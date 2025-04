video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 30 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Il 30 aprile 2025 l’oroscopo darà il benvenuto a Venere nel segno dell’Ariete, passionale e impossibile da tenere zitta data la congiunzione a Nettuno. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: ti innamori solo di chi ha gli stessi ideali e la tua stessa grinta.

Lavoro: sei un esempio da manuale di leadership assertiva.

Fortuna: ti segue come una fan in prima fila al tuo concerto.

Il consiglio del giorno: rileggi i testi “rivoluzionari” di George Orwell, ti daranno ancora più carica.

Voto: 9, combattente fiero e senza paura.

Toro

Amore: romantico, ma non toccare argomenti sensibili o scatti.

Lavoro: non è il giorno per affrontare riunioni infuocate.

Fortuna: ballerina come un dj set in after.

Il consiglio del giorno: balla, fai sport o cucina qualcosa di zen. Sfoga, non implodere.

Voto: 6, agitato ma contenuto.

Gemelli

Amore: disinibito e pieno di complicità fuori dagli schemi.

Lavoro: fate centro, anche senza cravatta.

Fortuna: ti coccola come un segreto raccontato sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: l’intimità è fatta anche di spontaneità.

Voto: 8 e mezzo, reale, umano e geniale.

Cancro

Amore: coccoloso come un plaid profumato appena lavato.

Lavoro: puntuale e rassicurante, come una mail con emoji.

Fortuna: discreta ma fedele, come una monetina portafortuna.

Il consiglio del giorno: celebra ogni gesto d’affetto come fosse il primo.

Voto: 6 +, tenero e attento.

Leone

Amore: appassionato e lucido: sai quando dire “ti amo” e quando “parliamone”.

Lavoro: ambizioso ma umano, come un capo che sa ascoltare.

Fortuna: ti sorride con rispetto, perché ti stima.

Il consiglio del giorno: mantieni il tuo baricentro, lì c’è la forza.

Voto: 8, fiero e saggio.

Vergine

Amore: esigente come un invito al matrimonio con dress code.

Lavoro: perfezionista, ma a rischio burnout.

Fortuna: intermittente come la connessione in ascensore.

Il consiglio del giorno: prendi tutto con ironia, anche te stessa.

Voto: 5 e mezzo, diva sotto pressione.

Bilancia

Amore: malleabile come pongo lasciato al sole.

Lavoro: stratega silenziosa che osserva e riflette.

Fortuna: ti segue leggera come una piuma su una brezza di primavera.

Il consiglio del giorno: scegli le tue battaglie con cura.

Voto: 7, flessibile con grazia.

Scorpione

Amore: introspettivo, ma con un fascino magnetico.

Lavoro: lento ma costante come una tartaruga zen.

Fortuna: ti regala piccole perle, se sai cercarle.

Il consiglio del giorno: coltiva la tua forza interiore come un bonsai.

Voto: 6 e mezzo, guerriero in allenamento.

Sagittario

Amore: pronto a mettere radici, non solo bandierine.

Lavoro: geniale come un plan improvvisato ma vincente.

Fortuna: ti offre una seconda occasione.

Il consiglio del giorno: abbraccia il cambiamento come un regalo inaspettato.

Voto: 5, ma solo per la Luna.

Capricorno

Amore: offeso come un re spodestato.

Lavoro: efficiente, ma con il muso lungo.

Fortuna: ti guarda, ma si nasconde dietro l’angolo.

Il consiglio del giorno: prendi tutto meno sul personale.

Voto: 6 meno, in modalità "rosicone" momentaneo.

Acquario

Amore: curioso come un esploratore di nuove galassie.

Lavoro: creativo come uno startupper in pieno brainstorming.

Fortuna: ti spalanca porte invisibili.

Il consiglio del giorno: traccia il tuo percorso e porta gli altri con te.

Voto: 9, futurista ispirato.

Pesci

Amore: sulle montagne russe senza cinture di sicurezza.

Lavoro: nervosetto ma pieno di buone intenzioni.

Fortuna: ondeggia come una barca a vela al tramonto.

Il consiglio del giorno: ballate con la vita, anche se inciampate.

Voto: 5 e mezzo, emozionati e confusionari.