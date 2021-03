Nell'oroscopo di oggi 11 marzo 2021 la Luna si trova nel segno dell'Acquario ma già alla fine della giornata entrerà nel segno dei Pesci, raggiungendo quindi il Sole, Venere e Nettuno. Soprattutto questa Luna si preparerà ad essere Luna nuova , a 23 gradi del segno dei Pesci, il 13 marzo in mattinata tarda. Questa sarà l'ultima Luna nuova dell'anno astrologico, che parte appunto dal segno dell'Ariete con l'equinozio di primavera.

L’oroscopo del giorno 11 marzo: previsione astrali segno per segno

La Luna nuova di sabato parlerà di creatività, emotività, armonia e spiritualità data la forza di Nettuno e dei segni d'acqua nel tema natale di lunazione. In Italia, l'inizio di questo ciclo di lunazione vedrà l'ascendente, ovvero il segno zodiacale all'orizzonte, ad est, cadere al primo grado del Cancro. Quindi un momento di grande emotività ed empatia importante soprattutto per i segni d'acqua.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Vince solo chi sovverte le regole, caro Ariete. Mentre i Måneskin hanno dedicato il loro primo posto al festival a quel professore che ha sempre intimato loro di stare “zitti e buoni”, tu puoi già seguire il loro consiglio e mettere insieme le idee che Mercurio e Marte ti mettono in testa per riuscire a stravolgere il tuo cammino in meglio. Non aver paura di chiedere troppo: punta sempre più in alto senza aver paura!

Amore: quante nuove esperienze amorose ti riserva questa giornata! Non risparmiarti nessun ammiccamento provocatorio! Lavoro: non alzare troppo la voce durante i meeting: puoi ottenere la ragione anche stando calmo! Salute: carico come una molla! Il consiglio del giorno: puoi permetterti un tacco dodici e qualche accessorio fuori dal comune: ci saranno sguardi interessati rivolti tutti verso la tua borsa metallara piena di borchie, te lo assicuro!

Voto 8 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tutte queste riunioni virtuali su Zoom ti hanno stancato? Nessun problema! Ci sono progetti che ti permetteranno finalmente di presenziare, sotto forma di ologramma, ai meeting pianificati coi colleghi. Mercurio quadrato verrà così facilmente superato e non avrai più quella percezione fastidiosa di essere distante dai tuoi interlocutori… pensa poi a tutte le riunioni di gossip possibili che potrai fare coi tuoi colleghi in pausa pranzo!

Amore: potresti riuscire a mettere in fila le parole giuste per dichiarare il tuo amore spassionato, finalmente!Lavoro: chi ha detto che si ragiona solo con la testa?! Le buone idee possono venirti anche all’improvviso!Salute: finalmente un po’ di buonumore! Perché non organizzare un happy hour in famiglia!?Il consiglio del giorno: sei talmente felice per il prossimo spostamento della Luna che potresti addirittura organizzare una serata a base di gara di barzellette! Magari vinci pure!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Irriducibili come l’iPhone caduto in un lago e rimasto sott’acqua che, dopo 6 mesi, è stato riacceso e aveva la batteria ancora al 96%. Con tutto Quel Marte a vostro favore non avete problemi di energie scarse e parlate senza mai fermarvi con chiunque vi si pari davanti dei vostri progetti e dei vostri sogni… Attenzione però a non annoiare: quella Venere quadrata potrebbe farvi sembrare fin troppo egocentrici! Imparate anche ad ascoltare gli altri!

Amore: che lo crediate o meno, la vostra ironia può non piacere a tutti! Lavoro: passate talmente tanto tempo fra le scartoffie del lavoro che oramai anche a casa sembrate parlare in gergo da ufficio! Salute: malumore in vista come un banco di nubi nere! Il consiglio del giorno: imparate a sorridere e a respirare profondamente anche quando vorreste semplicemente sprofondare nel vostro lettone e leggervi il vostro libro preferito.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La dolcezza di Fedez, che poco prima di entrare sul palco dell’Ariston ha dovuto chiamare la terapeuta per farsi calmare e non cadere in ansia è del tutto simile alla tua, caro Cancro. Avverti l’intensità delle tue emozioni e riesci a riconoscere anche quelle più complesse grazie a Venere che ti guarda amorevole e pronta a supportarti in caso di necessità! Buonissima anche l’empatia: ti basta uno sguardo per comprendere cosa passa per la testa a chi ti passa vicino!

Amore: ti guardi intorno, già vestito di bianco e col bouquet in mano, come se stessi aspettando da un momento all’altro l’arrivo dell’amore della tua vita! Lavoro: hai origliato alla porta del capo e scoperto che presto ti assegneranno importanti compiti da svolgere! Salute: sollevato e pieno di positività! Il consiglio del giorno: questa Luna ti permette persino di sfoderare carta, penna e brillantini per disegnare qualcosa di magico e fantasioso! Che ne dici di un bell’unicorno con una lunga e colorata coda!?

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sfortunato come la donna americana che, pur avendo fatto tutto correttamente, non riusciva ad entrare nel suo account di iCloud… purtroppo la Luna opposta, anche se agli ultimi gradi, può portare una giornata di difficile comprensione, almeno alle prime battute… magari scopri che, come per la donna, esiste uno speciale riconoscimento economico per coloro che si imbattono in bug unici o che, come nel tuo caso, si trovano a fronteggiare una giornata così ostica!

Amore: pian piano potrai riacquistare la fiducia di chi hai trattato un po’ male… Lavoro: se si parla di dare una mano, sei sempre pronto a prestarti! Peccato che poi tu finisca per far più danni di quanti ne risolvi! Salute: giornata di decompressione: datti tempo! Il consiglio del giorno: ricordi quella promessa che ti eri fatto di rimettere a posto cameretta non appena ti saresti sentito meno giù? Ecco. Il cattura polvere è sempre al solito posto, mi dicono!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Simpatica, a tuo modo, come Ornella Vanoni sul palco dell’Ariston. Non hai riserve per nessuno quando si tratta di tirar fuori i tuoi commenti. Venere opposta non ti rende proprio regina di empatia e la Luna, anche lei di prossima opposizione, ti convince che il tuo nervosismo è dovuto all’inettitudine degli altri. Tieni a freno la lingua… non è la giornata giusta per dire sempre tutto quello che pensi.

Amore: se senti ancora qualcuno che ti parla di amore, bacini e coccole, gli prometti di fare una strage. Lavoro: troppo facile perdere la concentrazione… e se usassi dei tappi per le orecchie? Salute: stai per affrontare una giornata molto lunga: preparati a prendere dei momenti per rinfrescarti le idee e fare delle pause! Il consiglio del giorno: una mascherina per gli occhi potrebbe aiutarti a riposare meglio la notte: il buio completo aiuta tantissimo a prender sonno! Lo sapevi?

Voto 5 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei sempre impeccabile e sul pezzo. Niente e nessuno può dirti nulla… e se anche dovessi commettere un piccolo errore, magari di battitura, ora Twitter ti consente persino di cambiare il messaggio fino a 6 secondi prima che diventi impresso a fuoco nel mondo di internet! Mercurio è sempre ben attento a consigliarti la strada giusta da prendere, il colore giusto da indossare e persino il commento corretto da postare!

Amore: sei pronta per qualche scambio di battute interessanti con qualcuno di inaspettato? Lavoro: metti a frutto tutte le tue capacità per trovare strade alternative. Non temere: non ti pentirai di aver corso il rischio! Salute: questo nuovo allenamento per i glutei sta dando i suoi frutti, eh!? Il consiglio del giorno: osa! Soprattutto se si tratta di usare quel nuovo accessorio da urlo che ti hanno regalato per Natale!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

D’improvviso questa Luna ballerina di prossimo avvicinamento ti rende raro, unico ed inimitabile come la Subaru 360: un modello di macchina vecchissimo che, per il suo design unico e alternativo, è recentemente stata rivalutata diventando un pezzo da collezione. Se c’è riuscita una macchinina di più di 60 anni fa, anche tu con tutti quei pianeti storti, hai le tue possibilità: non demordere!

Amore: almeno per oggi, concediti di riaprire la chat di Tinder e vedere se qualcuno ti ha messo quello like! Lavoro: rimetti mano al tuo curriculum vitae: non si sa mai quando potrai averne bisogno! Salute: in ripresa, con la voglia di essere propositivo! Il consiglio del giorno: forse potresti addirittura pensare di prendere coraggio e sfoderare tutte le armi che hai per arrivare alla conquista di quel cuoricino che brami!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, tu più che trovare nuovi tutorial per allenarti a casa avresti proprio bisogno di una guida in 10 semplici mosse per ritrovare la determinazione e la voglia di fare. Con Quel Marte opposto ti guardi intorno cercando di capire dove hai appoggiato le energie l’ultima volta. Non temere troppo: Giove ti assicura comunque un buon metabolismo… anche se eviterei di prendere la seconda porzione di tiramisù ogni volta che lo portano in tavola!

Amore: potresti sentirti un po’ solo e abbandonato… porta dietro il tuo peluche preferito! Lavoro: hai ancora qualche asso nella manica! Non aver paura di usarlo! Salute: tanto tanto nervosismo! Sei talmente teso che potremmo suonarti come una corda di violino. Il consiglio del giorno: occupa il tempo con qualche entusiasmante passatempo…! Magari tira fuori i vecchi libri di matematica ed esercitati con le funzioni!

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mentre tutti si arrabattano per ben comprendere i finali dei film di Nolan, tu stai buono buono a goderti la sua arte cinematografica senza fare troppe domande. Venere ti rende empatico a tal punto che non hai troppo bisogno di razionalizzare il tutto e riesci ad arrivare, tramite l’intelligenza emotiva, dove gli altri non arriveranno mai coi loro contorti ragionamenti! Nella gara al “farla semplice” tu la spunti ovviamente con il primo posto!

Amore: vederti con quello sguardo sognante è talmente raro che ti fotografano come se fossi una specie di uccello raro! Lavoro: avessi soltanto un po’ più di pazienza, riusciresti a trovare con facilità tutte le soluzioni del caso! Salute: non puoi di certo lamentarti! La Luna verrà presto in tuo soccorso! Il consiglio del giorno: lasciati andare a momenti di sensualità non prevista col partner. Cucinare con solo il grembiule addosso è tanto cliché quanto efficace!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Vincitore simbolico del Festival di Sanremo assieme a Orietta Berti! Tu e lei, in comune, avete il fatto che riuscite a rendere simpatico e ironico ogni commento che vi esce dalla bocca. Mentre la mitica Orietta ha chiamato i Måneskin con un nome che proprio non appartiene loro, tu riesci a far sorridere tutti con le tue simpatiche gaffe apparendo simpatico, ironico e pure capace di ridere dei tuoi sbagli! Bravo!

Amore: attenzione alle chat di incontri: rischi di confonderti troppo facilmente se attacchi bottone con molte persone! Lavoro: se qualcuno ha un problema sa già a chi rivolgersi! Sei in grado di risolvere tutto con uno schiocco di dita! Salute: in leggero calo ma hai ancora abbastanza energie per la class di addominali a livello avanzato! Il consiglio del giorno: non porti limiti! Sono certa che pur ordinando il bis del tuo piatto preferito su JustEat riuscirai a spazzolartelo tutto!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Più richiesti dello scooter che è stato rubato ben due volte di fila da ladri diversi: Venere e Luna, in avvicinamento, aumentano le vostre quotazioni in borsa! Tutti vi vogliono, tutti vi amano! Purtroppo però Marte è così svogliato che vi impedisce di cogliere le occasioni al volo e, prima che vi decidiate a dare il vostro numero di telefono a qualcuno di veramente interessante, potrebbero passare giorni, se non settimane!

Amore: capaci di grande dolcezze! Siete più calorici di un cucchiaio di nocciolata! Lavoro: fin quando sono gli altri a sbattersi per risolvere i problemi voi non avete assolutamente nulla da dire. Salute: allegri e gioviali come Pippi Calzelunghe in una delle sue avventure! Il consiglio del giorno: sfoderate oggi tutti i campioncini di creme, maschere e trattamenti bellezza che avete accumulato negli anni: dedicatevi a voi stessi e al vostro benessere!

Voto 8 e mezzo