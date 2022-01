L’oroscopo di oggi 12 gennaio 2022: Leone e Scorpione si esprimano con cautela L’oroscopo di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, vede la Luna nel segno del Toro mitigare la forza delle parole data da Mercurio quadrato a Urano. Questo aspetto infatti potrebbe far nascere discussioni accese da espressioni poco diplomatiche. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Eccoci qui all'oroscopo di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022 con la Luna ancora nel segno del Toro e con Mercurio in Acquario che, nonostante il suo moto sia ancora diretto, porta a qualche problemino per colpa della quadratura con Urano. Che significa? Che il dialogo (Mercurio) diventa rigido, sferzante, duro, poco empatico e morbido ma determinatissimo, tagliente per colpa della quadratura con Urano.

Anche Marte quadrato a Nettuno contribuisce a creare confusione sia nei progetti sia negli ideali sia nelle azioni. Insomma: manteniamo la calma e la concentrazione aiutandoci coi pianeti nei segni di terra.

Il segno fortunato per oggi è proprio il Capricorno che sembra, anche nella tormenta, mantenere salde le redini mentre il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione che nella testa sente scoppiettare una nuova idea al minuto ma quasi nessuna risulta concludente.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il giovane ingegnere Dario Pisanti è entrato come tirocinante alla Nasa per la costruzione di un radio telescopio sulla Luna e avrà l’opprtunità di realizzare il suo desiderio di quando era bambino: andare nello spazio. Con Marte e Mercurio a favore hai anche tu ottime carte da giocare per poter realizzare i tuoi progetti grazie a resistenza e capacità intellettive. Sei pronto a recuperare uno dei tuoi sogni nel cassetto e fargli prendere il volo?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore stai pensando troppo e rischi di perdere ottime occasioni. Lavoro: con l’ottimo Mercurio lavorare oggi sarà un vero piacere. Salute: tecnica e strategia sono le tue qualità nel gioco di squadra. Il consiglio del giorno: mai accantonare i sogni di quando eri bambino, posso ripresentarsi e avverarsi basta crederci! Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con questa bellissima Luna che amplifica i tuoi sentimenti e valori non puoi che apprezzare l’intervista alla mamma di sette figli che racconta di come sappia affrontare con grande serenità gli imprevisti, il disordine, le improvvisate degli amici della sua meravigliosa tribù. Il cielo di oggi esalta i tuoi valori taurini di famiglia e di territorialità. Sono sicurissima che anche tu vorresti ora una super famiglia con almeno una decina di bambini con l’aggiunta di qualche amico peloso. Sei sicuro di essere altrettanto zen per poterli gestire tutti?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: romantico e premuroso vorrei anche io essere stretta dai tuoi lunghi e passionali abbracci. Lavoro: prima di proseguire qualsiasi progetto assicurati di aver ben capito che cosa devi fare. Salute:arranca un pochino, un ginseng sarà un bel rimedio alla tua stanchezza Il consiglio del giorno:canterai a squarciagola ‘tutti insieme appassionatamente’, spero solo tu sia intonato… Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Se vi sentite un po’ sotto tono e avete la sensazione che i vostri progetti si siano bloccati, la colpa è di Giove che in questo periodo ha deciso di mettervi alle strette. Anche il marito della neo ministra degli Esteri Tedesca Annalena Baerbock ha deciso di fare un passo indietro dedicandosi a tempo pieno alla famiglia per lasciare che la moglie possa gestire le relazioni diplomatiche del paese. Con la Luna nel segno del Toro anche voi sentite un chiaro e forte richiamo alla famiglia e saprete godervela appieno. Sono sicura che tra i compiti di matematica e i corsi di danza e di calcio non vi annoierete di sicuro!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: romantici e veri amatori come i divi anni cinquanta. Lavoro: non prendetevela se oggi vi hanno offerto un caffé con troppo zucchero. Salute: un po’ troppo inclini al litigio una buona scarica di colpi ad un sacco è il vostro rimedio.Il consiglio del giorno: se la famigli chiama in soccorso voi siete come gli eroi della Marvel e correrete subito in soccorso. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Se nei prossimi giorni nella vie di Milano vedremo i senza tetto con addosso capi firmatissimi non si tratta di un’allucinazione ma di una brillante iniziativa del comune che insieme alla Guardia di Finanza ha deciso di donare i capi sequestrati, ed in particolare sciarpe contraffatte, ai più bisognosi. Sono certa che anche tu concordi pienamente con il sindaco Sala e con Giove e la Luna a favore non ti fermeresti alle sole sciarpe. Con tutti i prodotti fermi nei vari magazzini della GdF si potrebbero realizzare tantissimi progetti, visto il canale già aperto approfittane per stilare una lista di buoni propositi da inviare direttamente in via Tommaso Marino 7.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tante e ghiotte occasioni, ti stai riprendendo una bella rivincita da quell’antipatica di Venere. Lavoro: grande fiducia per come tutto stia girando come un ingranaggio perfetto. Salute: castagne sotto il materasso e suffumigi sono gli ottimi rimedi della nonna per questo raffreddore. Il consiglio del giorno:è il momento per dare uno slancio alle tue idee, vai e non te ne pentirai! Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il mestiere dell’influencer è pieno di pericoli, chi lo avrebbe mai detto! La nota Martina Mac rientrata dalle sue splendide vacanze natalizie ha scoperto che la sua casa è stata svaligiata. Purtroppo chi condivide sui social la propria vita può involontariamente informare anche i male intenzionati. Questo evento infatti ha fatto rivedere e ripensare alla nota influencer come sia più giusto gestire i social, con qualche like in meno oggi la sua casa sarebbe ancora tutta intera. Così anche tu mio caro Leone dovresti optare per maggiore riservatezza. Il cielo di oggi infatti ti è quasi totalmente in opposizione e in particolare Luna e Mercurio ti appesantiscono, per cui opta per gran cautela in tutte le situazioni rispondendo con un ‘no comment’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: come Julia Robert in ‘Se scappi, ti sposo’, non siete per le relazioni importanti. Lavoro: oggi sarebbe meglio fingerti malato. Salute: tutto ti infastidisce come una canottiera di lana ad agosto. Il consiglio del giorno : vorresti solo polemizzare per cui oggi stai lontano anche dai social. Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Mia cara Vergine non devi lasciarti scoraggiare dall’opposizione di Giove perché hai comunque una bellissima Luna che ti illumina e ti valorizza. Pensa alla bellissima e nobilissima Kate Middleton che proprio i giorni scorsi ha compiuto quarant’anni. Solitamente per un traguardo così importante e per il suo lignaggio si sarebbero dovuto tenere festeggiamenti degni di nota con personalità provenienti da tutto il mondo. Invece Kate ha festeggiato come tutti quanti con una buona torta, qualche parente ed una video su zoom con gli amici del college.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore:raggiante ed amorevole solo con chi ti apprezza. Lavoro: demotivata dopo aver scritto la to do list della giornata. Salute: una buona e golosa cioccolata con panna risolleva spirito ed energie. Il consiglio del giorno: non sempre tutto gira come vuoi, devi saper aspettare il momento giusto. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Come la meravigliosa Samantha Cristoforetti anche tu sei proiettata verso il futuro. Grazie all’intuizione di Mercurio e alla costante forza di Marte riesci a perseguire e a concretizzare i tuoi progetti. Certo forse non sono così importati e riconosciuti come portare il tricolore nello spazio ma non hai nulla da invidiare alla celebre astronauta. Bilancina cara tu porti avanti il tuo di stendardo ovviamente cromaticamente perfetto per il tuo incarnato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi per te è un sentimento sopravvalutato. Lavoro: come nel gioco del Tetris riesci ad incastrare tutto perfettamente. Salute: un po’ paranoica ma d’altronde chi non lo è in questo periodo? Il consiglio del giorno:portare avanti i proprio progetti è già un gran successo. Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La mitica Amanda Lear con un post su Instagram informa tutti i suoi follower che l’intervento al cuore è andato a buon fine ed ora ama con ancor più ardore la vita. Mio caro Scorpioncino oggi non ti senti per nulla in forma, la Luna e il tuo caro Mercurio sono in opposizione e tu più che scoraggiato ti senti perso. Ti consiglio di pensare come la meravigliosa musa di Dali’ che nonostante gli anni e una brutta malattia sa sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. In fondo Venere ti è sempre a favore e potresti chiederle qualche consiglio amoroso o puntare sulla passione per l'arte, perché no?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: c’è ma non si vede, come un indovinello incomprensibile. Lavoro: i colleghi, preoccupati dopo averti cercato in tutti gli uffici, ti troveranno a litigare ferocemente con la stampante. Salute: attenzione perché è tornato il mal di testa. Riposati! Il consiglio del giorno: l’amore è sempre li che vi attente, volete aprire gli occhi? Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Più che la vittoria del Milan sulla Roma per 3 – 1 la vera notizia riguarda la giovane promessa Lapo Nova portiere della Primavera convocato in extremis. Il giocatore a fine partita invece di far ruggire il motore di una super car, è rientrato a casa in Metropolitana perché non ha ancora la patente e come tanti ragazzi forse non voleva farsi venire a prendere dai suoi genitori. Questo è un bellissimo esempio di come i valori sportivi superino le apparenze (oltre a una buona dose di educazione). Con Mercurio e Marte che lavorano come un’ottima squadra, i risultati su tutti i campi sono ben visibili. Forse con la grande energia che da sempre ti contraddistingue avresti optato per un rientro a casa in bicicletta con l’aria frizzanti nel naso per sfogare l’eccesso di adrenalina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: pensavi di aver trovato l’anima gemella, invece ti sta usando ‘solo’ come toy boy. Lavoro: non lasciare che le insicurezze prendano il sopravvento perché sei sempre sul pezzo grazie all’ottimo Mercurio. Salute: infinite energie e resistenza come i grandi sportivi. Il consiglio del giorno: quando ti impegni raggiungi importanti risultati Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Nel mar Piccolo di fronte a Taranto si trova un piccolo paradiso della biodiverstità marina. Chi l’avrebbe mai detto. Con un bel cielo che ti illumina grazie a Venere e alla Luna non stupisce il fiorire di grandi e ricchi sentimenti. Con Giove a favore anche gli obiettivi che sembrano irraggiungibili in realtà sono vicinissimi. Se pensi che ci sono i cavallucci marini coloratissimi che sguazzano nelle acque dell’Ilva tutto è veramente possibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: bello ed irresistibile ti basterà un rapido sguardo per far cadere ai tuoi piedi anche la bellissima Belen da poco tornata single… Lavoro: potrai aggiudicarti qualsiasi gara d’appalto grazie alla tua presenza concreta e fiduciosa. Salute: tutti si stanno chiedendo quali ricostituenti miracolosi tu stia prendendo per essere sempre così in forma. La risposta è semplice: è tutta natura! Il consiglio del giorno: l’impossibile diventa possibile, basta crederci!Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Da oggi in Toscana gli alberi di natale presi nei vivai potranno essere accuditi per tutto l’anno grazie ai Tree-sitter ed il prossimo Dicembre saranno sani e pronti per abbellire nuovamente le nostre case. Quest’idea sembra essere farina del tuo sacco mio caro. Nonostante la Luna in opposizione che porta un po’ di malinconia per le feste appena finite, i tuoi pensieri sono stimolantissimi da Mercurio e Saturno che insieme portano nuove e innovative soluzioni sia per l’ambiente sia per i vostri portafogli.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei più per una relazione tipo comune anni settanta che per la tradizionale famiglia cattolica. Lavoro: con Mercurio dalla tua non sarà necessario rileggere la mail che stai mandando al capo. Salute: troppo nervosismo ti stanca troppo, prendila con un po’ più di filosofia perché non ne vale la pena. Il consiglio del giorno: La battaglia contro lo spreco è la vostra missione. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Con tutto il fermento creativo dell’ultimo periodo grazie a Giove e a Nettuno che vi stimolano e vi spremono come un’arancia, dovreste seguire il consiglio della Luna e riposarvi un po’ per ricaricare le batterie. Un buon soggiorno in un meraviglioso igloo immerso nelle nevi del Canton Vallese in Svizzera è quello che ci vuole. Si chiamano ‘pod’ le piccole unità abitative totalmente trasparenti che fanno vivere un’esperienza magica di completa immersione nella natura e nel paesaggio sottostante. Con un’atmosfera così magica potrete ricaricarvi immediatamente e rientrare con magnifiche, innovative e visionarie idee.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tra sogno e realtà i vostri corpi si intrecciano in voluttuose spire amorose. Lavoro: non esistono confini alle grandi opportunità a cui potete accedere grazie l vostro ingegno ed ad un pizzico di cu… ops, fortuna! Il consiglio del giorno: sei una vera macchina di idee. Voto 9