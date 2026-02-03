L’oroscopo di mercoledì 4 febbraio 2026 per tutti i segni: Toro e Capricorno cercano compromessi

Nell’oroscopo di mercoledì 4 febbraio 2026 c’è una ricerca di equilibrio e di chiarezza, tra la Luna in Vergine e i tanti pianeti in Acquario.

Ariete

Non hai davvero alcuna voglia di trattenerti dal mostrare tutta la tua dirompente personalità. A tutti coloro che dicono che il tuo entusiasmo andrebbe un po' smussato, rispondi con una sonora pernacchia ed esibendo tutte le tue energie vitali, senza contegno. Proprio sappi però che oggi, nello specifico, tutto questo ti porterà fortuna e ti sentirai come Bad Bunny, che è il primo artista latino a vincere l'album dell'anno ai Grammy Awards. Sono soddisfazioni!

Toro

Con tutti i pianeti che hai a sfavore anche oggi dal segno dell'Acquario, ti toccherà stare molto attento quando esprimi le tue emozioni e i tuoi sentimenti, oggi resi inquieti dalla Luna. Quindi avrai la tentazione di lasciarti andare e dichiarare tutte le tue debolezze, ma la cosa potrebbe non esserti immediatamente di aiuto. Insomma, vada bene a come esprimi tutto quel subbuglio che hai nel cuore. Potresti sentirti non capito come Beyoncé, che purtroppo perde lei stessa 10 milioni di follower dopo che il marito Jay-Z è stato citato nei file di Epstein.

Gemelli

La luna storta di oggi non riuscirà certo a rovinarti la giornata, dato che tutti gli altri pianeti sono ancora a tuo spudoratissimo favore. Il bello è che le piccole disavventure emotive, le incomprensioni, le gaffe o anche un momento di solitudine, lo prenderai con una grande dose di sarcasmo e di creatività, di ironia e di leggerezza. È proprio così che spesso si sgretolano le ansie! Sei ammirato da come il pugile Miller ha reagito quando, colpito dall'avversario, gli è volato via il parrucchino. L'ha semplicemente gettato sugli spalti!

Cancro

Oggi con la luna che amplifica la tua malinconica tenerezza, ti ricordi di quanto questa caratteristica, benché non brillante e gioviale, sia in realtà uno dei tuoi punti di forza. Oggi è proprio il giorno in cui ti ricordi di quanto le emozioni dichiarate e condivise sono davvero uno dei tuoi cavalli di battaglia. Lo sai che in Cina per errore hanno creato il peluche del cavallo (il segno animale del nuovo anno) con un'espressione triste ed è proprio questo che gli ha fatto fare il boom di vendita! Pare che i cinesi si siano riconosciuti in questo animale.

Leone

Troppe emozioni oggi caro leone e ancora pochissima capacità di concentrarti, di focalizzarti, di tenere testa a tutti gli eventi che ti capitano intorno. È come l'impressione di essere sempre allerta, pronto a darti da fare a coprire le falle, i problemi, le cose che non vanno come tu avevi programmato. Ovviamente sei stremato e stanchissimo! Senti dentro di te è lo stesso caos che ha mostrato Cher che, alla cerimonia dei Grammy Awards, ha sbagliato il nome del vincitore.

Vergine

Oggi che hai la luna nel tuo segno zodiacale, senti davvero di avere ben chiara la strada che vuoi percorrere, anche qualora non fosse facilissima. Insomma, non dimenticarti che tu sei una vergine e quindi un po' di tormento ti piace addirittura! I tuoi saldi principi saranno assolutamente irremovibili e i tuoi valori verranno molto ma molto prima di qualsiasi conto economico. Sai però che questa è la strada giusta. Ne trarrà i grandi vantaggi come Shakira che è entrata nel Guinness World Record come maggiore incasso di sempre per un artista ispanico con il suo tour.

Bilancia

Oggi hai proprio voglia di perdere il contatto con il senso del dovere, con il senso della ragione, con la razionalità e l'educazione. Proprio tu che di solito di questi argomenti sei la paladina, rigidamente maestra. Applaudi per esempio quando leggi che a Valencia un uomo è salito sul tetto dell'aereo e lì ha ballato, creando però un ritardo del volo di più di due ore. La vivi con leggerezza e soprattutto invidi tutta la sua spontaneità.

Scorpione

Con tutti i pianeti a sfavore dal segno dell'Acquario oggi potresti sentirti un po' troppo zittito, un po' messo nell'angolo, decisamente non valorizzato nelle tue grandissime qualità. C'è da dire che effettivamente sulle tue grandi qualità non ci credi più di tanto nemmeno tu stesso! Tutta colpa di queste quadrature che ti abbassano drasticamente l'autostima. Ti senti spesso trattato ingiustamente come Fabrizio Corona, costretto a scomparire da Instagram: i suoi profili social risultano irraggiungibili.

Sagittario

Ti senti elettrizzato come Milano e tutti i milanesi a poche ore dalle cerimonie di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I pianeti dal segno dell'Acquario ti danno tanta voglia di fare, di divertirti, di dimostrare che cosa sai fare e quanto sei capace di divertirti. La luna storta però ti mette un po' di ansia: ti ricordo che le grandi emozioni si portano sempre dietro una dose di paura ma poi danno grandi soddisfazioni.

Capricorno

Pensi proprio di meritarti tutto l'amore che riesci a raccogliere a convogliare su di te e non hai alcuna intenzione di accontentarti oggi. Questo è il momento giusto per concretizzare le emozioni che senti, prima che arrivi quel Saturno contro a farti vivere ristrettezze, sia emotive sia economiche. Il tuo weekend ideale prende spunto da quello tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton, che pare sia costato 140.000 €.

Acquario

Questa luna nel segno della Vergine non fa che renderti ancora più solido nelle tue certezze e ancora più impegnato dal punto di vista collettivo. Ti piace proprio questo momento in cui puoi esprimere tutti quelli che sono i tuoi valori con grande chiarezza e trovare un sacco di persone che vogliano condividerli. Ti senti finalmente il leader intellettuale che vuoi essere! Applaudi a Jovanotti che è stato nominato commendatore della Repubblica dal presidente Mattarella.

Pesci

Con la luna storta e tutti i pianeti nel segno dell'Acquario che, te l'ho già detto tante volte, amplificano quella sensazione di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato e senza alcuna idea per rimediare, oggi le cose potrebbero non essere particolarmente brillanti. Ti senti un po' come Melania Trump, che deve prendere atto del flop del docufilm sulla sua vita. La critica l'ha demolito!