bella Luna ti traccia! Che sia verso una delle ultime gelaterie ancora aperte oppure verso un negozio di borse scontate poco importa: l’importante è seguire!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È giunto il momento di utilizzare Blend. La nuova funzione di Spotify che permette, incrociando i gusti, di creare una playlist fra due utenti diversi da ascoltare in comune! Col supporto di questa Venere, la scusa improvvisa di aver malauguratamente “blendato” qualcuno potrebbe pure suonare plausibile! Sfrutta la faccia di bronzo che Marte riesce ancora a farti utilizzare e provaci spudoratamente! Magari finisce che ti va pure bene!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: finalmente si torna a ragionare! Anzi, a sentire col cuore! (Perché con questo Mercurio quadrato, i sentimenti viaggiano senza bisogno di nessuno che li razionalizzi!).

Lavoro: qualche problema a far tornare i conti. Per fortuna almeno non trovi da litigare coi colleghi oggi!

Salute: discreto livello di energie: non puoi lamentarti!

Il consiglio del giorno: lo scopo della giornata deve essere quello di riappropriarsi dei tuoi sentimenti! Mettiti a guardare uno dei tuoi film commoventi preferiti e lasciati trasportare dall’onda emotiva!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Twitter sta lanciando “Communities”, una funzione esclusiva che permette a chi condivide gli stessi interessi di chattare e confrontarsi sulle stessi in sezioni private del social! Ti farebbe proprio bene averne accesso! Con una Venere quadrata come questa e una Luna combattiva a favore sei pronto a spettegolare selvaggiamente e con rapidità devastante, tamburellando sullo schermo del tuo cellulare gossip all’ultimo grido! E chi ti ferma più?!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il pianeta dell’amore non ha intenzione di scendere a compromessi! Si comincia un periodo in salita!

Lavoro: piombi a sorpresa nell’ufficio del capo sbandierando di aver trovato soluzioni ai problemi più grossi dell’azienda! (E su alcuni ci hai pure visto lungo!).

Salute: aiutato dalla Luna, riesci persino a non considerare troppo questa Venere quadrata!

Il consiglio del giorno: non farti abbattere troppo da questo nuovo assetto nella tua vita sentimentale! Rimani fedele a quello che senti senza tradirlo e, vedrai, non sbaglierai mai strada!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

È nata “Poesia”. La bimba afghana di una coppia scappata da Kabul che, sotto una Venere del genere, non poteva avere nome più romantico e intenso al contempo. Insieme al lieto evento, voi potete anche festeggiare il ritorno in campo delle vostre emozioni, date per disperse nell’ultimo periodo e che, finalmente, sono pronte a donarvi nuovamente stimoli importanti! Potete tornare a seguire il cuore senza paura di perdervi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tornano le dolcezze, i sogni e pure qualche film mentale su uno sconosciuto incrociato sui mezzi mentre andate al lavoro!

Lavoro: non avete una gran voglia di andare in ufficio ma poi, col passare delle ore, trovate piacere nel tenervi impegnati!

Salute: Luna storta: vi impedirà di prendere tutto nel modo migliore possibile!

Il consiglio del giorno: non dite subito di no a tutto! Datevi la possibilità di mettervi alla prova! Potreste anche stupirvi di come, la cucina tradizionale cinese piena di piatti “esotici” potrebbe appassionarvi! (Gambe di rana incluse!)

Voto 7 –