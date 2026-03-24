L’oroscopo di domani, mercoledì 25 marzo 2026: Luna tra Gemelli e Cancro

L’oroscopo di mercoledì 25 marzo 2026, che in antichità era il giorno del capodanno, vede Saturno che si congiunge al Sole: strutture forti e autoritarie sia nel personale che nel collettivo.

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Ariete

Con Venere ancora nel tuo segno zodiacale e soprattutto una bellissima Luna a favore, almeno fino all'ora di pranzo, sei davvero sicuro di poter fare tendenza con i tuoi gusti, le tue idee e le tue proposte. Sei un po' come Caroline Bessette Kennedy, il cui stile minimal chic trionfa dopo le ultime serie TV che la vedono protagonista.

Toro

La lacrimuccia di malinconia è sempre lì dietro l'angolo, caro Toro, un po' perché sei particolarmente sensibile e un po' perché i ricordi si ammassano nella tua testolina, riproposti costantemente come le foto d'archivio sul tuo cellulare. Per esempio, scoppi in lacrime quando senti che qualcuno ha inventato il profumo alle caramelle Rossana, che compiono 100 anni e che sono immancabilmente state nei cassetti delle nostre nonne.

Gemelli

Non si è certi di come abbiano fatto, di come funzioni e soprattutto di quanto costi, ma ormai pare ufficiale che la Cina abbia inventato il famoso mantello dell'invisibilità, quello di Harry Potter, per intenderci. Bene, tu non badi a spese e ne ordini subito uno, caro Gemelli, perché in questo periodo la cosa che vorresti fare più spesso è passare inosservato, completamente ignorato, totalmente lasciato per i fatti tuoi.

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Cancro

C'è una nuova tendenza sulle passerelle del 2026 ed è quella di vestirci come se fossimo sempre in ritardo. Pare vada davvero molto, molto di moda. La cosa ti rassicura, caro Cancro, e ti fa sentire decisamente meglio, dato che ultimamente Venere non ti aiuta a piacerti. Sarà questa notizia o sarà la Luna che arriva nel tuo segno zodiacale, ma ti guardi allo specchio con più indulgenza.

Leone

Con Venere a tuo favore, ci tieni così tanto all'immagine e alla perfezione di te, soprattutto in quella parte che mostri all'esterno, che passerai davvero tanto, ma proprio tanto tempo a occuparti della tua immagine. È il giorno giusto per una visita non prevista dal parrucchiere o un giro extra dall'estetista. Pare che anche il mondo MAGA la pensi così, tant'è che impazziscono per Jessica Foster, la soldatessa bellissima creata con l'intelligenza artificiale, che si mostra sempre impeccabile in occasioni più istituzionali vicino al presidente Trump.

Vergine

Ti senti decisamente messa alle strette, cara Vergine. Questa scarsità d'amore non fa bene nemmeno ai tuoi neuroni. Hai l'impressione che, di questo passo, con pochissime idee da mettere in campo in ufficio, sia davvero vicina la possibilità di essere ripresa dal tuo capo. Insomma, pensi di potertela cavare vivendo di rendita non più di un mesetto, proprio come le compagnie aeree che dicono di avere carburante per viaggiare ancora per un mese.

Bilancia

Nonostante la Luna a tuo favore, che ti fa brillare gli occhi quando si parla di grandi valori e grandi sogni, oggi hai l'impressione di dover rinunciare a un sacco di cose, prima di tutto dal punto di vista amoroso e sentimentale. Ti sembra proprio di dover fare come gli inglesi che si vedono costretti a bere la birra nei pub un po' più calda, dato che il governo ha messo delle regole contro il caro energia.

Scorpione

Hai sentito recentemente parlare di divorzio alpino, ovvero del fatto che molte donne si siano ritrovate abbandonate proprio durante un'escursione alpina, magari anche particolarmente difficile. Posto che ovviamente ti dissoci da queste pratiche, hai la netta sensazione che oggi a te non potrebbe proprio accadere, dato che, con tutte le energie che hai, probabilmente sarai tu ad attendere la tua dolce metà in cima alla salita.

Sagittario

Con tutti i pianeti a tuo favore, ma quella Venere che ti richiede di mantenere un certo status, un'immagine paziente e delicata, sei un po' come Giorgia Meloni che fa il suo discorso ufficiale dopo la sconfitta al referendum: sorriso forzato, maglia grigia, rassegnazione e la promessa di fare comunque del suo meglio. Insomma, anche tu, che sei Sagittario, oggi probabilmente ti senti sotto tono, stanco, sfibrato e decisamente poco apprezzato, ma comunque fingerai di sorridere.

Capricorno

Con i pianeti che in questi giorni non ti danno grande soddisfazione e soprattutto non ringalluzziscono il tuo ego, hai davvero bisogno di trovare conferme e soprattutto stimoli nei tuoi antenati. Guarda ai personaggi che sono arrivati prima di te per trarre ispirazione e forza! Pare che sia proprio per questo che Donald Trump abbia fatto installare una statua di Cristoforo Colombo proprio nel cortile della Casa Bianca.

Acquario

Con Venere e la Luna entrambe a tuo favore, con tutte le energie che ti sfrigolano nel cuore e nel cervello, oggi, Acquario, non avrai alcuna paura né alcun timore nel cambiare delle parti importanti di te, anche quelle più esposte alla condivisione pubblica. Le novità ti caricano di entusiasmo, un po' come Nespresso che decide di cambiare il suo volto storico e, dopo vent'anni di George Clooney, passa a Dua Lipa.

Pesci

Con la Luna storta, almeno fino all'ora di pranzo, l'ironia non sarà proprio il tuo forte. Anzi, tu ti senti così intelligente e scaltro, caro Pesci, che non permetti davvero a nessuno di prendersi gioco di te. Forse poteva essere un'ottima occasione di comunicazione e di amplificazione delle tue qualità. E invece decidi di arrabbiarti quando qualcuno cerca di assomigliarti. Sei come la rivista di moda Vogue che ha fatto causa a un giornale sempre di moda, ma per cani, chiamato Dogue.