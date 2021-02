Con l'oroscopo di oggi mercoledì 10 febbraio 2021 possiamo decisamente dire che le caratteristiche acquariane hanno il dominio del nostro cielo! Infatti proprio questa mattina anche la Luna entrata del segno dell'Acquario dove si trovano: Saturno, Venere, Giove, il Sole e Mercurio retrogrado. Domani nella prima serata ci sarà anche la Luna nuova a 23 gradi del segno ovviamente dell'Acquario. Ottima quindi per iniziare a pensare al cambiamento del quale vogliamo essere parte!

L’oroscopo del giorno 10 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Con tutto questa aria (l'elemento) nel cielo astrologico sarà decisamente più facile metterci alla prova e anche affrontare le situazioni più insidiose con l'ottimismo di chi sa che con la mente lucida può arrivare a qualsiasi risultato. In amore meglio non attendersi grandi dichiarazioni romantiche ma ce la si può comunque cavare! Pronti a leggere il vostro oroscopo del giorno?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Un po’ di eccesso ci può anche stare, ma credo che a te adesso faccia bene assaporare il senso del limite. Non seguire le orme del rapper Lil Uzi Vert che si è fatto installare come piercing un diamante da 24 milioni di dollari sulla fronte! Anche se Luna e Venere, assieme a Giove, spingono per farti uscire fuori dalle righe, la tua astrologa del cuore (che sarei io) ti chiede di valutare bene e di dar ascolto ai buoni consigli di Mercurio.

Amore: c’è poco da fare: anche oggi sei uno dei profili più visitati su Instagram! Lavoro: pieno di idee e di buone energie! Salute: nulla di preoccupante da segnalare! Il consiglio del giorno: usa al meglio i tuoi sprazzi di genio! Per esempio: se mai ti venisse in mente di mettere delle frange alla giacchetta di jeans fallo fare a chi è più esperto! (Magari reggeranno di più!).

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei un agglomerato di energie ma anche di malinconia! Un po' come John Travolta, che coglie l'occasione dell'incontro con sua figlia Ella per ballare la coreografia di Grease! Marte continua a fornirti energie sottobanco, peccato per la Luna! Con quella posizione potrebbero uscirti fuori dubbi che non avevi mai calcolato finora! Rimani con gli occhi fissi sull’obiettivo!

Amore: hai poca voglia di smancerie. Che si vada direttamente al sodo! Lavoro: qualche intoppo ma sono certa che riuscirai nell’intento di sbrogliare ogni matassa. Salute: sei carico di energie, il problema è dove direzionarle. Il consiglio del giorno: se proprio non riesci a star fermo, tamburella le dita sul tavolo, comprati un antistress, ma fai di tutto per evitare di sfogarti litigando col primo che passa!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Curiosi al punto di esser quasi ficcanaso. Assomigliate tantissimo alla piattaforma di Google che sa praticamente tutto dei propri utenti e riesce a suggerire acquisti di prodotti e servizi come se fosse una intima amica. Mercurio e Luna vi rendono analitici e fin troppo empatici. Cercate di non essere troppo invasivi: ricordate che ci sono dei regolamenti di privacy da rispettare (anche nella buona educazione)!

Amore: vi aggrappate al partner al grido di “famolo strano”! Lavoro: i nuovi percorsi vi entusiasmano! Cogliete occasioni di continuo e vi mettete spesso in sfida! Salute: già vi vedo partire da casa prima del sorgere del sole con tutina e scaldamuscoli per la vostra corsetta giornaliera! Il consiglio del giorno: avete tutte le carte in regola per affrontare la giornata con ottimismo. Solo un consiglio: non fermatevi a chiacchierare troppo col primo che passa come fate di solito.

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Diciamo che il cielo non ti è proprio amico in questo periodo. Ci sono pianeti che potrebbero darti molta più soddisfazione di quanto non facciano ora, ma a salvarti dal momento di stasi ci si mette Marte! Questo pianeta è per te una “piccola gioia” preziosa, un po’ come la moneta d’argento dedicata alla Nutella coniata nei giorni scorsi! Cogli le occasioni non appena ti capitano (e accompagnale con una bella fetta di pane con la cioccolata per fetseggiare!).

Amore: i timidi segnali di ripresa potrebbero convincerti a metterti di nuovo sul mercato. Lavoro: limitati ad assecondare il momento senza uscire troppo dal seminato! Salute: ringrazia il pianeta rosso: è lui a tenerti energico ed attivo! Il consiglio del giorno: lo sport può aiutarti a schiarirti la mente: riprendi a correre attorno casa per scaricare la tensione.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non ti è ancora chiaro, Leone, se sia tu a non capire il mondo o se sia il mondo a non comprendere te. Come Canavacciuolo con il concorrente di MasterChef Maxwell, anche tu avresti bisogno di un interprete che ti aiuti a capire i segnali che stai facendo fatica a cogliere. Non ti preoccupare: non è colpa tua! È solo quel convoglio di pianeti opposti che ti mette pressione (Mercurio e Giove in primis!).

Amore: potrebbero fare un film su tutte le tue vicende amorose! Lavoro: oberato di lavoro ma hai la percezione di non riuscire mai ad arrivare alla fine dei tuoi compiti! Salute: nervosissimo! E sei anche un po’ permaloso! Il consiglio del giorno: potessi, ti consiglierei di affittare un igloo in Antartide per poter stare al riparo da tutte queste angherie planetarie!

Voto 5 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Osi un po’ troppo Verginella! Per quanto Marte ti renda coraggiosa e senza limiti non hai tutti i pianeti dalla tua parte e Mercurio, per quanto ti voglia bene, non ti sta esattamente supportando. Potresti sbagliare a fare i calcoli e finire come il calciatore di Serie A che è stato fermato a Fiumicino per aver trasportato un po’ troppo denaro contante! Non osare e cerca di tenere un profilo basso, anzi bassissimo!

Amore: troppa trasgressione potrebbe annullare il tuo desiderio. Lavoro: sul lavoro, come nella vita, hai bisogno del tuo ordine. Salute: troppe energie ti fanno sentire stanca se non riesci ad incanalarle nel modo corretto. Il consiglio del giorno: sfoga le tue ire funeste riordinato cassetti e scaffali. Prenderai così due piccioni con una fava!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Emozioni a ondate! Come per Giulia Salemi che ha avuto finalmente notizie da sua sorella Nausika, anche per te è il momento di riscoprire alcune sensazioni e rapporti che avevi chiuso nel cassetto a doppia mandata. Ad aiutarti in questa scoperta archeologica ci si mettono pure Venere e Mercurio: sei pronta a trovare di nuovo la voglia di sorridere e di innamorarti?

Amore: novità all’orizzonte: cambia anche foto profilo! Non sai mai chi ti guarda tutte le story! Lavoro: il capo ha occhi solo per te: come lo consigli tu, nessuno mai! Salute: smetti di guardarti allo specchio per cercare tutti i difetti: sei una figa da paura! Devi solo convincertene! Il consiglio del giorno: comprati quel vestitino che hai adocchiato online e che è nel tuo carrello da mesi. È giunto il momento di una svolta fashion.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

È un momento di confronto forte dove alcuni nodi venuti al pettine devono essere necessariamente sciolti. Come Alessio Bernabei, l’ex cantante dei Dear Jack, che ha ammesso di over odiato i suoi compagni di band e aver scelto di interrompere i rapporti professionali per seguire la propria strada. Marte e Mercurio entrambi storti svolgeranno più o meno lo stesso effetto con te! Sei pronto a tagliare ponti e legami che hanno bisogno di essere cancellati!

Amore: incomprensioni che potrebbero pure portare ad un blocco su Whatsapp. Lavoro: c’è poco da fare: se un collega lo reputi tonto, per te tonto rimane! Salute: fossi in te, organizzerei meglio le tue ore di sonno: hai bisogno di recuperare. Il consiglio del giorno: scegli col contagocce le battaglie da combattere: passo dopo passo ne uscirai vincitore!

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il regalo perfetto per te è il nuovo set di Lego ispirato alla notte stellata di Van Gogh! Stimolerebbe in un colpo solo: Mercurio che ha voglia di farti ragionare e Venere che ha già stimolato così tanto il tuo senso estetico! Senza contare che non dovrai nemmeno utilizzare troppe energie, ora che Marte non è propriamente così propenso a regalartene!

Amore: sei più orientato a relazioni romantiche che trascinate solo dalla passione. Lavoro: se ti propongono di seguire nuovi progetti o di addossarti nuovi compiti sei già pronto per imbarcarti in nuove avventure! Salute: non sei particolarmente incline a grandi sforzi! Il consiglio del giorno: divertiti mettendo in moto la mente ed il pensiero. Potresti sfidare amici e parenti ad una sessione di “Nome, Cose, Animali…” e sapere già che ne uscirai vincitore!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Pensi un po’ troppo al futuro e non riesci a stare troppo sul presente: con questo Marte che ti rende energico e proiettato alle novità sei uno di quelli che già sta cercando informazioni sul prossimo modello di iPhone! Stai attento a non eccedere con questo comportamento… E' sempre importante dare giusto spazio anche alle cose che abbiamo e compiacerci dei traguardi raggiunti!

Amore: messaggini piccanti sul cellulare potrebbero smuoverti un po’! Lavoro: impegnato e determinato nel raggiungere i tuoi obiettivi! Salute: lascia perdere ragionamenti troppo complicati! Rischi di incastrarti in dei vicoli ciechi e di ossessionarti! Il consiglio del giorno: il miglior modo per dar sfogo a questo Marte è iniziare dei nuovi progetti: ricerche, analisi o studi di mercato che possano aiutarti nella tua professione!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Che ti mettano le stories di Instagram a scorrimento verticale o orizzontale a te poco interessa! Sei comunque il re di tutti i social con un sacco di gente che ti segue e ti mette like ovunque. Con Venere e Mercurio dalla tua sei praticamente sulla cresta dell’onda: tutti sanno tutto di te e tu non vedi l'ora di condividere ogni piccola vittoria che raggiungi ogni giorno! Sei in tendenza persino sul sito delle poste italiane.

Amore: lascia che siano gli altri a coccolarti! Lavoro: tutti lavori di calcolo e di testa, ma che non ti mettessero mai a lavorare con mano! Salute: non c’è male, soprattutto con questa Luna in avvicinamento! Il consiglio del giorno: rilassa la mente e cerca bene le soluzioni valutabili: riuscirai nei tuoi intenti non appena Marte si mettere in posizione più comoda!

Voto 9 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Inseguire i vostri sogni diventa una missione non ignorabile! Riuscite a trovare la meraviglia in ogni angolo proprio come il surfista australiano che, surfando sulle onde di Maui, ha avuto la fortuna di essere accompagnato per un piccolo tratto da un gruppetto di balene! Ringraziate Luna, Venere e Marte: sono disposti a proteggervi mentre sognate ad occhi aperti!

Amore: potreste trovare interessanti delle proposte indecenti. Lavoro: coinvolti dai colleghi, vi sentite utili e sul pezzo. Salute: c’è poco da lamentarvi: prendete coraggio e fate qualche squat in più durante l’allenamento! Il consiglio del giorno: ricordate il consiglio del nonno Libero: “Una parola è troppa e due sono poche!”: evitate di dire cose in modo eccessivo…!

Voto 7 e mezzo