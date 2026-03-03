L’oroscopo di mercoledì 4 marzo 2026: Vergine e Capricorno in contatto coi bisogni veri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Ti senti decisamente escluso oggi, caro Ariete, e la cosa si sta ripetendo spesso negli ultimi giorni. Quindi forse sei tu a tenerti volontariamente, o forse inconsciamente, un passo indietro rispetto alla vita e della vitalità. Forse ne hai proprio bisogno e forse, come spettatore esterno, puoi imparare un sacco di cose. Rosichi un po', come quando vieni a sapere che alla fine Zendaya e Tom Holland si sono sposati in gran segreto e a te toccano le foto in ritardo.

Toro

Con la Luna a tuo favore e praticamente tutti i pianeti che ti sostengono, oggi sei il segno zodiacale migliore per alleggerire le nostre giornate. Riesci a ridere e scherzare quasi su tutto e a farci vedere le cose da un punto di vista completamente diverso. Non eviti le responsabilità, ma di sicuro amplifichi la leggerezza con la quale affronti la vita. Sei come Fiorello che fa il remake in parodia del video di Sal Da Vinci e della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo.

Gemelli

Con la Luna storta anche oggi e reduce da un'eclissi che sembra averti scosso dalle basi, come si fa con un albero di ulivo quando è ora che le olive scendano, direi che l'instabilità regnerà sovrana anche in questa giornata. Non ti dai pace nemmeno quando leggi che pare proprio che l'inflazione a febbraio abbia subito un'altra accelerazione e che il carrello della spesa risalga oltre il 2%. Tutto questo per simulare quella sensazione di essere stabile come l'uomo sulla Luna.

Cancro

Le tue vittorie, i tuoi successi e i tuoi momenti di felicità oggi potrebbero passare un po' inosservati, un po' come la vittoria all'ATP 500 di Acapulco, in Messico, del tennista Flavio Cobolli. Tu però non hai nessun desiderio di generare invidia intorno a te e ti godi in silenzio, ma totalmente, tutta la felicità di questa giornata.

Leone

Ti stai ancora riprendendo dalle tante energie travolgenti di queste ultime settimane e soprattutto di questa Luna piena. Finalmente Marte è tornato a esserti amico e tu stai recuperando non solo le forze, ma anche il sex appeal. Adesso sì che puoi essere davvero felice di quello che è successo, anche se non sei stato il meglio di sempre nel periodo appena trascorso. Ringrazi tutti e ritieni che le cose siano andate positivamente, oltre le tue aspettative, come fa Conti dopo il Festival di Sanremo.

Vergine

Te la stai vedendo brutta in questi giorni, cara Vergine. Ti senti decisamente non compresa, come succede al prof di fisica Schettini, che è stato così tanto amato sui social. Anche tu hai l'impressione che, al di là delle responsabilità, non riesca proprio a far capire quale sia il tuo intento primario. Oggi, con la Luna nel tuo segno zodiacale, ti senti sola, ma puoi fare appello alle tue emozioni e condividerle.

Bilancia

Queste giornate non sono certo facili, soprattutto per chi ha Saturno e Giove a sfavore e nessun pianeta di supporto, praticamente chi sta messo come te, cara Bilancia. Per esempio, sei assolutamente d'accordo con l'Unione Europea che ha avviato un'indagine su Shein, dicendo che crea dipendenza. Quindi, insomma, nonostante la sensazione di solitudine, resti più che lucida.

Scorpione

Le sorprese non smettono proprio mai di arrivare, caro Scorpione. E tu? Sei davvero pronto a tenere la mente, le braccia e il cuore spalancati per entrare in contatto con tutto quello che finora hai ignorato o anche soltanto snobbato? Quanto ti piace essere così ipersensibile da cogliere gli spunti e le connessioni che ti suggerisce l'universo? Chi ti sta intorno vedrà in te una persona che ha raggiunto un altissimo grado di pace. Ti lasci sorprendere come dalla notizia che sia stato scoperto un nuovo Rembrandt in un museo di Amsterdam.

Sagittario

Con tutti i pianeti a sfavore, Marte che ti rende stanchissimo e la Luna storta, dovresti anche tu pensare alla possibilità di prenderti una pausa, dichiarandola ufficialmente, di modo che nessuno osi invaderla rompendoti le scatole. Prendi spunto da Federica Brignone, che dopo le sue conquiste ha dichiarato di aver bisogno di un momento di riposo e che a chiederlo sia proprio il suo corpo. Anche tu, Sagittario, hai bisogno proprio di chiuderti nella tua piccola tana.

Capricorno

La Luna è a tuo favore, ma tu non ti senti per niente rassicurato, caro Capricorno, nemmeno oggi, dato che sei consapevole che molta della tua quotidianità stia un po' traballando. La buona notizia è che sei nella centrifuga della rivoluzione personale. La cattiva notizia è che dovrai necessariamente lasciare andare qualcosa. Oggi, però, goditi questa Luna che ti mantiene in strettissimo contatto con i tuoi bisogni emotivi più importanti e con gli affetti più sinceri. E va bene così.

Acquario

Nonostante la vita non ti renda particolarmente protagonista in questi giorni, in realtà tu ti ci senti proprio, perché senti di essere in perfetta sintonia con tutto quello che ti succede intorno. Gioisci delle vittorie degli altri e ti senti una squadra con le persone con cui vivi, i familiari ma anche i colleghi. Questo modo di prendere la vita è davvero meraviglioso. Sei un po' come Sal Da Vinci, che dichiara che a vincere al Festival di Sanremo in realtà è stato tutto un popolo.

Pesci

La Luna è ancora in opposizione al tuo segno zodiacale anche oggi e quindi qualche piantino, come quelli delle mamme dei big di Sanremo, potrà sgorgare dai tuoi occhi. Detto questo, però, non dimenticare che resti in questo periodo il nostro più grande guru, quello che, nonostante le fatiche quotidiane, ha capito dove debba andare.