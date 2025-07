L’oroscopo di mercoledì 23 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: un po’ brusco, come un bacio rubato… senza consenso.

Lavoro: agguerrito, ma senza troppi filtri: attento.

Fortuna: scivolosa come le infradito bagnate.

Il consiglio del giorno: scegli con cura le parole, anche quelle dette col sorriso.

Voto: 5 – impulsivo, serve più tatto.

Toro

Amore: romantico, da film anni '50 con finale al tramonto.

Lavoro: lento, come un lunedì in ufficio… ma è mercoledì.

Fortuna: tenera, ma distratta.

Il consiglio del giorno: dai più ascolto all’intuito che al notiziario.

Voto: 7 – incantato, ma protetto dalle stelle.

Gemelli

Amore: poetico, come una lettera scritta a mano.

Lavoro: creativo, quasi teatrale.

Fortuna: generosa, come chi offre l’ultimo pezzo di pizza.

Il consiglio del giorno: continua a fare piani… anche romantici.

Voto: 8 – magnetici e irresistibili.

Cancro

Amore: protettivo e profondissimo.

Lavoro: collaborativo, con una marcia in più.

Fortuna: da record, come il tuo cuore.

Il consiglio del giorno: rendi speciale chi hai vicino, anche con un piccolo gesto.

Voto: 9 e mezzo – empatico, potente, luminoso.

Leone

Amore: appassionato, quasi teatrale.

Lavoro: brillante, ma più efficace se organizzato.

Fortuna: intermittente, ma sorprendente.

Il consiglio del giorno: lasciati ispirare dal presente, non solo dal passato.

Voto: 7 e mezzo – luminoso, ma serve direzione.

Vergine

Amore: metodico, ma coinvolgente.

Lavoro: instancabile, con lista obiettivi da capogiro.

Fortuna: efficace, se programmata con Excel.

Il consiglio del giorno: coccolati come faresti con una pianta rara.

Voto: 8 – attento, sensuale, instancabile.

Bilancia

Amore: irresistibile, come un profumo francese vintage.

Lavoro: raffinato e mai banale.

Fortuna: gentile, come un inchino.

Il consiglio del giorno: non sottovalutare il potere di un accessorio giusto.

Voto: 5 e mezzo – classe innata, anche nei capricci.

Scorpione

Amore: adulto, ragionato, solido.

Lavoro: collaborativo, senza punzecchiate.

Fortuna: in equilibrio perfetto.

Il consiglio del giorno: a volte “cedere” è un vero trionfo.

Voto: 7 e mezzo – forte nel saper lasciar andare.

Sagittario

Amore: sincero ma confuso.

Lavoro: curioso e sperimentale.

Fortuna: a corrente alternata.

Il consiglio del giorno: metti in chiaro il cuore prima delle intenzioni.

Voto: 6 e mezzo – in trasformazione, ma con potenziale.

Capricorno

Amore: a rischio sbotto, gestiscilo.

Lavoro: ipercontrollato, forse troppo.

Fortuna: latente, come la pazienza.

Il consiglio del giorno: lasciati sudare, letteralmente.

Voto: 5 – – tutto troppo, meglio abbassare i toni.

Acquario

Amore: pigro, ma affettuoso.

Lavoro: confuso, come l’agenda di un sabato mattina.

Fortuna: nascosta in una buona dormita.

Il consiglio del giorno: seleziona. Tutto. Anche le chiacchiere.

Voto: 6 – da risintonizzare.

Pesci

Amore: idealista, ma profondo.

Lavoro: visionario, da startup.

Fortuna: in salita, ma decisa.

Il consiglio del giorno: sognare sì, ma con il navigatore acceso.

Voto: 7 – ispirati e poetici, come un cielo d’estate.