L’oroscopo di oggi 13 dicembre 2021: Leone e Sagittario bruciano di passione Con l’oroscopo di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, Marte si sposta nel segno del Sagittario. In questa posizione Marte si occuperà di rendere bollenti le vacanze di Natale per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario ma anche Bilancia e Acquario. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, mentre la Luna nel segno dell'Ariete ha superato il primo quarto crescente, Marte entra ufficialmente nel segno del Sagittario. Marte in Sagittario, che resterà fino al 24 gennaio 2022, renderà particolarmente audaci, passionali e coinvolgenti i segni di fuoco… Come se ce ne fosse stato bisogno!

La Luna in Ariete e Marte in Sagittario rendono questa giornata particolarmente "focosa" ovvero dominata dall'elemento fuoco. Marte in Sagittario è spavaldo, deciso, travolgente e coinvolgente soprattutto per i segni zodiacali che ne saranno baciati: Ariete, Leone, Bilancia e Acquario.

Il segno fortunato di oggi è proprio l'Ariete che ha come l'impressione che il mondo abbia iniziato finalmente a girare dalla sua parte. Il segno sfortunato per oggi invece sarà il segno dei Gemelli che sentono ribollire l'ansia e non solo da regali di Natale.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La Luna ti è a favore e Marte è tornato a regalarti forza ed entusiasmo. Tutto questo movimento degli astri riesce a darti sicurezza nonostante la Venere quadrata. Potresti sfruttare questa ritrovata energia per seguire le orme della podista Agnieszka Woital che dopo la maternità ha deciso di continuare a gareggiare nelle maratone con il piccolo Samuele nel passeggino e dichiara di non poter più correre senza il suo piccolo. Quelle che per tutti potrebbero essere delle avversità se ribaltate diventano il punto di forza. E chi ti ammazza oggi con un solido gruppo di stelle dalla tua?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna ti illumina come l’occhio di bue a teatro, sarai notato da tutti.

Lavoro: i colleghi oggi vedranno la versione migliore di te stesso. Stai inaugurando un buon periodo lavorativo.

Salute: sei carico a molla e finalmente pronto per la tua corsetta mattutina, anche con questo freddo.

Il consiglio del giorno: ti si prospetta un’ottima giornata, qui bisogna esultare alla grande!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

TI sembra quasi che stia iniziando la primavera, con Marte che si toglie dall’opposizione la giornata si è tinta di rosa e tu ritrovi calma ed energie. Sarai pronto ad aiutare per la raccolta di capi di abbigliamento invernali caldi e pesanti che verranno appesi al Muro della gentilezza da poco inaugurato a Napoli. Mi congratulo con te per aver inaugurato la stagione ‘fuori dal divano’ con passo deciso e fiducioso!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: le situazioni cotte e mangiate che ti si prospettano stonano con la tua voglia di godere in gran tranquillità. Lavoro: da oggi non ti sembrerà più di entrare in un arena piena di belve feroci… È già un buon inizio per essere lunedì. Salute: con tutte le energie ritrovate hai chiesto al tuo fidanzato di allenarti con lui per sua somma gioia di non vederti più spiaggiato sul divano.

Il consiglio del giorno: compra un sacco da boxe da appendere in camera. Potrebbe essere il modo giusto per sfogare i tuoi bollenti spiriti.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Cari Gemellini oggi si mette la parola fine al periodo di grandi confusioni perchè Mercurio esce dall’ opposizione. Restate ancora un po’ confusi come dopo uno tsunami in Thailandia. Infatti siete gli unici a poter capire bene lo stato d’animo del ragazzo Cinese Sun Zhuo, rapito 14 anni fa. Il ragazzo al momento preferisce rimanere con i genitori adottivi ma dichiara di essere molto felice di avere due famiglie. Il pianeta del pensiero ha lasciato uno strascico ma vedrete che pian piano vi potrete riprendere e magari apprezzare i momenti difficili che vi ha regalato il pianeta del pensiero.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: finalmente i pensieri e le parole amorose riprendono il loro solito flusso, sarete attratti solo da intelletti fini. Lavoro: i guai sono praticamente finiti e se prenderete qualche scivolone, da domani saprete come rimediare.

Salute: con la Luna dalla vostra, vi sentirete pervasi dalla voglia di distendere anche i vostri muscoli, la vostra insegnate di pilates vi attende a braccia aperte.

Il consiglio del giorno: come allenamento, riprenderete a fare i calcoli a mente, verificate la correttezza con una calcolatrice mi raccomando.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mio caro gli astri ti stanno dando una bella lezione con Venere pianeta della bellezza e adesso anche l’intelligente Mercurio in opposizione. Vedrai che riemergerai come un’araba a fenice dalle ceneri più forte e sicuro di prima. Intanto i social network cercano di darti una mano per sollevare gli animi dai feroci dictact che governano la rete. Si chiama Body Positive la nuova corrente che si impone di mostrare la propria immagine al naturale Tantissime celebrities hanno abbracciato questa filosofia sfoggiando con orgoglio le imperfezioni anziché nasconderle. Eh si mio caro quando vedrai la ‘pancetta’ di Will Smith ti tornerà subito il sorriso!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vi siete di nuovo richiusi nel vostro guscio per trovare conforto, questa Luna storta vi fa dannare.

Lavoro: inizia un buon periodo di carica a cui ahimé corrisponderà un Mercurio decisamente antipatico che si opporrà al tuo modo di comunicare, per fortuna le vacanze sono ‘quasi’ vicine.

Salute: oggi dovresti segnarti per la lezione Virtuale di Hatha Flow così avrai la scusa per fermarti più volte nella posizione del bambino e concederti uno Shavasana lungo e rigenerante.

Il consiglio del giorno: ci vuole una mise strong per affrontare la giornata. “Nero" e “pelle" sono due parole che possono anche andare molto bene insieme, sai?

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

In una realtà parallela grazie alle tue doti come imprevedibilità, sguardo appassionato e quel tuo fare infervorato saresti potuto essere facilmente un personaggio nato dalla fantastica mente di Lina Wertmuller, che qui voglio ricordare con grande stima e ammirazione. Ti vedo già come un Mimi Metallurgico o un Gennarino Carunchio moderno lanciarti in sfide impossibili e con Marte a favore chissà quale finale avrebbe pensato per te la meravigliosa Lina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei tutto un fermento oggi e potrai finalmente indossare quel boa di struzzo che ti piace tanto e ti fa sentire una vera diva.

Lavoro: il periodo è frizzantino e lo sai bene. Per fortuna Mercurio diventa più concreto e ti fa lavorare decisamente meglio.

Salute: se avete un’agenda super busy, non preoccupatevi perchè avete energia da vendere e affronterete tutti i vostri impegni senza batter ciglio.

Il consiglio del giorno: indomito ed appassionato come un cavallo ‘pazzo’ dominerai la giornata.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con il ritorno di Mercurio a favore ti senti nuovamente centrata e le tue qualità da Miss Perfettina riprendono la loro solita routine. Venere che ti accompagna continua a darti sicurezza e voglia di esporti. Come farsi scappare l’occasione di poter puntualizzare quello che è accaduto alla giornalista Greta Beccaglia e lanciare stoccate senza mezzi termini al tifoso che l’ha molestata. Dimmi la verità hai scritto tu la letterina che ha letto Luciana Littizzetto vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: meglio che te lo dica subito, hai perso un pochino di smalto. Ma solo quello delle unghie parliamoci chiaro. Lavoro: per il ritorno di Mercurio hai deciso di fare un festa pazzesca. Prima ovviamente gli chiederai un aiutino per riordinare tutto il caos accumulato nell’ultimo mese.

Salute: Marte come un amante che seduce e abbandona ti ha lasciata stanca ma a dirla tutta molto sollevata.

Il consiglio del giorno: mettere i puntini sulle i per te è davvero importante, è come rimettere ordine al caos del mondo.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L’immagine della balena franca, specie in via di estinzione, che partorisce pur impigliata da una corda da pesca ti descrive perfettamente. La Luna oggi ti mette in discussione e oscura la mente ma questo non deve demoralizzarti perchè con un bel Marte a favore hai tutte le capacità per poterla contrastare. Questo pianeta vigoroso riuscirà a convincerti a reagire e a ritrovare la fiducia smarrita. Ricorda sempre Bilancina cara che sei fortissima ed io so che puoi realizzare tutto quello in cui credi anche se ti senti impigliata in una rete da pesca.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la Luna è storta e tu ti trovi ancor più confusa su quale scelta sia opportuno prendere. Non ti dai tregua. Posso solo abbracciarti forte.

Lavoro: dopo che hai dedicato molto tempo per programmare al dettaglio, siamo finalmente giunti a momento di mettere in pratica i tuoi progetti. Meraviglioso.

Salute: Marte cerca di sollevare il cattivo umore che ti ha suscitato la Luna, vedrai che ce la fa!

Il consiglio del giorno: scegli di essere forti nell’animo più che nel corpo diceva Pitagora, è un consiglio azzeccatissimo!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Mio carissimo Scorpione, la giornata avrà sicuramente un risvolto particolarmente interessante con il benevole pianeta del pensiero al tuo fianco e Venere che illumina ogni tuo passo. Potresti anche decidere di rimetterti a studiare come Pier Domenico che a 75 anni si è appena laureato in Filosofia. Dopo i successi di una vita ha di mantenere una promessa fatta al padre e ha ripreso gli studi con grande successo. Sfrutta questo momento e oltre alla grande focosità che ti contraddistingue potresti fare anche altro, perché no?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: caccia aperta! Stai attento alle oasi protette, non potrai conquistare tutte le prede che vorresti!

Lavoro: Mercurio torna a sorriderti, potrai proseguire la ricerca per una nuova posizione di lavoro, manda qualche CV.

Salute: sei in preda a grande entusiasmo e voglia di fare, approfittane!

Il consiglio del giorno: potrai lanciarti in qualsiasi progetto. Hai solo l’imbarazzo della scelta.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Nella meravigliosa città di Torino è stato costituito il comitato promotore per il Museo dell’Omosessualità. Questo è sicuramente un periodo in cui il cielo è favorevole alla nascita di belle iniziative. Le tematiche sociale ti stanno da sempre molto a cuore e con l’entusiasmo di un ritrovato Marte e della Luna che ti da grande sicurezza sei la persona perfetta per poter realizzare questo progetto. Ovviamente una delle parti a te più care sarebbe l’organizzazione del rinfresco, ma ti conosciamo bene che cogli qualsiasi situazione per poter fare festa e portare entusiasmo e grande carica in tutte le situazioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: spargi baci e abbracci come fossero coriandoli e sembra che tu abbia attirato l’attenzione della persona che ti piace. Bravo!

Lavoro: il ritmo lavorativo continua ad essere ben sostenuto da Marte che porta molta energia ed entusiasmo.

Salute: Gli astri oggi ti regalano una giornata carica e positiva. Vai!

Il consiglio del giorno: il tuo motto è: la vita deve sempre essere celebrata!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ai benefici influssi di Venere si è aggiunto il pianeta del pensiero Mercurio che aggiunge al tuo consolidato charme intelligenza e grandi capacità oratorie. Come per Federica Pellegrini che si è raccontata a tutto tondo in un monologo al programma delle Iene. La Divina non ha fatto sconti a nessuno nel suo monologo e ha sottolineato le difficoltà di relazione che esiste anche nello sport tra uomini e donne. La Luna oggi vorrebbe offuscarti ed indebolirti ma anche tu vorrai chiarire e raccontarti e tutti ti ascolteranno attentissimi. Vai!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la Luna porta sconforto, sei così confuso che stai facendo m’ama non m’ama con una margherita per capire se piaci ancora alla tua bella.

Lavoro: Mercurio e Venere sono i tuoi alfieri, con loro due al tuo fianco il successo è assicurato.

Salute: meglio iniziare la giornata con un buon caffé, vedrai che dopo sarà tutto in discesa.

Il consiglio del giorno: Una delle chiavi del successo è essere sinceri e diretti e oggi vorrai sicuramente farti valere.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La Nuova Zelanda ha deciso che le nuove generazioni non potranno più comprare le sigarette. Il progetto è di diventare una nazione smoking-free. Per poter portare avanti questo progetto bisogna avere la determinazione di Marte a favore e grande trasporto entrambi questi aspetti a te ovviamente non mancano. Aggiungiamo anche una bella Luna che determinata si vuole imporre sul mondo et voilà eccoci nel futuro che sta disegnando la nazione che si trova diametralmente opposta all’Italia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sarai molto aperto e disponibile con chi ti sta vicino. Loro non lo sanno ma tu hai già dei bei programmi in mente. Un’avventura hot ad esempio.

Lavoro: mi auguro che tu abbia ben pianificato tutto perchè ora con Marte metterai il turbo.

Salute: sei decisamente preso bene, niente ti potrà abbattere oggi.

Il consiglio del giorno: siamo qui per rendere il mondo un posto migliore è la frase che hai disegnato nella tua cameretta da bambino.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il duo comico Luca e Paolo di recente di è un po’ indignato. I due attori genovesi si chiedono se c’è ancora bisogno di comici in un paese dove un dentista mette un braccio di plastica per fare il vaccino. Pesciolini miei non dovete arrabbiarvi così, va bene che adesso avete Marte che vi innervosisce e la Luna che proprio non capite ma ci sono nel complesso Venere e Mercurio che possono darvi una mano a mettere a posto ogni situazione. Dai, su, non avete capito che i due stanno scherzando?!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il vostro romanticismo cozza un po’ con la Luna di oggi che vi vorrebbe più arditi, il vostro partner sta palesemente amicando, vi date una mossa?

Lavoro: Mercurio rientra in ufficio e come una brava colf porterà ordine a tutto il caos accumulato nell’ultimo periodo… potrete finalmente ritrovare quell’importante documento da firmare.

Salute: siete un po’ nervosetti e vi si addice davvero poco. Potremmo berci sopra sia una tisana che un bicchiere di vino, decidete voi!

Il consiglio del giorno: prendere tutto di petto non funziona, provate con una sana risata in compagnia, mi riporterà subito nel mood giusto.

Voto 7 e mezzo