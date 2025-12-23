L’oroscopo di mercoledì 24 dicembre 2025: Venere bacia Capricorno e Toro alla vigilia di Natale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Mio caro, oggi il tuo talento sarà scovare piccole soluzioni e dettagli furbi per attirare fortuna. Venere si mette di traverso e quel senso di benessere facile si riduce, ma Mercurio e Luna a favore ti rendono ingegnoso e reattivo. La tradizione tedesca del Weihnachtsgurke, il cetriolo nascosto nell’albero che porta fortuna a chi lo trova, è perfetta per te: non forzi il destino, lo sorprendi. Questo è il tuo vero punto di forza oggi.

Toro

La Luna storta prova a infastidirti, ma il Natale gastronomico resta il tuo regno. Cappelletti, pesce di magro, tradizioni solide: qui nessuno ti batte. Altro che pollo fritto di KFC come in Giappone che al solo pensiero ti trasforma in un giustiziere del buongusto: tu credi nel valore della tavola condivisa, delle mani che cucinano e delle scarpe comode per reggere la giornata senza fastidi. Il tuo Natale passa dal cuore e dallo stomaco.

Gemelli

Serenità emotiva, finalmente, e pochissima voglia di far parlare la testa: è questo lo stato d’animo che vi avvolge in questa giornata. Venere smette di guardarvi di traverso e la Luna vi regala un respiro profondo, di quelli che sciolgono le tensioni accumulate nelle ultime settimane. La mente però resta affollata, perché Mercurio in opposizione continua a fare domande inutili e a creare rumore di fondo. Ecco perché la tradizione finlandese è perfetta per voi: prima il calore di una sauna che purifica e a seguire una dichiarazione di pace con voi stessi e con il mondo. Non servono grandi discorsi né spiegazioni infinite: oggi l’armonia passa dal corpo, dalla gentilezza e dalla scelta consapevole di rallentare.

Cancro

Insomma, mio caro, non è certo perché Venere e Marte si trovano adesso in opposizione che tu debba rinunciare alle feste comandate o, peggio ancora, viverle con il broncio. Tu puoi sempre decidere il tuo stile personale di celebrazione, scegliendo ritmi più morbidi e senza inutili stress. E se per caso non avessi ancora finito i regali di Natale, puoi tranquillamente ispirarti alla tradizione spagnola: la vigilia è dedicata alla lotteria, mentre i veri doni arrivano all’Epifania con i Re Magi. Ecco, tu devi imparare a usare con intelligenza queste piccole “scuse creative” per dilatare i tempi, prendertela più comoda e proteggere il tuo benessere emotivo, che resta la tua priorità assoluta.

Leone

Lo so che vorresti tanto un Natale super glamour, fatto di stile e armonia, proprio come quello delle copertine patinate degli anni Ottanta. Invece potresti avere la sensazione di ritrovarti in Svezia, davanti alla gigantesca capra di paglia di Yule che domina le piazze e di notte per la tradizione distribuisce regali in modo decisamente fuori copione. Con questa Luna in opposizione potresti dover affrontare situazioni un po’ stravaganti, di quelle che ti mettono in una posizione scomoda e poco scenografica. Proprio per questo dovrai tirare fuori tutta la tua intelligenza e la tua capacità di adattamento, ben sostenute da Mercurio a favore. Forse non sarà il Natale che avevi immaginato, ma sarà sicuramente uno di quelli che ti regaleranno aneddoti mitici e ricordi completamente nuovi.

Vergine

Questo Natale per te sarà ricco di emozioni, sensazioni e soprattutto di grande, anzi grandissimo godimento. Finalmente senti che il cuore si apre e che puoi concederti qualcosa in più senza dover controllare tutto nei minimi dettagli. La tradizione perfetta per te sono senza dubbio i tredici dessert provenzali francesi: un trionfo di dolcezza, abbondanza e piacere che riempie lo spirito, raddrizza l’umore e restituisce fiducia nei piccoli grandi eccessi della vita. Venere che torna a illuminare il tuo cuoricino e Marte a favore ti invitano a lasciarti andare, a vivere il Natale come un vero banchetto emotivo fatto di baci rubati, risate improvvise e momenti intensi. L’esagerazione ti fa bene e ti fa sentire viva.

Bilancia

Quest’anno il Natale per te è sinonimo di semplicità scelta con grande consapevolezza. Hai voglia di gesti autentici, di parole che scaldano e di atmosfere intime, più che di grandi messe in scena. Con Mercurio e la Luna a favore, la comunicazione diventa il tuo vero regalo: sai dire la cosa giusta al momento giusto e questo vale più di qualsiasi pacchetto infiocchettato. Con Venere e Marte in quadratura, non hai voglia di eccessi o bagordi, ma preferisci ispirarti alla tradizione filippina: cantori che passano di casa in casa, bevande calde condivise, dolcetti semplici e sorrisi sinceri. È un Natale fatto di calore umano, di vicinanza e di piccoli riti che creano una magia silenziosa ma potentissima.

Scorpione

Potresti sentirti leggermente sotto pressione perché per te questa vigilia è una prova importante: vuoi dare il massimo, non deludere nessuno e soprattutto dimostrare quanto vali. La Luna storta alza il livello di tensione, ma Marte e Venere a favore ti concedono una valvola di sfogo sana e liberatoria. Concederti di esagerare un po’ oggi è non solo permesso, ma necessario. La tradizione perfetta per te è quella venezuelana della messa di mezzanotte sui pattini a rotelle: muoverti, scaricare l’energia, ridere e sudare prima di concederti abbracci e dolcezza. Solo così riesci a trasformare l’intensità in calore umano e a tornare più morbido e disponibile.

Sagittario

Il tuo Natale ha l’eleganza di una copertina patinata e la naturalezza di chi sa rendere tutto speciale senza sforzo. Con Mercurio nel tuo segno e la Luna a favore, riesci a organizzare atmosfere perfette che sembrano uscite da un servizio fotografico di alta moda. Per te è naturale ispirarti alle tradizioni inglesi: calze appese al camino, latte e biscotti per Santa Claus, Christmas cracker condivisi con chi ami. Ogni dettaglio è curato, ma senza rigidità, perché per te il Natale è soprattutto condivisione, stile e calore umano. Sì, potresti sembrare uscito da un romanzo di Dickens, ma è esattamente questo il mood che ti rappresenta.

Capricorno

Hai una voglia incontenibile di rendere tutto più grande, più luminoso e più accogliente. Questo Natale trasformi la casa in un vero spettacolo ispirato alle luminarias messicane: lanterne di carta, luci calde e un’atmosfera che si vede anche da lontano. Venere che entra nel tuo segno ti regala armonia e desiderio di unione, mentre Marte a favore scalda il focolare e l’anima. Sei il padrone di casa perfetto, quello che ha pensato a tutto e a tutti, anche a chi arriva all’ultimo momento. Nessuno resta escluso, perché per te il Natale è condivisione totale e senso di responsabilità emotiva.

Acquario

Per te il Natale non può essere tradizionale, deve sorprendere, aprire la mente e stimolare nuove prospettive. Quest’anno fai tua la tradizione norvegese di nascondere scope e stracci per evitare che le streghe li rubino: un gesto simbolico, ironico e profondamente anticonformista. Con Mercurio a favore e la Luna nel tuo segno, senti il bisogno di rompere gli schemi non per provocare, ma per illuminare. Vuoi regalare idee, domande e possibilità a chi ami. Il tuo Natale è un invito a guardare oltre, a non dare nulla per scontato e a vivere le feste come un’occasione di crescita collettiva.

Pesci

Essendo un po’ smemorati, potreste temere il famoso gatto di Natale islandese che mangia chi non riceve vestiti nuovi. Ma potete stare tranquilli: con Venere che torna a favorirvi e Marte nel vostro segno siete così amati e desiderati che qualcuno penserà a colmare ogni vostra dimenticanza. Il vostro dono è il cuore, l’empatia e la capacità di commuovere senza spiegazioni. Questo Natale vi accoglie così come siete, con la vostra sensibilità profonda e il vostro modo unico di amare. Non servono parole, bastano emozioni autentiche e sguardi sinceri.