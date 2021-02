Nell'oroscopo di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, abbiamo come la sensazione di trovarci il giorno dopo una grande festa: ieri sera c'è stata la Luna nuova, ovvero la congiunzione di Sole e Luna 23° del segno dell'Acquario. Questa mattina ci svegliamo con una Luna che entra subito nel segno dei Pesci: creatività ma anche tanto bisogno di dolcezza e lentezza.

L’oroscopo del giorno 12 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Personalmente sono molto ottimista sul significato di questa Luna nuova e già da oggi vedo risplendere nel cielo una congiunzione stretta stretta tra Giove, Venere e Mercurio tutti nel segno dell'Acquario. Come dire che i cambiamenti ci saranno ma porteranno a nuovi e grandi valori comunitari. Siete pronti?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei sfacciato come la sorella di Andrea Zelletta che, senza peli sulla lingua né timori, si è buttata a capofitto per provarci con Zenga. Se mai dovessi ricevere, come lei, un due di picche, sono certo che la cosa non ti fermerebbe dal continuare a cercare qualcuno che possa suscitare in te emozioni vere! Venere e Giove sono dalla tua, rendendoti talmente affascinante da creare una fila di persone fuori di casa pronte a conoscerti!

Amore: sei quotatissimo! Meglio di GameStop! Lavoro: non temi concorrenza! Né fra i colleghi né fra i competitor! Salute: un po’ meno energico di ieri ma nulla di preoccupante! Il consiglio del giorno: risolvi le discussioni peggiori con un po’ di ironia e della sincerità sana e mai troppo cruda… Abbandona la voglia di “dire le cose come stanno” per una volta…

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei una rarità. Addirittura più prezioso di uno dei misteriosi monoliti apparsi un po’ in tutto il mondo come opere d’arte extra terrestri vendute sul mercato a cifre esorbitanti! Questo Marte riesce a renderti resistente e determinato anche quando hai contro tutta quella marmaglia di pianeti antipatici che cercano di minare la tua sicurezza. Ben fatto Toro… Evita solo di finire sotto stress!

Amore: stai per addolcirti… tranquillo… Lavoro: non ne va una dritta… ma tu non demordi! Salute: in netto miglioramento. Il consiglio del giorno: dovresti “pulire” la mente da pensieri troppo oppressivi. Scrivili su un foglietto e poi gettalo nella pattumiera… aiuterà a percepirli come meno chiassosi e più distanti.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La fortuna è dalla vostra, cari Gemellini. Come uno scienziato di 91 anni che, dopo più di 50 anni, ha ritrovato il suo vecchio portafoglio smarrito in Antartide durante una spedizione! Giove a favore vi è di supporto e, se fossi in voi, non mi farei troppi problemi a mettere alla prova le sue doti innate di gran portafortuna. Tentate e buttatevi credendoci fino in fondo (mal che vada, imparerete una lezione!).

Amore: piccanti e imprevedibili. Riuscite a svegliare gli ormoni di chiunque. Lavoro: ricordatevi che potete prendervi una pausa anche voi, ogni tanto! Salute: allarme paranoie attivato! Il consiglio del giorno: la Luna di oggi potrebbe farvi dubitare delle vostre capacità! Fate di tutto per ignorarla come si deve e mostratele che voi non temete affatto qualche piccola insicurezza!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Troppa fretta, caro Cancro. Lo so che se fosse per te daresti ascolto senza troppi giri di parole a questo Marte che ha fretta di mettere tutto a posto ma, credimi, se anche la NASA deve darsi una calmata con i suoi progetti di portare gli astronauti su Marte in meno di tre mesi, anche tu puoi aspettare un momento prima di saltare a conclusioni affrettate. Perlomeno la Luna volge a tuo favore e può aiutarti a prenderti una pausa e a riposare.

Amore: più dolce del solito… disegni ovunque cuoricini. Lavoro: non è ancora giunto il tuo momento per farti notare ma puoi comunque cercare di prepararti al meglio per le prossime sfide! Salute: in lento ma definitivo miglioramento. Il consiglio del giorno: ascolta bene le tue sensazioni e, prima di ragionare su cosa sia giusto fare, chiedi al tuo sesto senso… lui saprà consigliarti molto meglio!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Quella Venere opposta è antipatica e poco amichevole. Ti rende complesse gli apprendimenti e un po’ freddine le relazioni. Funziona quasi meglio dei social che, a dire di qualcuno, riescono a prevedere rotture e litigi già mesi prima degli effettivi crack! Cerca di non farti troppo condizionare da lei e tieni sempre un sorriso affabile sulle labbra. Fidati: un semplice gesto di gentilezza può spalancarti molte porte… Anche quelle che sembrano non volersi aprire!

Amore: sei un po’ freddino e poco affabile. Lavoro: preferiresti già andare in vacanza, sfruttando le ferie estive. Salute: abbacchiato e un po’ sornione. Il consiglio del giorno: non lamentarti troppo Leoncino: a qualcuno il tuo borbottio potrebbe infastidire non poco!

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Questa Luna che passa improvvisamente contro il tuo Sole natale ha lo stesso effetto di sorpresa e di fastidio che ha sortito la pantegana sbucata dal water di una casa in Friuli. A questa oscura e sgradita presenza nel tuo cielo tu fai fronte con un Marte fin troppo focoso che rischia di farti reagire con troppa energia. Calibra bene le tue parole… Non sempre tutti sono disposti ad ascoltare le tue sfuriate!

Amore: in camera da letto sei una furia senza paragoni. Lavoro: rischi di rispondere male persino al capo… Salute: arrabbiata col mondo: mantieni il controllo! Il consiglio del giorno: è giunto il momento di usare la carta di credito e darti ad un po’ di shopping compulsivo… così, giusto per inibire la pesantezza della Luna.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Volersi bene è anche prendersi dei momenti di totale svago per cercare di scaricare la tensione. Come l’orso polare avvistato da due guide che si è messo a scivolare dal versante di una collinetta innevata per divertirsi un po’, anche tu puoi prenderti un po’ di relax! La Luna, che già di mattina presto uscirà dal trigono, potrebbe farsi sentire con qualche pensiero teso e malmostoso… Tu battila d’astuzia preparandoti qualche passatempo!

Amore: l’importante è comunicare, anche le proprie insicurezze! Lavoro: le sfide sono impegnative ma tu dimostri sempre quanta tempra hai! Salute: nuvoloni neri di pensieri in avvicinamento! Il consiglio del giorno: fossi in te, oserei qualche outfit un po’ eccentrico… così, giusto per mettere alla prova questa Venere così sfacciata!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Che nessuno disturbi la tua quiete caro Scorpione! Con quel Marte opposto impiegheresti davvero poco a lanciare piatti dal balcone durante una litigata fuori dai canoni (come, tra l’altro, è da poco successo a Jesi). Il punto è che Marte è solo uno dei tuoi problemi: nel frattempo c’è una comitiva di pianeti quadrati che, come un gruppo di giapponesi colti dalla improvvisa voglia di fotografare, si mettono in mezzo alla strada incuranti del tuo tranquillo passeggiare.

Amore: le parole dell’amato ti sembrano incomprensibili… manco venisse da Venere! Lavoro: incomprensibili richieste via mail ti indispettiscono… vorresti gettare il pc dalla finestra… Salute: per fortuna la Luna ti guarda con sguardo benevolo… Il consiglio del giorno: la meditazione con il saluto al sole penso sia la cosa più sana tu possa fare oggi per mantenere il controllo.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa Luna che sta per entrare in quadratura potrebbe darti problemi… Ma uso il condizionale proprio perché il suo effetto è comparabile al commento negativo fatto dal direttore di FIMI sul format del Cantante Mascherato… Mentre lui non apprezza il tipo di intrattenimento, Milly Carlucci tira avanti senza nessuna remora, riuscendo comunque nell’intento di intrattenere e divertire alla faccia dei detrattori!

Amore: proposte piccanti in vista! Lavoro: gli impegni non ti spaventano… ma cerca di organizzarti meglio! Salute: al limite. Prenditi un pausa lunga. Il consiglio del giorno: abbi fiducia delle tue sensazioni ma non decidere quando sei stanco, arrabbiato o semplicemente deluso! Non saresti lucido!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Grosse cose in cantiere per te Capricorno e, forse, potremmo anche aggiungerci qualche importante progetto di vita da considerare. Come Lady Gaga, stai pianificando un grosso cambiamento. Non sono sicuro se, come lei, anche tu stai pensando di comprare una casa milionaria in una lontana capitale del mondo ma, sono certo, questo Marte potrebbe farti venir voglia di spingerti un po’ più in là!

Amore: le emozioni potenti non ti spaventano: sei pronto a sentirle sulla pelle! Lavoro: impegnatissimo ma pieno di soddisfazioni! Salute: qualche grammo di energia in più da spendere! Il consiglio del giorno: con questo Marte potresti pure deciderti a intraprendere quel corso di 21 giorni per rimetterti in forma! Che ne pensi?

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tutti su Clubhouse! Da Elon Musk a (finalmente) Zuckerberg, tutti sembrano assolutamente interessati ad un social dove ciascuno possa dire la propria come in un programma radiofonico dove si è invitati come degli special guests. Tu poi, con quel Mercurio dalla tua e tutta quella stregua di pianeti a favore, avresti tante cose da dire e da condividere e potresti arrivare ad essere il profilo con più follower in assoluto!

Amore: pendiamo tutti dalle tue labbra così sexy e suadenti! Lavoro: instancabile… anche se Marte quadrato potrebbe farti sbuffare un po’ più del necessario. Salute: un po’ di calo energetico: mangiati qualcosa di zuccherato! Il consiglio del giorno: l’unica cosa che ti manca è l’energia: cerca di fare dello stretching appena sveglio! Aumenterà la percezione di aver riposato meglio e ti consentirà di affrontare la giornata come un supereroe!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dopo le indiscrezioni di Alda D’Eusanio, tutti si aspettavano un gran clamore mediatico in risposta da parte della Pausini. Come la cantante, invece, anche voi puntate dritti verso il vostro obiettivo e riuscite ad arrivare dove volete. Certo, la Pausini ha ricevuto una nomination per il Golden Globe e voi magari non ancora… Ma c’è sempre tempo! Avete tutte le carte in regola per il successo!

Amore: i sentimenti scorrono potenti nel vostro cuoricino. Lavoro: dovreste seguire di più il vostro istinto. Salute: tranquilli e in pace con voi stesso… quanto basta per affrontare la giornata senza disperarvi! Il consiglio del giorno: la Luna la fa da padrona nel vostro cielo: seguitene tutti i consigli sussurrati… anche quando vi suggerisce di acquistare quella nuova borsa appena adocchiata in vetrina!

Voto 7 +