L’oroscopo di oggi 10 agosto 2021: Cancro e Vergine hanno bisogno di introspezione Nell’oroscopo di oggi, martedì 10 agosto 2021, Luna, Venere e Marte si trovano tutti e tre insieme nel segno zodiacale della Vergine. Come vi ho già spiegato questa è un’estate che vede il trionfo dei segni zodiacali di terra proprio perché godono del favore di questi transiti. Pianeti emotivi ed istintivi in un segno logico e razionale come quello della Vergine sembrano proprio indicare che abbiamo bisogno di un momento di calma e di riflessione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 10 agosto 2021, è davvero il trionfo del segno di terra della Vergine. Non solo Venere e Marte ma anche la Luna oggi si trova a transitare in questo segno zodiacale mentre Mercurio tra pochissimi giorni vi entrerà tuffandosi con un triplo salto carpiato. Ma ne riparleremo più avanti!

Venere, Marte e la Luna non solo sono pianeti molto importanti per l'oroscopo del giorno perché sono pianeti veloci che quindi cambiano segno rapidamente, ma sono tutti e tre pianeti che hanno a che fare con le nostre energie emotive. La Luna è l'istinto, Venere l'emozione dei rapporti sentimentali e Marte le energie anche fisiche e nervose. Questi pianeti nel segno della Vergine sembrano volersi prendere un momento di riflessione, di calma, lontano dalla folla e dalle esagerazioni ridando importanza al pensiero e alla comprensione. Il segno fortunato del giorno è il Capricorno che sembra davvero avere voglia di aprire il cuoricino alle emozioni e lasciarvisi andare come fosse su di un materassino in piscina!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

I veri piaceri della vita si contano sulla punta delle dita e uno di questi, senza dubbio, è la cucina della nonna! Ben lo sa la l'atleta olimpionico che ha ammesso essere stato un vero sacrificio il rinunciare alle lasagne della sua adorata nonnina ma che ora, di rientro dalla competizione, non vede l'ora di sfondarsi di cannoli dolci e cannelloni! Concediti qualche strappo alla regola e ascolta le tentazioni di un golosissimo Giove a favore: cedere è l’unico modo per resistere, diceva Wilde!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: avverti qualche tensione nell’aria. Lavoro: ricorda che non puoi fare sempre tutto da solo. L’aiuto di qualcuno potrebbe essere necessario! Salute: attento alla tensione di fine giornata. Combattila con dello yoga!Il consiglio del giorno: aspettarsi troppo dagli altri non porta mai da nessuna parte. Cerca piuttosto di chiedere aiuti sensati a chi ha davvero voglia di supportarti! (…e non chiedere la Luna!).

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Vorresti tanto fare come le star che riescono a monetizzare e guadagnare praticamente su qualsiasi cosa! Come Scarlett Johansson, che ha ultimamente lanciato la sua propria linea beauty, anche tu vorresti riuscire nell'intento di lanciare qualche collezione di prodotti… Peccato che Mercurio e Saturno si mettano esattamente di traverso per impedirti ogni manovra commerciale! Mettiti l’animo in pace: anche per oggi la tua startup dei sogni potrebbe non avere le stelle a favore!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: giornata costellata di momenti teneri e romantici! Mi piace! Lavoro: vorresti segnalare e bloccare ogni mittente che ti invia mail alla tua casella di posta. Peccato che Outlook non sia proprio come Instagram… Salute: i piccoli acciacchi da posizione storta alla scrivania sembrano alleviarsi! Il consiglio del giorno: sei pronto per mettere in pratica la famosa ricetta del gelato che ti ha passato tua nonna! Sono certa che verrà buonissimo e che… me ne manderai almeno una vaschetta. Vero!?

Voto 8 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Invidiosi come Usain Bolt che ha cercato, anche lui, di attaccare il risultato raggiunto nei 100 m da Marcell Jacobs. Mentre il corridore giamaicano ha insinuato che le scarpe dell'atleta italiano fossero truccate e che gli permettessero di performare meglio di quanto fosse in grado di fare normalmente, anche voi trovate tutte le scuse possibili per criticare chi non vi va a genio! Tutta questa invidia viene ovviamente da Luna e Venere in quadratura: cercate di lasciarla da parte e non sprecateci tempo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: antipatici e poco inclini a nuove conoscenze. Se continuate così potreste chiudere male le vostre vacanze! Lavoro: sbuffate e sbraitate contro tutti quelli che non vi capiscono al volo… Salute: se continuate a tenere quell’espressione imbronciata il viso vi si riempirà di rughe… Il consiglio del giorno: decomprimente tutto il decomprimibile. Sembrate più sotto pressione di un interprete ad un incontro ufficiale fra capi di stato!

Voto 5 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti aggrappi i tuoi affetti come Gianmarco Tamberi, vincitore del primo posto nella disciplina del salto in alto a Tokyo 2020, ha fatto con la sua medaglia. L'atleta è rientrato a casa addormentandosi con le mani strette intorno al suo premio e tu, con quella Venere e la Luna favore, vorresti fare lo stesso con tutte le persone che ami: affettuoso al limite dell’appiccicoso, non riesci proprio a staccarti e vorresti passare tutta la giornata fra le braccia di qualcuno di speciale! Tenerissimo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non ti frega nulla dei 30 gradi all’ombra: tu vuoi fare il koala con il tuo amore! Lavoro: ogni tanto apri le mail che ti arrivano sul cellulare aziendale giusto per non trovarti con una valanga al rientro… Salute: debella ogni preoccupazione e goditi il bel connubio di pianeti a tuo favore! Fanno bene alla pelle e all’umore! Il consiglio del giorno: il segreto del successo è avere sempre qualcuno di fidato su cui contare. Con tutti questi pianeti dalla tua, comunque, anche se fossi solo come Remì ti andrebbe bene lo stesso!

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Devi accettare il fatto che non sempre le tue idee siano quelle vincenti. Aldilà della loro genialità, garantita al 100% da Mercurio a favore, Saturno sottolinea i loro limiti e ti costringerà, a volte, a rivedere completamente la loro forma. Come è accaduto per il designer spagnolo che ha posizionato la statua di un lottatore di sumo in mezzo al percorso ad ostacoli per le gare di equitazione (spaventando tutti i cavalli in gara) potresti anche tu essere costretto a ritrattare e fare dei passi indietro: non aver paura di correggerti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: segnali di ripresa: qualcuno di inaspettato ti ha mandato un messaggino piccante sul cellulare… Lavoro: deciso a tentare la fortuna con qualche mossa tattica? Provaci pure… a Urano potrebbe pure piacere il tentativo! Salute: non esagerare con l’esposizione al sole. Soprattutto se ti sei appena ripreso da una scottatura da manuale! Il consiglio del giorno: attento ai consigli “magici” di Mercurio. A qualcuno potrebbe risultare eccessivo il presentarsi all'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie già in bikini… Non trovi?

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

I tuoi atti di amore e di condivisione potrebbero, purtroppo, non essere ben compresi e accettati da tutti! Nettuno opposto effettivamente ti fa prendere decisioni abbastanza discutibili, come quella di Amanda Knox di creare una diretta ed un serial televisivo basato sulla sua gravidanza per condividere con il mondo intero l'esperienza della maternità! Nel tuo caso però sappiamo che grazie a Venere e Luna a favore fai tutto veramente di buon cuore… Lascia che gli altri si facciano le loro opinioni senza farti influenzare dal loro scetticismo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai riscoperto il piacere di dare e di regalare… Ma a qualcuno potrebbe sembrare un po' strano da parte tua!Lavoro: I grandi progetti potrebbero finalmente trovare forma. Prenditi tempo per gestire gli ultimi dettagli. Salute: sei più in forma tu di Fiona May (e senza bisogno di mangiare merendine al latte!). Il consiglio del giorno: oggi ti viene concesso proprio di tutto. Persino di saltare la fila in fila alle Poste! Ti basta un occhiolino ben piazzato!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La concentrazione e la serietà che Saturno e Mercurio ti donano in una giornata come questa sono quasi passabili di Guinness World Record. Non perderesti 1 grammo di attenzione nemmeno ti dovessi trovare a compilare un foglio Excel in mezzo ad un concerto metal! I tuoi successi potrebbero essere immortalati in una versione limitata della Barbie come successo con la creatrice del vaccino di AstraZeneca che hai ispirato un modello delle sue fattezze! Continua col lavoro matto e disperatissimo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non vorrei allarmarti, ma presto Venere entrerà a tuo favore. La ceretta… l’hai fatta!? Lavoro: hai tutto sotto controllo, sai persino la data di nascita della nuova figlia secondo genita della segretaria al secondo piano del palazzo accanto. Salute: dovresti rallentare leggermente. Giusto per riuscire a dare al corpo il tempo di rilassarsi! Il consiglio del giorno: non usare le tue doti da investigatrice per portare a galla dettagli della vita dell’ex di qualcuno… non porta mai a niente di buono quel tipo di attività losca!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Criticone come Umberto Tozzi, che si è scagliato duramente contro Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro dicendo che la loro musica fa soltanto “rumore". Anche tu non ti risparmi nelle tue numerose osservazioni al mondo intero per colpa di Mercurio quadrato che ti rende tutto impossibile da digerire e ti porta a dire quello che pensi senza farti troppi problemi! Poi non dire che lo fai per il bene degli altri (la Venere a favore non basta per renderti un buon samaritano!).

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: talmente imbambolato dalla bellezza di “qualcuno” che perdi completamente la bussola. Lavoro: non sei pronto a tornare in ufficio… vorresti, come minimo, un anno di vacanza! Salute: non dimenticarti di fare la tua buona dose di moto quotidiano! Non puoi campare di rendita per sempre! Il consiglio del giorno: le tue doti da Casanova possono poco contro chi ha dalla sua dati scritti nero su bianco: Mercurio e Saturno potrebbero costringerti a fare i conti. In tutti i sensi!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Buone notizie per te e per la tua svogliatezza: in futuro le macchine non avranno più il cambio manuale, relegando chiunque ad utilizzare soltanto quell'automatico! Per te, che hai un Marte come questo, non può che essere una bella notizia! Non hai assolutamente voglia di fare qualsiasi cosa e la stanchezza sembra possederti come un demone antico! Peccato per la Luna: sembra voler attaccare il tuo proverbiale buon umore e ridurlo ai minimi storici.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tentativi di abbordaggio improponibili e (spero) irripetibili! Lavoro: fai in fretta a chiudere le ultime questioni aperte prima di partire per la vacanza in Sardegna: Mercurio non sarà dalla tua per sempre! Salute: per contrastare i malanni di stagione dovuti al freddo improvviso ricorri sempre ai rimedi della nonna: funzionano! Il consiglio del giorno: confidati con chi sa mantenere i segreti e apri il tuo cuore: ogni preoccupazione è più leggera se portata in due!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sogni in grande come il figlio di Jacob Marcell che, ancora piccolissimo, è deciso a seguire le orme del padre e corre già per allenarsi sognando una futura Olimpiade dove lo vedrà protagonista! Luna, Venere e Marte ti danno la forza per sperare e progettare grandi cose per il tuo futuro. Segui la strada che ti tracciano e non perderti d'animo: i successi sono davvero dietro l'angolo e tu devi soltanto applicare costanza e non distrarti durante il percorso!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tenerezze che sciolgono il cuore… Persino il tuo! Lavoro: attendi ancora qualche giorno per fare la tua mossa! Vedrai che i risultati supereranno le tue aspettative! Salute: salda e forte: ti sei ringalluzzito tutto ad un tratto! Il consiglio del giorno: finalmente ti sei accorto anche tu di quanto ti stanno bene i colori! Non c’è sempre bisogno di vestirti sempre dello stesso colore dopotutto!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questo Mercurio opposto è peggio della censura cinese che è arrivata addirittura a togliere dal catalogo dei karaoke la maggior parte delle canzoni che potrebbe minare l'unità nazionale! Anche tu ti senti un po' col bavaglio sulla bocca ed oggi farai davvero fatica ad esprimere i tuoi concetti in libertà! Presta attenzione anche ad Urano: potrebbe riuscire a stupirti in ogni modo con effetti speciali e non sempre graditi!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: claudicante… non sei ancora pronto per conquistare cuori come se piovesse! Lavoro: ti prometto che sono gli ultimi giorni di tensione…! Salute: mancanza di fosforo e di memoria! Il consiglio del giorno: rimani concentrato e fisso sui tuoi progetti! Sono certa che perdurando riuscirai anche a trovare il modo per superare gli ostacoli che Mercurio ti sta mettendo sul cammino!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vorreste essere salvati dalla forestale come il cucciolo di orso rimasto incastrato tra due alberi nella Val di Jon. Il numero di pianeti in posizione scomoda sale a tre: Venere, Marte e pure la Luna! Tutto questo vi lascia atterriti dalla giornata e vi impedisce di vivervi le emozioni come vorresti veramente! Allarme rosso: per affrontare questo giorno avete bisogno come minimo di una dose extra di caffè e di una colazione molto molto dolce.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: al confronto Romeo e Giulietta è una favoletta per educande! Lavoro: non allarmatevi ma potrebbe peggiorare nei prossimi giorni… Salute: attenti all’emicrania… avete davvero troppa pressione addosso.Il consiglio del giorno: chiudetevi in casa, chiamate un’amica che può comprendervi e fatele portare come minimo 10 chili di gelato e un po’ di frutta fresca. Lasciate a lei la frutta e scofanatevi il gelato mentre lei vi coccola.

Voto 4 e mezzo