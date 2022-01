L’oroscopo di oggi 11 gennaio 2022: Capricorno e Vergine cercano l’amore Nell’oroscopo di oggi, martedì 11 gennaio 2022, la Luna si trova nel segno del Toro vicinissima a Urano. Tante emozioni contrastanti ma soprattutto tanta voglia di normalità, di stabilità e di protezione. I segni di terra coi loro bisogni dominano i sentimenti. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell‘oroscopo di oggi, martedì 11 gennaio 2022, la Luna si trova nel segno del Toro ma per buona parte della giornata sarà vicinissima a Urano e quindi contemporaneamente a sfavore sia di Saturno sia di Mercurio in Acquario. Un po' di confusione insomma e tanta paura per le nostre abitudini.

Con tutti questi pianeti soprattutto emotivi (la Luna e Venere) in segni di terra ( il Toro e il Capricorno) direi che il bisogno di restare radicati nelle nostre certezze e rassicurazioni sia davvero forte. Il segno fortunato di oggi è proprio il Toro che sente di saper controllare anche i cambiamenti mentre il segno sfortunato per oggi sarà il Leone che non si sente pronto per rilanciarsi nella routine!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Questa prima settimana di lavoro è inziata davvero sul piede di guerra, in senso buono però. Hai voglia di riuscire e le tue ambizioni sono altissime… Merito anche di Marte e Mercurio entrambi a favore. Lo sai che proprio due giorni fa in Italia c'è stato il "fat cat day"? Si tratta del giorno in cui i super manager delle grandi società quotate arrivano a guadagnare un anno di salario "normale". Ecco, il tuo obiettivo è arrivare al fat cat day almeno entro giugno. Non male!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: calma il fuoco interiore e pensaci un momento prima di presentarti coperto di sola panna montata: fa freddo e non sei esattamente nel mood di una serata romantica. Lavoro: sei il collega migliore che ci sia: raccogli ogni sfida e cerchi di far emergere il tuo team e tutti i collaboratori che ne fanno parte. Salute: Marte è il compagno perfetto: lui ti aiuterà a non perdere per strada la tua convinzione e a rispettare il nuovo piano di allenamento che ti sei prefissato. Il consiglio del giorno: ci vuole una nuova playlist per il tuo iPod. Deve essere qualcosa di energico, utile per allenarti per la prossima maratona di New York.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Oggi hai solamente voglia di sfogare tutto l'amore, il sentimento, l'empatia e il desiderio di coccole che riesci a dimostrare. Anzi, non vedi l'ora che ti si raccontino storie romantiche che ti permettano di farti persino un piantino. Ci provo io: sai che in Cina un uomo ha ritrovato la sua mamma naturale grazie ad un disegno che aveva più di 30 anni? Che dici, è abbastanza per il tuo cuore voglioso di romanticismo???

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: romanticissimo. Sogni che qualcuno venga a prenderti a cavallo di un unicorno scintillante… la fantasia non ti manca di certo… Lavoro: cosa? Si torna in ufficio? E chi si è dimenticato di mandarti un avviso in merito al rientro necessario al lavoro? Non se ne parla proprio… Salute: la Luna ti stampa in faccia un sorriso che, al confronto, lo Stregatto di Alice sembra un musone di prima categoria. Il consiglio del giorno: tieni le lucine di Natale appese per casa ancora un po’. Ti aiuteranno a ravvivare l’atmosfera e a farti sembrare come se le feste non fossero ancora finite.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La tua fame di curiosità e stimoli intellettuali non ha proprio freni e, come dicono i grandi filosofi, anche tu sei sicuro che i viaggi più belli siano quelli fatti senza spostare le chiappette dal divano. Ecco, quest'ultima parte la pensi adesso per colpa di Marte opposto che ti rende pigro. Avresti potuto proprio essere tu il ladro di best seller arrestato a New York perché entrato illegalmente in possesso di moltissimi manostritti inediti. Nel tuo caso non ci sarebbe dolo ma solo tanta voglia di sapere le cose prima degli altri. Glielo spiego io all'FBI??

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete nella fase in cui fate il muso per ogni cosa. È difficile accontentarvi e non concedete coccole nemmeno dieto cospicuo pagamento in cibo… che noiosi… Lavoro: Mercurio elabora business plan senza fine e riesce a convincervi di essere gli imprenditori dell’anno già prima che si ritorni a pieno regime. Salute: dovreste riprendere a fare gli addominali nel vostro soggiorno. Può essere un buon modo per farvi ritrovare una forma… più o meno… Il consiglio del giorno: se non l’avete già fatto, inoltrate il vostro piano ferie al capo. Almeno teoricamente avrete di nuovo una data limite per la quale sognare nuove destinazioni per i vostri viaggi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con la Luna e Giove a favore ma Venere ancora in ostinata opposizione sarai anche tu tra coloro che si fanno fotografare senza pensieri nelle miese più comode. Dalla tuta alle ciabatte, un po' come sta afacendo anche Belen Rodriguez dall'Argentina dove si trova in vacanza. Insomma oggi non hai voglia di alcuna maschera per nascondere quello che sei: semplicità e naturalezza.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: niente favole che diventano realtà. Solo la replica di qualche film di Natale alla tv che ti convince che forse, da qualche parte nel mondo, c’è qualcuno pronto a donarti amore e attenzioni… Lavoro: la voglia di sfide non ti manca. Peccato che, come sempre, fra il dire e il fare c’è sempre il confronto diretto con i report Excel che proprio non ti piace… Salute: se solo la smettessi di attaccarti al torrone e a trangugiarne quintali potresti pensino pensare di alleggerire il tuo stomaco… Il consiglio del giorno: inizia a svernare e ripromettiti di fare almeno una camminata, fuori casa, di dieci minuti ogni giorno. È un buon modo per riprendere contatto col reale.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Oggi va così Leone: ti lasci andare. Come Valentina Ferragni che si è lasciata fotografare con i jeans sbottonati dopo una cena al ristorante. Alzi la mano chi non l'ha mai fatto! E bene: anche tu con questa Luna storta e Mercurio che ti toglie ogni desiderio di discutere non senti ragioni: vuoi essere te stesso punto e basta. Ma sai che mi piaci così??

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: permalosissimo. Se qualcuno ti fa notare che il bottone dei jeans è sotto sforzo rischia di perdere per sempre il tuo saluto. Figurarsi se ti fa almeno un complimento per la tua bellezza. Lavoro: perdi tutto: promemoria, blocchetto degli assegni ed ogni possibile coincidenza coi mezzi. Oggi non sei in grado di rispettare nemmeno una scadenza… Salute: la Luna ti rende irritabile e nervoso. Bada almeno a non rispondere di traverso pure alla mamma… Almeno a lei! Il consiglio del giorno: ci vorrebbe quell’ultima fetta di pandoro con la crema che è rimasta. Chissà che l’apporto di zuccheri non ti aiuti a sembrare meno acido.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Hai solo voglia di amore e di pensieri d'amore oggi Verginella. E chi oserebbe fermarti? Nessuno, stai sicura, anzi ci godiamo tutta la tua emotività incontrollata. Hai letto che Sohail, il piccolo diventato famoso durante gli scontri di Kabul per una foto che lo ritraeva mentre veniva passato ai soldati americani in un estremo tentativo di salvarlo, ha finalmente ritrovato la famiglia?? Ecco, solo di queste cose oggi vorresti parlare!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere ti fa ripensare a cose importanti… tipo a quel messaggio del tuo ex letto sotto l’albero. Non starai davvero rivalutando l’idea di riaprire qualche pesante portone? Lavoro: non hai nemmeno bisogno di alzare un dito. Sembra che tutto vada nel modo giusto e che tu sia sempre sul pezzo. Salute: carica. Hai la batteria al 100% con pure il powerbank attaccato. E chi ti ammazza? Il consiglio del giorno: abbandona la spocchia. Sappiamo tutti che hai lavorato da casa anche sotto le feste e che ti sei portata avanti ma non c’è bisogno di mostrarlo a tutti…

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La tua rinomata diplomazia che già da qualche settimana è messa duramente alla prova oggi potrebbe proprio non reggere. Così anche tu potresti sbottare sui social come ha fatto Licia Colò che è stata criticata dai fans perché non si pettina con sufficiente cura la bionda chioma. Anche tu cercherai di far capire che la bellezza è qualcosa che va al di là degli standard… Ma il fatto è che tu stessa l'hai ben compreso solo in questo periodo con il pianeta Venere a sfavore. Vedi che ha anche dei risvolti positivi?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: le tue tecniche di abbordaggio sono intelligenti ma poco efficaci. La fredda teoria non basta, ci devi mettere il cuore. Lavoro: Mercurio promette grandi cose. Qualcosa mi dice che riceverai presto una chiamata interessante in merito al curriculum che hai inviato… Salute: concentratissima. Non perdi l’attenzione nemmeno se i colleghi si impegnano a distrarti. Top. Il consiglio del giorno: apri un foglio di calcolo dove tenere tutte le spese del ménage familiare. Può rivelarsi più utile di quanto tu non creda.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Cambiare idea, soprattutto quando Mercurio non sembra aiutare le tue iniziative intellettuali, non è sempre una cattiva idea. Certo, con la Luna stortissima di oggi ci farei un po' più che un pensierino ma potresti forse forse non avere tutti i torti. Anche solo temporaneamente, magari. Hai sentito dei ragazzi che hanno abbandonato l'università in dad per produrre girarrosti?? Ecco, non sarei così azzardato ma comunque il pensiero laterale è un'opzione per svincolarti da situazioni che sembrano non calzarti più a pennello.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: per favore: lascia stare i partner degli altri. So che cerchi emozioni focose ma non mi sembra il caso di invischiarsi in situazioni difficili da sbrogliare. Lavoro: sembra tu lo faccia quasi a posta a entrare in ritardo a tutte le riunioni programmate per oggi… invece è solo perché Mercurio ti fa perdere il segno. Salute: stanco e un po’ teso. Questa Luna opposta sembra dare fastidio come il sassolino in un scarpa… Il consiglio del giorno: allenati a sorridere e a tenere almeno un’espressione di serenità sul viso. Ti aiuterà a tenere lontane discussioni inutili con chi ti chiede “come stai?”.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Oggi non starai di certo zitto davanti a delle eclatanti ingiustizie, Sagittario. Un po' è nella tua natura di segno di fuoco dal grande senso civico e un po' dipende dal fatto che Marte e Mercurio sono dalla tua parte e tu non ti fermi davanti a nulla. Anzi, stai quasi per scendere in piazza quando senti che in Myanmar Aung San Suu Kyi è stata condannata a 4 anni di carcere per aver importato dei walkie- talkie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Don Giovanni ti fa un baffo. Ti basta un sorriso per sciogliere di chiunque… sei più irresistibile di una cioccolata calda con panna in un rigido pomeriggio invernale. Lavoro: Marte e Mercurio sono alleati formidabili. Meglio di una segretaria sempre attaccata alla gonnella che ti ricorda come muoverti e cosa fare. Non perdi un colpo. Salute: vigoroso e senza possibilità di avvertire stanchezza. Il pianeta delle energie vale più di una confezione formato famiglia di bevande energetiche infuse in vena. Il consiglio del giorno: tieni bene a mente la massima “la fortuna aiuta gli audaci”. Anche se Giove non è più dalla tua, la tua energia può essere la chiave giusta per vincere ogni sfida.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Due giorni fa è stato il quarantesimo compleanno di Kate Middleton ma la bella duchessa ha deciso di festeggiare con pochi intimi un po' per la situazione sanitaria complessa di questi giorni ma anche per festeggiare in grande quando anche il marito William, tra 6 mesi, compirà i fatidici 40. Anche tu Capricorno potresti avere voglia di metterti un attimo da parte per attendere la tua dolce metà e fare le cose insieme. Insomma un po' meno protagonismo per un po' più di amore. Ottimo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: incredibilmente affabile e magnetico. C’è da perdersi nell’intensità del tuo sguardo, dico davvero! Lavoro: momento di espansione. Te la giochi meglio di Elon Musk con la sua attività. Sembra davvero che i tuoi titoli personali in borsa siano destinati al successo. Salute: Luna e Venere, in qualche modo, aiutano a farti sentire bene con te stesso. Ti senti quasi autorizzato a regalarti una seduta extra di massaggi alla SPA vicino casa. Il consiglio del giorno: tieni controllo questa eccessiva esuberanza. Venere sembra aver ancora in circolo un po’ di vin brûlé che ti fa straparlare…

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con Mercurio nel segno e Urano che rompe le tue pur minime resistenze ai cambiamenti, direi proprio che la tua mente non ha confini e le idee sono rivoluzionarie. Sai che negli Stati Uniti Tik Tok ha aperto i suoi ristoranti solo per la consegna a domicilio? Cioè si possono ordinare direttamente i pioatti che si vedono condivisi sulla piataforma. Sono sicura che un'idea così social sarebbe potuta venire anche a te che non ti lasci scappare nemmeno un'occasione per mettere in piedi un nuovo business.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pretendi un po’ troppo dal partner, mio caro. Come fai a chiedergli di abbandonare tutto e partire con te per un viaggio imprevisto in Islanda seduta stante? Lavoro: non prendertela a male. I risultati li vedrai col tempo. Non puoi mica pretendere di avere sempre tutto e subito… Salute: un po’ troppo iracondo. Ricordati che la rabbia colpisce direttamente il fegato… non ti fa bene urlare contro chiunque ti sembra ti guardi storto… Il consiglio del giorno: medita. A lungo e profondamente. La Luna quadrata potrebbe essere non facilmente gestibile senza un po’ di sana centratura mentale.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Per qualcuno e ogni tanto c'è della fortuna anche in un pizzico di sfortuna altrui. Mi spiego meglio: Speranza Scappucci sarà la prima italiana a dirigere un'opera alla Scala di Milano dopo che il maestro Pidò ha dovuto dare forfait per covid. Ecco, anche tu con tutti questi pianeti fortunati a favore potresti oggi godere di qualche spintarella del fato. Non male!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: pretendete di essere serviti e riveriti come una principessa delle favole. Peccato che, però, il partner potrebbe essere di ben diverso avviso… Lavoro: Marte vi stanca. Sbadigliate sempre e il capo vi sorprende mentre giocate al solitario… attenti alle brutte figure! Salute: stanchi. Come se ancora non vi foste ripresi dai festeggiamenti di Capodanno. Consiglierei un po’ di riposo in più. Il consiglio del giorno: fate incetta di tisanine rilassanti e digestive. Una manna per il vostro umore e per la vostra salute.

Voto 7 –