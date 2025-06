video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 25 giugno 2025, le previsioni segno per segno di Ginny Quanta femminilità materna e introspettiva nell’oroscopo di mercoledì 25 giugno 2025, con la Luna nuova in Cancro congiunta a Giove. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: disintossicazione sentimentale in corso, ma con slancio poetico.

Lavoro: meglio non strafare: anche una giornata in modalità silenziosa ha i suoi benefici.

Fortuna: in stand-by, come il tuo frigorifero vuoto il giorno della spesa.

Il consiglio del giorno: meno cocktail e più camomille.

Voto: 6, in fase detox come la tua playlist zen.

Toro

Amore: avvolgente come un plaid in cashmere a metà luglio.

Lavoro: fai sembrare tutto facile, anche senza Excel.

Fortuna: ti segue ovunque, come il profumo di torta appena sfornata.

Il consiglio del giorno: non cambiare passo, va benissimo così.

Voto: 9, il benessere è una forma d’arte (e tu sei il curatore della mostra).

Gemelli

Amore: tra uno sconto e una newsletter, può scapparci anche un flirt.

Lavoro: da trattare come un catalogo: da sfogliare senza ansia.

Fortuna: intermittente, come le luci LED delle vetrine.

Il consiglio del giorno: rimanda le decisioni serie e inizia dai sandali.

Voto: 6 e mezzo, saldi interiori in corso.

Cancro

Questo è proprio il momento di vivere al massimo: hai tutti i pianeti a favore e la Luna nuova nel tuo segno. Trionfi nella tua stagione preferita, ovvero quella del tuo compleanno. Reinterpretare in chiave contemporanea la storia sembra proprio essere diventata la tua nuova passione. Forse sei stato tu a dare questo incipit alla collezione di Max Mara, presentata alla Reggia di Caserta: tutto al massimo, il luogo, la location, gli ospiti e gli outfit. Se deve essere una festa, che sia la più grande, la più clamorosa e la più gloriosa di sempre.

Amore: un party con fuochi d’artificio, rigorosamente in slow motion.

Lavoro: in modalità luxury, come una sfilata in reggia.

Fortuna: esagerata, scenografica, travolgente.

Il consiglio del giorno: sii protagonista, il red carpet è per te.

Voto: 10, il re e la regina dello zodiaco sei tu.

Leone

Amore: più concreto che passionale, ma con stile.

Lavoro: tra una valutazione e un foglio Excel, ci scappa un guizzo da imprenditore.

Fortuna: attiva quando meno te l’aspetti, tipo buoni pasto extra.

Il consiglio del giorno: oggi la praticità è sexy.

Voto: 7, business lion mode: attivo ma contenuto.

Vergine

Amore: ti lasci corteggiare come un’icona pop sul palco.

Lavoro: flessibile, empatico, creativo.

Fortuna: potente come l’energia di un’ovazione collettiva.

Il consiglio del giorno: canta a squarciagola, anche se sei fuori nota.

Voto: 9, libera come una hit estiva.

Bilancia

Amore: vuoi emozioni da copione, con colonna sonora lenta e in dissolvenza.

Lavoro: ogni mail sembra una scena madre, ma tu la reciti con aplomb.

Fortuna: intermittente, come un telecomando con le pile scariche.

Il consiglio del giorno: cambia canale, se la trama non ti convince.

Voto: 5, alla ricerca del finale perfetto? (possibilmente a lieto fine).

Scorpione

Amore: intimo e appassionato, come un duetto a lume di candela.

Lavoro: orchestrato alla perfezione, come un live unplugged.

Fortuna: scorrevole come la melodia del tuo brano preferito.

Il consiglio del giorno: suona la tua musica, anche se non tutti conoscono il ritornello.

Voto: 9, il maestro d’armonia dello zodiaco.

Sagittario

Amore: troppo rumoroso? Preferisci silenzi pieni e abbracci sinceri.

Lavoro: meglio lo smart working che la folla in open space.

Fortuna: un po’ sfiancata, come dopo una maratona in salita.

Il consiglio del giorno: trova la tua isola interiore, e costruisci lì un'amaca.

Voto: 6, in fase “no people, just peace”.

Capricorno

Amore: se non c’è la targa col tuo nome, ti viene l’orticaria.

Lavoro: va avanti a colpi di precisione e post-it.

Fortuna: nascosta tra le righe minuscole del contratto.

Il consiglio del giorno: prima di firmare, leggi anche le postille.

Voto: 5 e mezzo, perfezionista anche nei premi di consolazione.

Acquario

Amore: vuoi parole misurate, non fuochi d’artificio.

Lavoro: pragmatico e silenzioso, come un algoritmo ben programmato.

Fortuna: ti osserva da lontano, in modalità “non disturbare”.

Il consiglio del giorno: a volte l’amore è un gesto semplice, come passarti il pane.

Voto: 6 e mezzo, in modalità minimal.

Pesci

Amore: raffinato come un evento charity, intenso come un monologo ben scritto.

Lavoro: solo se ne vale davvero la pena.

Fortuna: accesa dai dettagli belli e veri.

Il consiglio del giorno: scegli solo ciò che vibra in sintonia con il tuo cuore.

Voto: 8, eleganza emotiva in ogni scelta.