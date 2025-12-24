L’oroscopo di Natale 2025: il 25 dicembre tutti i segni zodiacali saranno più buoni!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

L'amore proprio oggi sembra giocarti un brutto scherzo e, dopo settimane nelle quali ti sei sentito assolutamente irresistibile e galante come non mai, oggi vorresti soltanto startene per i fatti tuoi e salutare i parenti al massimo via video call. Purtroppo le emozioni vanno così: non sono sempre perfettamente sincronizzate alla nostra agenda.

Toro

Venere e la Luna perfettamente a tuo favore oggi ti renderanno l'abbraccio più caloroso che riusciremo a incontrare, persino più caloroso di quello di Babbo Natale in persona! Diciamo che questa giornata è proprio la tua giornata ideale, tra piaceri di ogni genere e dichiarazioni d'affetto che troppo spesso non vengono espresse ad alta voce. Goditelo tutto!

Gemelli

Una tale Luna storta e Mercurio in opposizione farà sì che sia un Natale particolarmente silenzioso anche per il segno zodiacale più chiacchierone dello zodiaco. Forse, per quest'anno, avrai decisamente voglia di ascoltare anziché di esprimere e la cosa non è necessariamente un male. Potrebbe essere una meravigliosa esperienza per tutti!

Cancro

Proprio ieri sera Venere è entrata in opposizione al tuo segno zodiacale, e tu senti lievitare dentro di te, come fosse un panettone, un senso di solitudine che non provavi da un pezzo. Hai proprio la sensazione di essere solo e abbandonato anche in mezzo a tavolate di parenti e amici. Vietato aprire i social network, nei quali sembrano tutti felici… che poi è più spesso un'immagine che non la realtà!

Leone

Peccato per quella Venere che proprio oggi ti abbandona, ma ti lascia in compenso un bellissimo Mercurio, perfetto per intrattenere ospiti di qualsiasi età. Per oggi sarai al centro dell'attenzione non tanto per il tuo outfit scintillante quanto per le battute divertenti e le chiacchiere coinvolgenti.

Vergine

La Luna storta proprio nella giornata di Natale non farà che amplificare la tua emotività che, già ultimamente, è stata molto messa alla prova. Oggi, per dimostrare il tuo affetto, riuscirai a essere particolarmente paziente… d'altronde, con Mercurio a sfavore, le battute velenose ti verranno in mente sempre troppo tardi!

Bilancia

Mentre tutti intorno a te sembrano avere voglia di scambiarsi abbracci e confidenze, tu vorresti soltanto prenotare il tuo posto sul divano per spararti tutti i film natalizi da qui fino al 26. Ovviamente, dato il tuo senso del dovere, tutto ciò lo farai soltanto dopo aver apparecchiato la tavola: che si sa, bene come lo fai tu non lo fa nessun altro segno zodiacale. Nonostante Venere a sfavore!

Scorpione

Hai proprio l'impressione che questa giornata ti metta in pace con il resto del mondo e, nonostante tu sia uno di quei segni zodiacali che, nei periodi più bui come questo, adorano accendere le luci interiori, oggi hai voglia soltanto di goderti gli abbracci, le coccole e i sorrisi delle persone che hai intorno. Uno Scorpione riappacificato col mondo!

Sagittario

Proprio nella notte di Natale Venere ti sfugge, uscita dal tuo segno zodiacale, e la cosa non ti piace per niente. La bella notizia è che rimarrà un bel Mercurio nel segno, perfetto per dare risposte pungenti e taglienti a tutte le zie e agli altri parenti che ti faranno domande scomode. In questa giornata altro che essere buono con tutti: tu non vedi l'ora di innescare qualche piccola scintilla. Un po' di brivido, insomma!

Capricorno

Ci stupirai, caro Capricorno, con una ventata di amore, dolcezza, pazienza e addirittura bonaria transigenza verso coloro che non sono particolarmente operativi e performanti al pranzo di Natale coi parenti. Tu, però, oggi hai stranamente voglia di abbracciare tutti e direi che le persone intorno a te non si faranno troppe domande, ma accoglieranno questa ventata d'amore che porta Babbo Natale.

Acquario

L'emotività è ancora ai massimi livelli, ma tu non sembri avere alcuna intenzione di abbassarla o di ignorarla. È una giornata un po' particolare, nella quale le chiacchiere saranno tutte rivolte al voler capire davvero che cosa frulla nei cuori delle persone che ti circondano. L'empatia è il tuo regalo di Natale a te stesso.

Pesci

Direi che questa giornata sa un po' di liberazione dalle fatiche, dai tormenti, dalle tensioni e da quella sensazione di non essere amati che a voi fa proprio così tanto male. Con Venere che oggi diventa addirittura amica e la Luna nel vostro segno zodiacale, senza dovervi impegnare nemmeno tanto, vi renderete conto di quanto siete fortunati e felici.