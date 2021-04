L'oroscopo di oggi lunedì 12 aprile, parte subito con la marcia ingranata anzi, mi sento di esagerare, parte con la spinta del razzo di Elon Musk, grazie alla Luna nuova nel segno dell'Ariete. E' la prima Luna nuova del nuovo anno astrologico che, come vi avevo spiegato, inizia proprio il 20 di marzo, quando il Sole entra nel grado zero del segno dell'Ariete, il primo dei dodici segni dello Zodiaco.

L’oroscopo del giorno 12 aprile: previsioni astrali segno per segno

Quindi, dicevamo: questa mattina alle 4 e poco più il Sole e la Luna si sono incontrato a 23 gradi del segno dell'Ariete. Questo incontro porta alla Luna nuova e all'inizio di un nuovo ciclo di lunazione che durerà 28 giorni e durante il quale il rapporto tra il Sole e la Luna attraverserà tutte le sue fasi. Questa lunazione ha il sapore della voglia di tornare a vivere con un Giove che si impone in prima casa e tanti pianeti in Ariete, segno della passione e della rinascita, nella seconda casa, luogo delle abitudini. Io sono ottimista!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Carico di erotismo e di coraggio, immagini già la prossima pellicola piena di sangue e muscoli che segnerà l’attesissimo sequel de “Il Gladiatore” interpretato ovviamente da Russell Crowe e da Chris Hemsworth. Faresti meglio a sfruttare al meglio i tuoi ormoni, Ariete. Fra Luna, Marte e Venere sei un vero ricettacolo di sensualità e ammiccamenti… Nessuno può resisterti!

Amore: potresti sorprendere il partner con un calendario senza veli con te come soggetto… lo sapeva, vero, che poteva correre questo rischio quando ti ha incontrato? Lavoro: le tue proposte sono quelle più votate durante le riunioni! Soprattutto quando proponi di cambiare il fornitore di merendine nella macchinetta! Salute: al top! Pronto per un triatlon urbano mentre cerchi di arrivare in ufficio! Il consiglio del giorno: io direi che sei pronto ad un cambio radicale di look. Giusto per mettere un po’ di pepe e smetterla con il solito taglio che porti oramai da sei mesi! Che ne dici?

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mi spiace Toro… per quanto tu ci metta tutto il tuo impegno potresti non essere coordinato come Brayan Solis, calciatore universitario del suo college, che sembra già essere un ragazzo prodigio del calcio mondiale. Sarà forse per la quadratura di Giove che non riesci ad essere così preciso e “fortunato” nei tuoi tentativi di riprodurre la rovesciata in pieno stile “Holly e Benji”?! Accetta il consiglio: punta un po’ più in basso!

Amore: non sei in vena di troppe effusioni. Meglio qualche timido messaggino via Whatsapp. Lavoro: le scadenze di guardano in cagnesco dal calendario su outlook. Salute: la serata ti prospetta tranquilla e rilassante. Il consiglio del giorno: non accumulare progetti e promesse. Cerca di affrontare, uno per volta, gli ostacoli della giornata! Non metterti fretta!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete un piccolo prodigio, come il bimbo indiano che a soli tre anni, compie delle acrobazie mirabolanti col pallone da calcio ed è già tenuto sott’occhio da grandi club sportivi. Nel vostro caso, i vostri super poteri derivano da Marte e Giove ancora a vostro favore e anche da una Luna passeggera che carica di positività il vostro lunedì! Non lasciatevi sfuggire l’occasione di far magheggi spettacolari con quello che vi capita a tiro!

Amore: promettete cose importanti… sicuri di poterle mantenere! Lavoro: i vostri risultati sono eclatanti! Qualcuno potrebbe addirittura meritare un aumento. Salute: il vostro regime alimentare a base di pizza sembra davvero dare i suoi frutti! Il consiglio del giorno: se siete già eccitati all’idea di iniziare il prossimo corso online di balera, potreste esercitarvi, nel frattempo, in soggiorno sotto lo sguardo implacabile del vostro alano afgano.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dovresti imparare da Mariah Carey a prendere tutto meno sul serio e persino a sdrammatizzare nel modo giusto. La cantante ha usato uno dei suoi acuti per mostrare come quello fosse l’unico effetto collaterale dei medicinali, al fine di sensibilizzare sulla campagna dei vaccini. Se solo anche tu riuscissi a cantare come lei e a prendere le distanza da Venere e Mercurio quadrati col sorriso…!

Amore: non ne vuoi proprio sapere… anzi metti il cellulare in modalità aereo per non dover rispondere alle chat di Tinder. Lavoro: ti sembra quasi che il capo non capisca i tuoi sforzi. Salute: ti svegli al mattino con la sola voglia di tornare a letto… Il consiglio del giorno: concediti qualche piccolo premio ogni volta che fai cose impossibili ed estremamente faticose… come il non rispondere di traverso al capo che fa osservazioni inutili.

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei un vero intenditore di chicche che, molti altri, snobberebbero senza pensarci due volte. Pur con Giove opposto, riesci ad apprezzare l’unicità della pellicola russa, recentemente ritrovata, ispirata al primo capitolo della saga del Signore degli Anelli! Grazi alla Luna, Venere e Mercurio a favore, riesci a cogliere la bellezza in ogni scena del film anche se, probabilmente, te lo sarai guardato in lingua originale senza capirci un’acca…

Amore: fai un po’ troppo il piacione ma, fidati, a qualcuno piace! Lavoro: hai bisogno di essere rassicurato sui tuoi passi altrimenti difficilmente trovi il coraggio di compiere grossi balzi. Salute: un po’ impaurito e insicuro: avresti bisogno di una bella carica di ottimismo! Il consiglio del giorno: non fare azzardi troppo grossi sperando poi di non aver commesso una sciocchezza! Faresti meglio a pensarci due volte prima di comprarti un vestito taglia extra small ripromettendoti che riuscirai ad entrarci in un mese e o due…

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Persino Steve Jobs spegneva il suo iPhone nei momenti in cui aveva bisogno di rilassarsi… non riesco proprio a trovare una motivazione valida per la quale tu non debba farlo! Marte ti ha già prosciugato energia e pazienza. Valutare l’idea di poterti prendere un momento di distacco da tutto sembra proprio essere la scelta giusta in momenti come questi. E no: non vale avere con te uno smartwatch per rimanere connessa comunque…

Amore: la vecchia storia del “si chiude una porta e si apre un portone” è vera… provaci. Lavoro: oramai, per non dare in escandescenze contando i secondi che passano, sei arrivata ad almeno un milione! Salute: spossata. Avresti bisogno di un massaggio con pietre calde e musica ambient! Il consiglio del giorno: c’è chi si rilassa guardando la TV e chi facendo il buon vecchio cruciverba! Fossi in te mi comprerei un paio di riviste con giochi seri dove ci vuole tanta mente!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa tua giornata è ancora più complessa e chiassosa di tutto il clamore mediatico che si sta sviluppando attorno al presunto riconoscimento della scomparsa Denise nel volto di una donna russa in cerca delle sue origini. Fra Luna, Mercurio e Venere tutti opposti, fai fatica a capirci qualcosa… tu vorresti solo un po’ di pace e tempo per goderti, a piccoli passi, le tue conquiste (professionali e non).

Amore: oggi sei inavvicinabile… rischi di mordere chiunque ti si presenti davanti! Lavoro: annuisci e concedi la ragione anche a chi a torto… solo perché non hai intenzione di rovinarti il fegato. Salute: mentalmente spossata. Avresti bisogno di un paio di cuffie con la tua musica preferita per concederti un po’ di spazio solo per te. Il consiglio del giorno: assumi una cara amica come segretaria. Oggi sarà lei a rispondere ai messaggi al posto tuo… meglio evitare che ti parta l’embolo rischiando di mandare a monte conoscenze interessanti!

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Urano ancora opposto promette emozioni da brivido e contrattempi talmente divertenti da essere raccontati persino alla prossima cena di lavoro coi colleghi. Spero soltanto che non ti succeda come i passeggeri dell’autobus americano che si sono visti un cervo piombare dentro il veicolo dal parabrezza! Magari, nel tuo caso, andrebbe bene anche qualcosa di meno estremo, non credi?

Amore: attento a non tirartela troppo… potrebbe non essere cosa gradita. Lavoro: fossi in te ricontrollerei bene la mail che tieni in ancora in bozze da qualche giorno… sei talmente distratto che potrebbe esserti rimasta ancora in “da inviare”! Salute: momenti di tensione in serata: possibili discussioni su quale programma vedere in soggiorno! Il consiglio del giorno: attieniti alle regole senza voler strafare… a volte non c’è bisogno per forza di stupire e provocare per averla vinta!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Accoccolato nei tuoi sogni, grazie a questa Luna romantica, ti immagini già come protagonista delle scene del prossimo film live action ispirato alla Sirenetta che verrà girato a Teresa di Gallura, in Sardegna. Sei tutto un fremito e pieno di momenti romantici che non vedi l’ora di condividere con qualcuno! Occhio soltanto a Nettuno: ha la gamba tesa ed è pronto a farti immaginare un po’ troppo in grande.

Amore: tanti complimenti al chiaro di Luna ma poche azioni sotto le lenzuola. Lavoro: le tue azioni societarie sono ai massimi storici! Approfittane. Salute: energie altalenanti. Attento ai primi venti primaverili, possono darti problemi! Il consiglio del giorno: potresti addirittura seguire l’onda dell’entusiasmo e prenotarti già la vacanza di Capodanno!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Oggi sembra davvero che tutto vada storto. Tutti i tuoi piani vengono facilmente ribaltati da qualche imprevisto e pare davvero che tu debba rimandare qualche progetto. Un po’ come al ladro napoletano che, arrampicatosi dal balcone, si è trovato tutta la famiglia che voleva derubare in casa a dargli il benvenuto…! Magari anche lui aveva Mercurio e Luna quadrati…!

Amore: incompreso persino dal partner… sei sicuro di dire chiaramente quello che provi? Lavoro: schiacciare una pennichella è sempre utile… magari è meglio farlo lontano dalla scrivania! Salute: fai stretching prima di uscire di casa, ti eviterà di prendere degli strappi mentre corri sui tacchi! Il consiglio del giorno: evita di rispondere a quel messaggio che ti arriva e ti fa rizzare i capelli. È meglio prendere le distanze dalle provocazioni!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il tuo sogno proibito per oggi? Una passeggiata rigenerante nei boschi. Ti avviso: stanno già inventando un nome per questo: Forestaterapia. È c’è anche chi ha già organizzato future sessioni di questa nuova attività che verranno presto iniziate! Ovviamente la tua voglia di contatto con la natura e di libertà ti viene generosamente offerta da questa Luna, in contatto con una Venere tutta dedita al benessere personale.

Amore: potresti addirittura inventarti un giochino sensuale ispirato a Tarzan e Jane. (Evita di includere anche Cita). Lavoro: le grandi rivoluzioni partono sempre dalle opportunità. Coglile! Salute: energie talmente alte che ti accarezza persino l’idea di togliere quello step pieno di ragnatele dal fondo della scarpiera. Il consiglio del giorno: mettersi sul pulpito per dire sempre la tua è divertente solo se lo fai per qualche minuto. Evita di fare il maestrino.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete un po’ sulle nuvole e, a volte, raccontate di aver visto gli UFO come l’attaccante del Tottenham, Gareth Bale. Non che io non vi creda, anzi! Ma fra un Nettuno a favore ed un Marte che vi rende così stanchi della noiosissima realtà, vi potrebbe risultare più facile il ricamare storie fantastiche attorno ad una semplice lucina vista in cielo… che magari era soltanto un aereo di linea!

Amore: la dea dell’amore nei jeans di Jovanotti al momento è in coma etilico. Non reperibile. Lavoro: chiedetevi se sono i cambiamenti ciò che volete davvero (potreste essere accontentati!). Salute: non mettetevi fretta: è sempre una cattiva consigliera e vi dona soltanto ansia! Il consiglio del giorno: allenatevi in pratiche di concentrazione e di yoga. Persino il contare i capelli della Barbie dei vostri figli potrebbe aiutarvi!

Voto 7 –