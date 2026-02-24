L’oroscopo di mercoledì 25 febbraio 2026: Acquario e Bilancia dirompenti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Senti di avere tutti gli occhi addosso, come Fedez in vista di questo Sanremo e, dato che sei un po’ paranoico per colpa dei pianeti nel segno dei Pesci, hai l’impressione che tutti stiano aspettando una tua gaffe. Sappi che non è assolutamente così, ma so anche che sarà impossibile farti cambiare idea, quindi dai il meglio di te e respira. Prima di qualsiasi azione. Non serve certo che la vita la prendi a pugni; basta accarezzarla.

Toro

Nessuno come te sa godersi i piccoli piaceri della vita, soprattutto in questi giorni e soprattutto quando i piaceri della vita non prevedono che tu ti dia da fare fisicamente, cosa che proprio non sopporti. Marte continua a esserti sfavorevole e tu ti senti decisamente stremato, sfibrato, stanco e hai soltanto voglia di startene sul divano. Per fortuna, la settimana prevede serate sanremesi di cui chiacchierare il giorno dopo, e tu ti senti perfetto.

Gemelli

Per fortuna arriva questa Luna proprio nel tuo segno zodiacale e ti fa guardare le cose da un punto di vista diverso, soprattutto perché, in questi giorni, tra Venere e Mercurio, tutti e due a sfavore, hai spesso pensato di non essere all’altezza. In realtà lo sei eccome ed è proprio la tua normalità più giocosa e irriverente a renderti quella persona meravigliosa che sei. Leggi l’intervista di Max Pezzali, che dice di non essersi mai sentito apprezzato a Sanremo e che proprio quella sua normalità, che credeva fosse un limite, è stata la sua più grande fortuna.

Cancro

La Luna nel segno dei Gemelli ti rende un pochino più malinconico e pensieroso, ma non è assolutamente un problema, dato che senti che, al di là delle piccole problematiche del quotidiano, hai tanti amici intorno e soprattutto tante persone che ti vogliono bene. Per questo difficilmente metterai in discussione tutto, ma proprio tutto, perché la tua strada ti è già chiara. Se ti serve una buona notizia per tirarti su di morale, pensa, ad esempio, che in Piemonte il Barolo sta scendendo di prezzo, dato che le cantine sono rimaste piene di vino in vendita. Puoi approfittarne.

Leone

Ti piace oggi dare un po’ di fastidio alle persone che hai intorno, perché hai ancora la sensazione che tu paghi molto più degli altri e che la tua quotidianità sia molto più difficile di quella degli altri. Per questo non ti tirerai indietro nel fare qualche capriccio assolutamente fuori luogo. Ti diverte, per esempio, l’idea del distributore dei biglietti ATM che si è tenuto il resto, dicendo che, per riaverlo, toccava presentarsi, previo appuntamento, in un ufficio apposito.

Vergine

Ultimamente i pianeti ti stanno davvero dando fastidio e tu pensi proprio di non meritartelo. Anzi, oggi pensi che ti meriteresti un po’ di coccole proprio per riprenderti da questa sensazione di essere presa a sberle un po’ da Venere e un po’ anche da Mercurio. Inutile che tu cerchi di passare ore in ufficio, perché tanto non combineresti niente. Molto meglio fare come Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, che dopo lo scandalo Epstein si è ritirata in una clinica di benessere in Svizzera, da 15.000 euro al giorno.

Bilancia

Sei talmente felice con questa Luna, ancora a favore con Marte, che ti rende vittoriosa e sicura di te. Anche i piccoli intoppi di Giove e Saturno addirittura ti fanno sorridere anziché arrabbiare. Questa è proprio la giornata per mettere in pratica questo state of mind. Ti senti un po’ come Jack Hughes, che nella finale di hockey USA-Canada alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha perso dei denti per una steccata in faccia prima del gol dell’oro olimpico. Ovviamente si è concentrato solo sulla seconda cosa.

Scorpione

Con anche la Luna nel segno dei Gemelli, che stimola il tuo intelletto e la tua curiosità, oggi hai intenzione soltanto di passare il tuo tempo a parlare di cose grandi, studiare cose importanti e condividere pensieri che non hanno nulla a che fare con la quotidianità più spiccia. Tu soltanto grandi idee e grandi scoperte! Quanto vorresti essere lì tra Trump e Obama che dialogano di documenti sugli UFO?!

Sagittario

Oggi hai davvero tutto storto, caro Sagittario: Mercurio, Venere e pure la Luna sono tutti contro di te. Quindi avrai la sensazione che nessuno faccia il minimo sforzo per capire e comprenderti, che tutti non vedano l’ora di puntare il dito su di te. Tu che invece hai sempre delle buone ragioni per qualsiasi cosa fai. Ti senti come la signora 63enne che è stata addirittura condannata a un periodo di reclusione per aver sottratto dal freezer della cognata chili di cappelletti e tagli di carne pregiata. Forse aveva soltanto fame!

Capricorno

Venere ti fa venire voglia di condividere i tuoi pensieri e le tue emozioni con le persone che ti stanno intorno. Non sempre sei capace di chiamare qualcuno soltanto per dirgli che gli vuoi bene o che senti la sua mancanza. Invece è proprio questo che dovresti iniziare a fare. Apprezzi l’iniziativa inglese delle panchine contro la solitudine, che sono state posizionate nei parchi per spingere gli estranei a entrare in contatto. Per te, fino a poco fa, sarebbe stato impensabile e fastidioso, ma adesso rivaluti l’idea.

Acquario

Con la Luna a favore, che ti dona quell’aria sognante e sensibile, tutte le tue energie erotiche dell’ultimo periodo saranno assolutamente incontenibili, scoppiettanti e molto, molto sexy. Ti senti un po’ come Jacob Elordi che, a 28 anni, potrebbe diventare il James Bond più giovane di sempre. Nel frattempo ci ha già conquistate tutte coi suoi gesti scherzosi e galanti, insieme a Margot Robbie.

Pesci

Con Mercurio che sta per diventare retrogrado (cosa che succederà domani) e la Luna storta oggi, contenere le tue emozioni sarà davvero impensabile. Ti prego di non prendere decisioni drastiche e definitive, proprio perché ti sentirai come nel mezzo di un mare in tempesta e il tuo umore avrà degli alti e bassi, come le borse internazionali nei peggiori periodi. Sei assolutamente solidale con Snoop Dogg che, in visita al Cenacolo, si è così emozionato da mettersi a pregare e commuoversi.