L’oroscopo di mercoledì 28 gennaio 2026 per tutti i segni: quanta vitalità per Acquario e Gemelli

Ariete

Con tutti i pianeti a favore, con questa grinta che finalmente hai ritrovato, senti davvero che nessuno possa fermarti. Anzi, hai proprio voglia di darti al massimo, senza eccezioni e senza costrizioni. Ti senti instancabile, inarrestabile e ovviamente testardo. Sei come lo chef Battisti che a Milano svolta tenendo il suo ristorante Ratanà sempre aperto.

Toro

Hai proprio l’impressione che, tra Marte e Venere tutti e due a sfavore, l’universo ci si metta d’impegno per toglierti delle certezze e farti sentire così, solo soletto, completamente nudo di fronte alla vita. Succede ovviamente, e sono proprio questi i momenti in cui possiamo decidere di nuovo di cosa vestirci e di chi contornarci. Ti senti un po’ come la Sardegna che, a causa del forte maltempo, vede scomparire Cala Mariolu e Cala Goloritzé. C’è bisogno di riscoprire chi sei.

Gemelli

Senti proprio che tutte le tue decisioni e anche tutte le fatiche che ti sono costate nei mesi scorsi adesso siano ripagate. Iniziano a essere apprezzate e comprese e tu ricevi continui messaggi dall’universo e dalle persone che ti circondano, che ti confermano di essere sulla strada giusta, sia dal punto di vista intellettuale e lavorativo, sia dal punto di vista affettivo. Ti senti come Khaby Lame, che avrebbe venduto la società per quasi 1 miliardo e autorizzato la creazione di un gemello virtuale.

Cancro

La Luna nel segno dei Gemelli amplifica, casomai ce ne fosse bisogno, la tua sensibilità nei confronti di tutto il mondo che ti circonda, mentre Giove, sempre nel tuo segno, ti fa venire voglia di abbracci veri e di amicizie intense. Oggi cercherai di dedicarti solo a quello! Ti commuovi leggendo del giovane Giuseppe, tornato a casa dopo la tragedia di Crans Montana, che come prima cosa ha abbracciato il suo cane White e ha detto di voler tornare a scuola il prima possibile.

Leone

Ti senti un po’ preso d’assalto in questi giorni, caro Leone, da tutti i pianeti che ti sono in opposizione dal segno dell’Acquario. Per fortuna oggi, nello specifico, la Luna in Gemelli ti dona un po’ più di grinta e di ottimismo, ma direi che il periodo è ancora quello ideale per startene tra le quattro mura della tua casetta il più possibile, anche solo metaforicamente parlando! Evita di buttarti in nuove iniziative, soprattutto di esprimere quello che pensi senza aver prima provato il discorso davanti allo specchio. Sei pericoloso come gli squali che stanno attaccando le spiagge australiane.

Vergine

Sarà davvero difficile farti stare zitta oggi, quando ritieni di dover alzare la voce per difendere qualcuno o qualcosa in cui credi. La Luna storta ti rende insofferente a qualsiasi genere di ingiustizia, mentre i pianeti in Acquario ti spingono fuori dalla tua zona di comfort e di cautela, proponendoti invece l’adrenalina dei grandi valori da voler condividere pubblicamente. Come, per esempio, il video apparso a Los Angeles sul muro di un penitenziario, in cui un poliziotto dell’ICE spara sull’amore, l’empatia, i diritti e la democrazia.

Bilancia

Con tutti, ma proprio tutti, i pianeti a tuo favore (Luna compresa), oggi senti davvero che sia il giorno giusto per mostrare a tutti quanto tu sia stata in grado di rialzarti. Dove i pianeti ultimamente ti hanno decisamente messo in crisi, tu hai imparato la lezione e stai tornando più forte di prima. Come sempre, tutto quello che ci fa rallentare per rivedere quello che siamo in grado di fare ci porta anche a nuove e grandi esperienze di vita. Sei come Chiara Ferragni, di nuovo adorata dai fotografi alla Paris Fashion Week.

Scorpione

La Luna per fortuna oggi ti lascia in pace, caro Scorpione, ma tu hai ancora il dente avvelenato e tornare di buon umore richiederà sforzo da parte tua e pazienza da parte di chi ti sta intorno. Sei un po’ come Matteo Giunta dopo gli insulti sui social ai genitori che portano i bambini all’asilo, anche malati. Passata la bufera, ma hai ancora qualche goccia di veleno da smaltire.

Sagittario

La Luna storta oggi non sarà che quella goccia che fa traboccare il vaso e che ti porterà a non stare più zitto nemmeno un secondo. Questi sono giorni di domande esistenziali profonde e di ricerca di un senso, di una verità, di una risposta. Se c’è qualcosa che sta barcollando nella tua vita, da oggi sarai pronto a guardarla negli occhi. Sei fiero delle migliaia di persone che sono scese in piazza nel Minnesota per protestare contro la violenza degli agenti. È davvero una grande prova di umanità.

Capricorno

Oggi decidi che è proprio il momento giusto per mostrarti per quello che sei, senza filtri e senza trattenerti. D’altronde credi proprio che sia bello esprimere tutto quello che hai nel cuore, senza starci troppo a pensare. Sarai concreto e risolutivo, senza alcun genere di strategia intellettuale. Si vedrà di te tutto quello che sei per davvero! Così infatti vuole anche che sia Valeria Marini, che sta girando una docu-serie sulla sua vita per Netflix.

Acquario

Sei davvero stracarico, caro Acquario, e pronto a metterti in gioco, soprattutto in attività che vadano fuori dal comune, fuori dal normale, fuori dalla zona di comfort. Senti che è giunto il momento per te di fare delle grandi cose e prendere delle decisioni che siano rivoluzionarie, senza tante paure. Sei come il grande scalatore Alex Honnold, che ha scalato a mani nude un grattacielo di 108 m e alla fine ha spiegato: il tempo è limitato e le persone dovrebbero utilizzarlo al meglio.

Pesci

Dato il momento di grande intensità emotiva che stai vivendo, soprattutto oggi con la Luna storta, senti che ritirarti in te stesso e coccolarti sia la cosa migliore che tu possa fare. Studiare, ascoltarti, distrarti dal mondo e da tutte le sue incombenze, che ti sembrano molto più faticose del solito. Quanto vorresti fare un’esperienza anche tu nell’Abbazia della Novalesa, insieme ai suoi sei monaci che si svegliano alle 3:30 del mattino per vivere la giornata nel silenzio più profondo e intenso.