L’oroscopo di oggi 1 settembre 2021: Cancro e Pesci scoppiettano Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 1 settembre 2021, la Luna entra già nelle primissime ore della giornata nel segno del Cancro da dove farà da amplificatore delle emozioni. Considerate proprio un amplificatore da concerto negli stadi, per capirci. Questo soprattutto perché l’altro aspetto importante nel cielo astrologico sarà l’opposizione tra Marte e Nettuno che, già di suo, indica un momento di creativo squilibrio rispetto al flusso più concreto dei pensieri e dei progetti.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 1 settembre 2021, la Luna passerà nel segno del Cancro proprio nelle primissime ore della giornata. La Luna in Cancro è un'esaltazione quindi un'amplificazione delle emozioni rappresentate appunto dal nostro satellite. Ci tengo poi a segnalarvi che in questi giorni molti dei pianeti che consideriamo all'interno del cielo astrologico sono "isolati" ovvero hanno pochi rapporti tra di loro e questo toglie loro forza, li lascia quasi in una situazione di incompletezza delle proprie caratteristiche.

L'aspetto più importante oggi sarà lo scontro, ovvero l'opposizione, tra Marte e Nettuno che sta ad indicare una minor solidità, una minore lucidità nel mantenere l'equilibrio psicologico, nel considerare, comprendere e vivere le nostre emozioni. Una Luna molto forte come è la Luna in Cancro non fa che amplificare queste sensazioni che però faticano a trovare una direzione. Questo aspetto colpirà principalmente i segni d'acqua sia nei suoi riscontri creativi che in quelli più ansiosi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Le battutacce ti scivolano dalle labbra come sfuggono a Guido Bertolaso (che nell’ultima diretta di Morning News si è lasciato andare a comparazioni poco carine nei confronti della comunità cinese!). Tutta colpa di Mercurio, Luna e Venere stortissimi! Farti meglio a tenere sotto controllo la lingua e, se possibile, a chiedere ad un amico fidati di darti una gomitata preventiva ogni volta che capisce dove stai finendo col discorso! Attento!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: andare d’accordo è difficile… soprattutto se il partner ti stuzzica o ti fa i dispetti! Lavoro: spazientito… la massima “il cliente ha sempre ragione” oggi per te è davvero molto opinabile! Salute: l’umore non al top potrebbe alterare la tua percezione di benessere: trova il modo più giusto per distendere i nervi! Il consiglio del giorno: ci vorrebbe un biglietto di ingresso per una “rage room”, una di quelle stanze dove entri, spacchi tutto sfogando i nervi, ed esci più rilassato. Cercane una vicino casa!

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sayed Sadaat, ex ministro della comunicazione del governo afgano, ha scelto di cambiare vita, qualche anno fa, trasferendosi in Germania per darsi ad una vita diversa, dimessa e mettersi a lavorare come fattorino di cibo a domicilio! A scanso di equivoci: la trovo un’idea saggia quella di mettersi alla prova e tentare di stravolgere la propria vita! Con un Urano a favore anche tu, nel tuo piccolo o grande che sia, potresti provare la voglia irrefrenabile di rivoluzionare interamente le tue giornate! Chissà… magari significa veramente ti vedremo in palestra quest’anno!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai voglia di qualche tenerezza in più… che non sia proprio una relazione, ma più una carezza leggera e qualche bacio improvviso! Lavoro: perché scrivono sempre così in piccolo i contratti da firmare!? Salute: con Marte e Luna dalla tua ti senti pronto e reattivo! Il consiglio del giorno: è la giornata perfetta per rispettare le tue promesse e iscriverti in palestra come ti eri ripromesso di fare! I fioretti vanno seguiti e santificati… anche quelli più faticosi!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi espandete… ma con cautela! Come Netflix che ha già pronta un’implementazione sui suoi sistemi ma ha deciso di testarla solo in Polonia, per ora! Nella nazione è infatti già disponibile un servizio di gaming esclusivo rilasciato proprio dalla piattaforma di streaming, debitamente limitato ai soli utenti sul territorio! Anche voi, con quel Marte quadrato, fareste meglio ad andarci coi piedi di piombo! È raccomandabile affrontare le tappe una per volta per non rischiare di strafare!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: provocati da situazioni piccanti e proposte allettanti… ma insicuri sul cedervi o meno! Lavoro: la fucina di idee nel vostro cervello è aperta! Vi manca solo chi vi convinca di essere sulla strada giusta per partire con convinzione! Salute: Marte vi trattiene un po’ da sforzi fisici fuori programma e da attività varie che coinvolgano energie utili… usate con parsimonia quelle che vi restano! Il consiglio del giorno: non vi sentite abbastanza coraggiosi da iniziare voi il discorso per rimorchiare qualcuno? Giocate con lo sguardo e con il linguaggio del corpo: possono attrarre ben più di un semplice saluto a voce!

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Una ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha scelto di tornare con un ex. Nulla di strano fin qui… lo diventa però quando ha ammesso che, a suggerirglielo è stata la madre dal mondo dell’aldilà. Che gli altri ci credano o meno, non è affar suo ovviamente… ma sono certa che tu, al suo posto, non avresti avuto dubbi a seguire segnali del genere! Con questa Luna a favore, senti e percepisci cose che gli altri nemmeno riescono ad immaginarsi!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: avete appeso un cartello con su scritto “attenti, mordo” sulla porta della cameretta. Cercate di tenere lontano chiunque, figurarsi qualche nuovo pretendente! Lavoro: confuso dalle mille procedure implementate con l’inizio del mese… ma non si stava meglio prima!? Salute: energie utilizzate solo per sbuffare e fare il broncio. (Sono convinta che potresti far meglio di così!). Il consiglio del giorno: riversa le forze che hai in qualcosa di creativo e utile! Imbiancare casa, appaiare i calzini, dare l’acqua alle piante del vicino che è ancora in ferie ai Caraibi… Distrarti ti aiuterà a toglierti dalla testa tutti i pensieri malmostosi che ti attanagliano in questo periodo!

Voto 5 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Fedez ha risposto senza riserve alle accuse di Vittorio Sgarbi, che lo ha incalzato per via dello smalto sulle unghie, pubblicando foto storiche del politico italiano in déshabillé! Disgusto a parte… il mood col quale il rapper si è difeso ricorda da vicino l’orgoglio e la verve che ti contraddistingue in questo momento! Anche senza un Marte in posizione favorevole, Mercurio e Venere ti aiutano a difendere il tuo territorio da chiunque provi ad invaderlo! E ci riescono pure bene!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: va tutto a gonfie vele ma se lei ti inizia a parlare di colori del matrimonio e inviti a tema… a te prende un po’ male! Lavoro: hai la risposta pronta sempre. Anche quando si tratta di cose che non conosci! Salute: aiutato da Venere: ti infonde una sensazione di benessere diffusa che male non fa! Il consiglio del giorno: sfoggia il tuo vestito migliore e preparati come se dovessi andare ad una serata importante anche se devi soltanto andare in ufficio! Hai bisogno di sentirti bello e importante… alla faccia di questo Saturno che continua a impicciarti!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Cina ha decretato una nuova legge che impedisce ai minorenni di passare più di tre ore al giorno di fronte ai videogame, spingendoli ad uscire all’aria aperta! E proprio tu, Verginella, con quel Marte e quella Luna a favore, dovresti seguire l’esempio! Stacca gli occhi dallo schermo del pc e goditi una sana e rilassante passeggiata nella natura! Meglio ancora se in un parco fuori città, lontana dai rumori, dove puoi ritrovare più facilmente la tua serenità!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: con questa Luna, i sentimenti torneranno a far breccia nel tuo cuore anche se stai cercando di impedirlo! Lavoro: se ti metti in testa di seguire quel progetto impossibile è la fine: Marte non ti permetterà di abbandonare il campo di battaglia fino a quando non vedrai dei risultati! Salute: determinata, energica e pronta addirittura a iniziare un nuovo corso di aerobica che ti sei prenotata! Il consiglio del giorno: assicurati di non essere troppo impulsiva quando rispondi a tono a qualcuno… modula bene la voce e il registro delle parole prima di fare scivoloni inaspettati!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sembra che il rapper Salmo si stia divertendo a inviare suoi nudes nei DM di Instagram per attirare l’attenzione di qualche hater e, magari, convincerli (non so come) a smetterla di parlare di lui… Ogni sua tattica è comunque molto lontano dalla tua, in fatto di seduzione! Tu sei delicata, affascinante, fine e sofisticata! Anche con questa Luna quadrata (che un po’ ti scompagina) riesci comunque a mantenere il controllo ed attirare l’attenzione di chiunque desideri!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sarebbe un tripudio di sentimenti ed emozioni… se non fosse per questa Luna che ti rende improvvisamente insicura e sfuggente a chi ti chiede di conoscerti! Lavoro: nessuno sembra voler ascoltare sul serio le tue preziose osservazioni… fa nulla: si accorgeranno presto che tu avevi ragione e ci avevi visto molto lungo! Salute: distratta soltanto da qualche pensiero o ricordo sfuggente propinato dalla Luna! Nulla di preoccupante! Il consiglio del giorno: se hai bisogno di sfogarti su qualche preoccupazione ma non trovi la persona giusta per farlo, ricorda che puoi sempre affidarti alle pagine di un diario segreto sul quale mettere nero su bianco ogni tua emozione!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Un po’ risentito, come Aida Nizar, che si è sentita abbandonata da Barbara D’Urso dopo tutte le “promesse fatte” prima del Grande Fratello. La VIP spagnola non si è risparmiata ed ha "sparato a zero" contro la conduttrice italiana, ricordandole che lei è comunque una donna di successo anche senza aiuti! Anche tu, in qualche modo, avresti qualche sassolino nella scarpa da toglierti ma, probabilmente, non sei ancora pronto a partire all’attacco: stai aspettando che la Luna ti dia le risposte giuste!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: carico di emozioni… ma sei ancora indeciso sul volerle condividere con qualcuno. Lavoro: il rientro in ufficio ti grava sulla coscienza come a Damocle pesava la sua spada! Salute: Marte potente: ti dona forza e resistenza per affrontare persino al traffico di rientro al primo giorno di lavoro! Il consiglio del giorno: lasciati attrarre da un nuovo libro, una serie tv o qualche nuovo progetto che ti ispira: la Luna muove in te voglia di cose nuove e che ti possano lasciare qualcosa di più!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Aka7even, ex allievo della scuola di Amici, sta passando alla storia tristemente sui giornali per tutte le sue litigiose attività che lo vedono puntare il dito continuamente contro qualcuno (un po’ a caso)! È lo stesso effetto che provoca in te questo Marte quadrato. Il senso di irrequietezza che ti provoca riesce a innervosirti e convincerti a ricercare lo scontro tutte le volte che puoi! Tieni a bada l’istinto rabbioso e cerca di veicolare le energie in qualcosa di più costruttivo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Venere sta facendo davvero di tutto per convincerti a lasciarti andare un po’ di più! Oggi puoi farlo senza nemmeno più la Luna che ti guarda storto! Lavoro: le responsabilità non ti spaventano… anzi! Ti gasano! Salute: qualche sbadiglio in più qui e là! (Questo Marte è davvero noioso da affrontare…). Il consiglio del giorno: non hai bisogno di fare grandi sforzi per rimanere in forma! Anche fare su e giù un paio di volte per le scale della palazzina dove abiti, con una cassa d’acqua in mano, può fare al caso tuo!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Indignato almeno quanto la comunità LGBT di Shanghai che ha contestato aspramente la richiesta di dichiarazione del proprio orientamento sessuale agli studenti universitari della metropoli! Venere, Mercurio e Luna, tutti storti, sembrano volerti infastidire senza sosta e prepareranno qualche situazione ad hoc per tentare di farti perdere le staffe! Usa le energie di Marte a favore per “gestire” e non per esplodere…! Altrimenti farai il loro gioco!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: forse questa è una delle giornate dove apparirai più inavvicinabile in assoluto… figurarsi se qualcuno si azzarda anche solo a sfiorarti un braccio! Lavoro: Mercurio ti fa perdere la cognizione del tempo… ti metti fretta senza alcun motivo! Salute: Luna e Venere ti abbattono un pochino! Per fortuna Marte è sempre disponibile a mantenere salde le tue forze! Il consiglio del giorno: gli unici acquisti consentiti oggi sono libri e film su dvd. Che non ti venga in mente di avventurarti in qualche negozio di abbigliamento per far risbucare di nuovo fuori tutte le tue insicurezze, eh!

Voto 5

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Connessione internet satellitare per il prossimo iPhone? Può darsi! Ma qua, chi è perennemente connesso, che sa tutto di tutti e che non manca mai di aggiornare gli altri sei proprio tu! Mercurio e Venere perennemente “online” superano di gran lunga qualsiasi connessione cablata o Wi-Fi che si voglia! Tu sei in grado di recepire informazioni, rielaborarle e ripresentarle in tempo record! Il tutto, ça va sans dire, con buona soddisfazione dei capi che ti hanno assunto!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti vengono in mente idee imbattibili per appuntamenti indimenticabili! Lavoro: si rivolgono tutti a te perché hai sempre l’idea giusta per risolvere questioni problematiche! Salute: non puoi lamentarti! Venere salvaguarda tutte le tue funzioni fisiche e psicologiche… meglio di un’assicurazione sulla vita! Il consiglio del giorno: sii clemente con chi non segue i tuoi consigli! Non puoi mica pretendere che tutti siano studiati come te! (E poi tu hai Saturno a indicarti la retta via!).

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi sentite un po’ in gabbia come Max, il gatto regnante del castello di Miramare a Trieste. Il micio è stato messo ai “domiciliari” dopo aver aggredito una signora con il cagnolino e a nulla sono valse le 2.900 firme dei cittadini per farlo uscire! Con questo Marte opposto (che continua la sua crociata contro di voi) vi sentite spossati, impossibilitati ad agire e sotto scacco… Ma la Luna sussurra alle vostre orecchie e vi permette, almeno con la fantasia, di volare lontanissimo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: sorrisi timidi… ma magari a qualcuno piace vedervi così fragili! Lavoro: alla scrivania non riuscite a stare concentrati… la vostra mente vola lontano verso terre fantastiche! Salute: il vostro viso, al risveglio, non è effettivamente il ritratto della salute e di un “sonno di bellezza”. Il consiglio del giorno: direi che per stasera, un bel film romantico, accoccolati sul divano con qualcuno di speciale o, semplicemente, col cuscinone è di rito. Che dite?!

Voto 6 e mezzo