Nell'oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 10 marzo 2021, c'è decisamente un eccesso nettuniano. Ma nessuno se ne lamenterà! La Luna è in Acquario, insieme a tanti altri pianeti nello stesso segno, e il Sole non solo è nel segno zodiacale dei Pesci ma anche vicinissimo, quasi congiunto, a Nettuno. Appunto. Quindi, dicevamo, un eccesso nettuniano che diventa insieme romanticismo e idealismo, voglia di affacciarsi al cambiamento ma anche grande apertura degli orizzonti mentali.

L’oroscopo del giorno 10 marzo: previsioni astrali segno per segno

La creatività è di sicuro la forza di questi giorni: tra Acquario e Pesci l'impulso è quello di non fermarsi alle apparenze e nemmeno alle leggi, alla tradizione. Entrambi i segni, ciascuno a modo suo, hanno a che fare con l'evoluzione, le novità, i cambiamenti, il saper guardare oltre. Siete pronti?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Come Meghan e Harry, dichiari davanti a tutti che non hai più intenzione di startene buono in un angolo senza dire una parola. Cogli l’occasione e dici tutto quello che pensi a chiunque te lo chieda! In preda ad un atto di riscossa e riscoperta della tua determinazione, potresti addirittura stupirti di quanta forza celavi dentro di te! Punta in alto, caro Ariete, hai tutte le carte in regola per convincere anche i più diffidenti delle tue capacità!

Amore: avrai tempo anche per le smancerie… ma non oggi! Lavoro: durante le riunioni, nessuno ha il coraggio di controbattere alle tue brillanti osservazione! Conquisti tutti! Salute: in ottimo mood per affrontare qualsiasi ostacolo! Il consiglio del giorno: scarica app in grado di fornirti frasi motivazionali ad ogni ora del giorno: mantieni vivo il tuo mood aggressivo!

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, anche meno! Ti preoccupi un po’ troppo oggi: la Luna quadrata ti mette addosso talmente tanta ansia da prestazione che impiegheresti un nonnulla a chiamare i vigili del fuoco per andare a controllare a casa tua se qualcuno non ti risponde al telefono! Ti è mai passato per la mente che, magari, quel qualcuno potrebbe dormire o non essere nel mood giusto per parlare con te? Rilassati!

Amore: troppo apprensivo: lascia spazio agli altri! Lavoro: non puoi risolvere i problemi di tutti: concentrati sui tuoi! Salute: sospironi profondi mostrano che sei in ansia: rilassa le spalle e stai sereno. Il consiglio del giorno: musica rilassante nelle orecchie tutte le volte che puoi! Quasi quasi ti realizzo una playlist piena zeppa di pezzi di Einaudi.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Piano con le grosse rivoluzioni Gemellini miei, Marte vi dà l’energia e l’entusiasmo necessari per delle grosse svolte nel vostro quotidiano ma, con quella Venere quadrata, molte delle persone che vi vogliono bene potrebbero non prendere nel modo giusto alcune scelte troppo radicali… Farsi un taglio rasato con la cresta color verde lime potrebbe non essere la scelta giusta… Soprattutto se lavorate come usciere in Parlamento!

Amore: incompresi, vi lamentate anche un po’ troppo con chi vi ascolta… Lavoro: avete idee stellari… forse anche troppo futuristiche! Salute: in ottima forma! Il consiglio del giorno: seguire la lezione online di Tai Chi Chuan è stata la scelta migliore che avreste potuto prendere… soprattutto in giornate come questa dove non vi potete permettere di perdere la concentrazione!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quello che apprezzo di te, caro Cancro, è che non ti perdi mai d’animo, nemmeno quando un microfono sul palco di Sanremo non va. Piuttosto ti prendi il tuo tempo, correggi il tiro e punti di nuovo dritto all’obbiettivo. A riuscire a darti la forza necessaria per questo modo di resistere è ovviamente Venere che mette al primo posto tutti i tuoi sentimenti permettendoti di non perderli di vista!

Amore: dolcissimo, riesci a smuovere anche l’impiegata delle poste più apatica.Lavoro: deciso a portarti avanti con la tua scaletta di impegni. Salute: tranquillo e sereno! Il consiglio del giorno: vestiti col tuo vestito preferito per andare in ufficio. Punta a sentirti a tuo agio per dare il meglio.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non avevi affatto bisogno di questa Luna opposta che si unisce a tutti i pianeti già storti che costellano il tuo cielo. Entra nella tua giornata come il gatto che si è intrufolato nella cabina di pilotaggio di un aereo e ha costretto il pilota ad un atterraggio di emergenza. Sono quasi certa che tu, al suo posto, avresti continuato il volo: questo Marte a tuo favore ha voglia di farti fare miracoli ma, a volte, occorre anche sapersi fermare!

Amore: le poesie romantiche non fanno per te. Meglio un bouquet di arrosticini ben cotti. Lavoro: se solo avessi tempo da perdere ti fermeresti a discutere con tutti i colleghi ma “purtroppo” non ne hai a disposizione. Salute: nervosissimo. Ti svegli con una chioma talmente arruffata che se ti fossi pettinato coi petardi saresti più in ordine! Il consiglio del giorno: fingi di non essere in casa quando il vicino ti suona per chiedere lo zucchero: sei talmente arrabbiato col mondo che avresti da ridire anche contro di lui.

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Se Ibrahimovic è riuscito ad arrivare (anche se in ritardo) alla serata di Sanremo dopo esser rimasto bloccato in autostrada, non c’è motivo per il quale tu non possa riuscire ad affrontare una giornata ostica come questa. Mentre Venere, Marte e Nettuno ordiscono trame dispettose nei tuoi confronti, tu puoi comunque mostrare la tua resistenza agli imprevisti svoltandoli a tuo favore (e ringrazia Urano per questo!).

Amore: in una favola, raffigurante la tua vita amorosa, tu ti sentiresti di certo la strega cattiva… Lavoro: rallentamenti e complicazioni in rapido arrivo: sii pronta! Salute: perlomeno la Luna non è ancora opposta… Il consiglio del giorno: evita di rimanere ore e ore di fronte allo specchio a sistemarti i capelli… alla fine del “restauro” potresti comunque sentirti insoddisfatta…

Voto 5 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È inutile tenermelo nascosto, Bilancia. Ho già capito che l’idea di popolare i posti off limits dei ristoranti americani con le statue di cera di Mme Toussauds è stata tua. Una romanticona come te, sotto l’influsso di questa Luna non poteva resistere all’idea di gustarsi un’insalata scondita sotto gli occhi vispi di una Audrey Hepburn un po’ troppo statica. Le tue idee sono sempre top… e nessuno può ignorarle.

Amore: in trattativa con il tuo manager… lui ti vorrebbe affibbiare qualche appuntamento interessante ma tu… non sembri molto propensa… Lavoro: ammettono tutti che hai ragione su tutto… non ti annoierà non avere mai torto? Salute: energica e sul pezzo! Il consiglio del giorno: non porti limiti. Magari a qualcuno piace pure la tua idea di indossare tutti una nuova divisa in ufficio color giallo senape per ravvivare l’ambiente… no?

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’importante è che se ne parli dopotutto, no? C’è chi ha criticato il politico Sasso per aver citato una frase famosa attribuendola a Dante mentre, in realtà, l’aveva presa da Topolino… ma chi dice che i fumetti non possano essere importanti e famosi almeno tanto quanto i classici!? Lasciati andare anche tu, come lui, e non farti troppe domande su quali possono essere le origini delle frasi motivazionali che ti sei appeso in cameretta: se funzionano anche con questa Luna opposta sono le frasi giuste!

Amore: pieno di sentimenti ma, purtroppo, non tutti sono disposti ad ascoltarli. Lavoro: hai esaurito tutte le forze a disposizione, figurarsi se hai voglia di collaborare coi colleghi meno disponibili. Salute: non proprio al top… Il consiglio del giorno: fai stretching come i gatti prima di uscir di casa e iniziare la tua giornata: hai bisogno di recuperare controllo delle tue forze!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Dovresti seguire l’esempio di Orietta Berti e spingere sul tuo outfit senza paura e, soprattutto, ignorando l’influenza negativa di Venere che ti fa sentire poco attraente. Cogli soprattutto i segnali di Luna e Mercurio e cerca di trovare il coraggio necessario per metterti in gioco con chi veramente di interessa! Ignora Marte: i suoi tentativi di farti desistere possono esser facilmente bypassati con un po’ di determinazione per raggiungere i tuoi obiettivi!

Amore: fuori sincro… dovresti seguire qualche corso di ballo di sala per ritrovare il ritmo. Lavoro: combatti il sonno al risveglio e buttati nel turno lavorativo con dedizione! Salute: per fortuna la Luna ti lascia delle energie da utilizzare. Il consiglio del giorno: in giornate come questa devi assolutamente rimanere concentrato sui tuoi obiettivi: scrivi almeno tre traguardi da raggiungere nelle prossime 24 ore!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Parliamone Capricorno: dopotutto la nuova funzione di Whatsapp Desktop che permette di fare videochiamate direttamente dal proprio pc non è poi così male! So che non ami in maniera particolare tutte le diavolerie tecnologiche ma questa Venere a tuo favore potrebbe giovare di questo aggiornamento, soprattutto se ti consente di parlare più comodamente in video con le persone che ami e che abitano lontane!

Amore: sei davvero romantico… se ti lasci andare! Lavoro: fingi entusiasmo quando ti dicono che presta ci saranno notizie di grossi cambiamenti… (ma non ti riesce bene…) Salute: autostima ad un buon livello, peccato per le energie insufficienti a fare tutto ciò che dovete… Il consiglio del giorno: ricorda che il sorriso è sempre il corretto biglietto da visita per ogni occasione!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Achille Lauro, scansate: noi abbiamo il nostro Acquarione nazionale! Con tutto questo tripudio di pianeti pieni di inventiva ed energia, gli outfit del cantante non reggono al confronto coi tuoi. Hai idee sfavillati, proposte atomiche e punti di vista unici! Sarei quasi tentata di proporti al posto di Mario Draghi per dare uno sprint diverso a questo governo… dici che potrebbe prendersela un po’ se gli chiedessi di liberarti la poltrona?

Amore: che cos’è questa storia della monogamia!? È così fuori moda… Lavoro: osservi i dettagli di ogni cosa per poterne elaborare nuove idee e sperimentare nuove strade. Salute: al top! Sei più energico di Fiona May poco prima dell’inizio della gara. Il consiglio del giorno: mai come oggi: segui l’istinto. Anche quando ti propone un mascara color melanzana pieno di microbrillantini giallo evidenziatore!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Riuscite a parlare delle vostre emozioni con una onesta e una limpidezza ineguagliabili. Anche ora che vi sentite un po’ fragili e sotto tono (per colpa di Marte quadrato) non potete fare a meno di emozionare tutti quelli che vi ascoltano. Probabilmente Elodie ha preso ispirazione proprio da voi per stendere il suo monologo di Sanremo, per riuscire ad essere a sua volta sincera e intensa come lo siete voi.

Amore: rendete invidiosi tutti quelli che incontrano il vostro partner: come lo coccolate voi, nessuno può! Lavoro: puntate sul dialogo e sulla parlantina: vi riuscirà facile! Salute: non sprizzate energie ma almeno vi sentite bene con voi stessi! Il consiglio del giorno: concedetevi una merenda speciale. Meglio ancora se a base di cioccolato e zuccheri buoni!

Voto 7 +