L’oroscopo di oggi 11 aprile 2022: Vergine e Capricorno tornano genietti Nell’oroscopo di oggi, lunedì 11 aprile 2022, vediamo Mercurio, pianeta del pensiero, spostarsi in Toro. Diciamo che iniziare una settimana lavorativa con Mercurio in Toro, segno lento e godereccio di natura, non è il massimo dal punto di vista lavorativo… Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Con l'oroscopo di oggi, lunedì 11 aprile 2022, Mercurio è entrato nel segno del Toro. Mercurio in Toro è un modo di pensare semplice, schietto ma pratico, dolce ma sereno, senza paranoie e senza la voglia di soffermarsi troppo su cose che possano essere risolte brevemente. Mercurio in Toro porterà benefici intellettuali a Toro stesso, Vergine e Capricorno ma anche a Pesci e Cancro fino al 29 di aprile.

La Luna oggi si troverà per tutta la giornata nel segno del Leone, potente ma in questo periodo un po' sofferente. Per questo il segno fortunato di oggi è l'Ariete, nonostante la perdita di Mercurio nei suoi gradi, e il segno sfortunato è lo Scorpione che oggi sente proprio di non riuscire a trovare soluzioni.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei desiderosissimo di una famiglia numerosa, con la Luna che ti vorrebbe veder vivere in una casa popolata da figli di tutte le età, come i Bredford (famosa serie anni settant’anni, sono anziana io!). Come la famiglia di Firenze, per velocizzare i tempi saresti anche tu felice di avere tre gemelli omozigoti. Ti avverto che sono una vera rarità, una possibilità su duecento milioni e di certo non prenotabili on line. Dovrai rassegnarti ai tempi di madre natura.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: vuoi tutto e subito, una bella famiglia numerosa da strapazzare di coccole. Lavoro: Mercurio ti saluta lasciandoti una lista di cose da fare e con la tua grande determinazione riuscirai a portarle a termine in brevissimo tempo. Salute: sfrutta la tua forza e resistenza per i tuoi progetti, vedrai che questa full immersion ti tornerà utile per il futuro. Il consiglio del giorno: avere una famiglie numerosa è un vero dono ma anche un grande dovere. Sei davvero pronto mettere su casa, lettini e pannolini? Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con Mercurio che entra nel tuo segno, la tua mente affiora da un lungo letargo e ti accorgi dei chiletti di troppo messi su proprio durante gli ultimi mesi. Sei venuto a sapere che esiste un rapporto preciso tra giro vita e benessere. Ora ti tocca la dieta rigida, ma a questo punto meglio aspettare dopo le vacanze di Pasqua, no??

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore la Luna di oggi non ti favorisce ma a te poco importa perché ormai sei troppo preso dalla passione per farti venire qualche dubbio a riguardo. Lavoro: inizi questa settimana alla grande con Mercurio che entra nel tuo segno portandoti concretezza e determinazione, proprio come piace a te. Salute: ora che hai recuperato sicurezza e ottimismo cosa aspetti ad iscriverti in palestra? Ne hai proprio bisogno. Il consiglio del giorno: il benessere passa anche dalla cucina. Visto il tuo eccedere dell’ultimo periodo per non rinunciare totalmente al cibo, almeno cerca prodotti bio e a chilometro zero per ottenere gusto e salute. Capito? Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete un bel carico di energia proprio grazie a Marte a favorissimo e volete assolutamente approfittare del nuovo bonus per acquistare abbonamento ai mezzi pubblici, bici e monopattini elettrici. Spostarsi in maniera più green è il vostro nuovo obiettivo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non dovreste presentare la fiamma del momento, a meno che non sia una cosa seria, alla vostra mamma perché lei si affeziona subito. Ricordatevelo. Lavoro: Siete pronti a passare dal sogno alla cruda realtà. Ricordatevi che il fatturato non è un un pensiero filosofico ma un insieme di numeri con tanto di meno e di più. Salute: godetevi questi ultimi giorni di Marte favorevole che vi da grande forza e determinazione. Le nottate matte senza i postumi stanno per finire. Il consiglio del giorno: con questa bella stagione fare un bel giro in bicicletta è un vero piacere e con i nuovi modelli con pedalata assistita la fatica praticamente è, quasi, pari a zero. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Devi assolutamente festeggiare questa stagione luminosa che ti vuole tra i favoriti assoluti di Venere e Mercurio. Il concerto dei Backstreet Boys a Bologna è un’ottima occasione. Affrettati ad acquistare i biglietti perché andranno sicuramente a ruba.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei totalmente preso dall’amore, in tutti i suoi colori, sensazioni e sopratutto posizioni. Lavoro: anche se tutti penseranno che sei troppo preso dall’amore, da oggi parti direttamente in quarta perché arriva Mercurio a dare una sferzata ai tuoi progetti e obiettivi. Salute: hai deciso di stupire tutti presentandoti in palestra, perché è proprio il momento di prepararsi alla prova costume. Il consiglio del giorno: per non perdere neanche uno degli eventi della prossima stagione musicale mi raccomando acquista i biglietti online. Non puoi assolutamente sperare di trovare, come in passato, i bagarini all’entrata. Fare tutto all’ultimo minuto è impossibile. Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ora che hai Mercurio in quadratura e ancora Marte in opposizione secca devi startene proprio buono buono e utilizzare tutte le tecniche di respirazione e meditazione meglio di un maestro Zen. Infatti, preso dalla foga, potresti lanciarti in affermazioni che ti possono mettere nei guai. Sai che anche l’espressione ‘Bimbominkia’ è entrato nella lista nera degli insulti perseguibili? Cancella subito questo termine dal tuo vocabolario.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: da bravo capo branco, proteggi tutti con il tuo vigoroso e caloroso abbraccio. Lavoro: Mercurio da buon amico ti mette i bastoni tra le ruote rallentando sia i progetti che la tua mente. Sei in modalità slow motion. Salute: di certo oggi al suono della sveglia vorresti unicamente spegnerla per continuare a dormire. Non è proprio giornata. Il consiglio del giorno: devi tenere a freno la lingua. Ricorda che spesso non è assolutamente necessario che tu risponda a ogni domanda. Puoi sempre far finta di essere sordo. Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con l’arrivo di Mercurio a favore stai rivalutando sia lavorativamente che sentimentalmente parecchie situazioni. Proprio come la coppia Belen/DeMartino che conferma in diretta TV la ritrovata liaison e un probabilissimo futuro matrimonio. Vecchi fidanzati e flirt accantonati fatevi avanti, please!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: torni ad avere un atteggiamento positivo, dopotutto non è così male lasciarsi strapazzare un po’ da un focoso amante. Lavoro: sono certa che riuscirai a chiudere già oggi tutti i progetti pianificati per la settimana. Hai messo il turbo. Salute: potresti metterti a sorridere non solo guardando l’andamento positivo del tuo business ma anche godendo della compagnia degli altri. Il consiglio del giorno: una volta si chiamavano minestre riscaldate, ora, seconde chance. Perché non darsi una seconda o anche terza o quarta possibilità quando una persona ci piace da sempre? Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Forse non sei più splendida come qualche settimana fa con Venere che ha smesso di favorirti, ma di certo con Mercurio che si è tolto dall’opposizione torni in completa padronanza di te stessa. Anche lo storico gruppo Pink Floyd, ormai quasi in pensione, ha deciso di riunirsi per una buona causa e comporre un nuovo brano per raccogliere fondi a favore dell’Ucraina. Quando c’è un'ottima causa per la quale battersi tu sai sempre da che parte stare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi sei una vera panterona, pronta a far impazzire tutti. Lavoro: puoi mettere mano a tutti i casini che hai combinato con Mercurio in opposizione, non sono molti ma meglio correre subito ai ripari. Salute: non ti scoraggia nulla, neanche dover scaricare un Frigorifero a 3 ante e portarlo fino al terzo piano del tuo palazzo. Il consiglio del giorno: puoi finalmente esporti su temi e argomenti perché tutti abbiamo bisogno della tua rinomata e ponderata opzione. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Forse in questo periodo con Mercurio, Marte e l’immancabile Saturno tutti a sfavore non è un buon momento per avere un'agenda fitta di impegni e tanto meno metterti a studiare. Alla recente notizia che è possibile iscriversi contemporaneamente a due facoltà universitarie hai pensato che fosse proprio il tuo momento per rimetterti sui libri ma non sai bene quali tra le tantissime materie che ti piacciono. Vuoi solo tornare ad essere una matricola. Un periodo sabbatico per fare chiarezza è quello che ci vuole.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con la Luna stortissima oggi non vorrai assolutamente sentire parlare di sesso e amore. Meglio lasciarti perdere. Lavoro: Mercurio si è messo in opposizione secca. Ti trovi come nel labirinto del Minotauro e non c’è alcuna via d’uscita all’orizzonte Salute: l’ultima cosa di che vuoi fare è aprire le finestre. Oggi il tuo umore è così nero che l’unico tuo sollievo è stare al buio pesto. Il consiglio del giorno: Fa un bel viaggio alla ricerca di te stesso e di quello che vuoi diventare è quello di cui hai bisogno. Se non hai mesi da dedicare a questo tema, anche un due giorni in solitaria ti faranno benissimo. Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei un’entusiasta di natura su qualsiasi cosa sopratutto oggi grazie ad una bella Luna che ti infiamma di passione. Alla notizia che i vestiti per neonati di H&M sono compostabili ti sei davvero esaltato e ti stai domandando, visto l’attuale spreco del sistema fast fashion, come non si sia giunti prima a questa strillante innovazione. Nella tua troppo creativa fantasia vedi già interi campi concimati con i body da neonato. Non funziona proprio così eh?!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: carico e positivo, anche se non dovessi trovare il grande amore sei comunque preso bene anche per il nascere di una nuova amicizia. Lavoro: devi passare dalle chiacchiere ai fatti. Ce la potrai sicuramente fare perché hai lo slancio per iniziare anche subito. Salute: ce la metti proprio tutta e non ti fermi mai, sei il Gigi la Trottola dello zodiaco. Il consiglio del giorno: dovresti imparare a consumare consapevolmente invece di fare un giro dei negozi del centro, alterna con negozi Vintage i se preferisci l’armadio carico di sfiziose chicche della nonna. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Da quando ti sei tramutato da irremovibile ed integerrimo super mega manager a tenerissimo Coccolino, nulla può più stupire. Neppure la dichiarazione di Laura Pausini su uno dei suoi più grandi successi, ‘La Solitudine’, che pare essere stata scritta da due ingegneri. L’amore e soprattutto l'arte non ha né barriere né confini, bisogna proprio ammetterlo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è l’energia che fa muovere il mondo e le altre stelle. Lavoro: con mercurio che torna in ottimo aspetto sei pronto a far procedere con concretezza e velocità tutti i progetti e le idee che si sono arenate, come su uno scivolo all’acqua park. Salute: carico di sorrisi e buon umore e con un livello di energie davvero al top. Il consiglio del giorno: lasciati travolgere da questa bellissima onda che si chiama amore. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ora che hai Mercurio in quadratura secca abituati a prendere qualche cantonata. Per intenderci poteresti fare la figura di Cassano che sulla BoboTV riesce a dare come favorita una squadra già eliminata. Visto che sei un po’ distratto, prima di esporti controlla sempre almeno tre volte.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: con la luna storta credo proprio che vorresti cambiare pianeta o almeno aria. Ci rivediamo tra un paio di giorni. Lavoro: hai perso tutto l’entusiasmo dell’ultimo periodo. Questi sono gli effetti di Mercurio in opposizione. Salute: non sai più dove mettere tutta questa energia. Sei obbligato a fare chilometri a piedi per consumarla e per far quietare un po’ il tuo pessimo umore. Il consiglio del giorno: sei davvero poco concentrato, a questo punto non sforzarti troppo, perché è come combattere contro i mulini a vento. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Non state assolutamente sognando perché finalmente il castello di Frozen si può davvero visitare e si trova anche relativamente vicino, a Disneyland Paris. Ora che anche Mercurio è a vostro favore, tutti i vostri sogni diventano realtà. Ora sono proprio in attesa di sapere quale altra vostra meravigliosa idea verrà messa in atto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: potete soddisfare tutte le vostre curiosità e fantasie, potreste addirittura scrivere un nuovo kamasutra. Lavoro: la vostra è una visione fattiva. Come la stampante 3B che da un’immagine realizza subito il prodotto. Bravissimi. Salute: approfittate di questo entusiasmo per farvi coinvolgere in una bel corso di balli di gruppo. Tra una Salsa e un Merengue sono certa che inventerete anche qualche passo nuovo. Il consiglio del giorno:: condividete i vostri sogno e desiderio chiusi infondo al cuor perché porterebbero fare la gioia di molti. Voto 8