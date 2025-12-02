L’oroscopo di mercoledì 3 dicembre 2025: Toro e Sagittario accumulano baci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Il fatto che uno studio della National Biodiversity Future Center di Padova abbia dichiarato che, a causa del troppo caldo, la riproduzione nel mondo risulti più complicata, non ti smuove neanche di un capello. Con Marte e ora anche Venere a favore, sei in una modalità da “motori sempre accesi”, con lo sguardo birichino e la battuta pronta. Per te ogni momento è quello giusto per flirtare, godere, sedurre e, ovviamente, raggiungere il piacere in tutte le sue forme. Le temperature non ti intimidiscono: né quelle troppo fredde né quelle troppo calde. Sei in modalità “bollente” a prescindere dal meteo.

Toro

Hai proprio la sensazione che si sia aperto un varco, un “via libera” emotivo e mentale che aspettavi da tempo. Tutto merito della Luna nel tuo segno, che ti rende finalmente ricettivo, morbido, pronto ad accogliere stimoli nuovi senza irrigidirti. È come se il mondo iniziasse finalmente a negoziare con te. Proprio come l’Arabia Saudita che, contro ogni aspettativa, sta per inaugurare nuovi negozi di alcolici dedicati ai soli stranieri. Apertura sì, ma regolata. Un passo avanti, controllato, saggio, ma pur sempre un passo.

Gemelli

L’amore torna improvvisamente al centro dei vostri pensieri, quasi un chiodo fisso. Ma attenzione: non è il momento di dichiararvi al primo sorriso che trovate lungo la strada. Con Venere in opposizione, potreste prendere tutto troppo alla leggera, o al contrario, troppo sul serio. Rischiate di ritrovarvi come il giovane cinese dell’Hunan finito all’ospedale, a cui hanno fatto visita ben diciassette fidanzate diverse, tutte convinte di essere “l’unica”. La vostra natura curiosa oggi va gestita con cautela: niente dichiarazioni impulsive, niente promesse lanciate a casaccio. Raffreddate gli entusiasmi e osservate prima di agire.

Cancro

Oggi riesci a essere comprensivo persino con il team della Bobo TV che, dopo anni di liti e scandali, sta per lanciarsi in un tour teatrale come se nulla fosse accaduto. Tu, con Mercurio a favore e una Luna che ti intenerisce, capisci tutto: i limiti degli altri, le fragilità e le grandi qualità. Sai perdonare, comprendere, mettere in ordine, metabolizzare. Sei una sorta di “psicologo stellare” che sa ascoltare e interpretare senza giudicare. E gli altri? Ti adorano. Perché sai essere buono, ma solo quando è giusto esserlo.

Leone

Ottimizzare e tagliare: ecco la tua missione del giorno. A volte sembri drastico, ma in realtà segui un istinto profondo che ti dice cosa è giusto alleggerire per stare meglio. Lo fai come Ryanair che ha deciso di eliminare i voli verso “le Hawaii d’Europa”, le Azzorre: una scelta che sembra dura, ma che sotto sotto nasconde razionalità, ordine, efficienza. Il problema è che, accanto a Mercurio in quadratura, oggi la Luna può metterti qualche dubbio. Prima di fare tagli definitivi, osserva bene i pro e i contro. Non tutto ciò che pesa va eliminato.

Vergine

Finalmente metabolizzi lo stress accumulato negli ultimi giorni. La Luna a favore ti aiuta a respirare, a prendere le distanze da Venere e Marte in quadratura, e persino ad ammettere un paio di scivoloni senza drammi. Lo fai con onestà, proprio come Belen che ha raccontato il suo attacco di panico durante un’intervista e il modo poco chiaro in cui ha cercato di recuperare. Anche tu, oggi, riconosci i tuoi limiti e impari a gestirli: senza scusarti troppo. Solo consapevolezza, che per te è già una forma di guarigione.

Bilancia

Il romanticismo ti benedice come un raggio di sole che entra dalla finestra dopo giorni di pioggia. Venere e Marte sono tuoi complici e ti lasciano totalmente aperta agli slanci emotivi più belli, puri, adolescenziali. Sei immersa nelle storie d’amore che mettono l’emozione prima della logica, come il nuovo singolo di Cesare Cremonini, “Ragazze facili”, dove il coraggio di amare diventa una dichiarazione autentica e urgente. Tu sei così oggi: fragile e potente, poetica e decisa. Una protagonista romantica.

Scorpione

Proteggi tutto ciò che ami come se stessi difendendo un tesoro antico. Con la Luna stortissima, chiunque cerchi di avvicinarsi troppo viene respinto con eleganza ma decisione. Proprio come Millie Bobby Brown che ha scelto di non rivelare il nome della figlia, lasciando a lei la libertà di raccontare la propria storia quando sarà pronta. Anche tu oggi metti un confine netto: non per chiuderti, ma per preservare ciò che per te è sacro. Mercurio nel tuo segno ti rende lucido, strategico, silenziosamente forte.

Sagittario

Sembra che il mondo intero voglia coccolarti. Ogni giorno arriva un regalo, una sorpresa, un entusiasmo che ti salta addosso, tutto merito di Venere e Marte nel tuo segno che ti rendono magnetico e irresistibile. Sei in un momento d’oro: come il ritorno di “Scrubs”, una delle tue serie preferite (vero?), che annuncia un reboot attesissimo. Tu vivi così: a episodi fatti di pura gioia, risate ed energia. Nulla oggi può andare storto, tutto è un’avventura che promette scintille.

Capricorno

Le tue scelte sono ragionate, precise, fatte con il rigore accurato di chi sa calcolare ogni ritorno. Con Mercurio e la Luna che ti sostengono, oggi fai scelte che valorizzano il tuo tempo e le tue risorse. Sei come il Louvre che ha deciso di aumentare il prezzo dei biglietti per i visitatori non europei: una strategia che non è chiusura, ma ottimizzazione. In amore come nel lavoro, sei un amministratore impeccabile: niente sprechi, niente caos, solo efficienza.

Acquario

Mercurio e la Luna in quadratura ti rendono irregolare, instabile, un po’ come Robbie Williams che, pur di tornare in forma, ha provato un farmaco dimagrante che gli sta creando seri problemi alla vista. Anche tu rischi di scegliere soluzioni drastiche pur di ottenere un risultato immediato. Ma il prezzo può essere troppo alto. Oggi devi cercare equilibrio, calma, coerenza, anche se sembra impossibile. È la tua sfida del giorno.

Pesci

Con Venere e Marte in quadratura, vi sembra di essere nel mezzo dell’alluvione del Sud-Est asiatico: emotivamente travolti, agitati, spaesati. Ma proprio come avviene dopo ogni grande evento stravolgente, voi siete quelli capaci di rimettere ordine, ricostruire, recuperare. Perché avete intuito, sensibilità e una forza emotiva che gli altri non immaginano. Mercurio e la Luna a favore vi regalano lucidità: riuscite a normalizzare ciò che sembrava ingestibile, a riportare tutto a un livello respirabile.