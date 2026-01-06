L’oroscopo di mercoledì 7 gennaio 2026: la luna in Vergine sostiene i pianeti in Capricorno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con Marte a sfavore oggi sei davvero scocciato, caro Ariete, e sarà difficile farti prendere per te. Non ti è mai piaciuto dover dipendere dalle decisioni altrui, ma adesso lo trovi davvero insostenibile. Sarà che tutti i pianeti a sfavore ti fanno sbuffare anche soltanto quando devi entrare in ufficio ad un orario predefinito. Lo vivi proprio come un limite alla tua libertà! Ovviamente anche i doveri di coppia ti scocciano parecchio: sarai un anarchico sentimentale. Contrariato come le marmotte che sono state sfrattate da Livigno perché creavano problemi agli impianti sciistici delle Olimpiadi. Per fortuna hanno assicurato che le rimetteranno al loro posto non appena concluso l'evento.

Toro

Quanto ti piace, soprattutto quando ti viene bene, ridere e scherzare con la Luna, Mercurio, Marte e anche Venere tutti a favore proprio oggi! Basterà davvero un tono di voce ironico per renderti il re della festa, applaudito e divertente. Tutto ciò ti piace parecchio! Prendi spunto da Marco Mengoni che, nel suo concerto a Londra, ha parlato con un accento britannico davvero divertente.

Gemelli

Per superare questa giornata con la Luna storta dovrai davvero farti venire delle idee geniali. Per fortuna il piano del pensiero non è affatto a tuo sfavore e tu, di natura, sei sempre pronto a guardare le cose da un punto di vista più creativo, più facile, più divertente. Ecco: oggi è il caso di usare tutta questa meravigliosa dote, sia in amore sia nei doveri quotidiani. Fai come Google che, anziché assumere un tagliaerba per sistemare gli spazi verdi aziendali, ha dato asilo ad un piccolo team di 200 capre affamate.

Cancro

Con Mercurio ancora in opposizione e Marte che ti rende piuttosto stizzito, oggi non le manderai certo a dire, come d'altronde non fai già da qualche giorno. D'altro canto la Luna risveglia le tue emozioni e tu non riesci certo a trattenerle, soprattutto quando hai l'impressione che qualcuno non dia loro il giusto peso. Applaudi alla risposta di gelo verso gli haters, in cui ha dichiarato che se avessero un sedere bello come il suo anche loro sarebbero sempre mezzi nudi.

Leone

Dato che in questo periodo ti senti davvero una star, un divo, un sole che illumina gratuitamente tutti quelli che gli stanno intorno, oggi più che mai userai questa tua meravigliosa capacità per far sentire meglio le persone che non avevano proprio alcuna voglia di ricominciare con la routine quotidiana. Facendo così ti perdoneremo qualche estroso capriccio e ti saremo addirittura grati, universalmente parlando! Sei già pronto con il telecomando in mano per guardare dal 27 gennaio su Netflix il documentario sui Take That e prendere spunto da questi idoli degli anni 90.

Vergine

Direi proprio che oggi ti senti carica d'amore e soprattutto di voglia di condividerlo grazie alla Luna nel tuo segno zodiacale e a Venere che ti sostiene. Anzi, voglio esagerare: il sostegno persino di Marte e Giove ti renderà ancora più passionale e pronta a gioire, persino in modo sguaiato, di quelle che sono le tue emozioni che di solito avresti trattenuto con un certo pudore. Sei come Cameron che sfoggia con grande fierezza l'anello di fidanzamento che ha ricevuto dal suo Damiano David.

Bilancia

Potresti avere qualche problema con i limiti oggi, dato che Marte non ti piace proprio per niente e tornare alla routine ti pesa parecchio! Anche la Luna non aiuta perché dalla sua posizione, nel segno della Vergine appena prima del tuo, rischia di amplificare il senso di ansia e insoddisfazione. Insomma, vorresti correre molto più veloce dei tuoi doveri oggi. Vorresti tanto conoscere il signore che è stato fermato a Trento con una bicicletta elettrica truccata che arrivava fino ad 85 km all'ora.

Scorpione

Le energie non ti mancano proprio per niente oggi e non ti fa certo paura una giornata in cui ricominciare a metterti in gioco. Anzi: ti sfregi le mani e non vedi l'ora! Sei in piedi già dalle sei, carico di impegni. Ovviamente tra questi impegni c'è anche qualche messaggio alla tua dolce metà per ricordarle che, anche se la giornata vi tiene un po' più separati, tu non smetti di pensarla un minuto. Sarai scatenato come la mamma di Jennifer Lopez che, a 79 anni, sculetta divertita al concerto della figlia.

Sagittario

Oggi hai la Luna storta, ma questo non farà che amplificare la tua capacità di far sentire la tua voce sia in difesa dei tuoi diritti sia in difesa dei diritti dell'umanità che ti circonda. D'altronde non per niente sei il segno di fuoco più pronto a mettere in gioco la propria energia con altruismo. Oggi, nello specifico, per farti scattare in polemica basterà davvero pochissimo e, per esempio, dirai la tua anche contro gli haters che si sono permessi di giudicare le scelte sentimentali di una giovane attrice come Beatrice Arnera.

Capricorno

Adori tutti questi pianeti a tuo favore oggi, Luna compresa! Ma soprattutto quello che sfrutterei sarà Mercurio per prendere con leggerezza la vita e quindi anche galoppare su idee creative che difficilmente ricordi di aver avuto così geniali. Ti piace moltissimo, per esempio, l'idea di una creativa che all'interno di una casa di riposo per anziani ha creato un fotoromanzo in cui ciascuno parla nel proprio dialetto. Una vera e bellissima esperienza culturale!

Acquario

La giornata di oggi ti insegnerà come spesso l'universo ci veda molto più lungo di quanto non sembri e un piccolo incidente che può infastidirti in realtà ti serve proprio per guardare le cose in un modo diverso. Tu che sei il segno zodiacale più veloce di tutti potresti aver bisogno di uno stop forzato per goderti le cose. Pensa, ad esempio, a quanto sta accadendo agli italiani che sono rimasti bloccati a Socotra, una delle isole più belle del mondo, in attesa di un volo di rientro.

Pesci

Con la Luna stortissima, ma tutti i pianeti che ti sostengono dal segno del Capricorno, Marte e Mercurio prima di tutti, oggi con te sarà davvero difficile discutere. Vuoi avere ragione tu e punti i piedi! La tua rinomata empatia è davvero un lontano ricordo. Sei un po' come Trump che annette già la Groenlandia agli Stati Uniti, disegnandoci sopra la bandiera americana e pubblicando il tutto sui social. Un po' troppo autoritario!