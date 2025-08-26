Attualità
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di oggi mercoledì 27 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Si placa finalmente la Venere nell’oroscopo di giovedì 27 agosto 2025, lasciando spazio alla diplomazia della Luna in Bilancia.
A cura di Ginny Chiara Viola
Ariete

Amore: Venere ti sostiene ma Marte e Luna portano tensioni.
Lavoro: Reazioni impulsive rischiano di rovinare rapporti.
Fortuna: Altalenante: colpi di scena poco gestibili.
Il consiglio del giorno: Sfogati con lo sport per scaricare la rabbia.
Voto: 5,5

Toro

Amore: Difficoltà a lasciarti andare: senti freddezza.
Lavoro: Poca concentrazione: meglio routine che novità.
Fortuna: In calo: energie sottotono.
Il consiglio del giorno: Concediti un’ora di lettura rigenerante.
Voto: 5

Gemelli

Amore: Magnetico e affascinante: conquisti facilmente.
Lavoro: Intelligenza rapida e soluzioni brillanti.
Fortuna: Top: segno favorito del giorno.
Il consiglio del giorno: Porta cioccolatini in ufficio: conquisterai tutti.
Voto: 9

Cancro

Amore: Luna e Marte stonati portano incomprensioni.
Lavoro: Malintesi e giustificazioni continue: snervante.
Fortuna: Scarsa: meglio stare defilati.
Il consiglio del giorno: Evita confronti diretti: scrivi piuttosto un’email.
Voto: 4,5

Leone

Amore: Cuore traboccante: giornata perfetta per dichiararti.
Lavoro: Energia positiva: ottimi risultati e collaborazioni.
Fortuna: Alta: tutto gira a tuo favore.
Il consiglio del giorno: Organizza una cena romantica.
Voto: 9

Vergine

Amore: Desideri intimità e profondità: non cerchi leggerezza.
Lavoro: Poco orientata ai numeri, più alla riflessione.
Fortuna: Neutra: non negativa, ma introspettiva.
Il consiglio del giorno: Dedica un’ora alla meditazione.
Voto: 6,5

Bilancia

Amore: Emozioni a mille: mostri ciò che provi senza freni.
Lavoro: Creatività e fascino: colpisci con grazia.
Fortuna: Buona: la Luna ti protegge.
Il consiglio del giorno: Condividi una foto speciale con chi ami.
Voto: 8

Scorpione

Amore: Insicurezze e gelosie dominano.
Lavoro: Oggi sei pungente: rischi conflitti inutili.
Fortuna: Bassa: giornata complessa.
Il consiglio del giorno: Respira profondamente prima di rispondere.
Voto: 4,5

Sagittario

Amore: Energico e appassionato: trascini chi ti è accanto.
Lavoro: Efficienza massima: progetti rapidi e brillanti.
Fortuna: Alta: segno favorito.
Il consiglio del giorno: Scegli un nuovo elettrodomestico che ti semplifichi la vita.
Voto: 9

Capricorno

Amore: Distaccato e rigido: difficile lasciarsi andare.
Lavoro: Critiche e tensioni ti mettono sotto pressione.
Fortuna: Bassa: giornata scomoda.
Il consiglio del giorno: Concediti una camminata lunga per sfogarti.
Voto: 5

Acquario

Amore: Eviti discussioni: preferisci restare neutrale.
Lavoro: Confusione mentale: meglio compiti semplici.
Fortuna: Neutra, senza picchi.
Il consiglio del giorno: Rimanda le decisioni importanti a domani.
Voto: 6

Pesci

Amore: Sognatore e distratto: il cuore vaga altrove.
Lavoro: Creatività tanta, precisione poca.
Fortuna: Altalenante: idee belle ma difficili da realizzare.
Il consiglio del giorno: Disegna o scrivi i tuoi pensieri più strani.
Voto: 6,5

