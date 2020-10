Nell'oroscopo di martedì 13 ottobre la Luna che entra, nelle primissime ore della mattina, nel misurato e lucido segno della Vergine, metterà (forse) un po' di ordine in un cielo astrologico che vede ancora Mercurio, pianeta del pensiero ma anche della sua espressione, decisamente sovraeccitato. Praticamente il pensiero viene spinto da buoni sentimenti ma espresso in modalità sfrenate e spesso non sufficientemente ragionate.

L’oroscopo del giorno 13 ottobre

Aspettando la Luna nuova in Bilancia di Venerdì troviamo il Sole che già si pone in un'orbita di opposizione con Marte, pianeta delle energie e dell'estroversione massima. Quindi le tensioni si fanno sentire , un po' come se qualcuno di particolarmente rissoso aspettasse al bancone del bar l'occasione giusta per fare a pugni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

“Arrogante” è solo un altro modo per definire la tua determinazione spropositata… o il nuovo CD dei Negramaro! Pieno di energia sempre grazie a Marte, che oramai sembra essere diventato inseparabile da te. Senza contare che, grazie alla Luna di oggi, potresti persino riuscire a prendere la giusta misura per gestire alcune situazioni spinose. Attento a Giove: ti intima di non strafare…

Amore: trattative lunghe. Lavoro: con i giusti colpi di genio, riesci a gestire qualsiasi cosa. Salute: leggermente meno energico di ieri. Il consiglio del giorno: molte volte valgono molto di più le parole dei gesti. Se ti trovi a dover parlare in riunione, studiati un bel discorso ad effetto!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio opposto si prende gioco di te e potrebbe farti sentire confuso come Maria Teresa Ruta durante l’ultimo scherzo che le hanno fatto al GF VIP. La Luna di oggi, però, ti rende paziente e ti permette, con la dovuta calma che ti contraddistingue, di arrivare pian piano a cogliere il senso di quello che ti capita. Buona la Venere: è giunto il momento di una cena a lume di candela!

Amore: proposte interessanti! Lavoro: il computer potrebbe improvvisamente impostare la lingua cinese… Salute: in recupero durante la giornata. Il consiglio del giorno: porta al lavoro un buon pranzetto per premiarti del lavoro svolto in mattinata!

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non sapete se essere confusi o eccitati dal possibile ritorno sugli schermi della saga di Fantaghirò (e saremmo alla 6^ stagione dopo tanto tempo!). D’altra parte la Luna di oggi vi mette addosso un po’ di caos gratuito mentre Marte potrebbe obbligarvi a fronteggiare questioni che ritenevate chiuse da tempo. Vedetela così: nel caos creativo potreste addirittura trovare il modo giusto per porre la parola fine a ciò che non siete ancora riusciti a lasciar andare.

Amore: evitate di ripescare il passato durante i litigi. Lavoro: chiedete un corso di aggiornamento, se ne avete bisogno. Salute: scarichi… Il consiglio del giorno: non incaponitevi nel voler attrarre l’attenzione di qualcuno. Non è compito vostro convincere gli altri che siete favolosi: se ne devono accorgere da soli!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se è vero che stanno progettando delle ricariche wireless ovunque in strada dedicate alle auto elettriche, perché non proporre qualcosa che ti permetta di recuperare energia nello stesso modo? Marte e Giove non sono ancora dalla tua e ti sembra di viaggiare in riserva persino dalla cameretta alla cucina. Mercurio però promette di aiutarti con i compiti di matematica mentre Venere ti coccola un po’!

Amore: sai che il partner è sempre disposto a consolarti. Lavoro: ti annoi e rimetti a posto tutto l’archivio. Salute: giornata media (stanchezza esclusa). Il consiglio del giorno: dedicati alla lettura di qualcosa di impegnato. Questo Mercurio a tuo favore potrebbe addirittura invogliarti a sfogliare qualche manuale che supera le 400 pagine…!

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

L’importante è stupire, no? E se per farlo devi restare in mutande (o completamente nudo come le star americane che sensibilizzano sulle schede nude) ancora meglio! Il tuo sex appeal potrebbe essere la risposta giusta per veicolare i messaggi che Mercurio ti sta ostacolando in tutti i modi. Punta tutto su Marte quindi ma attenzione a non essere troppo… diretto!

Amore: giochi di attrazione. Lavoro: sembra che tutti ce l’abbiano con te. Salute: sufficientemente energico. Il consiglio del giorno: trova il momento giusto per distrarti e ricaricare le energie. È importante avere degli hobby che possano variare la tua attività giornaliera!

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Dopo la Incontrada ed Emma Marrone tu potresti essere la prossima a posare senza veli come esempio di sensualità ed eleganza. Luna e Venere insieme riescono, finalmente, a darti quello sprint in più per farti sentire in pace con te stessa. Una volta che ti sei rivestita dopo lo shooting, scapperesti in ufficio per ultimare il business plan da inviare al capo. (Questo Mercurio ti rende un po’ workaholic…).

Amore: mai stata così aperta alle avventure. Lavoro: impiegata del mese? No, facciamo dell’anno! Salute: sprizzi energia da tutti i pori. Il consiglio del giorno: indossare un outfit che ti faccia sentire bene non è qualcosa da fare per apparire bella agli altri, ma è da fare per se stessi!

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei stanca di tutte le critiche, le catfight e le sterili discussioni da ufficio? Ho quello che fa per te: Telepath! Il social gentile dal quale sono banditi contenuti offensivi e dove è vietato discutere. Un balsamo per l’anima e per gli occhi che potrebbe finalmente disinnescare quella confusione totale che continuano a propinarti Marte e Giove stortissimi! Che ne dici? Può andare?

Amore: momenti alternati fra romanticismo e attenzioni focose. Lavoro: costringiti a ricontrollare ciò che credi. Il diavolo è nei dettagli. Salute: in pace con te stessa. Il consiglio del giorno: mai provato ad addormentarti con qualche video di ASMR? Sempre che non ti dia fastidio chi fa rumore mentre mangia…

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non ti può fermare nulla ora che Mercurio è al tuo fianco. Se Billie Eilish è riuscita a mettere in vendita dei biglietti per un concerto via streaming, voglio vedere come tu non riesca ad arrivare ai tuoi obiettivi (anche se sappiamo tutti che sono più ambizioni di un’esibizione musicale!). Come se non bastasse, Giove e Venere rendono la tua vita relazionale un po’ “piena”… chissà come andranno a finire le tue infinite storie di flirt!

Amore: periodo trafficato! Lavoro: sei il factotum dell’azienda e non hai paura di metterti in gioco. Salute: recuperi smalto in giornata. Il consiglio del giorno: la Luna di oggi ti permette di rimetterti in gioco con convinzione. Riorganizza le riunioni che avevi fatto saltare. Non temporeggiare.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non ti perdi d’animo e dai tutto te stesso come lo struzzo che, piombato in strada, inizia a fare a gara con dei ciclisti per vedere chi va più veloce. Buono Marte che continua a metterti energie addosso ma attento alla Luna: potrebbe coglierti un po’ di sorpresa e farti vivere qualche momento di abbattimento morale. Cerca di prendere le cose con la dovuta calma per poter arrivare lontano!

Amore: in amor non vince chi fugge… ma chi resta! Lavoro: evita discussioni inutili coi colleghi. Salute: un po’ stralunato. Il consiglio del giorno: non arrischiarti troppo oggi e cerca di usare calma e concentrazione, soprattutto nelle questioni di coppia!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non fai quasi nulla ma non per questo passi inosservato! Mentre la “most famous fly” raggiunge quota 11.000 follower per essersi posata sul capo di un politico USA durante un dibattito, tu probabilmente raddoppi il numero di seguaci semplicemente postando un selfie di te in ufficio. Mentre Marte continua a renderti stanchissimo, Luna e Mercurio rendono le tue idee brillanti e d’effetto! Continua così!

Amore: cenetta romantica in programma?! Lavoro: le tue non sono idee, sono illuminazioni! Salute: in ottimo stato. Il consiglio del giorno: Tai Qi Chuan al parco è la risposta corretta per ogni tuo acciacco: a contatto con la natura e movimenti rilassati per riprendere forze. Cosa vuoi di più?

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio quadrato ti toglie le parole? Nessun problema: anche il silenzio ha il suo valore. Basta osservare come il flash mob silenzioso degli artisti davanti ai teatri chiusi abbia attirato l’attenzione. Perlomeno la Luna di oggi si sposta dall’opposizione e ti permette di raccogliere un po’ di pensieri e di metterli in ordine per studiare la tua prossima mossa.

Amore: non è il momento per prendere la situazione alla leggera. Lavoro: stacchi la presa e fingi che il PC non funzioni. Salute: il leggera ripresa. Il consiglio del giorno: non impegnare la mente in modo eccessivo e assicurati di stare lontano da pc e cellulare per almeno mezz’ora prima di prendere sonno.

Voto 5 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Teneri e un po’ tanto curiosi. Se vi trovaste per strada nei Paesi Bassi potreste fare la fine del bimbo che, affascinato dall’assolo di un noto artista di strada, si è poi spaventato per il suono troppo intenso della chitarra elettrica. La Luna opposta potrebbe farvi sentire insicuri e Venere, dalla sua, potrebbe anche rendervi meno convinti della vostra sensualità. Non datele ascolto: siete tenerissimi e dolci come non mai!

Amore: un po’ insicuri. Lavoro: siete determinati ed instancabili. Salute: energie azzerate. Il consiglio del giorno: l’unica attività consentita per oggi è lo zapping fra i canali serali ed una buona tisana calda per farvi già sognare l’inverno.

Voto 6 –