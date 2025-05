video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 28 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di mercoledì 28 maggio 2025 con le previsioni astrali di Ginny su tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Sagittario. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: sei il protagonista di una love story da romanzo di cappa e spada.

Lavoro: ti esprimi come un leader davanti al microfono della conferenza stampa.

Fortuna: gira con te, tipo seguito di bodyguard in tailleur e occhiali da sole.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 27 maggio 2025

Il consiglio del giorno: approfitta di questo momento per far notare il tuo valore senza alzare la voce.

Voto: 8, irresistibile e trionfante.

Toro

Amore: vorresti fuochi d'artificio, ma ti trovi con un accendino scarico.

Lavoro: la tua grinta è in modalità risparmio energetico.

Fortuna: è timida, ma con una carezza potresti farla tornare.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo corpo e riparti dalle basi.

Voto: 6, rallentato.

Gemelli

Amore: siete seducenti come un messaggio inaspettato alle 2 di notte.

Lavoro: svegli e reattivi come chi ha bevuto tre caffè di fila.

Fortuna: è la vostra co-pilota sulla pista della vita.

Il consiglio del giorno: seguite l’intuito e lasciate il freno a mano tirato in amore.

Voto: 8 e mezzo, velocissimi e scoppiettanti.

Cancro

Amore: sei romantico come un peluche trovato per caso in soffitta.

Lavoro: domani meglio evitare il confronto diretto, punta sull’empatia.

Fortuna: appare come il profumo di torta in forno.

Il consiglio del giorno: cerca rifugio nella dolcezza e nella memoria.

Voto: 6 e mezzo, tenero e protetto.

Leone

Amore: magnetico come uno sguardo da occhiali scuri al tramonto.

Lavoro: tutto gira attorno a te come in un musical ben coreografato.

Fortuna: è il tuo stylist personale, e sa cosa ti sta meglio.

Il consiglio del giorno: non nascondere la tua luce, usala per ispirare.

Voto: 9, brillante e celebrato.

Vergine

Amore: vorresti fare la revisione anche ai sentimenti.

Lavoro: ti sembra tutto da riorganizzare, anche i post-it.

Fortuna: non ti guarda male, ma neanche ti chiama per nome.

Il consiglio del giorno: lascia perdere i conti e concediti una bolla di relax.

Voto: 5 e mezzo, cervellotica ma in pausa calcolata.

Bilancia

Amore: è frizzante come una bibita ghiacciata a fine corsa.

Lavoro: ti lanci come un razzo, con obiettivi ben puntati.

Fortuna: arriva come un bonus imprevisto sulla carta fedeltà.

Il consiglio del giorno: non sottovalutare le piccole occasioni, nascondono grandi sorprese.

Voto: 8, lucida e inarrestabile.

Scorpione

Amore: ti scalda il cuore, ma con la copertina leggera.

Lavoro: sei in modalità standby, ma con la spia accesa.

Fortuna: è un ventilatore acceso in una giornata afosa.

Il consiglio del giorno: delega con classe, senza sensi di colpa.

Voto: 6, a bassa intensità ma strategico.

Sagittario

Amore: ha bisogno di silenzi pieni più che di parole vuote.

Lavoro: rallenta per osservare meglio la direzione.

Fortuna: è nascosta come una moneta nel fondo di una tasca.

Il consiglio del giorno: trova bellezza anche nell’attesa.

Voto: 5, nostalgico ma pronto a ripartire.

Capricorno

Amore: lo vorresti meritocratico e con curriculum allegato.

Lavoro: hai l’agenda più fitta di un conduttore televisivo.

Fortuna: non ama i moralismi, preferisce le sorprese.

Il consiglio del giorno: non essere sempre il giudice severo, ogni tanto goditi lo spettacolo.

Voto: 6, inflessibile ma autentico.

Acquario

Amore: corre veloce come una sportiva su pista libera.

Lavoro: sprigioni idee come una playlist in loop creativo.

Fortuna: accelera insieme a te, ma senza farti perdere il controllo.

Il consiglio del giorno: segui il tuo stile, anche se non è convenzionale.

Voto: 8, elegante e rivoluzionario.

Pesci

Amore: ha bisogno di carezze sincere, non di effetti speciali.

Lavoro: va a rilento come un modem anni ’90.

Fortuna: vi fa un cenno da lontano, ma si aspetta che la inseguiate.

Il consiglio del giorno: aggiustate il fuoco della mente, come una lente leggermente appannata.

Voto: 5 +, appannati ma ancora ispirati.